Рада приняла законопроект о социальной защите военных. Федоров рассказал о ключевых изменениях

Сегодня, 25 февраля 2026 года, Верховная Рада Украины приняла законопроект № 13646 о социальной защите военных.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Система социальных гарантий для военнослужащих

По его словам, этот законопроект формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой службы - до, во время и после ее прохождения.

"Это о справедливости для людей, которые встали на защиту страны, и об ответственности государства перед ними и их семьями", - говорит министр.

Что это означает на практике?

Во время службы

Военные имеют гарантированное денежное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение. Предусмотрены отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитация по решению ВВК. Государство также обеспечивает проживание, бесплатный проезд и почтовую связь.

После возвращения со службы

Сохраняется право вернуться на работу - на должность, не ниже предыдущей. Предусмотрена помощь в размере средней зарплаты после постановки на воинский учет. Военные получают возможность профессиональной адаптации, полноценный страховой и трудовой стаж, а также право на ежегодный отпуск уже в первый год работы.

Семьи погибших воинов

"Отдельный и принципиально важный блок - семьи Защитников и Защитниц, которые погибли или пропали без вести", - добавил Федоров.

Законопроект вводит единый и прозрачный подход к выплатам - без разных правил при одинаковых обстоятельствах.

Сегодня государство обеспечивает:

семьям погибших - ₴15 млн;

семьям пропавших без вести - ежемесячные выплаты около ₴120 тыс.

"Мы предлагаем четкое правило: общий объем помощи - ₴15 млн. То есть если военный получил статус без вести пропавшего, его семья получает выплаты около ₴120 тыс. в месяц, а в случае подтверждения гибели, родные получат выплату в таком размере, чтобы общая сумма помощи составила ₴15 млн. Это создает равенство, прозрачность и понятные гарантии для каждой семьи - независимо от даты или обстоятельств подтверждения статуса", - резюмирует министр.

