Понад 20 небойових смертей новобранців зафіксували у полку "Скеля" за пів року, - ЗМІ

З кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі видання "Бабель".

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Подробиці

За даними ЗМІ, полк досить великий, у ньому до 13 тисяч військових.

Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого - пневмонія.

Водночас рідні частини загиблих кажуть про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство.

Також журналісти наводять перелік померлих: Володимир Цуканов, 32 роки; Дмитро Коваль, 50 років; Віталій Салтан, 34 роки; Олександр Семенов, 35 років; Максим Скіпа, 37 років; Олександр Ісаєв, 42 роки; Сергій Черноіван, 36 років; Сергій Табацький, 38 років; Вадим Поливаний, 49 років; Дмитро Школярський, 34 роки; Сергій Голубов, 41 рік; Андрій Чередніченко; Олександр Коваленко, 32 роки; В'ячеслав Гекало, 37 років; Дмитро Іванченко, 42 роки; Роман Кожарко, 45 років; Денис Багрій-Шахматов, 38 років; Віталій Карат, 38 років; Василь Войчук, 52 роки; Василь Цюрко, 41 рік; Ярослав Мокрій, 53 роки; Петро Данильців, 52 роки; Вʼячеслав Борисов, 31 рік; Віталій Батура, 43 роки; Іван Терентьєв, 46 років; Володимир Бєлас, 47 років.

Що кажуть у полку?

Начальник групи цивільно-військового співробітництва "Скелі" Андрій Сурай не заперечує, що випадки насильства в полку трапляються, але запевняє, що це - не система: "Чи існує така проблема, що люди, яким потрібно виконувати завдання і добитися виконання завдання від того, хто цього не хоче, якимись неуставними методами? Ну, звісно, вона є. Вона є будь-де. Чи боремося ми з нею? Так, звичайно. Тобто завдання такого [бити] нікому ніхто ніколи не ставив".

Позиція Офісу військового омбудсмана

Масові скарги на "Скелю" почали з'являтися наприкінці 2025 року.

На початку 2025 року 425 окремий штурмовий батальйон саме масштабували до полку.

"Утім, зараз "Скеля" значно більша за полк. Посилаючись на великий розмір, там говорять: 26 смертей, які нарахував "Бабель", це небагато. Однак ця цифра — лише те, що вдалося зібрати редакції, своїх реальних втрат на полігонах полк не називає. А в Офісі військового омбудсмана кажуть: смертей у полку більше. Якщо порівнювати "Скелю" з іншими частинами, 425 ОШП теж лідирує", - йдеться в матеріалі.

За кількістю скарг від військовослужбовців, на сьогодні їх в Офісі понад 9 000, "Скеля" теж лідирує — 5,1 відсотка скарг. Але йдеться не лише про навчальні центри, а загалом про полк.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова каже, що в "Скелі" багато достойних офіцерів.

"І поки несеться хейт на "Скелю" в соцмережах — дуже часто заслужений — ці люди на девʼяти напрямках сьогодні виконують дуже складні завдання. Це правда", - зазначила вона.

На її переконання, ідея головкома створити штурмові підрозділи — правильна, вони виконують критично важливі завдання:

"Питання тільки в тому, що контролювати їх у такому масштабі, особливо якщо ми створимо окремий вид військ, ми просто не зможемо. Офісу військового омбудсмана там точно не вистачить. Ми й так там живемо, у штурмових полках".

Решетилова вважає, такі підрозділи слід створити в кожному корпусі, щоб командир корпусу контролював, що там відбувається і ніс за це відповідальність.

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