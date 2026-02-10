РУС
9 660 63

Семья "погибшего" военного Назара Далецкого, который вернулся из плена, должна вернуть выплаченную помощь

освобожден из плена Назар Далецкий, которого 3 года считали погибшим

Родственники Назара Далецкого, который считался погибшим, но вернулся живым из российского плена, будут вынуждены вернуть государству денежную помощь, назначенную в случае гибели защитника.

Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека во Львовской области Тарас Подворный, передает Цензор.НЕТ.

"Семья должна вернуть средства, которые государство выплатило в качестве единовременной денежной помощи за смерть военного. Этот юридический прецедент будет решаться. Будут искать виновных, кто и каким образом ошибся", - отметил он.

Подворный добавил, что для семьи самое важное - возвращение военного живым, а не денежная компенсация.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть продвижение по доступу Красного Креста к пленным, - Лубинец

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из плена освободили защитника Мариуполя Мирослава Черномора, приговоренного оккупантами к пожизненному заключению. ФОТО

Назар Далецкий участник АТО. С началом полномасштабной войны пошел защищать Украину. Служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила.

"В мае 2022 года Назар перестал выходить на связь. Сначала воин был в числе пропавших без вести. Впоследствии семье сообщили, что он погиб в Купянском районе, Харьковской области, 25 сентября 2022 года – в день своего рождения. В июле 2025 года другой наш защитник, которого освободили из плена, сообщил, что Назар жив. В августе эту информацию подтвердил еще один воин. В октябре – третий. Родные хлопотали и верили", – рассказал глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из плена вернулся пограничник из Черниговской области Виталий Шпитальный, который три дня сам держал позицию. ФОТО

Автор: 

+41
Це ваш прой@б з ДНК тестом, беріть і повертайте.
10.02.2026 14:17 Ответить
+38
Могли б і пробачити... Самі мільйонами крадуть і нормально. А тут бачиш, державу обманув, живим лишився...
10.02.2026 14:21 Ответить
+29
Родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився", - зазначив він. От жеж потвори....Так хто ж .як не держава ,винна в тому, що записала його в число загиблих....???
10.02.2026 14:18 Ответить
В каком месте смеяться?
10.02.2026 14:19 Ответить
А родина може сказати: ми вже ті гроші проїли і викакали. Можна какашками повернути?
10.02.2026 14:33 Ответить
Як смішно, закусювати потрібно.
10.02.2026 14:56 Ответить
Це ваш прой@б з ДНК тестом, беріть і повертайте.
10.02.2026 14:17 Ответить
Не тільки це, але герой був у полоні за пройоби зелені. Якщо йому виплатити зарплату, яку він мав отримувати на фронті, то зеля буде йому втричі винен
10.02.2026 14:41 Ответить
І Слава Богу що живий!!! Всіх Благ воїну!!! А з грошима розберуться!!!
10.02.2026 14:18 Ответить
Вибачте, що я живий...
10.02.2026 14:18 Ответить
Родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився", - зазначив він. От жеж потвори....Так хто ж .як не держава ,винна в тому, що записала його в число загиблих....???
10.02.2026 14:18 Ответить
Могли б і пробачити... Самі мільйонами крадуть і нормально. А тут бачиш, державу обманув, живим лишився...
10.02.2026 14:21 Ответить
Не мілліонами крадуть , а мілліардами ,
ця клята жи @івня !
10.02.2026 14:47 Ответить
До чого тут родина? Довідку про загибель родина виписувала?
10.02.2026 14:23 Ответить
Живі цій антиукраїнській владі не потрібні, гроші понад усе
10.02.2026 14:29 Ответить
А що має отримати чоловік, який роками сидів явно не на курорті і родина, яка роками оплакувала людину?
Дуже мотивують такі новини
Дуже мотивують такі новини
10.02.2026 14:31 Ответить
Як що? Величезний грошовий борг. Потім його ще притягнуть до суду за несплату. Думаю, відберуть майно, заарештують рахунки, ну і все інше. Як у нас ще поводяться зі злісними боржниками?
10.02.2026 15:00 Ответить
Хто був у плену,тех якісь гроші платять
10.02.2026 14:34 Ответить
Частично поможет, шо должны начислить зарплату за все эти годы.
10.02.2026 14:38 Ответить
тарас подвірний-іді к йбаной матєрі, чьмо.
10.02.2026 14:42 Ответить
Міндічу і Зеленському , вкрай ,
не вистачає цих грошей !!
Бракує слів від влади відвертих злодюг і брехунів !!
10.02.2026 14:43 Ответить
Подібних ситуацій ще буде повно. В 22-му ще особливо не приймали до уваги. Та й випадків зниклих безвісти було небагато, бо не було ще кіллзон. Зазвичай виносили побратимів.
Офіційно для рішення суду перекваліфікувати з ЗБ у загиблі - треба 2 роки.
В мене деякі ЗБ потім знаходилися у полоні.
А є побратими, яких понад 2 роки вже нема. Нічого не знайшли. В епіцентрі приходу КАБ.
А може...
Війна - така штука, тут всяке буває.
Щодо компенсації виплат - йдуть нахєр. Не можна вимагати з сім'ї такого. Добре що знайшовся живий.
10.02.2026 14:45 Ответить
Зустрічний позов до держави від всіх близьких рідних на відшкодування моральної шкоди
10.02.2026 14:55 Ответить
Оце вірно, на таку ж суму, не приведи господи таке пережити.
10.02.2026 14:57 Ответить
Отдаленно, но похожий случай был в Германии.
Человек безвинно (все цифры условны) десять лет отсидел. Когда разобрались выплатили компенсацию 500 тысяч. Мужик посчитал что мало и подал на суд, еще на 200.
Исполнительная система выставила свой встречный иск. За питание, проживание, мед. обслуживание и страховку. Вышло где то 300.
Суд решил присудить мужику 500+200 и высчитать 300. Вот так
10.02.2026 16:32 Ответить
Хто його "похоронив" той нехай гроші і віддає.
10.02.2026 14:58 Ответить
Депутати які навіть на роботу не ходять та обклали себе та холуїв високими зарплатами та пільгами нічого не повертають. А воїн та його родина повинні повернути кошти тому що не загинув.
Зелена мотивація - вона така.
Зелена мотивація - вона така.
10.02.2026 15:07 Ответить
Якими ж виродками потрібно бути, щоб таке заявити?
Виродками племені (кодла) зеленського, нижче лише рашисти!
10.02.2026 15:07 Ответить
Родина "загиблого" військового Назара Далецького, який повернувся з полону, мусить повернути виплачену допомогу.

Тих, хто вимигає повернути відправити б на фронт у окопи з перспективу відбути полон і повернутися...

А скільких загиблих заховано під рубрикою "Пропав безвісти".
10.02.2026 15:11 Ответить
Нехай подають у суд. Вони нікого не обманювали, не грабуваль. Законно отримали кошти. Фарш назад не прокрутиш.
10.02.2026 15:13 Ответить
Їм ще мають виплатити за моральне знущання! От виродки!
10.02.2026 15:24 Ответить
Що маємо? Родині прийшла похоронка і їй виплатили компенсацію. Тепер виявилося, що людина жива і кажуть, що родина повинна повернути гроші. Але! На похоронці у рядку "Підпис" було написано не "ДЕРЖАВА", а який-небудь Пупкін Василь Євстахович. Тому, думаю, гроші треба взяти з нього, а не з родини. Хай тепер до кінця життя повертає їх державі за свій пройоб. А інші Пупкіни дивляться та замислюються. А родина хай радіє поверненню (і другому Дню Народження) свого чоловіка та батька. І обов'язково отримує гроші, які виплачуються військовополоненим. Бо інакше - це безкарність посадових осіб.
10.02.2026 15:24 Ответить
Тогда никто и никогда уже не станет подписывать эти похоронки. Все станут без вести пропавшими. И платить ничего никому не нужно будет
10.02.2026 15:36 Ответить
Для початку: родичам тих, хто пропав, теж платять гроші. А підписувати похоронки - це така робота чиновників, і для того, щоб нічого не підписувати, їм треба звільнятися з роботи. Так що, будь ласка, не триндіть, ховаючись за американським прапором, бо всі бачать, що ви - російський балабай.
10.02.2026 16:53 Ответить
Очень интересно. И как это вы определили?
10.02.2026 21:37 Ответить
Таке хіба що в російській армії можливе. В ЗСУ сім'ї зниклих безвісти отримують виплати точно такі, як і сім'ї полонених.
10.02.2026 17:01 Ответить
Це фантастика якась у дії. Зараз зрозуміло чому нема грошей на великіі зарплати військовим і пенсії пораненим. А якщо людина помир
А якщо немає близьких родичів, або вони помирають до завершення виплат, хто отримує кошти?
Чому б не дати вибір самому солдату, хоче він отримувати велику зарплату і пенсію чи хоче щоб родичі у салі катались як на хокейному стадіоні?
10.02.2026 21:55 Ответить
1. Я виплатами сім'ям зниклих і померлих не займаюсь, я в служу бойовій бригаді. Задавайте ці питання до службовців ТЦК та СП. На крайняк, до ЦВС. Або почитайте уважно закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
2. "Чому б не дати вибір самому солдату". Кожен військовослужбовець має право написати особисте розпорядження кому слід направити виплати у випадку смерті, полону, або зникненні безвісти.
10.02.2026 22:45 Ответить
Це не вибір про якій я питав.
Далі, якщо є 100 000 загиблих і пропавших безвісти, то це десь 53-54000 боргу з кожного резидента України, включаючи немовлят, пенсіонерів, держслужбовців і навіть саміх родичів загиблих.
Це півтора трілліона гривень. А якщо їх 200 000?
11.02.2026 00:26 Ответить
Який вибір для солдата пропонуєте Ви? Відмову від виплат в разі його смерті?
Чому Ви вирішили, що пенсіонери і немовлята платять родичам загиблих? Не полінуйтеся відкрити Реєстр великих платників податків і подивіться на суми з яких вони платять податки. Ось це основне джерело наповнення бюджету, а не немовлята.
11.02.2026 00:57 Ответить
Я б запропонувал підвіщену ( гадаю, в рази) зарплату і пенсійне забезпечення за відмову від домовинних, чи як це українською, виплат. Родини отримали би залишки банківських рахунків солдата та можливо якусь вменяєму пенсію по втраті годувальника родини, якщо є діти наприклад, якісь льготи. Але ж не 10 кілограмів золота, які родичі вільни відвезти в умовну Польщу чи ще куди.

Пенсіонери і немовляти звісно не заплатять по 54000 (108000 якщо загиблих і б/з 200 000) за них платять інші, що не покращує загальну сітуацію. Держава не зможе платити такі гроші без дуже, дуже суттевой інфляції на кшталт 1992-93 років, навіть якщо всі держслужбовці раптом перестануть красти.
Такі виплати на фоні 800 гривень на місяць пораненим якіх не відпускають це абсолютне безумие, не знаю як це українською
11.02.2026 12:24 Ответить
Офігенно. У піхоті середній строк життя становить кілька місяців. Немалу частину амуніції і транспорту солдати купують за власний кошт. І у випадку смерті солдата їх родини залишаться з боргами після поховання. Ви пропонуєте закрити це пенсією по втраті годувальника. Тобто черпати кошти будуть з Пенсійного фонду. От у цьому випадку якраз заплатять пенсіонери. Добре, хоч до немовлят не добрались. Якось Ваша система погано враховує такі випадки.
11.02.2026 13:31 Ответить
Горазд, порахуйте скільки буде 15 мільйонів помножити на всіх загиблих і б/з , скільки їх є на вашу думку, і звідкіля ця сума має прийти до бюджету.
11.02.2026 18:35 Ответить
Це півтора трильйони гривень, або близько 30 мільярдів євро. Вже є рішення європарламенту на видачу Україні кредиту в 90 млрд євро, який буде погашено з репарацій, стягнутих із заморожених активів росії.
Вас щось в цьому не влаштовує?
11.02.2026 20:28 Ответить
Мене занепокоїть що мертві солдати коштують державі набагато, незрівнянно більше ніж живі.
Я думаю що досить добре знаю історію але не думаю є інший такій приклад у досвіді людства, і не думаю що саме зараз час експериментувати. Не думаю також що золотий дощ для родичів, якіх у багатьох солдатів взагалі нема, замість добрих зарплат і залізних соціальних гарантій для інвалідів, є якімсь мотивуючим фактором для майбутніх солдатів.Це абсурд.
Ви хочете виграти війну чи щоб в усіх дупи були добре заціловані? Бо не матимете обідві речі навіть з усіма грошима Європи. Популізм у такий час це смерть.
12.02.2026 20:35 Ответить
Наскільки мені відомо, сім'ї військовослужбовців США, що померли під час виконання службових обов'язків або протягом 120 днів після звільнення (через травми, пов'язані зі службою), отримують100 000 доларів США без сплати податків у разі смерті. Інші пільги включають групове страхування життя військовослужбовців (SGLI) до 500 000 доларів США, останню заробітну плату/допомогу, поховання на національному кладовищі та потенційну щомісячну компенсацію за утриманців та відшкодування збитків (DIC) для подружжя/дітей.
Сім'я загинувшого військовослужбовця ЗСУ одержує 3 млн грн, це близько 60 тис доларів, і 12 млн по 150 тис грн протягом 6 з половиною років.
Схоже, що більш зіціловані сім'ї військових в США. Може Ви там краще будете протестувати?
А я не вважаю, що сім'я загинувшого військового має одержувати менше, ніж пенсія у молодих прокурорів-інвалідів, або зарплати суддів.
13.02.2026 12:45 Ответить
Ті 500 000 по сглі про які ви кажете це страховка за яку ( деякі) військові додатково і добровільно платять з власної кишені, ви також можете піти і заказати собі страховий поліс на мілліард гривень якщо бажаєте.

Тобто ви в реалі порівнюєте $100 000 в Америці і $600 000 в Україні ( Зеленський наобіцяв саме цю суму на початку 2022 року).
Де я живу будь якій сантехнік якій робить сам на себе влегку заробить $130-180000 за рік. Жоден лікар не заробляє меньшь ніж 250-300000 на рік.
А ви скажіть мені що пересічний українець має робити щоб заробити $600 000 ( ну добре, нехай буде $ 340 000 зараз завдяки інфляції).
13.02.2026 18:53 Ответить
1. Ну, сглі покриває всіх військових США. Хіб що хтось добровільно відмовиться. А що ж Ви, пане не порівнюєте 100 тис доларів і 3 млн нривень (близько 60 тис доларів)? Всі інші виплати сім'ї виплачують по 150 тис грн (близько 3000 нрн) лише 6 з половиною років. Порівняйте це з щомісячною компенсацією на утриманців та відшкодування збитків (DIC) для подружжя/дітей і терміном її виплати.
2. Чому Ви сумарну, розтягнуту в часі компенсацію родині за загибель у бою порівнюєте із доходами від звичайної роботи? Я вважаю, що компенсація родині за смерь людини, яка служить захисту Батьківщини має бути більшою, ніж винагорода за звичайну роботу. Ви вважаєте інакше? Обгрунтуйте свою точку зору.
13.02.2026 19:15 Ответить
Що стосується прокурорів інвалідів з їх пенсіями не знаю до чого ви приперли їх бо це й ваша персональна ганьба, бо ви дозволяєте цьому траплятися, і додатково тому що ці великі зарплати і пенсії не заважають чомусь їм давати і брати хабарі.
13.02.2026 19:00 Ответить
Ви щось геть брех неправду несете. Я персонально не плачу прокурорам. Так що це не моя персональна ганьба. Я служу в ЗСУ і мене влаштовує, що в разі моєї загибелі, моя родине не буде побиратись.
Якщо Ви заздрите великим сумам заробітку і компенсацій в ЗСУ, приїздіть до Павлограду, я Вас там зможу зустріти і допоможу Вам із зарахуванням до 67 бригади, у підрозділ з найбільшими виплатами.
13.02.2026 19:20 Ответить
Ну хто ще так може приголубити, як не рідна Ненька...
10.02.2026 15:31 Ответить
Мне вот что интересно , кто и чем думал, когда объявляли эту цифру. 15 000 000 ? На тот момент это было $600 000 , или БОЛЬШЕ 10 килограммов золота ( килограммов, Карл!)
Ещё такой интересный момент что зарплаты военных даже в 10 км от фронта и пенсии по инвалидов весьма скромные, мягко говоря,
тогда кто и когда решил что семье погибшего деньги нужны куда больше чем самому солдату в качестве зарплаты и пенсии?
10.02.2026 15:33 Ответить
Якщо нормальна сім'я - гроші поверне з радістю. Головне, що живий. Знаю багато прикладів, коли люди останнє віддавали, щоб вилікувати рідну душу - і бізнес і квартиру... А тут просто повернути кошти, які помилково отримали.
10.02.2026 15:47 Ответить
Там мабуть і пам'ятник й сам похорон не дешево
10.02.2026 15:54 Ответить
Але ж я кажу за сітуацію в цілому , а не випадок в цієї родині
10.02.2026 21:58 Ответить
Або вмирай по настоящому або вертай бабки?
10.02.2026 15:45 Ответить
Ох і моральність , але є ще суд і не тільки Український
10.02.2026 15:53 Ответить
Подати в суд за моральні збитки.
І суму виставити рівну виплатам.
Де родина візьме ці гроші,там один похорон скільки вартує...Сусід кредит брав на похорон сина,виділили 15 тис,це мізер...
Потім кредит повернув з «гробових»...
10.02.2026 16:01 Ответить
Скільки болю, сліз, страждань було в сім'ї через ту помилку. Вистачає ще совісті вимагати назад гроші. Вже прикусили б язика і мовчали.Навпаки, ще держава має виплатити компенсацію за моральну шкоду.
10.02.2026 16:06 Ответить
Ну тут два варианта. Виноват или боец что остался живой или тот кто делает тест ДНК. Надо разбираться , это да ...
10.02.2026 16:19 Ответить
В нормальной стране семья ещё лямов 10 компенсации выбила бы через суд, за моральный ущерб. Да в нормально стране даже вопрос не поднимали бы, заболтали бы лишь бы до суда не доводить.
10.02.2026 16:21 Ответить
Хто приймав рішення про смерть бійця, той і має повертати кошти... чи не повертати, а відповісти ще якось
10.02.2026 16:43 Ответить
гос. чиновники сделали непонятную экспертизу, сами проморгали похоронили человека (кстати а кого ж вместо него там похоронили) так родственники воскресшого еще могут с госудсрства потребовать выплвату им моральной компенсации за то что их родного незаконно похоронили
10.02.2026 16:53 Ответить
 
 