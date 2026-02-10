Семья "погибшего" военного Назара Далецкого, который вернулся из плена, должна вернуть выплаченную помощь

Родственники Назара Далецкого, который считался погибшим, но вернулся живым из российского плена, будут вынуждены вернуть государству денежную помощь, назначенную в случае гибели защитника.

Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека во Львовской области Тарас Подворный, передает Цензор.НЕТ.

"Семья должна вернуть средства, которые государство выплатило в качестве единовременной денежной помощи за смерть военного. Этот юридический прецедент будет решаться. Будут искать виновных, кто и каким образом ошибся", - отметил он.

Подворный добавил, что для семьи самое важное - возвращение военного живым, а не денежная компенсация.

Что предшествовало?

Напомним, что 5 февраля в рамках обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских. Большинство находились в плену еще с 2022 года.

Во время обмена в Украину вернулся защитник Назар Далецкий, которого считали погибшим еще с сентября 2022 года.

Назар Далецкий участник АТО. С началом полномасштабной войны пошел защищать Украину. Служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила.

"В мае 2022 года Назар перестал выходить на связь. Сначала воин был в числе пропавших без вести. Впоследствии семье сообщили, что он погиб в Купянском районе, Харьковской области, 25 сентября 2022 года – в день своего рождения. В июле 2025 года другой наш защитник, которого освободили из плена, сообщил, что Назар жив. В августе эту информацию подтвердил еще один воин. В октябре – третий. Родные хлопотали и верили", – рассказал глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

