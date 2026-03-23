РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8882 посетителя онлайн
Новости Выплаты военным
1 357 4

Единовременная выплата для военнослужащих: в "Дії" началось тестирование нового сервиса

На портале цифровых госуслуг "Дія" для действующих военнослужащих стартовал бета-тест нового сервиса — подача заявления о назначении единовременной денежной помощи от Минобороны.

Об этом сообщила пресс-служба "Дії", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробнее о тестировании

К тестированию новой услуги пригласили присоединиться всех защитников и защитниц ВСУ.

"Важно: если вы уже получали единовременную помощь и группа инвалидности или процент утраты трудоспособности не изменились — повторная выплата будет недоступна", — подчеркнули в команде "Дії".

Как подать заявление

  • перейдите по этой ссылке;
  • ознакомьтесь с информацией;
  • заполните данные: ФИО, РНОКПП и электронную почту;
  • затем нажмите "Зарегистрироваться";
  • ожидайте уведомления о старте бета-тестирования на указанную вами электронную почту.

Напомним, 25 февраля 2026 года Верховная Рада одобрила законопроект №13646 об усилении социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Автор: 

выплаты (736) военнослужащие (6383) Дія (434)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вовина тисяча замість економічного розвитку України.
23.03.2026 18:47 Ответить
23.03.2026 18:47 Ответить
паралельна реальнiсть.
23.03.2026 18:48 Ответить
23.03.2026 18:48 Ответить
Кинули кістку..
23.03.2026 18:59 Ответить
23.03.2026 18:59 Ответить
а денех то сколько???
23.03.2026 19:02 Ответить
23.03.2026 19:02 Ответить
 
 