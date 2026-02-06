Из плена освободили защитника Мариуполя Мирослава Черномора, приговоренного оккупантами к пожизненному заключению

Из российского плена освободили защитника Мариуполя Мирослава Черномора из Лысянской громады Черкасской области, которого оккупанты ранее приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщила Лысянская территориальная громада, передает Цензор.НЕТ.

Из плена вернулся защитник Мариуполя

Отмечается, что Мирослав Черномор защищал Мариуполь и в апреле 2022 года попал в плен к врагу. Оккупационные власти приговорили его к пожизненному заключению.

В громаде сообщили, что боец уже на свободе и возвращается домой.

"Это невероятное счастье для мамы, отца, братьев... всех родных, близких и для всей нашей громады. Мы благодарим всех, кто боролся за его возвращение, и низко кланяемся Мирославу за его мужество, выдержку и несокрушимость", - говорится в сообщении.

Обмен пленными 5 февраля

  • Напомним, что 5 февраля в рамках обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских лиц. Большинство из них находились в плену с 2022 года.
  • Среди освобожденных из плена — военные ВСУ (Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных сил), Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить офицеров. Большая часть освобожденных защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.

Топ комментарии
+7
Щасти тобі в житті на всі 100% !!!!
06.02.2026 10:55 Ответить
+7
Радий за земляка і всіх звільнених.Майже 4 роки в полоні у фашистів.Що вони там пережили,то жах жахливий.Бачив відео кацапське,в полоні мій однокласник.На себе не схожий...
06.02.2026 11:02 Ответить
+5
Отримав наказ скласти зброю під гарантії Найшашличнішого лідораса Всесвіту.

Кожен раз треба нагадувати про це задуреним дівчаткам і хлопчикам які мітингують за звільнення Азову де завгодно окрім охвісу прастєйших рішень.
06.02.2026 11:42 Ответить
Так що оті всі "суровиє, но справєдлівиє пріговори укротєррорістам", які так обурюю декого тут, - туфта на пальмовій олії.
06.02.2026 10:43 Ответить
Це ти про що ? Про те що усіх захисників Маріуполя з полону звільнили ? Що покарані автори випалення на тілі " слава отсосії" ? Чи може ожили загиблі в Оленівці , чи ті кого кацапня по тюрмах замордувала ? Ну а якщо ти про "довічне " , то я з тобою секретом поділюся : після того як кацапам, що наших полонених розстрілювали а потім самі у полон попали , дадуть довічне - їх так само обміняють .
06.02.2026 13:01 Ответить
Про те, що їх "вироки" насправді нічого не означають.
Буде конфігурація, що сприяє обміну - обміняють навіть "ужасних фашістов" з Азова.
06.02.2026 13:34 Ответить
Мда ...... ти нічого не зрозумів ((
06.02.2026 16:17 Ответить
Та що тут розуміти: по-вашому, треба шукати зраду, перемога неприпустима навіть у символічному вигляді.
Із полону РФ повернули чотирьох бійців "Азову", які майже 4 роки перебували в неволі
Тут зраду легко знайти: всьго 4 з близько 700.
А те, що азовців майже ніколи не міняють через ідеологічні міркування, треба вважати несуттєвим.
06.02.2026 16:29 Ответить
"Та що тут розуміти: по-вашому, треба шукати зраду"....... та ні, навпаки - просто не потрібно репетувати про перемогу там де нею не пахне (( А про "туфту" згадувати у випадкові коли хоча б "близько700" із майже 3000 будуть на свободі , а не помиратимуть від тортур у неволі .
07.02.2026 00:36 Ответить
Зе бест!!!
06.02.2026 10:44 Ответить
Маю надію, що їх хоч на реабілітацію/відпочинок коштом бюджету на кілька місяців відправлять до санаторіїв..
06.02.2026 11:01 Ответить
❤️
06.02.2026 11:16 Ответить
А цікаво, на кого поміняли. До цієї категорії треба придивитися: цінний обмінний фонд.
06.02.2026 11:17 Ответить
"Николаевский Ванек" пише що в цьому обміну було багато кадирівців
06.02.2026 11:36 Ответить
перепрошую: потрапив в полон чи отримав наказ здатися?
06.02.2026 11:35 Ответить
