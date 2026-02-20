ЗМІ встановили, що бразильський новобранець помер після побиття у військовій частині Києва: поліція розслідує

Бразильський доброволець Бруно Габріель Леал да Сілва

Видання Kyiv Independent встановило, що 24-річний новобранець із Бразилії Бруно Габріель Леал да Сілва помер у Києві після жорстокого побиття в підрозділі для іноземців Advanced Company. Поліція почала розслідування інциденту.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Коментар поліції

Зазначається, що подія відбулась наприкінці грудня 2025 року. У поліції повідомили, що попередньо встановлено, що чоловік був добровольцем та проходив військову підготовку. Після одного з етапів навчання йому нібито стало зле та на наступний день він помер.

За вказаним фактом триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Розслідування Kyiv Independent про знущання

Так, колишні бійці на умовах анонімності розповіли журналістам, що Бруно Габріель Леал да Сілва помер у ніч із 28 на 29 грудня 2025 року.

Як йдеться в матеріалі, йдеться про штурмову роту Advanced Company, яку очолює бразилець Леандерсон Пауліно. Кілька його підлеглих заявили, що Пауліно спостерігав за жорстоким поводженням із бійцями, а в деяких випадках сам брав у цьому участь.

"Це був батальйон, який катував людей. Жорстокість там була звичайним явищем", - заявив один колишній солдат.

  • Свідки й постраждалі, з якими спілкувалося Kyiv Independent, розповіли про тортури, зокрема опіки, побиття, удушення поліетиленовим пакетом, імітацію утоплення, тривале позбавлення волі без їжі та води і навіть сексуальне насильство з використанням дерев’яних предметів. Журналісти також переглянули фотографії зі слідами тортур, надані співрозмовниками.

Реакція ГУР та військової омбудсменки

Журналісти зазначають, що підрозділ діє під егідою ГУР Міністерства оборони України й становить 150−200 осіб. Він входить до тактичної групи "Реванш" Міжнародного легіону ГУР МО, якою командує Богдан Ходаковський.

Українська влада підтвердила смерть да Сілви й заявила про початок розслідування після того, як його тіло виявили на території військової частини в Києві. Військова омбудсмен повідомила, що її відомство ініціювало перевірку Advanced Company. У ГУР підтвердили, що на момент смерті Леал да Сілва перебував у "тимчасовому пункті дислокації" підрозділу і проходив відбір перед можливим підписанням контракту.

Колишні бійці, які спілкувалися з журналістами, розповіли, що Леал да Сілва на момент смерті не підписав контракту з Advanced Company, намагався покинути Україну і був побитий після того, як повернувся на базу підрозділу в Києві в стані алкогольного сп’яніння. Його друзі та побратими підтвердили, що він не мав військового досвіду і ще не розпочав базову підготовку.

Як ідеться в матеріалі, зловживання, які описували колишні солдати Advanced Company, можна розділити на три категорії: "тренування" у стилі посвяти, що переростали в тортури, спонтанні побиття за незначні проступки та катування, під час яких солдатів утримували в підвалах і жорстоко били або піддавали іншим видам насильства впродовж кількох годин або днів.

побиття (1065) Київ (20784) Нацполіція (15720) смерть (6739) добровольці (987)
Топ коментарі
+19
ЦЕ Ж ЯКИЙ СОРОМ ТО!!!!!!!!

Хлопець через півсвіту прилетів щоб захищати Україну а його тут вбили ТЦК
показати весь коментар
20.02.2026 21:01 Відповісти
+15
Виходить Україна не відстає і діє тими же методами що і рашка , а може це ворог вже всередину забрався і почав творити такі "диверсії"? (Тцк, бусифікація) Та ні , маячня, такого бути не може!
20.02.2026 20:59
показати весь коментар
20.02.2026 20:59 Відповісти
+12
З однієї сторони кацапи пруть , з другої сторони тцк творять беззаконня наряду з поліцією, з третьої сторони віджимання баз відпочинку якимось мутними опг "Будангавагнер і ко" з четвертої сторони, методичні катування і своїх і іноземців в спеціальному батальоні...а може їх всіх сгребти і на лбз? Хай показують свою майстерність на кацапах, мабуть дуже б непогано вийшло би.
20.02.2026 21:03
показати весь коментар
20.02.2026 21:03 Відповісти
Схоже Кувалгін не відстає від Вагнера або хоче бути на нього схожим ( ну як Сонцесяйний на пукіна але виходить як завжди з гівна куля)
20.02.2026 20:55
показати весь коментар
20.02.2026 20:55 Відповісти
Адвокатами, мабуть пішли, єрмак або баканов????
Татаров, як і під час Революції Гідності, буде з тітушками гадити розслідуванню??
показати весь коментар
20.02.2026 21:39 Відповісти
а ви погугліть хто то такий"командир Ходаковський'* і що то таке "Традиції та порядок"- і побачите"напад на журналістів "торонто" напад на дівчат непад на неформалів..а сам ходаківський колишній працівник . газети "аргументи і факти"..і та традиції та .порядок -відморозки які ходили по києву та били всіх хто не виглядає-згідно традицій!.-200% ходаковський чекає на путіна..під крильцем ще одного зашифрованого ждуна..
20.02.2026 23:10
показати весь коментар
20.02.2026 23:10 Відповісти
А які йдуть в найманці? Завсідники бібліотек і театрів чи що?)
20.02.2026 21:48
показати весь коментар
20.02.2026 21:48 Відповісти
Неважливо хто йде, важливо тим що вони займаються беззаконням.
20.02.2026 21:52
показати весь коментар
20.02.2026 21:52 Відповісти
Яке вже там законня.
показати весь коментар
20.02.2026 21:54 Відповісти
Йолопе ти що бухе?!Що ти накарябав?
21.02.2026 01:36
показати весь коментар
21.02.2026 01:36 Відповісти
Васья, у тебе сьогодні бенефіс " а ля рус мєдвєдь"?
21.02.2026 00:52
показати весь коментар
21.02.2026 00:52 Відповісти
а бусификация тебя ничему не научила?
20.02.2026 21:21
показати весь коментар
20.02.2026 21:21 Відповісти
Дурню, читай уважніше. До чого тут ТЦК? Чи вони тобі в кожному кутку вже маряться?
21.02.2026 10:50
показати весь коментар
21.02.2026 10:50 Відповісти
сором не прочитавши зміст робити висновки, та ще й припускати що "він прилетів щоб захищати Україну", а не гроші заробляти
21.02.2026 12:18
показати весь коментар
21.02.2026 12:18 Відповісти
Ну взагалі то це бразилійці там між собою таке виробляли. Це ж не те що його Петренко закатував. Петренки більш по епілепсіях.
20.02.2026 21:01
показати весь коментар
20.02.2026 21:01 Відповісти
А що у Чілі військові виробляли під час Піночету... Катування і знущання давно доведені
Ну той хоч врятував країну від фідель'ізації/кндр...
показати весь коментар
20.02.2026 21:10 Відповісти
Та да, Піночет виробляв і врятував, а Мілошевич наприклад виробляв і не врятував. Тут залежить з якого боку потрібно подивитися)
20.02.2026 21:13
показати весь коментар
20.02.2026 21:13 Відповісти
Мілошевіч іншу наіію вбивав тааий падло як путанін
20.02.2026 22:16
показати весь коментар
20.02.2026 22:16 Відповісти
А, ну якшо справа в тому, свою чи іншу, то звісно без питань.
20.02.2026 22:25
показати весь коментар
20.02.2026 22:25 Відповісти
О тут прям місцеве Гуантанамо тільки от бразильців. Хлопці вони сурові
20.02.2026 21:02
показати весь коментар
20.02.2026 21:02 Відповісти
ЗЕлентанамо. А по маратону суцільна єдність та рост надоїв...
20.02.2026 21:12
показати весь коментар
20.02.2026 21:12 Відповісти
На шмарафоні Народ і партія-єдині! Друга п'ятирічка-це світле майбутнє всього людства! Спасибо товаришу Зеліну за наше щасливе дитинство! Десь так
20.02.2026 21:19
показати весь коментар
20.02.2026 21:19 Відповісти
ГУР МО)(((головне управління росії московського округу )))в Україні
20.02.2026 21:22
показати весь коментар
20.02.2026 21:22 Відповісти
Дідовщина...
показати весь коментар
20.02.2026 21:29 Відповісти
Який сором і жахіття...
показати весь коментар
20.02.2026 21:33 Відповісти
Що робиться в країні?
Фсб через ермаківщину всюди розповзлось країною.
Перед тим розформували іноземні легіони.
А очевидці,як статисти,ніби від них нічого не залежить.
показати весь коментар
20.02.2026 21:44 Відповісти
Чекаємо на відосик Зеленського з цього приводу.
20.02.2026 21:45
показати весь коментар
20.02.2026 21:45 Відповісти
" не на часі", "конституції на паузі" , " я вам нічіво не должєн!", " я живу своє найкраще життя", основні його "тези", а, і "в усьому винен Порошенко"
20.02.2026 21:51
показати весь коментар
20.02.2026 21:51 Відповісти
Це буде потужний коментар цієї події...
20.02.2026 22:27
показати весь коментар
20.02.2026 22:27 Відповісти
Шо з країною..ХЗ..?? Влада жере в три горла,банди в маскАХ викрадають людей на вулицЯХ і вивозить на іномаркАХ без регістрації. "Військові"- ухилянти гинуть ще до фронту(((Але!!Гараж!!!
20.02.2026 21:55
показати весь коментар
20.02.2026 21:55 Відповісти
Ну норм 3 штурмовая людей похищает, гуровцы тимура сходки в Киеве устраивают разборки за зоны влияния, новая элита так-то. Там кстати план на следующие 3 года войны уже составляют, вангую выборы у нас в 2027-29 за президентское кресло сходка под Киевом гуровцев и 3 штурмовой. Буданов и Ахметов главные претенденты очолити украинские джунгли. Выживет то есть переможе сильнейший!
20.02.2026 22:19
показати весь коментар
20.02.2026 22:19 Відповісти
Я не зрозуміла: що це за підрозділ для іноземців, в якому діють рашиські порядки? Це українці таке творять чи іноземці?
20.02.2026 22:12
показати весь коментар
20.02.2026 22:12 Відповісти
Не бреши. В нашому війську такі поодинокі випадки виявляються та винні несуть покарання згідно закону. Ми ж не андрофаги-кацапи з їхнім способом життя.
21.02.2026 08:50
показати весь коментар
21.02.2026 08:50 Відповісти
Більшість місцевих дописувачів дуже обурюються, що колумбійця забили до смерті в іноземному підрозділі з колумбійським командиром. Приїздять на війну, щоб заробити грошей, люди не самої зразкової поведінки, не ботани і тюхтії, а авантюристи, злочинці, говорять, навіть відряджені картелями, для здобуття бойового досвіду. Звичайно, що серед таких людей, ще й на війні, можливі такі випадки. А ганьба, це те, що ми з радістю приймаємо їх, бо наші "козаки", самі не пішли захищати свою країну, а звалили за кордон, подеколи за величезні хабарі, або ховаються вже роками.
20.02.2026 22:30
показати весь коментар
20.02.2026 22:30 Відповісти
Що це за кацапщiна?!
показати весь коментар
20.02.2026 23:40 Відповісти
Звичайна річь - не пройшов відбор до штурмового загону та помер від сорому.
21.02.2026 01:22
показати весь коментар
21.02.2026 01:22 Відповісти
 
 