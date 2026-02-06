Из плена вернулся пограничник из Черниговщины Виталий Шпитальный, который три дня сам держал позицию

В ходе обмена из российского плена домой вернулся пограничник из города Борзна Черниговской области Виталий Шпитальный, который попал в плен в мае 2024 года. До этого боец три дня самостоятельно держал позицию.

Об этом сообщила пресс-служба Борзнянской громады, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается: "С большой радостью и искренней гордостью делимся светлой вестью для всей нашей громады — из вражеского плена вернулся домой Шпитальный Виталий Владимирович. Его возвращение - еще один луч света в тяжелые для страны времена... Виталий Владимирович выстоял, сохранил достоинство и силу духа, доказав всему миру, что украинских Защитников невозможно сломить".

Начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что Шпитальному 49 лет, он боец 105 отряда. Во время боев в Донецкой области побратимы сбрасывали ему воду и еду с дронов. После штурма боец оказался в плену, где провел почти два года.

