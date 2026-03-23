Единовременная выплата для военнослужащих: в "Дії" началось тестирование нового сервиса

На портале цифровых госуслуг "Дія" для действующих военнослужащих стартовал бета-тест нового сервиса — подача заявления о назначении единовременной денежной помощи от Минобороны.

Об этом сообщила пресс-служба "Дії", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее о тестировании

К тестированию новой услуги пригласили присоединиться всех защитников и защитниц ВСУ.

"Важно: если вы уже получали единовременную помощь и группа инвалидности или процент утраты трудоспособности не изменились — повторная выплата будет недоступна", — подчеркнули в команде "Дії".

Как подать заявление

перейдите по этой ссылке;

ознакомьтесь с информацией;

заполните данные: ФИО, РНОКПП и электронную почту;

затем нажмите "Зарегистрироваться";

ожидайте уведомления о старте бета-тестирования на указанную вами электронную почту.

Напомним, 25 февраля 2026 года Верховная Рада одобрила законопроект №13646 об усилении социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

