Військовий впав із сосни на полігоні: у полку "Скеля" розповіли обставини загибелі бійця

У 425 окремому штурмовому полку "Скеля" прокоментували резонансний інцидент із загибеллю військовослужбовця Віталія Карата, який помер у госпіталі після падіння з дерева на полігоні. Своєю чергою, сестра загиблого заявляє про систематичне побиття брата та серйозні тілесні ушкодження.

Як передає Цензор.НЕТ, про деталі події розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го ОШП "Скеля" Андрій Сурай в ефірі "Радіо Свобода".

Деталі інциденту

За словами представника підрозділу, під час вечірнього шикування на полігоні було виявлено відсутність військовослужбовця. Його знайшли на сосні за допомогою дрона.

"Його просили спуститися. Він сказав, що не хоче служити, він хоче втекти. Його довго вмовляли. Свідки казали, що понад дві години вони його вмовляли. Після того як він почав звідти злазити, він впав. Я дуже застерігаю від маніпуляції. Я вже бачив у деяких соцмережах, що він впав з сосни й помер. Воно було не так", - розповів Сурай.

Він повідомив, що після падіння військового відправили до намету, а наступного дня, через скарги на високу температуру, госпіталізували до 59-го мобільного госпіталю з підозрою на пневмонію.

Сурай зазначив: "У нас є факт, що в госпіталі, коли йому зробили рентген, в нього засвідчили одне зламане ребро і в нього була пневмонія. Далі в нас є рішення комісії про те, від чого він помер. І там написано "множинні поламані ребра". Але після того, як ми його передали в госпіталь, ми не контролювали його долю. Ми не знаємо, що там далі виходило".

Також представник "Скелі" заявив, що Віталій Карат, згідно з довідкою ВЛК, "мав розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів", але був визнаний придатним до служби.

Що каже сестра?

Водночас сестра загиблого Олеся Піскунова категорично відкидає версію про падіння з дерева.

Вона стверджує, що брата жорстоко побили. "Коли приїхала поліція, він давав покази й казав, що били постійно. В нього сині плечі були, у нього були синці над очима. І прибита легеня — пневмоторакс", - заявила вона.

У полку "Скеля" наголосили, що співпрацюють зі слідством і зацікавлені у встановленні об'єктивної істини.

