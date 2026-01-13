США приобрели секретное устройство, которое может вызвать "гаванский синдром". В нем российские компоненты, - CNN

Министерство обороны США уже более года тестирует секретное устройство, которое может быть причиной "гаванского синдрома" — серии загадочных заболеваний среди американских шпионов, дипломатов и военных. В нем обнаружили компоненты российского производства.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Что известно об устройстве?

Отмечается, что Служба расследований Министерства внутренней безопасности США приобрела это устройство в рамках секретной операции за миллионы долларов в конце каденции Джо Байдена, использовав средства Минобороны. Стоимость покупки достигла "восьмизначной суммы".

По словам одного из собеседников, устройство, которое может поместиться в рюкзак, излучает импульсные радиоволны. Именно такое воздействие годами называли возможной причиной этих инцидентов. При этом устройство не является полностью российским, но содержит российские компоненты.

Есть беспокойство

В то же время чиновники не имеют единого мнения, связан ли он с десятками загадочных случаев ухудшения здоровья, причины которых официально так и не объяснили. Часть чиновников вообще относится к этому скептически.

Покупка вновь обострила споры в правительстве США вокруг "гаванского синдрома", который официально называют аномальными эпизодами вреда здоровью.

Отдельное беспокойство вызывает то, что если эта технология действительно работает, она могла распространиться. Это означает, что подобные устройства могут быть доступны не одной, а нескольким странам и представлять серьезную угрозу для американских чиновников.

Между тем некоторые пострадавшие считают, что если власти действительно закупили такое устройство, то они должны извиниться перед жертвами после того, как расследование официально заявило об отсутствии связи "гаванского синдрома" с Россией.

Больше о "гаванском синдроме"

"Гаванский синдром" получил свое название после одного из самых масштабных инцидентов 2016 года в столице Кубы, где многие американские и канадские сотрудники местного консульства столкнулись со странным явлением: им внезапно становилось плохо, они испытывали сильное давление, приступы тошноты и паники, жаловались на странные звуки — симптомы преследовали их годами.

Впоследствии о подобных случаях сообщали в разных странах мира.

Журналисты-расследователи изданий The Insider, 60 minutes и Der Spiegel сообщили, что сотрудники российской разведки могли вызвать "гаванский синдром" у американских и канадских дипломатов, чиновников из ФБР, ЦРУ, Госдепартамента на Кубе и в других странах.

