Из плена освободили защитника Мариуполя Мирослава Черномора, приговоренного оккупантами к пожизненному заключению

Из российского плена освободили защитника Мариуполя Мирослава Черномора из Лысянской громады Черкасской области, которого оккупанты ранее приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщила Лысянская территориальная громада, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Мирослав Черномор защищал Мариуполь и в апреле 2022 года попал в плен к врагу. Оккупационные власти приговорили его к пожизненному заключению.

В громаде сообщили, что боец уже на свободе и возвращается домой.

"Это невероятное счастье для мамы, отца, братьев... всех родных, близких и для всей нашей громады. Мы благодарим всех, кто боролся за его возвращение, и низко кланяемся Мирославу за его мужество, выдержку и несокрушимость", - говорится в сообщении.

Обмен пленными 5 февраля

Напомним, что 5 февраля в рамках обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских лиц. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Среди освобожденных из плена — военные ВСУ (Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных сил), Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить офицеров. Большая часть освобожденных защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.

