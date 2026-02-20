РУС
Новости
СМИ установили, что бразильский новобранец умер после избиения в воинской части Киева: полиция расследует

Бразильский доброволец Бруно Габриэль Леал да Силва

Издание Kyiv Independent установило, что 24-летний новобранец из Бразилии Бруно Габриэль Леал да Силва скончался в Киеве после жестокого избиения в подразделении для иностранцев Advanced Company. Полиция начала расследование инцидента.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Комментарий полиции

Отмечается, что событие произошло в конце декабря 2025 года. В полиции сообщили, что предварительно установлено, что мужчина был добровольцем и проходил военную подготовку. После одного из этапов обучения ему якобы стало плохо и на следующий день он скончался.

По данному факту продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины. Тело умершего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

Расследование Kyiv Independent об издевательствах

В частности, бывшие бойцы на условиях анонимности рассказали журналистам, что Бруно Габриэль Леал да Силва умер в ночь с 28 на 29 декабря 2025 года.

Как говорится в материале, речь идет о штурмовой роте Advanced Company, которую возглавляет бразилец Леандерсон Паулино. Несколько его подчиненных заявили, что Паулино наблюдал за жестоким обращением с бойцами, а в некоторых случаях сам принимал в этом участие.

"Это был батальон, который пытал людей. Жестокость там была обычным явлением", - заявил один бывший солдат.

  • Свидетели и пострадавшие, с которыми общалось Kyiv Independent, рассказали о пытках, в частности ожогах, избиениях, удушении полиэтиленовым пакетом, имитации утопления, длительном лишении свободы без еды и воды и даже сексуальном насилии с использованием деревянных предметов. Журналисты также просмотрели фотографии со следами пыток, предоставленные собеседниками.

Реакция ГУР и военного омбудсмена

Журналисты отмечают, что подразделение действует под эгидой ГУР Министерства обороны Украины и насчитывает 150-200 человек. Оно входит в тактическую группу "Реванш" Международного легиона ГУР МО, которой командует Богдан Ходаковский.

Украинские власти подтвердили смерть да Силвы и заявили о начале расследования после того, как его тело обнаружили на территории воинской части в Киеве. Военный омбудсмен сообщила, что ее ведомство инициировало проверку Advanced Company. В ГУР подтвердили, что на момент смерти Леал да Силва находился во "временном пункте дислокации" подразделения и проходил отбор перед возможным подписанием контракта.

Бывшие бойцы, которые общались с журналистами, рассказали, что Леал да Силва на момент смерти не подписал контракт с Advanced Company, пытался покинуть Украину и был избит после того, как вернулся на базу подразделения в Киеве в состоянии алкогольного опьянения. Его друзья и побратимы подтвердили, что он не имел военного опыта и еще не начал базовую подготовку.

Как говорится в материале, злоупотребления, которые описывали бывшие солдаты Advanced Company, можно разделить на три категории: "тренировки" в стиле посвящения, перераставшие в пытки, спонтанные избиения за незначительные проступки и пытки, во время которых солдат удерживали в подвалах и жестоко избивали или подвергали другим видам насилия в течение нескольких часов или дней.

избиение (367) Киев (3313) Нацполиция (1768) смерть (824) добровольцы (354)
+17
Ой як не зручно. Бразильські ТЦК - буряти. Як ці новини додають мотивації, а ще коли поряд новина про чергового корупціонера.
Сарказм скрізь сльози 😿🤬😈
20.02.2026 20:56
+12
ЦЕ Ж ЯКИЙ СОРОМ ТО!!!!!!!!

Хлопець через півсвіту прилетів щоб захищати Україну а його тут вбили ТЦК
20.02.2026 21:01
+8
Виходить Україна не відстає і діє тими же методами що і рашка , а може це ворог вже всередину забрався і почав творити такі "диверсії"? (Тцк, бусифікація) Та ні , маячня, такого бути не може!
20.02.2026 20:59
Комментировать
Схоже Кувалгін не відстає від Вагнера або хоче бути на нього схожим ( ну як Сонцесяйний на пукіна але виходить як завжди з гівна куля)
20.02.2026 20:55
Адвокатами, мабуть пішли, єрмак або баканов????
Татаров, як і під час Революції Гідності, буде з тітушками гадити розслідуванню??
20.02.2026 21:39
Кацап згинь нечисть
20.02.2026 22:12
а ви погугліть хто то такий"командир Ходаковський'* і що то таке "Традиції та порядок"- і побачите"напад на журналістів "торонто" напад на дівчат непад на неформалів..а сам ходаківський колишній працівник . газети "аргументи і факти"..і та традиції та .порядок -відморозки які ходили по києву та били всіх хто не виглядає-згідно традицій!.-200% ходаковський чекає на путіна..під крильцем ще одного зашифрованого ждуна..
20.02.2026 23:10
А які йдуть в найманці? Завсідники бібліотек і театрів чи що?)
20.02.2026 21:48
Неважливо хто йде, важливо тим що вони займаються беззаконням.
20.02.2026 21:52
Яке вже там законня.
20.02.2026 21:54
Номерний аацап засовав ніжками тебп і расилвваьь не треба ьи само іьогоьхочеш карка
20.02.2026 22:13
Васья, у тебе сьогодні бенефіс " а ля рус мєдвєдь"?
21.02.2026 00:52
а бусификация тебя ничему не научила?
20.02.2026 21:21
Ну взагалі то це бразилійці там між собою таке виробляли. Це ж не те що його Петренко закатував. Петренки більш по епілепсіях.
20.02.2026 21:01
А що у Чілі військові виробляли під час Піночету... Катування і знущання давно доведені
Ну той хоч врятував країну від фідель'ізації/кндр...
20.02.2026 21:10
Та да, Піночет виробляв і врятував, а Мілошевич наприклад виробляв і не врятував. Тут залежить з якого боку потрібно подивитися)
20.02.2026 21:13
Мілошевіч іншу наіію вбивав тааий падло як путанін
20.02.2026 22:16
А, ну якшо справа в тому, свою чи іншу, то звісно без питань.
20.02.2026 22:25
О тут прям місцеве Гуантанамо тільки от бразильців. Хлопці вони сурові
20.02.2026 21:02
ЗЕлентанамо. А по маратону суцільна єдність та рост надоїв...
20.02.2026 21:12
На шмарафоні Народ і партія-єдині! Друга п'ятирічка-це світле майбутнє всього людства! Спасибо товаришу Зеліну за наше щасливе дитинство! Десь так
20.02.2026 21:19
З однієї сторони кацапи пруть , з другої сторони тцк творять беззаконня наряду з поліцією, з третьої сторони віджимання баз відпочинку якимось мутними опг "Будангавагнер і ко" з четвертої сторони, методичні катування і своїх і іноземців в спеціальному батальоні...а може їх всіх сгребти і на лбз? Хай показують свою майстерність на кацапах, мабуть дуже б непогано вийшло би.
20.02.2026 21:03
ГУР МО)(((головне управління росії московського округу )))в Україні
20.02.2026 21:22
Дідовщина...
20.02.2026 21:29
Який сором і жахіття...
20.02.2026 21:33
Що робиться в країні?
Фсб через ермаківщину всюди розповзлось країною.
Перед тим розформували іноземні легіони.
А очевидці,як статисти,ніби від них нічого не залежить.
20.02.2026 21:44
Чекаємо на відосик Зеленського з цього приводу.
20.02.2026 21:45
" не на часі", "конституції на паузі" , " я вам нічіво не должєн!", " я живу своє найкраще життя", основні його "тези", а, і "в усьому винен Порошенко"
20.02.2026 21:51
Це буде потужний коментар цієї події...
20.02.2026 22:27
Шо з країною..ХЗ..?? Влада жере в три горла,банди в маскАХ викрадають людей на вулицЯХ і вивозить на іномаркАХ без регістрації. "Військові"- ухилянти гинуть ще до фронту(((Але!!Гараж!!!
20.02.2026 21:55
Ну норм 3 штурмовая людей похищает, гуровцы тимура сходки в Киеве устраивают разборки за зоны влияния, новая элита так-то. Там кстати план на следующие 3 года войны уже составляют, вангую выборы у нас в 2027-29 за президентское кресло сходка под Киевом гуровцев и 3 штурмовой. Буданов и Ахметов главные претенденты очолить украинские джунгли. Выживет то есть переможе сильнейший!
20.02.2026 22:19
Я не зрозуміла: що це за підрозділ для іноземців, в якому діють рашиські порядки? Це українці таке творять чи іноземці?
20.02.2026 22:12
оооо, а если покопаться в других подразделениях ГУР то там и не такое найдете. Было бы желание. Опг имени Буданова, новые активные лица готовы давить на пути ко власти
20.02.2026 22:15
Більшість місцевих дописувачів дуже обурюються, що колумбійця забили до смерті в іноземному підрозділі з колумбійським командиром. Приїздять на війну, щоб заробити грошей, люди не самої зразкової поведінки, не ботани і тюхтії, а авантюристи, злочинці, говорять, навіть відряджені картелями, для здобуття бойового досвіду. Звичайно, що серед таких людей, ще й на війні, можливі такі випадки. А ганьба, це те, що ми з радістю приймаємо їх, бо наші "козаки", самі не пішли захищати свою країну, а звалили за кордон, подеколи за величезні хабарі, або ховаються вже роками.
20.02.2026 22:30
Що це за кацапщiна?!
20.02.2026 23:40
 
 