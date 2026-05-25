Новини Смерть військових полку Скеля
Військовий впав із сосни на полігоні: у полку "Скеля" розповіли обставини загибелі бійця

У 425 окремому штурмовому полку "Скеля" прокоментували резонансний інцидент із загибеллю військовослужбовця Віталія Карата, який помер у госпіталі після падіння з дерева на полігоні. Своєю чергою, сестра загиблого заявляє про систематичне побиття брата та серйозні тілесні ушкодження.

Як передає Цензор.НЕТ, про деталі події розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го ОШП "Скеля" Андрій Сурай в ефірі "Радіо Свобода".

Деталі інциденту

За словами представника підрозділу, під час вечірнього шикування на полігоні було виявлено відсутність військовослужбовця. Його знайшли на сосні за допомогою дрона.

"Його просили спуститися. Він сказав, що не хоче служити, він хоче втекти. Його довго вмовляли. Свідки казали, що понад дві години вони його вмовляли. Після того як він почав звідти злазити, він впав. Я дуже застерігаю від маніпуляції. Я вже бачив у деяких соцмережах, що він впав з сосни й помер. Воно було не так", - розповів Сурай.

Він повідомив, що після падіння військового відправили до намету, а наступного дня, через скарги на високу температуру, госпіталізували до 59-го мобільного госпіталю з підозрою на пневмонію.

Сурай зазначив: "У нас є факт, що в госпіталі, коли йому зробили рентген, в нього засвідчили одне зламане ребро і в нього була пневмонія. Далі в нас є рішення комісії про те, від чого він помер. І там написано "множинні поламані ребра". Але після того, як ми його передали в госпіталь, ми не контролювали його долю. Ми не знаємо, що там далі виходило".

Також представник "Скелі" заявив, що Віталій Карат, згідно з довідкою ВЛК, "мав розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів", але був визнаний придатним до служби.

Що каже сестра?

Водночас сестра загиблого Олеся Піскунова категорично відкидає версію про падіння з дерева.

Вона стверджує, що брата жорстоко побили. "Коли приїхала поліція, він давав покази й казав, що били постійно. В нього сині плечі були, у нього були синці над очима. І прибита легеня — пневмоторакс", - заявила вона.

  • У полку "Скеля" наголосили, що співпрацюють зі слідством і зацікавлені у встановленні об'єктивної істини.

Топ коментарі
+9
"Згідно з довідкою ВЛК, "мав розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів", але був визнаний придатним до служби."
Ну ось,ніби можна слідство і завершувати, висилайте наряд поліції і затримуйте тих чий підпис стоїть у висновку ВЛК.
26.05.2026 00:09 Відповісти
+9
Впав з сосни, а його відправили....до намету. До намету,Карл! А наступного дня....пневмонія...Ви там що всі, з дуба впали? Г.Х. Андерсен в труні перевертається.
26.05.2026 00:11 Відповісти
+6
при совкові був такий предмет в уні "казки бабусі кпрс" )) сьогодні в медіа - "вечірня казка з дідусем тцк" )) от так, малята!
26.05.2026 00:07 Відповісти
алкоголiка треба не вмовляти, а лiкувати.
26.05.2026 00:05 Відповісти
Ну якщо знайшли за допомогою дрона, то мабуть повинно бути відео "пошуків"... Чому не опублікуєте? Тоді б і не було "маніпуляцій".
26.05.2026 00:10 Відповісти
Ну то дивлячись з якої сосни..якщо з такої, як у нас в парку - то він б вже навіть не встав..а взагалі - оту ВЛК, що його годним визнала в повному складі до Скелі. Пофіг на стать і вік. Нехай відпрацьовують, як зможуть.

То зараз від зелені установки такі - ловити всіх, на ВЛК всі годні. Так саме, як на МСЕК всі здорові.
26.05.2026 00:28 Відповісти
неправда про мсек,судді та інші корупціонери- інваліди,і отримують пенсію
26.05.2026 00:46 Відповісти
Таку лажу тулять - на голову не надінеш!...
26.05.2026 00:12 Відповісти
У мене є один прокремлівський знайомий бот. Звуть Сайт GPT. Так от він бреше з подачі Кремля, що за час існування ТЦК зареєстровано тисячі випадків бандитизму з боку ТЦКашників, до суду дійшло близько 100 справ, а реально ув'язнено 0
26.05.2026 00:12 Відповісти
напевно то була та сама робоча сосна зеленодупих.
26.05.2026 00:13 Відповісти
цинізм на рівні чк-нквд, якщо врахувати що слоган депутат-слуга народу вперше виголосив йося джугашвілі,то все закономірно.
26.05.2026 00:17 Відповісти
3.14здить, як дихає...
26.05.2026 00:51 Відповісти
Ну не може звичайна людина вилізти на сосну, це майже не можливо!
26.05.2026 01:16 Відповісти
 
 