Родина військового Далецького не має повертати 15 млн грн державі за його "загибель", - Міноборони

Назар Далецький

Міністерство оборони України що не має правових підстав та наміру спонукати родину військового Назара Далецького, якого вважали загиблим, а потім повернули з російського полону, повертати державі виплати у розмірі 15 млн гривень за його "загибель".

У Міноборони заявили, що усі належні виплати родині захисника були здійснені відповідно до чинного законодавства України та на підставі офіційно встановлених на той момент обставин.

  • Станом на сьогодні у Міноборони відсутні правові підстави для перегляду ухваленого рішення чи спонукання родини до повернення отриманих коштів.

"Ця ситуація є унікальною та містить правову колізію, яка потребує максимально делікатного і зваженого підходу. Обставини встановлення факту смерті військовослужбовця потребують додаткового вивчення. Міноборони продовжує стежити за розвитком ситуації до повного з’ясування всіх обставин та деталей", - додало оборонне відомство.

Що сталося

5 лютого 2026 року в Україну з російського полону повернувся військовослужбовець Назар Далецький, який із вересня 2022 року вважався загиблим. У 2023 році відбулася процедура поховання після впізнання за результатами ДНК-експертизи.

У публічному просторі з’явилися заяви про нібито можливість зобов’язання родини повернути отримані державні виплати у зв’язку із загибеллю військового.

Топ коментарі
Хай платить той, хто робив експертизу ДНК. Родина що тут винна?
11.02.2026 18:29 Відповісти
Та зачекайте ,вони постійно брешуть!
11.02.2026 18:42 Відповісти
+8
Закон повинен бути один для всіх без всяких колізій!!!
Були підстави, то виплатили, зараз ці підстави немає, то перерахуйте за полон, а решту повернути, крапка.'.
Але я чомусь підозрюю, що підстав не було і виплатили за "відкат" офіцерам з військкомату. Тому в МО не бачать причин повернення частини грошей, в якісь колізії, тому що вони вже отримали відкат грошей і витратили.
11.02.2026 18:57 Відповісти
правильно , вони скільки пережили
показати весь коментар
11.02.2026 18:29 Відповісти
А що з тим придурком чи провокатором, який заявив протилежне з елементами цинізму?
показати весь коментар
11.02.2026 18:31 Відповісти
їм треба якийсь офіційний папірець від МО про відсутність претензій, бо черговий "умєров" може все перевернути догори дригом
показати весь коментар
11.02.2026 18:32 Відповісти
Це єдине, що доброго зробила зелена банда за 7 років.
показати весь коментар
11.02.2026 18:38 Відповісти
Скажіть а наша армія має все необхідне ?.коли волонтери зберають на все необхідне від грілок до автомобілів ,ось частина тих грошей мала піти не допомогу війську .
І сума там 300000 зелених для ЗСУ щось значить(волонтерам за наш кошт таку суму підняти-не знаю скільки часу потрібно)
ви зелені гниди за все накоєне народу України зло повинні сісти пожиттєво з повною конфіскацією накраденого в народу
Це правда-в моїх знайомих просили(ті відказали-сказали що почекають-я казав щоб здали уродів-побоялись)
Нормальна схема, лям на лапу в лабораторію днк.
+14 на карман.
Звучить максимально цинічно, але панове, маєм технічну помилку , гроші мають бути повернуті до бюджету, не хочете брати з бійця (я теж не хочу, він натерпівся не дай бог) стягуйте з фахівців які проводили аналіз.
Ну або тоді всім хто з полону повернувся по 15млн платіть.
Ти ляпнув не подумавши. Звідки у фахівців 15 мільйонів, якщо вони не Міндичі? Може спочатку з Міндича стягнути вкрадені 100 млн. долларів? Це рідкісний випадок і треба все залишити , як є. Це патова ситуація, справжній цугцванг- будь-який слідуючий хід тільки погіршить ситуацію.
Чого не має?
Самий *****ць цій бабі. Хлопець буде зараз питання задавати, де бабло. А якщо вона вже й хахаля знайшла, то взагалі...
кацап , це ти матір воїна називаєш бабою ? від тебе лаптями смердить николай .
Виникає просте запитання - а чи відповідають всі інші ідентифікації по ДНК дійсності? Це страшне питання...
Виходить,ДНК посилилось,в хіба таке може бути
Заспокойтеся всі . . . Читайте Цивільний кодекс України :

Стаття 1215. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню

1. Не підлягає поверненню безпідставно набуті:

1) заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача;

Виплата проводилася Держбюджетом / Міноборони добровільно, рахункової помилки не було, недобросовісності з боку сім'ї не було = кошти не підлягають поверненню. КРАПКА.
11.02.2026 20:51 Відповісти
 
 