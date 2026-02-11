Семья военного Далецкого не должна возвращать 15 млн грн государству за его "гибель", - Минобороны
Министерство обороны Украины не имеет правовых оснований и намерения побуждать семью военного Назара Далецкого, которого считали погибшим, а затем вернули из российского плена, возвращать государству выплаты в размере 15 млн гривен за его "гибель".
Об этом говорится в заявлении ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Семья Назара Далецкого не должна возвращать выплаты
В Минобороны заявили, что все причитающиеся выплаты семье защитника были осуществлены в соответствии с действующим законодательством Украины и на основании официально установленных на тот момент обстоятельств.
- На сегодняшний день у Минобороны отсутствуют правовые основания для пересмотра принятого решения или побуждения семьи к возврату полученных средств.
"Эта ситуация является уникальной и содержит правовую коллизию, которая требует максимально деликатного и взвешенного подхода. Обстоятельства установления факта смерти военнослужащего требуют дополнительного изучения. Минобороны продолжает следить за развитием ситуации до полного выяснения всех обстоятельств и деталей", - добавило оборонное ведомство.
Что произошло
5 февраля 2026 года в Украину из российского плена вернулся военнослужащий Назар Далецкий, который с сентября 2022 года считался погибшим. В 2023 году состоялась процедура захоронения после опознания по результатам ДНК-экспертизы.
В публичном пространстве появились заявления о якобы возможности обязательства семьи вернуть полученные государственные выплаты в связи с гибелью военного.
Були підстави, то виплатили, зараз ці підстави немає, то перерахуйте за полон, а решту повернути, крапка.'.
Але я чомусь підозрюю, що підстав не було і виплатили за "відкат" офіцерам з військкомату. Тому в МО не бачать причин повернення частини грошей, в якісь колізії, тому що вони вже отримали відкат грошей і витратили.
+14 на карман.
Звучить максимально цинічно, але панове, маєм технічну помилку , гроші мають бути повернуті до бюджету, не хочете брати з бійця (я теж не хочу, він натерпівся не дай бог) стягуйте з фахівців які проводили аналіз.
Ну або тоді всім хто з полону повернувся по 15млн платіть.
Стаття 1215. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню
1. Не підлягає поверненню безпідставно набуті:
1) заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача;
Виплата проводилася Держбюджетом / Міноборони добровільно, рахункової помилки не було, недобросовісності з боку сім'ї не було = кошти не підлягають поверненню. КРАПКА.