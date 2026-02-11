РУС
4 793 23

Семья военного Далецкого не должна возвращать 15 млн грн государству за его "гибель", - Минобороны

Назар Далецкий

Министерство обороны Украины не имеет правовых оснований и намерения побуждать семью военного Назара Далецкого, которого считали погибшим, а затем вернули из российского плена, возвращать государству выплаты в размере 15 млн гривен за его "гибель".

Об этом говорится в заявлении ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Семья Назара Далецкого не должна возвращать выплаты

В Минобороны заявили, что все причитающиеся выплаты семье защитника были осуществлены в соответствии с действующим законодательством Украины и на основании официально установленных на тот момент обстоятельств.

  • На сегодняшний день у Минобороны отсутствуют правовые основания для пересмотра принятого решения или побуждения семьи к возврату полученных средств.

"Эта ситуация является уникальной и содержит правовую коллизию, которая требует максимально деликатного и взвешенного подхода. Обстоятельства установления факта смерти военнослужащего требуют дополнительного изучения. Минобороны продолжает следить за развитием ситуации до полного выяснения всех обстоятельств и деталей", - добавило оборонное ведомство.

Читайте также: Украина будет поощрять 800-тысячную армию высокими зарплатами, - Зеленский

Что произошло

5 февраля 2026 года в Украину из российского плена вернулся военнослужащий Назар Далецкий, который с сентября 2022 года считался погибшим. В 2023 году состоялась процедура захоронения после опознания по результатам ДНК-экспертизы.

В публичном пространстве появились заявления о якобы возможности обязательства семьи вернуть полученные государственные выплаты в связи с гибелью военного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решения об обязательном возврате выплат семьей "погибшего" воина Далецкого нет, - Лубинец

военнопленные (1251) выплаты (751) Минобороны (9769) военнослужащие (6529)
Топ комментарии
+13
Хай платить той, хто робив експертизу ДНК. Родина що тут винна?
показать весь комментарий
11.02.2026 18:29 Ответить
+9
Та зачекайте ,вони постійно брешуть!
показать весь комментарий
11.02.2026 18:42 Ответить
+7
правильно , вони скільки пережили
показать весь комментарий
11.02.2026 18:29 Ответить
Хай платить той, хто робив експертизу ДНК. Родина що тут винна?
показать весь комментарий
11.02.2026 18:29 Ответить
тут для дурнів написано, що МО не збирається витребувати гроші. Але же ти не дурний, а розумний, тому і висновок у тебе розумний.
показать весь комментарий
11.02.2026 20:26 Ответить
правильно , вони скільки пережили
показать весь комментарий
11.02.2026 18:29 Ответить
А що з тим придурком чи провокатором, який заявив протилежне з елементами цинізму?
показать весь комментарий
11.02.2026 18:31 Ответить
їм треба якийсь офіційний папірець від МО про відсутність претензій, бо черговий "умєров" може все перевернути догори дригом
показать весь комментарий
11.02.2026 18:32 Ответить
Це єдине, що доброго зробила зелена банда за 7 років.
показать весь комментарий
11.02.2026 18:38 Ответить
Та зачекайте ,вони постійно брешуть!
показать весь комментарий
11.02.2026 18:42 Ответить
Скажіть а наша армія має все необхідне ?.коли волонтери зберають на все необхідне від грілок до автомобілів ,ось частина тих грошей мала піти не допомогу війську .
показать весь комментарий
11.02.2026 18:51 Ответить
І сума там 300000 зелених для ЗСУ щось значить(волонтерам за наш кошт таку суму підняти-не знаю скільки часу потрібно)
показать весь комментарий
11.02.2026 20:39 Ответить
ви зелені гниди за все накоєне народу України зло повинні сісти пожиттєво з повною конфіскацією накраденого в народу
показать весь комментарий
11.02.2026 18:52 Ответить
Закон повинен бути один для всіх без всяких колізій!!!
Були підстави, то виплатили, зараз ці підстави немає, то перерахуйте за полон, а решту повернути, крапка.'.
Але я чомусь підозрюю, що підстав не було і виплатили за "відкат" офіцерам з військкомату. Тому в МО не бачать причин повернення частини грошей, в якісь колізії, тому що вони вже отримали відкат грошей і витратили.
показать весь комментарий
11.02.2026 18:57 Ответить
Це правда-в моїх знайомих просили(ті відказали-сказали що почекають-я казав щоб здали уродів-побоялись)
показать весь комментарий
11.02.2026 20:44 Ответить
Нормальна схема, лям на лапу в лабораторію днк.
+14 на карман.
Звучить максимально цинічно, але панове, маєм технічну помилку , гроші мають бути повернуті до бюджету, не хочете брати з бійця (я теж не хочу, він натерпівся не дай бог) стягуйте з фахівців які проводили аналіз.
Ну або тоді всім хто з полону повернувся по 15млн платіть.
показать весь комментарий
11.02.2026 19:02 Ответить
Ти ляпнув не подумавши. Звідки у фахівців 15 мільйонів, якщо вони не Міндичі? Може спочатку з Міндича стягнути вкрадені 100 млн. долларів? Це рідкісний випадок і треба все залишити , як є. Це патова ситуація, справжній цугцванг- будь-який слідуючий хід тільки погіршить ситуацію.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:22 Ответить
Чого не має?
показать весь комментарий
11.02.2026 19:06 Ответить
Самий *****ць цій бабі. Хлопець буде зараз питання задавати, де бабло. А якщо вона вже й хахаля знайшла, то взагалі...
показать весь комментарий
11.02.2026 19:08 Ответить
кацап , це ти матір воїна називаєш бабою ? від тебе лаптями смердить николай .
показать весь комментарий
11.02.2026 21:14 Ответить
Виникає просте запитання - а чи відповідають всі інші ідентифікації по ДНК дійсності? Це страшне питання...
показать весь комментарий
11.02.2026 19:22 Ответить
Виходить,ДНК посилилось,в хіба таке може бути
показать весь комментарий
11.02.2026 20:43 Ответить
Заспокойтеся всі . . . Читайте Цивільний кодекс України :

Стаття 1215. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню

1. Не підлягає поверненню безпідставно набуті:

1) заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача;

Виплата проводилася Держбюджетом / Міноборони добровільно, рахункової помилки не було, недобросовісності з боку сім'ї не було = кошти не підлягають поверненню. КРАПКА.
показать весь комментарий
11.02.2026 20:51 Ответить
 
 