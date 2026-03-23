Единовременная выплата для военнослужащих: в "Дії" началось тестирование нового сервиса
На портале цифровых госуслуг "Дія" для действующих военнослужащих стартовал бета-тест нового сервиса — подача заявления о назначении единовременной денежной помощи от Минобороны.
Об этом сообщила пресс-служба "Дії", информирует Цензор.НЕТ.
Подробнее о тестировании
К тестированию новой услуги пригласили присоединиться всех защитников и защитниц ВСУ.
"Важно: если вы уже получали единовременную помощь и группа инвалидности или процент утраты трудоспособности не изменились — повторная выплата будет недоступна", — подчеркнули в команде "Дії".
Как подать заявление
- перейдите по этой ссылке;
- ознакомьтесь с информацией;
- заполните данные: ФИО, РНОКПП и электронную почту;
- затем нажмите "Зарегистрироваться";
- ожидайте уведомления о старте бета-тестирования на указанную вами электронную почту.
Напомним, 25 февраля 2026 года Верховная Рада одобрила законопроект №13646 об усилении социальной защиты военнослужащих и членов их семей.
