РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9765 посетителей онлайн
Новости Самоубийство военного Смерть военнослужащего
3 417 46

Тело военного, находившегося в розыске, обнаружили в лесу на Ивано-Франковщине, - ТЦК

В лесу в Рожнятове нашли тело военного

Полиция получила сообщение, что в лесу в Рожнятове Калушского района обнаружено тело мужчины. Погибшим оказался военнослужащий, который находился в розыске по СЗЧ.

Об этом сообщили в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Накануне, 14 ноября 2025 года, в правоохранительные органы по номеру 102 обратилась жительница Рожнятова Калушского района Ивано-Франковской области. Женщина сообщила, что в лесном массиве обнаружила тело мужчины", - говорится в сообщении.

Что удалось выяснить

Согласно полученной в дальнейшем информации, 8 ноября 2025 года мужчина 1986 года рождения был призван по мобилизации в Калушский РТЦК и СП (г. Долина). По результатам военно-врачебной комиссии он был признан годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВНЗ, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Поэтому мужчина был распределен на военную службу в роту охраны 1-го отдела Калушского РТЦК и СП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении двум офицерам, которые скрыли самоубийство военного. Семье безосновательно выплатили 15 млн.грн, - ГБР. ФОТО

Военный покинул часть

12 ноября, во время службы, 39-летний военнослужащий совершил самовольное оставление части. В тот же день данные об этом случае были переданы в ВСП, после чего начались розыскные действия.

Тело пропавшего нашли в лесу

Уже 14 ноября 2025 года правоохранители сообщили, что в лесу на Рожнятовщине найдено тело мужчины.

Читайте также: Смерть мобилизованного в распределительном пункте в Киеве: полиция изъяла записи с видеокамер в ТЦК

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Погибшим оказался 39-летний житель Калушского района, военнослужащий 1 отдела Калушского РТЦК и СП (г. Долина), который с 12 ноября находился в розыске через СЗЧ.

Предварительно, по информации полицейских, признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Дальнейшую правовую оценку события дадут компетентные органы.

Читайте: Количество производств по СЗЧ и дезертирству резко возросло в 2025 году, - Офис Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Автор: 

смерть (9320) военнослужащие (6404) Ивано-Франковская область (968) СОЧ (120) Калушский район (3) Рожнятов (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Країна марно загублених людських життів
показать весь комментарий
15.11.2025 21:00 Ответить
+5
А чого ти так "різко" робиш висновки? Ще не встановлено ні причину смерті, ні точний її час, а ти вже "ярлики вішаєш"...
От тобі версія: чоловік, у вільний від служби час, пішов у ліс, позбирать гриби. "Хватонуло" серце, впав, і помер, в результаті серцевого приступу. У визначений час не прибув на службу. Був оголошений особою, яка самовільно залишила частину...
Де тут "кримінал"?
показать весь комментарий
15.11.2025 21:02 Ответить
+1
тіло кажете?
показать весь комментарий
15.11.2025 20:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого ти так "різко" робиш висновки? Ще не встановлено ні причину смерті, ні точний її час, а ти вже "ярлики вішаєш"...
От тобі версія: чоловік, у вільний від служби час, пішов у ліс, позбирать гриби. "Хватонуло" серце, впав, і помер, в результаті серцевого приступу. У визначений час не прибув на службу. Був оголошений особою, яка самовільно залишила частину...
Де тут "кримінал"?
показать весь комментарий
15.11.2025 21:02 Ответить
Як це, "які гриби"? Лісові... А "висновки" - "як пес, при смерті, вирішив піти й померти в лісі."
Ти навіщо людину "псом" обізвав? Є підстави? Судячи з твого коментарю - НЕМА... Тобто, "безпідставний наклеп", з "образою пам"яті померлого"...
показать весь комментарий
15.11.2025 21:12 Ответить
Тобі ЩО не подобається? Моя версія? Моя критика наклепника? Чи моя особа, взагалі?
показать весь комментарий
15.11.2025 21:16 Ответить
"військовослужбовець здійснив самовільне залишення частини ".Дивне,нестримне бажання назбирати грибів(
показать весь комментарий
15.11.2025 21:16 Ответить
На Чернігівщині є два військові гарнізони: "Десна" та "Гончарівське". Я прекрасно знаю ті місця. Обидва мають полігони, оточені лісом. Часто військовослужбовці, повертаючись з полігонів, до військового містечка, по дорозі збирали гриби... "Знавці" місць та грибів, за годину-півтори, могли набрать пару відер... Приносили додому, віддавали дружині, і вона їх переробляла - готувала страви та консервувала...
показать весь комментарий
15.11.2025 21:24 Ответить
Cамовільно!
показать весь комментарий
15.11.2025 22:09 Ответить
А в тебе совість є таке писати?
показать весь комментарий
15.11.2025 21:03 Ответить
тіло кажете?
показать весь комментарий
15.11.2025 20:56 Ответить
Вирішив грибів зібрати для співслужбовців, та серед них один виявився отруйним?
показать весь комментарий
15.11.2025 21:00 Ответить
Не кожен витримає армію, коли йдеш служити навічно типу нікому замінити в той час коли в тилу бугаї гарцюють у нічних клубах, на лексусах, крадуть мільйонами.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:01 Ответить
ці тіли все що завгодно будуть робити,
дохнути будуть, тільки не Україну захищяти!
це 73.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:02 Ответить
Принаймі я не в Алабамі на велфарті.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:33 Ответить
коли я уїхав ти з червоними прапорами насався
показать весь комментарий
15.11.2025 21:36 Ответить
Місцевого і в місцеве кцт.
Вумно придумано.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:08 Ответить
4 повістки, - линяв як мама ріма і папа саня...
показать весь комментарий
15.11.2025 21:10 Ответить
чотири рази з зольдата спригнути і відразу в верховного?
це таки треба бути криворогатим...
показать весь комментарий
15.11.2025 21:15 Ответить
Ой, не кожен здатен чотири рази втікти з учебки...
показать весь комментарий
15.11.2025 22:09 Ответить
В нас,між іншим,з Дніпра,Одеси,як розказують очевидці.
Місцеві відмовляються,типу краще в окопи,аніж туди.
показать весь комментарий
15.11.2025 21:35 Ответить
А ведь если бы были сроки службы
Ротации
Не было бы и СЗЧ
И этой нелепой смерти
И во всем этом виноват Верховный
Который из людей свободных в Украине
Сделал рабов
И эти рабы идут ради своего ЦЕЗАРЯ на смерть?
А он в это время ЖИРУЕТ, ****?
Это и есть украинская идея?
Мы с россией за это воюем?
Тогда не надо было и начинать воевать
Если мы ОДИН В ОДИН - как путинская россия
Проще было сразу сдаться
И стоял бы целым Бахмут
И десятки украинских городов
И были бы все живы
Может ,из России прислали бы порулить Украиной - Медведчука ?
Так чем он хуже ЗЕЛЕНСКОГО????????
показать весь комментарий
15.11.2025 21:44 Ответить
Неправда
Человек может находиться на передовой опреденнон время
Ротации есть и в нашей войне
Но они должны происходить периодически
Если этого не делают
И люди на нуле остаются больше положенного времени
Это сильно влияет на их способность успешно воевать
И как итог - растет число 200 -х и 300- х
Так воюют только дебилы
Или те ,кто посылает людей на смерть
показать весь комментарий
15.11.2025 21:54 Ответить
"А ведь если бы"
це не про нас.
показать весь комментарий
15.11.2025 22:10 Ответить
Ти часом не з Уралу пишеш,галюся?
показать весь комментарий
15.11.2025 22:15 Ответить
Часом нет, Моська
показать весь комментарий
15.11.2025 22:16 Ответить
в мене нема проблем з мовами - аби душа була.
показать весь комментарий
15.11.2025 22:18 Ответить
 
 