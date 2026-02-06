З полону звільнили захисника Маріуполя Мирослава Чорномора, засудженого окупантами до довічного. ФОТО
Із російського полону звільнили захисника Маріуполя Мирослава Чорномора з Лисянської громади Черкаської області, якого окупанти раніше засудили до довічного ув’язнення.
Про це повідомила Лисянська територіальна громада, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Мирослав Чорномор захищав Маріуполь і у квітні 2022 року потрапив у ворожий полон. Окупаційна влада засудила його до довічного ув’язнення.
У громаді повідомили, що боєць уже на свободі та повертається додому.
"Це неймовірне щастя для мами, батька, братів... усіх рідних, близьких і для всієї нашої громади. Ми дякуємо всім, хто боровся за його повернення, і низько вклоняємося Мирославу за його мужність, витримку й незламність", - йдеться в повідомленні.
Обмін полоненими 5 лютого
- Нагадаємо, що 5 лютого у рамках обміну військовополоненими Україна повернула157 воїнів та цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022 року.
- Серед звільнених із полону — військові ЗСУ (Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних сил), Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити офіцерів. Більша частина визволених захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя.
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Кожен раз треба нагадувати про це задуреним дівчаткам і хлопчикам які мітингують за звільнення Азову де завгодно окрім охвісу прастєйших рішень.