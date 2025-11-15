Тіло військового, який перебував у розшуку, виявили в лісі на Івано-Франківщині, - ТЦК
Поліція отримала повідомлення, що в лісі в Рожнятові Калуського району виявлено тіло чоловіка. Померлим виявився військовослужбовець, який перебував у розшуку через СЗЧ.
Про це повідомили в Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки, передає Цензор.НЕТ.
"Напередодні, 14 листопада 2025 року, до правоохоронців за номером 102 звернулася мешканка Рожнятова Калуського району Івано-Франківської області. Жінка повідомила, що в лісовому масиві виявила тіло чоловіка", - йдеться в повідомленні.
Що вдалося з’ясувати
Згідно з отриманою у подальшому інформацією, 8 листопада 2025 року чоловіка 1986 року народження було призвано по мобілізації до Калуського РТЦК та СП (м. Долина). За результатами військово-лікарської комісії він був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Тож чоловіка було розподілено на військову службу у роту охорони 1 відділу Калуського РТЦК та СП.
Військовий залишив частину
12 листопада, під час служби, 39-річний військовослужбовець здійснив самовільне залишення частини. Того ж дня дані про цей випадок було передано до ВСП, після чого розпочалися розшукові дії.
Тіло зниклого знайшли в лісі
Вже 14 листопада 2025 року правоохоронці повідомили, що у лісі на Рожнятівщині знайдено тіло чоловіка.
На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Померлим виявився 39-річний мешканець Калуського району, військовослужбовець 1 відділу Калуського РТЦК та СП (м. Долина), який з 12 листопада перебував у розшуку через СЗЧ.
Попередньо за інформацією поліцейських, ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка скерували на судово-медичну експертизу. Подальшу правову оцінку події нададуть компетентні органи.
От тобі версія: чоловік, у вільний від служби час, пішов у ліс, позбирать гриби. "Хватонуло" серце, впав, і помер, в результаті серцевого приступу. У визначений час не прибув на службу. Був оголошений особою, яка самовільно залишила частину...
Де тут "кримінал"?
Ти навіщо людину "псом" обізвав? Є підстави? Судячи з твого коментарю - НЕМА... Тобто, "безпідставний наклеп", з "образою пам"яті померлого"...
