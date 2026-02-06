Новости Освобождение бойцов из плена
Из плена вернулся пограничник из Черниговщины Виталий Шпитальный, который три дня сам держал позицию

В ходе обмена из российского плена домой вернулся пограничник из города Борзна Черниговской области Виталий Шпитальный, который попал в плен в мае 2024 года. До этого боец три дня самостоятельно держал позицию.

Об этом сообщила пресс-служба Борзнянской громады.

В сообщении отмечается: "С большой радостью и искренней гордостью делимся светлой вестью для всей нашей громады — из вражеского плена вернулся домой Шпитальный Виталий Владимирович. Его возвращение - еще один луч света в тяжелые для страны времена... Виталий Владимирович выстоял, сохранил достоинство и силу духа, доказав всему миру, что украинских Защитников невозможно сломить".

Начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что Шпитальному 49 лет, он боец 105 отряда. Во время боев в Донецкой области побратимы сбрасывали ему воду и еду с дронов. После штурма боец оказался в плену, где провел почти два года.

Дай Господи Воїну Віталію здоров'я !!! А 🤡 хай ні хто та нічого не забудуть !!!...
06.02.2026 14:20 Ответить
З поверненням, Герою!
06.02.2026 15:05 Ответить
))) Так він його і прочитає напевно. Проблеми чи прикол інтернета, що люди пишуть отаке, при тому та людина навіть про це і не знає. Це як в полі вийти і крикнути, крик є і навіть хтось його може почути, але кому це адресовано - не зрозуміло. Дисонанс повний і пуста трата енергії на опублікування.
06.02.2026 16:20 Ответить
❤️
06.02.2026 15:11 Ответить
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
06.02.2026 19:11 Ответить
 
 