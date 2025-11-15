Тело военного, находившегося в розыске, обнаружили в лесу на Ивано-Франковщине, - ТЦК

Полиция получила сообщение, что в лесу в Рожнятове Калушского района обнаружено тело мужчины. Погибшим оказался военнослужащий, который находился в розыске по СЗЧ.

Об этом сообщили в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне, 14 ноября 2025 года, в правоохранительные органы по номеру 102 обратилась жительница Рожнятова Калушского района Ивано-Франковской области. Женщина сообщила, что в лесном массиве обнаружила тело мужчины", - говорится в сообщении.

Что удалось выяснить

Согласно полученной в дальнейшем информации, 8 ноября 2025 года мужчина 1986 года рождения был призван по мобилизации в Калушский РТЦК и СП (г. Долина). По результатам военно-врачебной комиссии он был признан годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВНЗ, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Поэтому мужчина был распределен на военную службу в роту охраны 1-го отдела Калушского РТЦК и СП.

Военный покинул часть

12 ноября, во время службы, 39-летний военнослужащий совершил самовольное оставление части. В тот же день данные об этом случае были переданы в ВСП, после чего начались розыскные действия.

Тело пропавшего нашли в лесу

Уже 14 ноября 2025 года правоохранители сообщили, что в лесу на Рожнятовщине найдено тело мужчины.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Погибшим оказался 39-летний житель Калушского района, военнослужащий 1 отдела Калушского РТЦК и СП (г. Долина), который с 12 ноября находился в розыске через СЗЧ.

Предварительно, по информации полицейских, признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Дальнейшую правовую оценку события дадут компетентные органы.

