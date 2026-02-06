Из плена освободили защитника Мариуполя Мирослава Черномора, приговоренного оккупантами к пожизненному заключению
Из российского плена освободили защитника Мариуполя Мирослава Черномора из Лысянской громады Черкасской области, которого оккупанты ранее приговорили к пожизненному заключению.
Об этом сообщила Лысянская территориальная громада, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Мирослав Черномор защищал Мариуполь и в апреле 2022 года попал в плен к врагу. Оккупационные власти приговорили его к пожизненному заключению.
В громаде сообщили, что боец уже на свободе и возвращается домой.
"Это невероятное счастье для мамы, отца, братьев... всех родных, близких и для всей нашей громады. Мы благодарим всех, кто боролся за его возвращение, и низко кланяемся Мирославу за его мужество, выдержку и несокрушимость", - говорится в сообщении.
Обмен пленными 5 февраля
- Напомним, что 5 февраля в рамках обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских лиц. Большинство из них находились в плену с 2022 года.
- Среди освобожденных из плена — военные ВСУ (Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных сил), Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить офицеров. Большая часть освобожденных защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.
Мирон Боднар
Андрій Собченко #592866
Yuri I #427530
Буде конфігурація, що сприяє обміну - обміняють навіть "ужасних фашістов" з Азова.
Із полону РФ повернули чотирьох бійців "Азову", які майже 4 роки перебували в неволі
Тут зраду легко знайти: всьго 4 з близько 700.
А те, що азовців майже ніколи не міняють через ідеологічні міркування, треба вважати несуттєвим.
Кожен раз треба нагадувати про це задуреним дівчаткам і хлопчикам які мітингують за звільнення Азову де завгодно окрім охвісу прастєйших рішень.