Одноразова виплата для військовослужбовців: у "Дії" розпочалося тестування нового сервісу

На порталі цифрових держпослуг "Дія" для чинних військовослужбовців розпочався бета-тест нового сервісу –– подання заяви про призначення одноразової грошової допомоги від Міноборони.

Про це повідомила пресслужба "Дії", інформує Цензор.НЕТ.

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Більше про тестування

До тестування нової послуги запросили долучатись усіх захисників та захисниць ЗСУ.

"Важливо: якщо ви вже отримували одноразову допомогу і група інвалідності чи відсоток втрати працездатності не змінилися — повторна виплата буде недоступна", - наголосили у команді "Дії".

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Як подати заяву

перейдіть за цим посиланням;

ознайомтеся з інформацією;

заповніть дані: ПІБ, РНОКПП та електронну пошту

потім натисніть "Зареєструватися";

очікуйте на сповіщення про старт бета-тестування на вказану вами електронну пошту.

Нагадаємо, 25 лютого 2026 року Верховна Рада схвалила законопроєкт №13646 щодо посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей.

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