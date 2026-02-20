ЗМІ встановили, що бразильський новобранець помер після побиття у військовій частині Києва: поліція розслідує
Видання Kyiv Independent встановило, що 24-річний новобранець із Бразилії Бруно Габріель Леал да Сілва помер у Києві після жорстокого побиття в підрозділі для іноземців Advanced Company. Поліція почала розслідування інциденту.
Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Коментар поліції
Зазначається, що подія відбулась наприкінці грудня 2025 року. У поліції повідомили, що попередньо встановлено, що чоловік був добровольцем та проходив військову підготовку. Після одного з етапів навчання йому нібито стало зле та на наступний день він помер.
За вказаним фактом триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.
Розслідування Kyiv Independent про знущання
Так, колишні бійці на умовах анонімності розповіли журналістам, що Бруно Габріель Леал да Сілва помер у ніч із 28 на 29 грудня 2025 року.
Як йдеться в матеріалі, йдеться про штурмову роту Advanced Company, яку очолює бразилець Леандерсон Пауліно. Кілька його підлеглих заявили, що Пауліно спостерігав за жорстоким поводженням із бійцями, а в деяких випадках сам брав у цьому участь.
"Це був батальйон, який катував людей. Жорстокість там була звичайним явищем", - заявив один колишній солдат.
- Свідки й постраждалі, з якими спілкувалося Kyiv Independent, розповіли про тортури, зокрема опіки, побиття, удушення поліетиленовим пакетом, імітацію утоплення, тривале позбавлення волі без їжі та води і навіть сексуальне насильство з використанням дерев’яних предметів. Журналісти також переглянули фотографії зі слідами тортур, надані співрозмовниками.
Реакція ГУР та військової омбудсменки
Журналісти зазначають, що підрозділ діє під егідою ГУР Міністерства оборони України й становить 150−200 осіб. Він входить до тактичної групи "Реванш" Міжнародного легіону ГУР МО, якою командує Богдан Ходаковський.
Українська влада підтвердила смерть да Сілви й заявила про початок розслідування після того, як його тіло виявили на території військової частини в Києві. Військова омбудсмен повідомила, що її відомство ініціювало перевірку Advanced Company. У ГУР підтвердили, що на момент смерті Леал да Сілва перебував у "тимчасовому пункті дислокації" підрозділу і проходив відбір перед можливим підписанням контракту.
Колишні бійці, які спілкувалися з журналістами, розповіли, що Леал да Сілва на момент смерті не підписав контракту з Advanced Company, намагався покинути Україну і був побитий після того, як повернувся на базу підрозділу в Києві в стані алкогольного сп’яніння. Його друзі та побратими підтвердили, що він не мав військового досвіду і ще не розпочав базову підготовку.
Як ідеться в матеріалі, зловживання, які описували колишні солдати Advanced Company, можна розділити на три категорії: "тренування" у стилі посвяти, що переростали в тортури, спонтанні побиття за незначні проступки та катування, під час яких солдатів утримували в підвалах і жорстоко били або піддавали іншим видам насильства впродовж кількох годин або днів.
Татаров, як і під час Революції Гідності, буде з тітушками гадити розслідуванню??
Хлопець через півсвіту прилетів щоб захищати Україну а його тут вбили ТЦК
Ну той хоч врятував країну від фідель'ізації/кндр...
Фсб через ермаківщину всюди розповзлось країною.
Перед тим розформували іноземні легіони.
А очевидці,як статисти,ніби від них нічого не залежить.
Выживетто есть переможе сильнейший!