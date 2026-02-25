РУС
7 510 36

Рада приняла законопроект о социальной защите военных. Федоров рассказал о ключевых изменениях

Выплаты военным

Сегодня, 25 февраля 2026 года, Верховная Рада Украины приняла законопроект № 13646 о социальной защите военных.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ

Система социальных гарантий для военнослужащих

По его словам, этот законопроект формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой службы - до, во время и после ее прохождения.

"Это о справедливости для людей, которые встали на защиту страны, и об ответственности государства перед ними и их семьями", - говорит министр.

Что это означает на практике?

Во время службы

Военные имеют гарантированное денежное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение. Предусмотрены отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитация по решению ВВК. Государство также обеспечивает проживание, бесплатный проезд и почтовую связь.

После возвращения со службы

Сохраняется право вернуться на работу - на должность, не ниже предыдущей. Предусмотрена помощь в размере средней зарплаты после постановки на воинский учет. Военные получают возможность профессиональной адаптации, полноценный страховой и трудовой стаж, а также право на ежегодный отпуск уже в первый год работы.

Семьи погибших воинов

"Отдельный и принципиально важный блок - семьи Защитников и Защитниц, которые погибли или пропали без вести", - добавил Федоров.

Законопроект вводит единый и прозрачный подход к выплатам - без разных правил при одинаковых обстоятельствах.

Сегодня государство обеспечивает:

  • семьям погибших - ₴15 млн;
  • семьям пропавших без вести - ежемесячные выплаты около ₴120 тыс.

"Мы предлагаем четкое правило: общий объем помощи - ₴15 млн. То есть если военный получил статус без вести пропавшего, его семья получает выплаты около ₴120 тыс. в месяц, а в случае подтверждения гибели, родные получат выплату в таком размере, чтобы общая сумма помощи составила ₴15 млн. Это создает равенство, прозрачность и понятные гарантии для каждой семьи - независимо от даты или обстоятельств подтверждения статуса", - резюмирует министр.

Топ комментарии
+10
А до цього що було? те саме. Тільки держава найобує військових і військових пенсіонерів, починаючи з 2001 року, з державними соціальними гарантіями і правами.
25.02.2026 13:22 Ответить
+5
Так, це переливання з пустого в порожнє, лише додали гарантування права повернення на роботу, якусь середню зарплату (кращеб посадові оклади від циєї цифри робили), а так нічого не змінилось, не дали права: володіти зброєю, мати право захищати себе, своїх рідних, сусідів, квартал і місто - як в Литві чи Швейцарії, а вони давно не воювали, хоча все це передбачено.
25.02.2026 13:54 Ответить
+4
А всі інші ветерани похилого віку - "за борт"?
25.02.2026 13:20 Ответить
А всі інші ветерани похилого віку - "за борт"?
25.02.2026 13:20 Ответить
Ну я так зрозумів, що це стосується учасників війни з кацапами.
25.02.2026 13:36 Ответить
а якщо людина отримала УБД раніше 2014 року, потім ще пару років служила в ЗСУ (в тому числі десь на "Часіках" або в районі Краматорська) і не отримала інше УБД? Потім звільнилася з лав ЗСУ! Для них який закон діє???
25.02.2026 13:43 Ответить
УБД це УБД, не має іншого, в ССО служать десантники, які отримали УБД в Іраку в 2000-х, і нового не давали, прав не позбавляли, не має такого 2-чі- тричі і т.д. УБД, льготи УБД одні на всіх, як і ветеранські
25.02.2026 13:51 Ответить
прочитайте Постанову КМУ номер 1 від 2025 року....
25.02.2026 13:54 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2026 14:57 Ответить
+ +
25.02.2026 15:08 Ответить
За законом про ветеранів все однаково. А за постановами КМУ різниця є.
25.02.2026 14:32 Ответить
ОТОжжжж....(((
25.02.2026 14:59 Ответить
Можна набути убд, вступивши зараз до ЗСУ. Он у колеги їх три - ДРА, Євромайдан і Донбас 2022. Іще у побратима інвалідність по ДРА (третя група), по АТО (ще одна третя) та оборона Ірпеня (друга).
25.02.2026 14:29 Ответить
вік не дозволяє, на жаль!
25.02.2026 14:30 Ответить
Тоді є нюанси. Якщо є офіцерське звання у відставці, вік до 65, здоров'я і потрібний фах, то можна пошукати якусь штабну посаду у воюючій бригаді. Але треба реально оцінювати свої можливості.
25.02.2026 14:39 Ответить
більше 65...((
25.02.2026 14:44 Ответить
ну ДРА, так але з 2000-х додаткових не дають, одне отримав і все, є виключення, коли тупили кадри і комісії, але думаю скоро ті, що пізніше можуть анулювати, а системо по 2- по три не дають, от ветерана служби можна в двох структурах отримати (але при наявності УБД воно нічого не дає)
25.02.2026 15:01 Ответить
25.02.2026 13:22 Ответить
25.02.2026 13:54 Ответить
ЛОХ - не мамонт, ЛОХ - не вимре!
25.02.2026 14:37 Ответить
Потрібно за рік п*ять років стажу і при розрахунку пенсії,враховувати не голий оклад(він нікчемний) а всі доплати які отримує УБД.
25.02.2026 13:52 Ответить
Краще б з галімою ВЛК розібрались, ганебні лікарі військових по кілька місяців ганяють по непотрібним спеціалістам та аналізам, щоб доказати свою важливість, чому в ТЦК для цивільних ВЛК - максимум година - дві, а для військових від тижня - до бескінченності, і це кажу про здорових, яки займають чергу і не дають пройти тим, хто потребує допомоги. ВЛК використовують для перевдення, збивання не угодних. Це жесть, 3-тя штурмова, вже використовує як рекламу, бо вних своє позаштатне ВЛК, тобто мозги непотрібною ВЛК пудрити не будуть, створили систему гірше радянської, військові в а...і, як це можна видавати за досягнення.
25.02.2026 13:59 Ответить
"...чому в ТЦК для цивільних ВЛК - максимум година - дві..." - шедевр.
25.02.2026 14:28 Ответить
в ТЦК, яких планують мобілізувати година- дві, так і є, в 24-му після звільнення, повторно мобілізувався, за 15 хвилин пройшов (формально статус на той момент цивільний, хоча ветерен служби та УБД), тому як би це не звучало ... а так і є... а ось для військових справді треш, ні може повезти ...
25.02.2026 14:53 Ответить
Так в ТЦК цівільні всі годні автоматом, нащо витрачати зайвий час?
25.02.2026 15:00 Ответить
Про це й кажу, чому діючим не має такого бонусу для проходження ВЛК, якщо він вважає, що здоровий.
25.02.2026 15:18 Ответить
Тому що ВЛК вважає, що збираєтесь хитрим шляхом "на вихід" або в "мукачівський котел" чого вони не можуть допустити - начебто і в лавах, але... Турбує інше, що Ви вважаєте нормальним 1-2 години для проходження ВЛК "людиною з вулиці"
25.02.2026 15:29 Ответить
яким хитрим, якщо здоровий з допуском у дшв???? що це за зворотня хитрожопість????? яким чином мене здорового з допуском у дшв в "Ужгородський котел"??????? Якщо хтось косить і хоче поліпшень, питань не має, я про ситуацію коли, військовий готовий, але йому мізки й..ть, я про цю ситуацію, це демотивує більше в сього, тому це 3-а штурмова як слоган використовує "в нас своє ВЛК" тобто мізки й..ти не будуть. Якщо для цивільного злодій ТЦК, то для військового лікар ВЛК.
25.02.2026 17:09 Ответить
то в чому проблема поставити здоровий і вигнати з таким висновоком? який не дасть пропуск в "ужгородський котел"? я ж про звортнє кажу як раз?
25.02.2026 17:10 Ответить
Ви праві, скоріш за все "бурхлива" імітація діяльності з боку ВЛК з метою виправдання перебування саме на цій посаді, в цьому, відносно безпечному місці. Ну і звичайно класичне: «А раптом?»…
25.02.2026 17:15 Ответить
Он, в ток-шоу на Суспільному проскочило, виявляється ті пенсії тих відставників напряму звʼязані із зарплатами військових. Вони колись вибили собі цю звʼязку - силові пенсіонери-відставники - щоб їхні пенсії постійно майже дорівнювали нинішнім зарплатам. І виходить, вони тепер як баласт, якщо підвищити зарплатню військовим, яка вже 2 роки не підвищується і, кажуть, не збираються і цього року, бо в бюджеті тупо не закладено, як брешуть, що будуть, то це брехня, то автоматом треба підвищувати і і так гігантські пенсії всім відставникам.
Ще й судді і прокурори отримують гігантське пожиттєве утримання, і з нього ще й військовий збір 1.5%, а не 5 як для всіх. Держава привілеїв.
25.02.2026 14:23 Ответить
Держава уже знайшла спосіб боротьби з підвищенням пенсій колишнім військовим. Їм не видають довідки про збільшення ГЗ.
25.02.2026 15:12 Ответить
так и БР выплаты не идут к пенсии.....
25.02.2026 19:10 Ответить
Кожен може піти служити в армію, потім вийти на "велику" пенсію, не таку як у прокурорів - інвалідів, но все ж, у чому проблема? А якщо держава не піклується про своїх захисників, то коли приходить війна, то воюють комбайнери, вчителі та слюсарі. Ворог нищить міста та захоплює рідну землю, ви маєте можливість спостерігати це у "прямому етері", а все про теж саме...
25.02.2026 17:01 Ответить
Тхне виборами.
Видимість турботи.
Ветеранам (ті хто вижив за ці 30+ роки "нєпідлєглості" - чоловічий дітородний орган - по усіх гарантіях (перш за все для ветеранів і інвалідів ЗСУ).
"Вертухаям" (ті що на побігеньках влади і виконують її "забаганки") максимально з цього закону.
А "молодняку" - роль ослика з морквиною перед мордою і казкою про "світле майбутнє" (чим не релігія?) після виконання (віддачі боргу) НЕ Батьківщині - а мафії при владі.
Мафія - розкрадає ВСЕ що є в державі Україна сьогодні і зараз- та роздає незабезпечені "вєксєлі-абіцянки" за рахунок наших дітей і внуків.
Діти - не народжуються, значить - не буде внуків.
Обіцяки - залишаться обіцянками.
25.02.2026 18:12 Ответить
текст как-то по дибильному написан))), за поднаем жилья хер выбьешь, девочки подпрокурорши бесплатно есдят в отличии от солдат...
25.02.2026 19:08 Ответить
Ні про що. Розмитнення, короткоствол, медстраховка для сім'ї то все фігня, а на шару в маршрутці катнутись - то тєма.
25.02.2026 19:42 Ответить
Можна приймати будь-що, але...це не працює
25.02.2026 22:33 Ответить
 
 