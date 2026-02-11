Семья военного Далецкого не должна возвращать 15 млн грн государству за его "гибель", - Минобороны

Министерство обороны Украины не имеет правовых оснований и намерения побуждать семью военного Назара Далецкого, которого считали погибшим, а затем вернули из российского плена, возвращать государству выплаты в размере 15 млн гривен за его "гибель".

Об этом говорится в заявлении ведомства

Семья Назара Далецкого не должна возвращать выплаты

В Минобороны заявили, что все причитающиеся выплаты семье защитника были осуществлены в соответствии с действующим законодательством Украины и на основании официально установленных на тот момент обстоятельств.

На сегодняшний день у Минобороны отсутствуют правовые основания для пересмотра принятого решения или побуждения семьи к возврату полученных средств.

"Эта ситуация является уникальной и содержит правовую коллизию, которая требует максимально деликатного и взвешенного подхода. Обстоятельства установления факта смерти военнослужащего требуют дополнительного изучения. Минобороны продолжает следить за развитием ситуации до полного выяснения всех обстоятельств и деталей", - добавило оборонное ведомство.

Что произошло

5 февраля 2026 года в Украину из российского плена вернулся военнослужащий Назар Далецкий, который с сентября 2022 года считался погибшим. В 2023 году состоялась процедура захоронения после опознания по результатам ДНК-экспертизы.

В публичном пространстве появились заявления о якобы возможности обязательства семьи вернуть полученные государственные выплаты в связи с гибелью военного.

