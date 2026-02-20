СМИ установили, что бразильский новобранец умер после избиения в воинской части Киева: полиция расследует

Издание Kyiv Independent установило, что 24-летний новобранец из Бразилии Бруно Габриэль Леал да Силва скончался в Киеве после жестокого избиения в подразделении для иностранцев Advanced Company. Полиция начала расследование инцидента.

Об этом сообщила полиция Киева.

Комментарий полиции

Отмечается, что событие произошло в конце декабря 2025 года. В полиции сообщили, что предварительно установлено, что мужчина был добровольцем и проходил военную подготовку. После одного из этапов обучения ему якобы стало плохо и на следующий день он скончался.

По данному факту продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины. Тело умершего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

Расследование Kyiv Independent об издевательствах

В частности, бывшие бойцы на условиях анонимности рассказали журналистам, что Бруно Габриэль Леал да Силва умер в ночь с 28 на 29 декабря 2025 года.

Как говорится в материале, речь идет о штурмовой роте Advanced Company, которую возглавляет бразилец Леандерсон Паулино. Несколько его подчиненных заявили, что Паулино наблюдал за жестоким обращением с бойцами, а в некоторых случаях сам принимал в этом участие.

"Это был батальон, который пытал людей. Жестокость там была обычным явлением", - заявил один бывший солдат.

Свидетели и пострадавшие, с которыми общалось Kyiv Independent, рассказали о пытках, в частности ожогах, избиениях, удушении полиэтиленовым пакетом, имитации утопления, длительном лишении свободы без еды и воды и даже сексуальном насилии с использованием деревянных предметов. Журналисты также просмотрели фотографии со следами пыток, предоставленные собеседниками.

Реакция ГУР и военного омбудсмена

Журналисты отмечают, что подразделение действует под эгидой ГУР Министерства обороны Украины и насчитывает 150-200 человек. Оно входит в тактическую группу "Реванш" Международного легиона ГУР МО, которой командует Богдан Ходаковский.

Украинские власти подтвердили смерть да Силвы и заявили о начале расследования после того, как его тело обнаружили на территории воинской части в Киеве. Военный омбудсмен сообщила, что ее ведомство инициировало проверку Advanced Company. В ГУР подтвердили, что на момент смерти Леал да Силва находился во "временном пункте дислокации" подразделения и проходил отбор перед возможным подписанием контракта.

Бывшие бойцы, которые общались с журналистами, рассказали, что Леал да Силва на момент смерти не подписал контракт с Advanced Company, пытался покинуть Украину и был избит после того, как вернулся на базу подразделения в Киеве в состоянии алкогольного опьянения. Его друзья и побратимы подтвердили, что он не имел военного опыта и еще не начал базовую подготовку.

Как говорится в материале, злоупотребления, которые описывали бывшие солдаты Advanced Company, можно разделить на три категории: "тренировки" в стиле посвящения, перераставшие в пытки, спонтанные избиения за незначительные проступки и пытки, во время которых солдат удерживали в подвалах и жестоко избивали или подвергали другим видам насилия в течение нескольких часов или дней.

