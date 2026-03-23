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Новини Виплати військовим
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Одноразова виплата для військовослужбовців: у "Дії" розпочалося тестування нового сервісу

У Дії буде тестування нового сервісу для військових

На порталі цифрових держпослуг "Дія" для чинних військовослужбовців розпочався бета-тест нового сервісу –– подання заяви про призначення одноразової грошової допомоги від Міноборони.

Про це повідомила пресслужба "Дії", інформує Цензор.НЕТ.

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Більше про тестування

До тестування нової послуги запросили долучатись усіх захисників та захисниць ЗСУ.

"Важливо: якщо ви вже отримували одноразову допомогу і група інвалідності чи відсоток втрати працездатності не змінилися — повторна виплата буде недоступна", - наголосили у команді "Дії".

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Як подати заяву

  • перейдіть за цим посиланням;
  • ознайомтеся з інформацією;
  • заповніть дані: ПІБ, РНОКПП та електронну пошту
  • потім натисніть "Зареєструватися";
  • очікуйте на сповіщення про старт бета-тестування на вказану вами електронну пошту.

Нагадаємо, 25 лютого 2026 року Верховна Рада схвалила законопроєкт №13646 щодо посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей.

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виплати (1329) військовослужбовці (5278) Дія (1272)
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