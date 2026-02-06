УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14124 відвідувача онлайн
Новини Фото Визволення бійців із полону
4 086 15

З полону звільнили захисника Маріуполя Мирослава Чорномора, засудженого окупантами до довічного. ФОТО

Із російського полону звільнили захисника Маріуполя Мирослава Чорномора з Лисянської громади Черкаської області, якого окупанти раніше засудили до довічного ув’язнення.

Про це повідомила Лисянська територіальна громада, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

З полону повернувся захисник Маріуполя

Зазначається, що Мирослав Чорномор захищав Маріуполь і у квітні 2022 року потрапив у ворожий полон. Окупаційна влада засудила його до довічного ув’язнення.

У громаді повідомили, що боєць уже на свободі та повертається додому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 15 звільнених з полону захисників були засуджені в РФ до довічного ув’язнення, - Координаційний штаб

"Це неймовірне щастя для мами, батька, братів... усіх рідних, близьких і для всієї нашої громади. Ми дякуємо всім, хто боровся за його повернення, і низько вклоняємося Мирославу за його мужність, витримку й незламність", - йдеться в повідомленні.

Обмін полоненими 5 лютого

  • Нагадаємо, що 5 лютого у рамках обміну військовополоненими Україна повернула157 воїнів та цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022 року.
  • Серед звільнених із полону — військові ЗСУ (Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних сил), Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити офіцерів. Більша частина визволених захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні набув чинності закон про 90-денну відпустку для військових, звільнених з полону

Автор: 

полон (1766) росія (47408) повернення (377)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Щасти тобі в житті на всі 100% !!!!
показати весь коментар
06.02.2026 10:55 Відповісти
+7
Радий за земляка і всіх звільнених.Майже 4 роки в полоні у фашистів.Що вони там пережили,то жах жахливий.Бачив відео кацапське,в полоні мій однокласник.На себе не схожий...
показати весь коментар
06.02.2026 11:02 Відповісти
+5
Отримав наказ скласти зброю під гарантії Найшашличнішого лідораса Всесвіту.

Кожен раз треба нагадувати про це задуреним дівчаткам і хлопчикам які мітингують за звільнення Азову де завгодно окрім охвісу прастєйших рішень.
показати весь коментар
06.02.2026 11:42 Відповісти

Завантаження...

 
 