Семья "погибшего" военного Назара Далецкого, который вернулся из плена, должна вернуть выплаченную помощь
Родственники Назара Далецкого, который считался погибшим, но вернулся живым из российского плена, будут вынуждены вернуть государству денежную помощь, назначенную в случае гибели защитника.
Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека во Львовской области Тарас Подворный, передает Цензор.НЕТ.
"Семья должна вернуть средства, которые государство выплатило в качестве единовременной денежной помощи за смерть военного. Этот юридический прецедент будет решаться. Будут искать виновных, кто и каким образом ошибся", - отметил он.
Подворный добавил, что для семьи самое важное - возвращение военного живым, а не денежная компенсация.
Что предшествовало?
- Напомним, что 5 февраля в рамках обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских. Большинство находились в плену еще с 2022 года.
-
Во время обмена в Украину вернулся защитник Назар Далецкий, которого считали погибшим еще с сентября 2022 года.
Назар Далецкий участник АТО. С началом полномасштабной войны пошел защищать Украину. Служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила.
"В мае 2022 года Назар перестал выходить на связь. Сначала воин был в числе пропавших без вести. Впоследствии семье сообщили, что он погиб в Купянском районе, Харьковской области, 25 сентября 2022 года – в день своего рождения. В июле 2025 года другой наш защитник, которого освободили из плена, сообщил, что Назар жив. В августе эту информацию подтвердил еще один воин. В октябре – третий. Родные хлопотали и верили", – рассказал глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
ця клята жи @івня !
Дуже мотивують такі новини
не вистачає цих грошей !!
Бракує слів від влади відвертих злодюг і брехунів !!
Офіційно для рішення суду перекваліфікувати з ЗБ у загиблі - треба 2 роки.
В мене деякі ЗБ потім знаходилися у полоні.
А є побратими, яких понад 2 роки вже нема. Нічого не знайшли. В епіцентрі приходу КАБ.
А може...
Війна - така штука, тут всяке буває.
Щодо компенсації виплат - йдуть нахєр. Не можна вимагати з сім'ї такого. Добре що знайшовся живий.
Человек безвинно (все цифры условны) десять лет отсидел. Когда разобрались выплатили компенсацию 500 тысяч. Мужик посчитал что мало и подал на суд, еще на 200.
Исполнительная система выставила свой встречный иск. За питание, проживание, мед. обслуживание и страховку. Вышло где то 300.
Суд решил присудить мужику 500+200 и высчитать 300. Вот так
Зелена мотивація - вона така.
Виродками племені (кодла) зеленського, нижче лише рашисти!
Тих, хто вимигає повернути відправити б на фронт у окопи з перспективу відбути полон і повернутися...
А скільких загиблих заховано під рубрикою "Пропав безвісти".
А якщо немає близьких родичів, або вони помирають до завершення виплат, хто отримує кошти?
Чому б не дати вибір самому солдату, хоче він отримувати велику зарплату і пенсію чи хоче щоб родичі у салі катались як на хокейному стадіоні?
2. "Чому б не дати вибір самому солдату". Кожен військовослужбовець має право написати особисте розпорядження кому слід направити виплати у випадку смерті, полону, або зникненні безвісти.
Далі, якщо є 100 000 загиблих і пропавших безвісти, то це десь 53-54000 боргу з кожного резидента України, включаючи немовлят, пенсіонерів, держслужбовців і навіть саміх родичів загиблих.
Це півтора трілліона гривень. А якщо їх 200 000?
Чому Ви вирішили, що пенсіонери і немовлята платять родичам загиблих? Не полінуйтеся відкрити Реєстр великих платників податків і подивіться на суми з яких вони платять податки. Ось це основне джерело наповнення бюджету, а не немовлята.
Пенсіонери і немовляти звісно не заплатять по 54000 (108000 якщо загиблих і б/з 200 000) за них платять інші, що не покращує загальну сітуацію. Держава не зможе платити такі гроші без дуже, дуже суттевой інфляції на кшталт 1992-93 років, навіть якщо всі держслужбовці раптом перестануть красти.
Такі виплати на фоні 800 гривень на місяць пораненим якіх не відпускають це абсолютне безумие, не знаю як це українською
Вас щось в цьому не влаштовує?
Я думаю що досить добре знаю історію але не думаю є інший такій приклад у досвіді людства, і не думаю що саме зараз час експериментувати. Не думаю також що золотий дощ для родичів, якіх у багатьох солдатів взагалі нема, замість добрих зарплат і залізних соціальних гарантій для інвалідів, є якімсь мотивуючим фактором для майбутніх солдатів.Це абсурд.
Ви хочете виграти війну чи щоб в усіх дупи були добре заціловані? Бо не матимете обідві речі навіть з усіма грошима Європи. Популізм у такий час це смерть.
Сім'я загинувшого військовослужбовця ЗСУ одержує 3 млн грн, це близько 60 тис доларів, і 12 млн по 150 тис грн протягом 6 з половиною років.
Схоже, що більш зіціловані сім'ї військових в США. Може Ви там краще будете протестувати?
А я не вважаю, що сім'я загинувшого військового має одержувати менше, ніж пенсія у молодих прокурорів-інвалідів, або зарплати суддів.
Тобто ви в реалі порівнюєте $100 000 в Америці і $600 000 в Україні ( Зеленський наобіцяв саме цю суму на початку 2022 року).
Де я живу будь якій сантехнік якій робить сам на себе влегку заробить $130-180000 за рік. Жоден лікар не заробляє меньшь ніж 250-300000 на рік.
А ви скажіть мені що пересічний українець має робити щоб заробити $600 000 ( ну добре, нехай буде $ 340 000 зараз завдяки інфляції).
2. Чому Ви сумарну, розтягнуту в часі компенсацію родині за загибель у бою порівнюєте із доходами від звичайної роботи? Я вважаю, що компенсація родині за смерь людини, яка служить захисту Батьківщини має бути більшою, ніж винагорода за звичайну роботу. Ви вважаєте інакше? Обгрунтуйте свою точку зору.
брехнеправду несете. Я персонально не плачу прокурорам. Так що це не моя персональна ганьба. Я служу в ЗСУ і мене влаштовує, що в разі моєї загибелі, моя родине не буде побиратись.
Якщо Ви заздрите великим сумам заробітку і компенсацій в ЗСУ, приїздіть до Павлограду, я Вас там зможу зустріти і допоможу Вам із зарахуванням до 67 бригади, у підрозділ з найбільшими виплатами.
Ещё такой интересный момент что зарплаты военных даже в 10 км от фронта и пенсии по инвалидов весьма скромные, мягко говоря,
тогда кто и когда решил что семье погибшего деньги нужны куда больше чем самому солдату в качестве зарплаты и пенсии?
І суму виставити рівну виплатам.
Де родина візьме ці гроші,там один похорон скільки вартує...Сусід кредит брав на похорон сина,виділили 15 тис,це мізер...
Потім кредит повернув з «гробових»...