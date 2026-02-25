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Новини Виплати військовим
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Рада ухвалила законопроєкт про соціальний захист військових. Федоров розповів про ключові зміни

Виплати військовим

Сьогодні, 25 лютого 2026 року, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 13646 про соціальний захист військових.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ

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Система соціальних гарантій для військовослужбовців

За його словами, цей законопроєкт формує зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби - до, під час і після її проходження.

"Це про справедливість для людей, які стали на захист країни, і про відповідальність держави перед ними та їхніми родинами", - каже міністр.

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Що це означає на практиці?

Під час служби

Військові мають гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення. Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітація за рішенням ВЛК. Держава також забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок.

Після повернення зі служби

Зберігається право повернутися на роботу - на посаду, не нижчу за попередню. Передбачена допомога в розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік. Військові отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи.

Також читайте: Яка виплата передбачена за перший строковий контракт у ЗСУ в 2026 році, ‒ роз’яснення Міноборони

Родини загиблих воїнів

"Окремий і принципово важливий блок - родини Захисників і Захисниць, які загинули або зникли безвісти", - додав Федоров.

Законопроєкт запроваджує єдиний і прозорий підхід до виплат - без різних правил за однакових обставин.

Сьогодні держава забезпечує:

  • родинам загиблих - ₴15 млн;
  • родинам зниклих безвісти - щомісячні виплати близько ₴120 тис.

"Ми пропонуємо чітке правило: загальний обсяг допомоги - ₴15 млн. Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько ₴120 тис. на місяць, а в разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила ₴15 млн. Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної родини - незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу", - резюмує міністр.

Читайте: Україна заохочуватиме 800-тисячну армію високими зарплатами, - Зеленський

Автор: 

ВР (15163) виплати (1303) військовослужбовці (5188) Федоров Михайло (1119)
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Топ коментарі
+10
А до цього що було? те саме. Тільки держава найобує військових і військових пенсіонерів, починаючи з 2001 року, з державними соціальними гарантіями і правами.
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25.02.2026 13:22 Відповісти
+5
Так, це переливання з пустого в порожнє, лише додали гарантування права повернення на роботу, якусь середню зарплату (кращеб посадові оклади від циєї цифри робили), а так нічого не змінилось, не дали права: володіти зброєю, мати право захищати себе, своїх рідних, сусідів, квартал і місто - як в Литві чи Швейцарії, а вони давно не воювали, хоча все це передбачено.
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25.02.2026 13:54 Відповісти
+4
А всі інші ветерани похилого віку - "за борт"?
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25.02.2026 13:20 Відповісти
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А всі інші ветерани похилого віку - "за борт"?
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25.02.2026 13:20 Відповісти
Ну я так зрозумів, що це стосується учасників війни з кацапами.
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25.02.2026 13:36 Відповісти
а якщо людина отримала УБД раніше 2014 року, потім ще пару років служила в ЗСУ (в тому числі десь на "Часіках" або в районі Краматорська) і не отримала інше УБД? Потім звільнилася з лав ЗСУ! Для них який закон діє???
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25.02.2026 13:43 Відповісти
УБД це УБД, не має іншого, в ССО служать десантники, які отримали УБД в Іраку в 2000-х, і нового не давали, прав не позбавляли, не має такого 2-чі- тричі і т.д. УБД, льготи УБД одні на всіх, як і ветеранські
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25.02.2026 13:51 Відповісти
прочитайте Постанову КМУ номер 1 від 2025 року....
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25.02.2026 13:54 Відповісти
тоді сперечатись не буду, бо в мене УБД з 2015 (Станиця - Красна Талівка) та Харків - Чернігів 2022 - 2024, тому чесно може не правий бо не читав, розбіжностей, а ось якщо бортануть з 22 то буде дивно, бо туристи (хто в темі той розуміє) в мій підрозділ на місяць два постійно приїжджали, тоді треба буде і нервувати з цього приводу, хоча невдоволення в такому разі підтримую
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25.02.2026 14:57 Відповісти
+ +
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25.02.2026 15:08 Відповісти
За законом про ветеранів все однаково. А за постановами КМУ різниця є.
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25.02.2026 14:32 Відповісти
ОТОжжжж....(((
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25.02.2026 14:59 Відповісти
Можна набути убд, вступивши зараз до ЗСУ. Он у колеги їх три - ДРА, Євромайдан і Донбас 2022. Іще у побратима інвалідність по ДРА (третя група), по АТО (ще одна третя) та оборона Ірпеня (друга).
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25.02.2026 14:29 Відповісти
вік не дозволяє, на жаль!
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25.02.2026 14:30 Відповісти
Тоді є нюанси. Якщо є офіцерське звання у відставці, вік до 65, здоров'я і потрібний фах, то можна пошукати якусь штабну посаду у воюючій бригаді. Але треба реально оцінювати свої можливості.
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25.02.2026 14:39 Відповісти
більше 65...((
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25.02.2026 14:44 Відповісти
ну ДРА, так але з 2000-х додаткових не дають, одне отримав і все, є виключення, коли тупили кадри і комісії, але думаю скоро ті, що пізніше можуть анулювати, а системо по 2- по три не дають, от ветерана служби можна в двох структурах отримати (але при наявності УБД воно нічого не дає)
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25.02.2026 15:01 Відповісти
А до цього що було? те саме. Тільки держава найобує військових і військових пенсіонерів, починаючи з 2001 року, з державними соціальними гарантіями і правами.
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25.02.2026 13:22 Відповісти
Так, це переливання з пустого в порожнє, лише додали гарантування права повернення на роботу, якусь середню зарплату (кращеб посадові оклади від циєї цифри робили), а так нічого не змінилось, не дали права: володіти зброєю, мати право захищати себе, своїх рідних, сусідів, квартал і місто - як в Литві чи Швейцарії, а вони давно не воювали, хоча все це передбачено.
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25.02.2026 13:54 Відповісти
ЛОХ - не мамонт, ЛОХ - не вимре!
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25.02.2026 14:37 Відповісти
Потрібно за рік п*ять років стажу і при розрахунку пенсії,враховувати не голий оклад(він нікчемний) а всі доплати які отримує УБД.
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25.02.2026 13:52 Відповісти
Краще б з галімою ВЛК розібрались, ганебні лікарі військових по кілька місяців ганяють по непотрібним спеціалістам та аналізам, щоб доказати свою важливість, чому в ТЦК для цивільних ВЛК - максимум година - дві, а для військових від тижня - до бескінченності, і це кажу про здорових, яки займають чергу і не дають пройти тим, хто потребує допомоги. ВЛК використовують для перевдення, збивання не угодних. Це жесть, 3-тя штурмова, вже використовує як рекламу, бо вних своє позаштатне ВЛК, тобто мозги непотрібною ВЛК пудрити не будуть, створили систему гірше радянської, військові в а...і, як це можна видавати за досягнення.
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25.02.2026 13:59 Відповісти
"...чому в ТЦК для цивільних ВЛК - максимум година - дві..." - шедевр.
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25.02.2026 14:28 Відповісти
в ТЦК, яких планують мобілізувати година- дві, так і є, в 24-му після звільнення, повторно мобілізувався, за 15 хвилин пройшов (формально статус на той момент цивільний, хоча ветерен служби та УБД), тому як би це не звучало ... а так і є... а ось для військових справді треш, ні може повезти ...
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25.02.2026 14:53 Відповісти
Так в ТЦК цівільні всі годні автоматом, нащо витрачати зайвий час?
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25.02.2026 15:00 Відповісти
Про це й кажу, чому діючим не має такого бонусу для проходження ВЛК, якщо він вважає, що здоровий.
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25.02.2026 15:18 Відповісти
Тому що ВЛК вважає, що збираєтесь хитрим шляхом "на вихід" або в "мукачівський котел" чого вони не можуть допустити - начебто і в лавах, але... Турбує інше, що Ви вважаєте нормальним 1-2 години для проходження ВЛК "людиною з вулиці"
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25.02.2026 15:29 Відповісти
яким хитрим, якщо здоровий з допуском у дшв???? що це за зворотня хитрожопість????? яким чином мене здорового з допуском у дшв в "Ужгородський котел"??????? Якщо хтось косить і хоче поліпшень, питань не має, я про ситуацію коли, військовий готовий, але йому мізки й..ть, я про цю ситуацію, це демотивує більше в сього, тому це 3-а штурмова як слоган використовує "в нас своє ВЛК" тобто мізки й..ти не будуть. Якщо для цивільного злодій ТЦК, то для військового лікар ВЛК.
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25.02.2026 17:09 Відповісти
то в чому проблема поставити здоровий і вигнати з таким висновоком? який не дасть пропуск в "ужгородський котел"? я ж про звортнє кажу як раз?
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25.02.2026 17:10 Відповісти
Ви праві, скоріш за все "бурхлива" імітація діяльності з боку ВЛК з метою виправдання перебування саме на цій посаді, в цьому, відносно безпечному місці. Ну і звичайно класичне: «А раптом?»…
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25.02.2026 17:15 Відповісти
Я вже думав, вдавати косаря, щоб скоріше пропустили, пійматись ТЦК - не працює, це жесть, і пішить що хочте також не працю... якійсь тупик. Це як з документами з грифом обмеження ДСК, які відпрацьовувати складніше ніж грифом секретрості, бо секретність регулюється на загальнодержавному рівні для всіх відомств і структур, а вимоги до ДСК, кожна структура може ваяти свої, і кожний "геній" може долучитись. І не треба дивуватись, що чомусь що можно було зробити НТ, стало Т, бо це ... рівень бюрократії йде до радянського союзу.
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26.02.2026 09:56 Відповісти
Он, в ток-шоу на Суспільному проскочило, виявляється ті пенсії тих відставників напряму звʼязані із зарплатами військових. Вони колись вибили собі цю звʼязку - силові пенсіонери-відставники - щоб їхні пенсії постійно майже дорівнювали нинішнім зарплатам. І виходить, вони тепер як баласт, якщо підвищити зарплатню військовим, яка вже 2 роки не підвищується і, кажуть, не збираються і цього року, бо в бюджеті тупо не закладено, як брешуть, що будуть, то це брехня, то автоматом треба підвищувати і і так гігантські пенсії всім відставникам.
Ще й судді і прокурори отримують гігантське пожиттєве утримання, і з нього ще й військовий збір 1.5%, а не 5 як для всіх. Держава привілеїв.
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25.02.2026 14:23 Відповісти
Держава уже знайшла спосіб боротьби з підвищенням пенсій колишнім військовим. Їм не видають довідки про збільшення ГЗ.
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25.02.2026 15:12 Відповісти
так и БР выплаты не идут к пенсии.....
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25.02.2026 19:10 Відповісти
Кожен може піти служити в армію, потім вийти на "велику" пенсію, не таку як у прокурорів - інвалідів, но все ж, у чому проблема? А якщо держава не піклується про своїх захисників, то коли приходить війна, то воюють комбайнери, вчителі та слюсарі. Ворог нищить міста та захоплює рідну землю, ви маєте можливість спостерігати це у "прямому етері", а все про теж саме...
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25.02.2026 17:01 Відповісти
Тхне виборами.
Видимість турботи.
Ветеранам (ті хто вижив за ці 30+ роки "нєпідлєглості" - чоловічий дітородний орган - по усіх гарантіях (перш за все для ветеранів і інвалідів ЗСУ).
"Вертухаям" (ті що на побігеньках влади і виконують її "забаганки") максимально з цього закону.
А "молодняку" - роль ослика з морквиною перед мордою і казкою про "світле майбутнє" (чим не релігія?) після виконання (віддачі боргу) НЕ Батьківщині - а мафії при владі.
Мафія - розкрадає ВСЕ що є в державі Україна сьогодні і зараз- та роздає незабезпечені "вєксєлі-абіцянки" за рахунок наших дітей і внуків.
Діти - не народжуються, значить - не буде внуків.
Обіцяки - залишаться обіцянками.
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25.02.2026 18:12 Відповісти
текст как-то по дибильному написан))), за поднаем жилья хер выбьешь, девочки подпрокурорши бесплатно есдят в отличии от солдат...
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25.02.2026 19:08 Відповісти
Ні про що. Розмитнення, короткоствол, медстраховка для сім'ї то все фігня, а на шару в маршрутці катнутись - то тєма.
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25.02.2026 19:42 Відповісти
Можна приймати будь-що, але...це не працює
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25.02.2026 22:33 Відповісти
 
 