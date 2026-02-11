Родина військового Далецького не має повертати 15 млн грн державі за його "загибель", - Міноборони

Міністерство оборони України що не має правових підстав та наміру спонукати родину військового Назара Далецького, якого вважали загиблим, а потім повернули з російського полону, повертати державі виплати у розмірі 15 млн гривень за його "загибель".

Про це йдеться в заяві відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Родина Назара Далецького не має повертати виплати

У Міноборони заявили, що усі належні виплати родині захисника були здійснені відповідно до чинного законодавства України та на підставі офіційно встановлених на той момент обставин.

Станом на сьогодні у Міноборони відсутні правові підстави для перегляду ухваленого рішення чи спонукання родини до повернення отриманих коштів.

"Ця ситуація є унікальною та містить правову колізію, яка потребує максимально делікатного і зваженого підходу. Обставини встановлення факту смерті військовослужбовця потребують додаткового вивчення. Міноборони продовжує стежити за розвитком ситуації до повного з’ясування всіх обставин та деталей", - додало оборонне відомство.

Що сталося

5 лютого 2026 року в Україну з російського полону повернувся військовослужбовець Назар Далецький, який із вересня 2022 року вважався загиблим. У 2023 році відбулася процедура поховання після впізнання за результатами ДНК-експертизи.

У публічному просторі з’явилися заяви про нібито можливість зобов’язання родини повернути отримані державні виплати у зв’язку із загибеллю військового.

