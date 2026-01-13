РУС
США приобрели секретное устройство, которое может вызвать "гаванский синдром". В нем российские компоненты, - CNN

Министерство обороны США уже более года тестирует секретное устройство, которое может быть причиной "гаванского синдрома" — серии загадочных заболеваний среди американских шпионов, дипломатов и военных. В нем обнаружили компоненты российского производства.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно об устройстве?

Отмечается, что Служба расследований Министерства внутренней безопасности США приобрела это устройство в рамках секретной операции за миллионы долларов в конце каденции Джо Байдена, использовав средства Минобороны. Стоимость покупки достигла "восьмизначной суммы".

  • По словам одного из собеседников, устройство, которое может поместиться в рюкзак, излучает импульсные радиоволны. Именно такое воздействие годами называли возможной причиной этих инцидентов. При этом устройство не является полностью российским, но содержит российские компоненты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госдеп США послал сигналы России и Ирану

Есть беспокойство

В то же время чиновники не имеют единого мнения, связан ли он с десятками загадочных случаев ухудшения здоровья, причины которых официально так и не объяснили. Часть чиновников вообще относится к этому скептически.

Покупка вновь обострила споры в правительстве США вокруг "гаванского синдрома", который официально называют аномальными эпизодами вреда здоровью.

Отдельное беспокойство вызывает то, что если эта технология действительно работает, она могла распространиться. Это означает, что подобные устройства могут быть доступны не одной, а нескольким странам и представлять серьезную угрозу для американских чиновников.

Между тем некоторые пострадавшие считают, что если власти действительно закупили такое устройство, то они должны извиниться перед жертвами после того, как расследование официально заявило об отсутствии связи "гаванского синдрома" с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва рассчитывает на геополитический торг с Трампом, — Reuters

Больше о "гаванском синдроме"

"Гаванский синдром" получил свое название после одного из самых масштабных инцидентов 2016 года в столице Кубы, где многие американские и канадские сотрудники местного консульства столкнулись со странным явлением: им внезапно становилось плохо, они испытывали сильное давление, приступы тошноты и паники, жаловались на странные звуки — симптомы преследовали их годами.

Впоследствии о подобных случаях сообщали в разных странах мира. 

Журналисты-расследователи изданий The Insider, 60 minutes и Der Spiegel сообщили, что сотрудники российской разведки могли вызвать "гаванский синдром" у американских и канадских дипломатов, чиновников из ФБР, ЦРУ, Госдепартамента на Кубе и в других странах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гегсет требовал уволить генерала Каволи из-за заявлений о российской угрозе, - NYT

Топ комментарии
+9
Кто бы сомневался? Когда в мире появляется какое-нибудь дерьмо - тем всегда будет рашенский след.
13.01.2026 21:54 Ответить
+6
Скільки коштує у CNN новина "із посиланням на джерела"?
13.01.2026 21:52 Ответить
+6
Є страшніший пристрій

13.01.2026 21:58 Ответить
Ну все в немитої є...🤬
13.01.2026 21:47 Ответить
і що трап зробить?
Знуву відсмокче путлеру?
13.01.2026 21:50 Ответить
Настав час неймовірних історій
13.01.2026 21:51 Ответить
там же написано - восьмизначну цифру.
здається хтось когось здорово нажухав
хіба не можна було встановити апаратуру по вимірюванню всілякого випромінювання в самому посольстві ?

.
13.01.2026 22:07 Ответить
********* синдром. Потому что только ****** верят в этот бред. На расстоянии вызывать месячные у дипломатов. Даже в звездных войнах такого нет.
13.01.2026 21:54 Ответить
Куска радиоактивного материала вполне достаточно
показать весь комментарий
На росії кажуть, що іпсо?
показать весь комментарий
Это написал CNN. Значит гарантированно фейк.
13.01.2026 21:56 Ответить
Отравление полонием врагов ФСБ или тот-же "новичок" тоже когда-то считали фейком.
показать весь комментарий
Я б трохи підправив:- Коли в світі трапляється якесь лайно - крім воні самого лайна воно обов'язково ще й смердить лаптями.
показать весь комментарий
На пуйло його нехай направлять
показать весь комментарий
КГБ давно ведет самого разного рода разработки
Начиная от ядов
Психотропов
И всякого разного дерьма
Я бы не удивилась, если бы узнала
Что сначала чекисты новинку опробовали на своей солдатне - как и всегда
А потом уже на американцах
13.01.2026 21:58 Ответить
На зебілах ж випробували - діє!
показать весь комментарий
ото хтось Джо Байду надурив - за "восьмизначну суму" продав рюкзак з ₴!%ом і палками (ісконно руськими компонентами)

і це не гаванський синдром, а тупа маркетингова маніпуляція типу "купи кирпича"
показать весь комментарий
Настав час "охуGтєльних історій"...😂
показать весь комментарий
Ще хай про хімтрейли напишуть. І про алюмінєві шапочки від вишок 5G🤡
показать весь комментарий
Якщо є якась отрута в москалів,то в США є ще краща.А так схоже на фейк якийсь.
показать весь комментарий
