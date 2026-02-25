Рада приняла законопроект о социальной защите военных. Федоров рассказал о ключевых изменениях
Сегодня, 25 февраля 2026 года, Верховная Рада Украины приняла законопроект № 13646 о социальной защите военных.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Система социальных гарантий для военнослужащих
По его словам, этот законопроект формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой службы - до, во время и после ее прохождения.
"Это о справедливости для людей, которые встали на защиту страны, и об ответственности государства перед ними и их семьями", - говорит министр.
Что это означает на практике?
Во время службы
Военные имеют гарантированное денежное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение. Предусмотрены отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитация по решению ВВК. Государство также обеспечивает проживание, бесплатный проезд и почтовую связь.
После возвращения со службы
Сохраняется право вернуться на работу - на должность, не ниже предыдущей. Предусмотрена помощь в размере средней зарплаты после постановки на воинский учет. Военные получают возможность профессиональной адаптации, полноценный страховой и трудовой стаж, а также право на ежегодный отпуск уже в первый год работы.
Семьи погибших воинов
"Отдельный и принципиально важный блок - семьи Защитников и Защитниц, которые погибли или пропали без вести", - добавил Федоров.
Законопроект вводит единый и прозрачный подход к выплатам - без разных правил при одинаковых обстоятельствах.
Сегодня государство обеспечивает:
- семьям погибших - ₴15 млн;
- семьям пропавших без вести - ежемесячные выплаты около ₴120 тыс.
"Мы предлагаем четкое правило: общий объем помощи - ₴15 млн. То есть если военный получил статус без вести пропавшего, его семья получает выплаты около ₴120 тыс. в месяц, а в случае подтверждения гибели, родные получат выплату в таком размере, чтобы общая сумма помощи составила ₴15 млн. Это создает равенство, прозрачность и понятные гарантии для каждой семьи - независимо от даты или обстоятельств подтверждения статуса", - резюмирует министр.
Ще й судді і прокурори отримують гігантське пожиттєве утримання, і з нього ще й військовий збір 1.5%, а не 5 як для всіх. Держава привілеїв.
Видимість турботи.
Ветеранам (ті хто вижив за ці 30+ роки "нєпідлєглості" - чоловічий дітородний орган - по усіх гарантіях (перш за все для ветеранів і інвалідів ЗСУ).
"Вертухаям" (ті що на побігеньках влади і виконують її "забаганки") максимально з цього закону.
А "молодняку" - роль ослика з морквиною перед мордою і казкою про "світле майбутнє" (чим не релігія?) після виконання (віддачі боргу) НЕ Батьківщині - а мафії при владі.
Мафія - розкрадає ВСЕ що є в державі Україна сьогодні і зараз- та роздає незабезпечені "вєксєлі-абіцянки" за рахунок наших дітей і внуків.
Діти - не народжуються, значить - не буде внуків.
Обіцяки - залишаться обіцянками.