Тіло військового, який перебував у розшуку, виявили в лісі на Івано-Франківщині, - ТЦК

Поліція отримала повідомлення, що в лісі в Рожнятові Калуського району виявлено тіло чоловіка. Померлим виявився військовослужбовець, який перебував у розшуку через СЗЧ.

Про це повідомили в Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні, 14 листопада 2025 року, до правоохоронців за номером 102 звернулася мешканка Рожнятова Калуського району Івано-Франківської області. Жінка повідомила, що в лісовому масиві виявила тіло чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Що вдалося з’ясувати

Згідно з отриманою у подальшому інформацією, 8 листопада 2025 року чоловіка 1986 року народження було призвано по мобілізації до Калуського РТЦК та СП (м. Долина). За результатами військово-лікарської комісії він був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Тож чоловіка було розподілено на військову службу у роту охорони 1 відділу Калуського РТЦК та СП.

Військовий залишив частину

12 листопада, під час служби, 39-річний військовослужбовець здійснив самовільне залишення частини. Того ж дня дані про цей випадок було передано до ВСП, після чого розпочалися розшукові дії.

Тіло зниклого знайшли в лісі

Вже 14 листопада 2025 року правоохоронці повідомили, що у лісі на Рожнятівщині знайдено тіло чоловіка.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Померлим виявився 39-річний мешканець Калуського району, військовослужбовець 1 відділу Калуського РТЦК та СП (м. Долина), який з 12 листопада перебував у розшуку через СЗЧ.

Попередньо за інформацією поліцейських, ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка скерували на судово-медичну експертизу. Подальшу правову оцінку події нададуть компетентні органи.

