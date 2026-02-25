Рада ухвалила законопроєкт про соціальний захист військових. Федоров розповів про ключові зміни
Сьогодні, 25 лютого 2026 року, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 13646 про соціальний захист військових.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Система соціальних гарантій для військовослужбовців
За його словами, цей законопроєкт формує зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби - до, під час і після її проходження.
"Це про справедливість для людей, які стали на захист країни, і про відповідальність держави перед ними та їхніми родинами", - каже міністр.
Що це означає на практиці?
Під час служби
Військові мають гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення. Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітація за рішенням ВЛК. Держава також забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок.
Після повернення зі служби
Зберігається право повернутися на роботу - на посаду, не нижчу за попередню. Передбачена допомога в розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік. Військові отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи.
Родини загиблих воїнів
"Окремий і принципово важливий блок - родини Захисників і Захисниць, які загинули або зникли безвісти", - додав Федоров.
Законопроєкт запроваджує єдиний і прозорий підхід до виплат - без різних правил за однакових обставин.
Сьогодні держава забезпечує:
- родинам загиблих - ₴15 млн;
- родинам зниклих безвісти - щомісячні виплати близько ₴120 тис.
"Ми пропонуємо чітке правило: загальний обсяг допомоги - ₴15 млн. Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько ₴120 тис. на місяць, а в разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила ₴15 млн. Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної родини - незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу", - резюмує міністр.
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Ще й судді і прокурори отримують гігантське пожиттєве утримання, і з нього ще й військовий збір 1.5%, а не 5 як для всіх. Держава привілеїв.
Видимість турботи.
Ветеранам (ті хто вижив за ці 30+ роки "нєпідлєглості" - чоловічий дітородний орган - по усіх гарантіях (перш за все для ветеранів і інвалідів ЗСУ).
"Вертухаям" (ті що на побігеньках влади і виконують її "забаганки") максимально з цього закону.
А "молодняку" - роль ослика з морквиною перед мордою і казкою про "світле майбутнє" (чим не релігія?) після виконання (віддачі боргу) НЕ Батьківщині - а мафії при владі.
Мафія - розкрадає ВСЕ що є в державі Україна сьогодні і зараз- та роздає незабезпечені "вєксєлі-абіцянки" за рахунок наших дітей і внуків.
Діти - не народжуються, значить - не буде внуків.
Обіцяки - залишаться обіцянками.