Родина військового Далецького не має повертати 15 млн грн державі за його "загибель", - Міноборони
Міністерство оборони України що не має правових підстав та наміру спонукати родину військового Назара Далецького, якого вважали загиблим, а потім повернули з російського полону, повертати державі виплати у розмірі 15 млн гривень за його "загибель".
Про це йдеться в заяві відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Родина Назара Далецького не має повертати виплати
У Міноборони заявили, що усі належні виплати родині захисника були здійснені відповідно до чинного законодавства України та на підставі офіційно встановлених на той момент обставин.
- Станом на сьогодні у Міноборони відсутні правові підстави для перегляду ухваленого рішення чи спонукання родини до повернення отриманих коштів.
"Ця ситуація є унікальною та містить правову колізію, яка потребує максимально делікатного і зваженого підходу. Обставини встановлення факту смерті військовослужбовця потребують додаткового вивчення. Міноборони продовжує стежити за розвитком ситуації до повного з’ясування всіх обставин та деталей", - додало оборонне відомство.
Що сталося
5 лютого 2026 року в Україну з російського полону повернувся військовослужбовець Назар Далецький, який із вересня 2022 року вважався загиблим. У 2023 році відбулася процедура поховання після впізнання за результатами ДНК-експертизи.
У публічному просторі з’явилися заяви про нібито можливість зобов’язання родини повернути отримані державні виплати у зв’язку із загибеллю військового.
Були підстави, то виплатили, зараз ці підстави немає, то перерахуйте за полон, а решту повернути, крапка.'.
Але я чомусь підозрюю, що підстав не було і виплатили за "відкат" офіцерам з військкомату. Тому в МО не бачать причин повернення частини грошей, в якісь колізії, тому що вони вже отримали відкат грошей і витратили.
+14 на карман.
Звучить максимально цинічно, але панове, маєм технічну помилку , гроші мають бути повернуті до бюджету, не хочете брати з бійця (я теж не хочу, він натерпівся не дай бог) стягуйте з фахівців які проводили аналіз.
Ну або тоді всім хто з полону повернувся по 15млн платіть.
Стаття 1215. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню
1. Не підлягає поверненню безпідставно набуті:
1) заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача;
Виплата проводилася Держбюджетом / Міноборони добровільно, рахункової помилки не було, недобросовісності з боку сім'ї не було = кошти не підлягають поверненню. КРАПКА.