3 037 4
Одноразова виплата для військовослужбовців: у "Дії" розпочалося тестування нового сервісу
На порталі цифрових держпослуг "Дія" для чинних військовослужбовців розпочався бета-тест нового сервісу –– подання заяви про призначення одноразової грошової допомоги від Міноборони.
Про це повідомила пресслужба "Дії", інформує Цензор.НЕТ.
Більше про тестування
До тестування нової послуги запросили долучатись усіх захисників та захисниць ЗСУ.
"Важливо: якщо ви вже отримували одноразову допомогу і група інвалідності чи відсоток втрати працездатності не змінилися — повторна виплата буде недоступна", - наголосили у команді "Дії".
Як подати заяву
- перейдіть за цим посиланням;
- ознайомтеся з інформацією;
- заповніть дані: ПІБ, РНОКПП та електронну пошту
- потім натисніть "Зареєструватися";
- очікуйте на сповіщення про старт бета-тестування на вказану вами електронну пошту.
Нагадаємо, 25 лютого 2026 року Верховна Рада схвалила законопроєкт №13646 щодо посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль