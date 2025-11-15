Тіло військового, який перебував у розшуку, виявили в лісі на Івано-Франківщині, - ТЦК

У лісі в Рожнятові знайшли тіло військового

Поліція отримала повідомлення, що в лісі в Рожнятові Калуського району виявлено тіло чоловіка. Померлим виявився військовослужбовець, який перебував у розшуку через СЗЧ.

Про це повідомили в Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні, 14 листопада 2025 року, до правоохоронців за номером 102 звернулася мешканка Рожнятова Калуського району Івано-Франківської області. Жінка повідомила, що в лісовому масиві виявила тіло чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Що вдалося з’ясувати

Згідно з отриманою у подальшому інформацією, 8 листопада 2025 року чоловіка 1986 року народження було призвано по мобілізації до Калуського РТЦК та СП (м. Долина). За результатами військово-лікарської комісії він був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Тож чоловіка було розподілено на військову службу у роту охорони 1 відділу Калуського РТЦК та СП.

Військовий залишив частину

12 листопада, під час служби, 39-річний військовослужбовець здійснив самовільне залишення частини. Того ж дня дані про цей випадок було передано до ВСП, після чого розпочалися розшукові дії.

Тіло зниклого знайшли в лісі

Вже 14 листопада 2025 року правоохоронці повідомили, що у лісі на Рожнятівщині знайдено тіло чоловіка.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Померлим виявився 39-річний мешканець Калуського району, військовослужбовець 1 відділу Калуського РТЦК та СП (м. Долина), який з 12 листопада перебував у розшуку через СЗЧ.

Попередньо за інформацією поліцейських, ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка скерували на судово-медичну експертизу. Подальшу правову оцінку події нададуть компетентні органи.

смерть (6739) військовослужбовці (5183) Івано-Франківська область (1048) СЗЧ (166) Калуський район (7) Рожнятів (1)
+16
А чого ти так "різко" робиш висновки? Ще не встановлено ні причину смерті, ні точний її час, а ти вже "ярлики вішаєш"...
От тобі версія: чоловік, у вільний від служби час, пішов у ліс, позбирать гриби. "Хватонуло" серце, впав, і помер, в результаті серцевого приступу. У визначений час не прибув на службу. Був оголошений особою, яка самовільно залишила частину...
Де тут "кримінал"?
показати весь коментар
15.11.2025 21:02 Відповісти
+9
Як це, "які гриби"? Лісові... А "висновки" - "як пес, при смерті, вирішив піти й померти в лісі."
Ти навіщо людину "псом" обізвав? Є підстави? Судячи з твого коментарю - НЕМА... Тобто, "безпідставний наклеп", з "образою пам"яті померлого"...
показати весь коментар
15.11.2025 21:12 Відповісти
+9
Страни народжують та вигодовують? Це десь з фантастики. Людей народжує жінка, вона ж і вигодовує. І пускає в світ широкий. Де людина сама вирішує що їй робити і де і з ким жити.
показати весь коментар
15.11.2025 23:30 Відповісти
Тобі ЩО не подобається? Моя версія? Моя критика наклепника? Чи моя особа, взагалі?
показати весь коментар
15.11.2025 21:16 Відповісти
"військовослужбовець здійснив самовільне залишення частини ".Дивне,нестримне бажання назбирати грибів(
показати весь коментар
15.11.2025 21:16 Відповісти
На Чернігівщині є два військові гарнізони: "Десна" та "Гончарівське". Я прекрасно знаю ті місця. Обидва мають полігони, оточені лісом. Часто військовослужбовці, повертаючись з полігонів, до військового містечка, по дорозі збирали гриби... "Знавці" місць та грибів, за годину-півтори, могли набрать пару відер... Приносили додому, віддавали дружині, і вона їх переробляла - готувала страви та консервувала...
показати весь коментар
15.11.2025 21:24 Відповісти
Cамовільно!
показати весь коментар
15.11.2025 22:09 Відповісти
А "самовільно" вже доведено? Чоловікові - 39 років. Скоріш всього - не "строковик", а "контрактник". Тому не перебуває на "казарменному становищі". Тобто, відбув службовий час, і вільний... Хто йому заважає використовувать свій вільний час, на власний розсуд?
показати весь коментар
15.11.2025 22:56 Відповісти
Маячня. В армії вільний час умовно вільний. Будь коли можуть покликати, бо комусь щось там припекло.
показати весь коментар
15.11.2025 23:38 Відповісти
Ти багато прослужив у армії? У мене вислуги більше 25 років... І мною написане - - з власного досвіду...
показати весь коментар
16.11.2025 05:37 Відповісти
Яка різниця скільки. Зараз бачу геть інше. Вільний час після 20-ої зазвичай. Без вихідних.
показати весь коментар
16.11.2025 11:48 Відповісти
Ти бачиш ВСЮ Україну? І ВСЮ армію? в часи моєї молодості був вислів у армії:
- Почему У солдата и генерала такая разница во взглядах на войну?
- Потому что смотрят по-разному... Солдат смотрит из окопа, и видит только на расстояние в несколько метров. А генерал смотрит на окоп сверху, и видит на десятки километров вокруг...
Я - старший офіцер. Тільки в Україні служив у чотирьох гарнізонах . В Росії служив ще в п"ятьох... Об"їздив купу гарнізонів, по всьому Союзу...
А ти сидиш "в окопі"...
показати весь коментар
16.11.2025 11:58 Відповісти
Тобто, ти доклав руку до розвалу армії до 14-го. Мені взагалі не подобається армія як структура. Тут не використовують людей ефективно, а намагаються зробити з них послушних рабів без власної думки, і права голосу.
показати весь коментар
16.11.2025 12:45 Відповісти
ХТО, КУДИ і ЩО доклав - не тобі судить... Якщо не подобається армія - це не значить, що вона "погана"... Може, "поганий" ти, і в неї не вписуєшся? По роботі зіштовхувався як з армійськими структурами, так і з цивільними... На мою думку, в цивільних "бардаку" набагато більше... Просто в цивільній , за незгоди з керівником, можна "директора" "послать нахєр", звільниться і піти з роботи... А в армійській це зробить важко...
показати весь коментар
16.11.2025 16:21 Відповісти
Та чхати я хотів на твій досвід. Він повністю субʼєктивний, як і мій. Тільки я маю ще відгуки від своїх знайомих, які служать в різних бригадах. І це звичайні солдати, а не охвіцери.
показати весь коментар
16.11.2025 17:12 Відповісти
Я не заперечую... Можеш "чхать", скільки завгодно... На твої "відгуки" мені теж "чхать"... Бо я дивлюся на "окоп" ЗВЕРХУ", а ти дивишся "з нього"... Але бойові дії, і керівництво ними, залежать не від тебе, а від мене, і командую вами я - а не ти, мною... Тимошенко та Жуков були "унтерами" - до чого це привело? СРСР платило по десять трупів, на одного німця... Ти - навіть не є таким "унтером"... Що ти можеш мені пояснить?
показати весь коментар
16.11.2025 18:08 Відповісти
Нема в нас грибів в цей час. Навіть опеньків вже нема (а вони найпізніше). Тому й дивно.
показати весь коментар
15.11.2025 23:47 Відповісти
Хто тобі таке сказав? Я живу на півночі України. На ринку зараз продають масово, корзинами, опеньки осінні, гливу ("вєшенку"), рядовки зелені та сірі... Навіть білі та польські зустрічаються... А опеньки зимові , під час тривалих відлиг, я збираю навіть у січні...
показати весь коментар
16.11.2025 05:42 Відповісти
А я на заході України живу, біля гір, в жовтні-листопаді все закінчується, немає навіть поганок, не те що опеньок.
показати весь коментар
16.11.2025 12:46 Відповісти
Так це твої ОСОБИСТІ проблеми... А я, з внуком, ходив, неодноразово, у парк міський, у середині січня, і збирав зимові опеньки, під час тривалої відлиги... Тиждень температури +1, вночі, і в парку повно грибів... Відро набирали за 2-3 години...
показати весь коментар
16.11.2025 16:14 Відповісти
Видно армійську логіку: я командир, ти дебіл і ніхто.
Читай коментар уважніше. Якщо за все своє життя не навчили в армії читати, то не мої проблеми.
показати весь коментар
16.11.2025 17:09 Відповісти
Так у мене хоч якась "логіка" є - а у тебе немає ніякої...
показати весь коментар
18.11.2025 05:48 Відповісти
думаю,наложил на себя руки.психика не выдержала.не все готовы к войне.жаль человека
показати весь коментар
16.11.2025 00:07 Відповісти
Давай дочекаємося висновку експертизи та слідства...
показати весь коментар
16.11.2025 05:43 Відповісти
А в тебе совість є таке писати?
показати весь коментар
15.11.2025 21:03 Відповісти
тіло кажете?
показати весь коментар
15.11.2025 20:56 Відповісти
Вирішив грибів зібрати для співслужбовців, та серед них один виявився отруйним?
показати весь коментар
15.11.2025 21:00 Відповісти
Не кожен витримає армію, коли йдеш служити навічно типу нікому замінити в той час коли в тилу бугаї гарцюють у нічних клубах, на лексусах, крадуть мільйонами.
показати весь коментар
15.11.2025 21:01 Відповісти
ці тіли все що завгодно будуть робити,
дохнути будуть, тільки не Україну захищяти!
це 73.
показати весь коментар
15.11.2025 21:02 Відповісти
Принаймі я не в Алабамі на велфарті.
показати весь коментар
15.11.2025 21:33 Відповісти
коли я уїхав ти з червоними прапорами насався
показати весь коментар
15.11.2025 21:36 Відповісти
Захисникам Манхеттена видніше.
показати весь коментар
15.11.2025 23:41 Відповісти
Місцевого і в місцеве кцт.
Вумно придумано.
показати весь коментар
15.11.2025 21:08 Відповісти
4 повістки, - линяв як мама ріма і папа саня...
показати весь коментар
15.11.2025 21:10 Відповісти
чотири рази з зольдата спригнути і відразу в верховного?
це таки треба бути криворогатим...
показати весь коментар
15.11.2025 21:15 Відповісти
Ой, не кожен здатен чотири рази втікти з учебки...
показати весь коментар
15.11.2025 22:09 Відповісти
В нас,між іншим,з Дніпра,Одеси,як розказують очевидці.
Місцеві відмовляються,типу краще в окопи,аніж туди.
показати весь коментар
15.11.2025 21:35 Відповісти
А ведь если бы были сроки службы
Ротации
Не было бы и СЗЧ
И этой нелепой смерти
И во всем этом виноват Верховный
Который из людей свободных в Украине
Сделал рабов
И эти рабы идут ради своего ЦЕЗАРЯ на смерть?
А он в это время ЖИРУЕТ, ****?
Это и есть украинская идея?
Мы с россией за это воюем?
Тогда не надо было и начинать воевать
Если мы ОДИН В ОДИН - как путинская россия
Проще было сразу сдаться
И стоял бы целым Бахмут
И десятки украинских городов
И были бы все живы
Может ,из России прислали бы порулить Украиной - Медведчука ?
Так чем он хуже ЗЕЛЕНСКОГО????????
показати весь коментар
15.11.2025 21:44 Відповісти
Неправда
Человек может находиться на передовой опреденнон время
Ротации есть и в нашей войне
Но они должны происходить периодически
Если этого не делают
И люди на нуле остаются больше положенного времени
Это сильно влияет на их способность успешно воевать
И как итог - растет число 200 -х и 300- х
Так воюют только дебилы
Или те ,кто посылает людей на смерть
показати весь коментар
15.11.2025 21:54 Відповісти
"А ведь если бы"
це не про нас.
показати весь коментар
15.11.2025 22:10 Відповісти
Ти часом не з Уралу пишеш,галюся?
показати весь коментар
15.11.2025 22:15 Відповісти
Часом нет, Моська
показати весь коментар
15.11.2025 22:16 Відповісти
в мене нема проблем з мовами - аби душа була.
показати весь коментар
15.11.2025 22:18 Відповісти
Ти ким зібралася проводити ротацію? Отакими,як оцей,що втік у СЗЧ?Чи тими 300 000 свинопасів,що втекли у СЗЧ покинувши своїх бойових товаришів ? Мосій Шило -герой повісті М.В.Гоголя-Яневського ,,Тарас Бульба. Даремно ти так, галюся!
показати весь коментар
15.11.2025 22:27 Відповісти
baran
показати весь коментар
15.11.2025 22:37 Відповісти
А ти сам де? В окопах? Чи може на дронах літаєш? Чи хоча б бк вантажиш в тилу?
показати весь коментар
15.11.2025 23:40 Відповісти
Вона зібралася проводити ротацію 300 000 ментів і інших перевертнів в погонах шо никаються в тилу!
показати весь коментар
15.11.2025 23:43 Відповісти
Тобою.
показати весь коментар
16.11.2025 05:02 Відповісти
Мусорилами гнидами прокурорчикіпми в штаниках в обтяжек і тварям шобли яка сидить і грабує Ккраїнців
показати весь коментар
16.11.2025 05:57 Відповісти
і укаїнці теж дебіли?
шось ми з вами загубили...
показати весь коментар
16.11.2025 04:37 Відповісти
Увы.......
И не только украинцы
Американцев ,выбравших Трампа
Я не могу назвать умными
Особенно удручает то
Что американцы давно знали про дружбу Трампа с Эпштейном
Трамп засветился в таком количестве аморальных скандалов!!!!
Но американцев это не смутило
А вот британцы,узнав про принца Эндрю
Шокирующие ,непристойные вещи
Повели себя иначе,чем американцы
Они потребовали ,чтобы принца крови лишили всех титулов
Сегодня родной брат короля Чарльза
Практически превратился в изгоя
Британия снова продемонстрировала свою уникальность
А США ,выбравшие Трампа
Опустились до плинтусного уровня
Как и мы в 2019
США разрулит проблему
А вот что будет с нами?
Как мы будем выгребать из того ,что сотворили сами
СВОИМ БЕЗМОЗГЛЫМ ВЫБОРОМ
Р.S я голосовала за Порошенко .....
показати весь коментар
16.11.2025 13:14 Відповісти
треба любити ту страну яка тебе народила-вигодувала і зробила нормальним на любій мові.
скотuнякою не треба бути.
показати весь коментар
15.11.2025 22:36 Відповісти
Страни народжують та вигодовують? Це десь з фантастики. Людей народжує жінка, вона ж і вигодовує. І пускає в світ широкий. Де людина сама вирішує що їй робити і де і з ким жити.
показати весь коментар
15.11.2025 23:30 Відповісти
вас ні
показати весь коментар
16.11.2025 00:29 Відповісти
За міндічем.
показати весь коментар
16.11.2025 15:20 Відповісти
Що за маячню ти пишеш? Яка страна? Яка мова? Кого якась країна годує? Країна годує бомжів, безхатченків, безробітних, інвалідів та держструктури включно з правоохоронними органами. І знаєш хто годує? Платники податків. Тобто, чувак життя собі жив, працював, платив податки, тут його мобілізували, і виявляється що його держава ще годувала і нормальним зробила, а не батьки.
показати весь коментар
15.11.2025 23:44 Відповісти
Треба любити страну, звісно.
А найкраще її любити з-за океану ))
показати весь коментар
16.11.2025 01:43 Відповісти
Ще більш дивно, що його розподілили в роту охорони тцк. Зазвичай таких посилають куди подалі.
показати весь коментар
15.11.2025 23:45 Відповісти
Та потім через місяць два їх з роти охорони відправляють на нулі . **** тцка теж в ротації участь бере . А "свої" тим часом жирком обростають
показати весь коментар
16.11.2025 08:17 Відповісти
Так він придатний до тилових частин.
показати весь коментар
16.11.2025 11:37 Відповісти
геть не дивуе, зараз підрозділ тиловий це збір хворих калік і убогих. тому ще багато будут помирати.
показати весь коментар
15.11.2025 23:45 Відповісти
Угу. Вже б демобілізували після поранення по власному бажанню, а на їх місце в тил когось зі свіжомобілізованих (обмежених звісно). Але ні, всі тут, а потім плачуть що нема грошей на зп військовим, і підняти не можуть.
показати весь коментар
15.11.2025 23:49 Відповісти
повилазло лугагдоньє...
показати весь коментар
16.11.2025 00:06 Відповісти
цікаво наблюдати...
показати весь коментар
16.11.2025 00:10 Відповісти
Як можна порівнювати СЗЧ,коли з 22 року, поранення,контузії, та все інше і "бусифікованого" хлопавка,який просто втік з учбового центру,ну про що може мова йти?
показати весь коментар
16.11.2025 01:12 Відповісти
Ти статтю читав? Він СЛУЖИВ у ТЦК!
показати весь коментар
16.11.2025 09:39 Відповісти
Зовсім не розумію, що це за "служба" така в ТЦК,від слова -зовсім.
показати весь коментар
16.11.2025 11:45 Відповісти
Номер наказу на зачислення існує?
показати весь коментар
16.11.2025 05:07 Відповісти
38-річний Олег Скрипка з Перегінського був мобілізований 8 листопада. За словами родичів, після інциденту в Долинському ТЦК його відпустили, після чого чоловік зник.
показати весь коментар
16.11.2025 12:32 Відповісти
 
 