УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6994 відвідувача онлайн
Новини Відносини США та РФ
10 887 30

США придбали таємний пристрій, що може викликати "гаванський синдром". У нього російські компоненти, - CNN

пентагон

Міністерство оборони США вже понад рік тестує таємний пристрій, який може бути причиною "гаванського синдрому" — серії загадкових захворювань серед американських шпигунів, дипломатів та військових. У ньому виявили компоненти російського виробництва.

Про це пише CNN з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про пристрій?

Зазначається, що Служба розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки США придбала цей пристрій у межах таємної операції за мільйони доларів наприкінці каденції Джо Байдена, використавши кошти Міноборони. Вартість покупки сягнула "восьмизначної суми".

  • За словами одного зі співрозмовників, пристрій, який може поміститися в рюкзак, випромінює імпульсні радіохвилі. Саме такий вплив роками називали можливою причиною цих інцидентів. При цьому пристрій не є повністю російським, але містить російські компоненти.

Є занепокоєння

Водночас посадовці не мають єдиної думки, чи пов’язаний він із десятками загадкових випадків погіршення здоров’я, причини яких офіційно так і не пояснили. Частина посадовців узагалі ставиться до цього скептично.

Покупка знову загострила суперечки в уряді США навколо "гаванського синдрому", який офіційно називають аномальними епізодами шкоди здоров’ю.

Окреме занепокоєння викликає те, що якщо ця технологія справді працює, вона могла поширитися. Це означає, що подібні пристрої можуть бути доступні не одній, а кільком країнам і становити серйозну загрозу для американських посадовців.

Тим часом деякі постраждалі вважають, що якщо влада справді закупила такий пристрій, то вона має перепросити в жертв після того, як розслідування офіційно заявило про відсутність зв’язків "гаванського синдрому" з Росією.

Більше про "гаванський синдром"

"Гаванський синдром" дістав свою назву після одного з наймасштабніших інцидентів 2016 року в столиці Куби, де багато американських і канадських працівників місцевого консульства зіткнулися з дивним явищем: їм раптово ставало погано, вони відчували сильний тиск, напад нудоти та паніки, скаржилися на дивні звуки — симптоми переслідували їх роками.

Згодом про подібні випадки повідомляли в різних країнах світу. 

Журналісти-розслідувачі видань The Insider, 60 minutes і Der Spiegel повідомили, що співробітники російської розвідки могли викликати "гаванський синдром" в американських та канадських дипломатів, чиновників з ФБР, ЦРУ, Держдепартаменту на Кубі та в інших країнах.

Автор: 

хвороба (303) Пентагон (1471) росія (69676) США (26349)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Кто бы сомневался? Когда в мире появляется какое-нибудь дерьмо - тем всегда будет рашенский след.
показати весь коментар
13.01.2026 21:54 Відповісти
+18
Отравление полонием врагов ФСБ или тот-же "новичок" тоже когда-то считали фейком.
показати весь коментар
13.01.2026 22:03 Відповісти
+15
КГБ давно ведет самого разного рода разработки
Начиная от ядов
Психотропов
И всякого разного дерьма
Я бы не удивилась, если бы узнала
Что сначала чекисты новинку опробовали на своей солдатне - как и всегда
А потом уже на американцах
показати весь коментар
13.01.2026 21:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну все в немитої є...🤬
показати весь коментар
13.01.2026 21:47 Відповісти
і що трап зробить?
Знуву відсмокче путлеру?
показати весь коментар
13.01.2026 21:50 Відповісти
Настав час неймовірних історій
показати весь коментар
13.01.2026 21:51 Відповісти
Скільки коштує у CNN новина "із посиланням на джерела"?
показати весь коментар
13.01.2026 21:52 Відповісти
там же написано - восьмизначну цифру.
здається хтось когось здорово нажухав
хіба не можна було встановити апаратуру по вимірюванню всілякого випромінювання в самому посольстві ?

.
показати весь коментар
13.01.2026 22:07 Відповісти
********* синдром. Потому что только ****** верят в этот бред. На расстоянии вызывать месячные у дипломатов. Даже в звездных войнах такого нет.
показати весь коментар
13.01.2026 21:54 Відповісти
Куска радиоактивного материала вполне достаточно
показати весь коментар
13.01.2026 22:10 Відповісти
Так але це виявляється доступними приладами...
показати весь коментар
14.01.2026 09:55 Відповісти
Значить міліметровий та сантиметровий діапазон хвиль...Якось я в 2008 році прокладав електрику в ресторані...а там на місці кухаря що мав показово робити страви позаду нього стояв художній лист міді так собі метри 2 на 4 зігнутий у вигляді діорами...і там в мене засвітилася індикаторна викрутка..я в шоці...і сиділи поруч плешиві поруч років за 40...і кажуть..ми на зв'язку служили і отак перевіряли в машині де можна присісти, а де ні
показати весь коментар
14.01.2026 10:11 Відповісти
Так, радіохвилі достатньої потужності можна і викруткою з індикатором виявити.
А от з радіацією потрібен хочаб примітивний дозиметр (лічильник Гейгера-Мюллера).
показати весь коментар
14.01.2026 16:56 Відповісти
На росії кажуть, що іпсо?
показати весь коментар
13.01.2026 22:17 Відповісти
Это написал CNN. Значит гарантированно фейк.
показати весь коментар
13.01.2026 21:56 Відповісти
Тільки Fox News гарантовано правду рубить?
показати весь коментар
13.01.2026 23:53 Відповісти
Я б трохи підправив:- Коли в світі трапляється якесь лайно - крім воні самого лайна воно обов'язково ще й смердить лаптями.
показати весь коментар
13.01.2026 22:09 Відповісти
На пуйло його нехай направлять
показати весь коментар
13.01.2026 21:57 Відповісти
На зебілах ж випробували - діє!
показати весь коментар
13.01.2026 22:23 Відповісти
"На дурака нє нужен нож
Єму с трі короба наврьош
І дєлай с нім шо хош" (С)
показати весь коментар
14.01.2026 00:01 Відповісти
ото хтось Джо Байду надурив - за "восьмизначну суму" продав рюкзак з ₴!%ом і палками (ісконно руськими компонентами)

і це не гаванський синдром, а тупа маркетингова маніпуляція типу "купи кирпича"
показати весь коментар
13.01.2026 22:16 Відповісти
Настав час "охуGтєльних історій"...😂
показати весь коментар
13.01.2026 22:20 Відповісти
Ще хай про хімтрейли напишуть. І про алюмінєві шапочки від вишок 5G🤡
показати весь коментар
13.01.2026 22:22 Відповісти
Якщо є якась отрута в москалів,то в США є ще краща.А так схоже на фейк якийсь.
показати весь коментар
13.01.2026 22:35 Відповісти
CNN це цирк на дроті як і світова політика.Те що ми бачимо сьогодні це наслідок політики останніх десятків років. Доречі ця таємнича зброя на типових лампах що були в телевізорі Електрон.
показати весь коментар
13.01.2026 22:57 Відповісти
Ничего удивительного в этом нет...давно известно о частотах,которые негативно влияют на психику человека,есть определенный диапазон...еще со времен КГБ проводились исследования и практика на "подопытных объектах"..все работает по типу частотный отпугиватель крыс и мышей,только на человеческом частотном восприятии...
показати весь коментар
13.01.2026 23:53 Відповісти
Од кацапів нічого доброго не жди. Але практично всі технічні штуки вони крали в Заходу. От хіба новічок, чи якийсь укол зонтиком, це -да.
показати весь коментар
14.01.2026 00:34 Відповісти
Кстати, пишут, что при штурме Каракаса тоже использовались некие новые штуки от DARPA. Возможно, что-то из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85 Оружие на новых физических принципах

Например, такое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Система активного отбрасывания
Или https://en.wikipedia.org/wiki/Sonic_weapon Sonic_weapon
или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE LRAD - long-range acoustic device
показати весь коментар
14.01.2026 08:08 Відповісти
Їх богаторічний "здобуток" - "прогрес" у вселяких тортурах. Зараз - з новтніми технологіями. Середньвічний морок там застряв навіки.
показати весь коментар
14.01.2026 08:34 Відповісти
 
 