США придбали таємний пристрій, що може викликати "гаванський синдром". У нього російські компоненти, - CNN

Міністерство оборони США вже понад рік тестує таємний пристрій, який може бути причиною "гаванського синдрому" — серії загадкових захворювань серед американських шпигунів, дипломатів та військових. У ньому виявили компоненти російського виробництва.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Що відомо про пристрій?

Зазначається, що Служба розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки США придбала цей пристрій у межах таємної операції за мільйони доларів наприкінці каденції Джо Байдена, використавши кошти Міноборони. Вартість покупки сягнула "восьмизначної суми".

За словами одного зі співрозмовників, пристрій, який може поміститися в рюкзак, випромінює імпульсні радіохвилі. Саме такий вплив роками називали можливою причиною цих інцидентів. При цьому пристрій не є повністю російським, але містить російські компоненти.

Є занепокоєння

Водночас посадовці не мають єдиної думки, чи пов’язаний він із десятками загадкових випадків погіршення здоров’я, причини яких офіційно так і не пояснили. Частина посадовців узагалі ставиться до цього скептично.

Покупка знову загострила суперечки в уряді США навколо "гаванського синдрому", який офіційно називають аномальними епізодами шкоди здоров’ю.

Окреме занепокоєння викликає те, що якщо ця технологія справді працює, вона могла поширитися. Це означає, що подібні пристрої можуть бути доступні не одній, а кільком країнам і становити серйозну загрозу для американських посадовців.

Тим часом деякі постраждалі вважають, що якщо влада справді закупила такий пристрій, то вона має перепросити в жертв після того, як розслідування офіційно заявило про відсутність зв’язків "гаванського синдрому" з Росією.

Більше про "гаванський синдром"

"Гаванський синдром" дістав свою назву після одного з наймасштабніших інцидентів 2016 року в столиці Куби, де багато американських і канадських працівників місцевого консульства зіткнулися з дивним явищем: їм раптово ставало погано, вони відчували сильний тиск, напад нудоти та паніки, скаржилися на дивні звуки — симптоми переслідували їх роками.

Згодом про подібні випадки повідомляли в різних країнах світу.

Журналісти-розслідувачі видань The Insider, 60 minutes і Der Spiegel повідомили, що співробітники російської розвідки могли викликати "гаванський синдром" в американських та канадських дипломатів, чиновників з ФБР, ЦРУ, Держдепартаменту на Кубі та в інших країнах.

