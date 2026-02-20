ЗМІ встановили, що бразильський новобранець помер після побиття у військовій частині Києва: поліція розслідує

Видання Kyiv Independent встановило, що 24-річний новобранець із Бразилії Бруно Габріель Леал да Сілва помер у Києві після жорстокого побиття в підрозділі для іноземців Advanced Company. Поліція почала розслідування інциденту.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Коментар поліції

Зазначається, що подія відбулась наприкінці грудня 2025 року. У поліції повідомили, що попередньо встановлено, що чоловік був добровольцем та проходив військову підготовку. Після одного з етапів навчання йому нібито стало зле та на наступний день він помер.

За вказаним фактом триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Розслідування Kyiv Independent про знущання

Так, колишні бійці на умовах анонімності розповіли журналістам, що Бруно Габріель Леал да Сілва помер у ніч із 28 на 29 грудня 2025 року.

Як йдеться в матеріалі, йдеться про штурмову роту Advanced Company, яку очолює бразилець Леандерсон Пауліно. Кілька його підлеглих заявили, що Пауліно спостерігав за жорстоким поводженням із бійцями, а в деяких випадках сам брав у цьому участь.

"Це був батальйон, який катував людей. Жорстокість там була звичайним явищем", - заявив один колишній солдат.

Свідки й постраждалі, з якими спілкувалося Kyiv Independent, розповіли про тортури, зокрема опіки, побиття, удушення поліетиленовим пакетом, імітацію утоплення, тривале позбавлення волі без їжі та води і навіть сексуальне насильство з використанням дерев’яних предметів. Журналісти також переглянули фотографії зі слідами тортур, надані співрозмовниками.

Реакція ГУР та військової омбудсменки

Журналісти зазначають, що підрозділ діє під егідою ГУР Міністерства оборони України й становить 150−200 осіб. Він входить до тактичної групи "Реванш" Міжнародного легіону ГУР МО, якою командує Богдан Ходаковський.

Українська влада підтвердила смерть да Сілви й заявила про початок розслідування після того, як його тіло виявили на території військової частини в Києві. Військова омбудсмен повідомила, що її відомство ініціювало перевірку Advanced Company. У ГУР підтвердили, що на момент смерті Леал да Сілва перебував у "тимчасовому пункті дислокації" підрозділу і проходив відбір перед можливим підписанням контракту.

Колишні бійці, які спілкувалися з журналістами, розповіли, що Леал да Сілва на момент смерті не підписав контракту з Advanced Company, намагався покинути Україну і був побитий після того, як повернувся на базу підрозділу в Києві в стані алкогольного сп’яніння. Його друзі та побратими підтвердили, що він не мав військового досвіду і ще не розпочав базову підготовку.

Як ідеться в матеріалі, зловживання, які описували колишні солдати Advanced Company, можна розділити на три категорії: "тренування" у стилі посвяти, що переростали в тортури, спонтанні побиття за незначні проступки та катування, під час яких солдатів утримували в підвалах і жорстоко били або піддавали іншим видам насильства впродовж кількох годин або днів.

