Тело военного, находившегося в розыске, обнаружили в лесу на Ивано-Франковщине, - ТЦК
Полиция получила сообщение, что в лесу в Рожнятове Калушского района обнаружено тело мужчины. Погибшим оказался военнослужащий, который находился в розыске по СЗЧ.
Об этом сообщили в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки, передает Цензор.НЕТ.
"Накануне, 14 ноября 2025 года, в правоохранительные органы по номеру 102 обратилась жительница Рожнятова Калушского района Ивано-Франковской области. Женщина сообщила, что в лесном массиве обнаружила тело мужчины", - говорится в сообщении.
Что удалось выяснить
Согласно полученной в дальнейшем информации, 8 ноября 2025 года мужчина 1986 года рождения был призван по мобилизации в Калушский РТЦК и СП (г. Долина). По результатам военно-врачебной комиссии он был признан годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВНЗ, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Поэтому мужчина был распределен на военную службу в роту охраны 1-го отдела Калушского РТЦК и СП.
Военный покинул часть
12 ноября, во время службы, 39-летний военнослужащий совершил самовольное оставление части. В тот же день данные об этом случае были переданы в ВСП, после чего начались розыскные действия.
Тело пропавшего нашли в лесу
Уже 14 ноября 2025 года правоохранители сообщили, что в лесу на Рожнятовщине найдено тело мужчины.
На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Погибшим оказался 39-летний житель Калушского района, военнослужащий 1 отдела Калушского РТЦК и СП (г. Долина), который с 12 ноября находился в розыске через СЗЧ.
Предварительно, по информации полицейских, признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Дальнейшую правовую оценку события дадут компетентные органы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От тобі версія: чоловік, у вільний від служби час, пішов у ліс, позбирать гриби. "Хватонуло" серце, впав, і помер, в результаті серцевого приступу. У визначений час не прибув на службу. Був оголошений особою, яка самовільно залишила частину...
Де тут "кримінал"?
Ти навіщо людину "псом" обізвав? Є підстави? Судячи з твого коментарю - НЕМА... Тобто, "безпідставний наклеп", з "образою пам"яті померлого"...
дохнути будуть, тільки не Україну захищяти!
це 73.
Вумно придумано.
це таки треба бути криворогатим...
Місцеві відмовляються,типу краще в окопи,аніж туди.
Ротации
Не было бы и СЗЧ
И этой нелепой смерти
И во всем этом виноват Верховный
Который из людей свободных в Украине
Сделал рабов
И эти рабы идут ради своего ЦЕЗАРЯ на смерть?
А он в это время ЖИРУЕТ, ****?
Это и есть украинская идея?
Мы с россией за это воюем?
Тогда не надо было и начинать воевать
Если мы ОДИН В ОДИН - как путинская россия
Проще было сразу сдаться
И стоял бы целым Бахмут
И десятки украинских городов
И были бы все живы
Может ,из России прислали бы порулить Украиной - Медведчука ?
Так чем он хуже ЗЕЛЕНСКОГО????????
Человек может находиться на передовой опреденнон время
Ротации есть и в нашей войне
Но они должны происходить периодически
Если этого не делают
И люди на нуле остаются больше положенного времени
Это сильно влияет на их способность успешно воевать
И как итог - растет число 200 -х и 300- х
Так воюют только дебилы
Или те ,кто посылает людей на смерть
це не про нас.