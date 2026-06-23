Более 20 небоевых смертей новобранцев зафиксировали в полку "Скала" за полгода, - СМИ

С конца 2025 года по весну 2026 года погибли не менее 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания "Бабель".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По данным СМИ, полк довольно большой, в нем до 13 тысяч военных.

Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев — пневмония.

В то же время родственники погибших говорят о несвоевременном оказании медицинской помощи и возможном насилии.

Также журналисты приводят список погибших: Владимир Цуканов, 32 года; Дмитрий Коваль, 50 лет; Виталий Салтан, 34 года; Александр Семенов, 35 лет; Максим Скипа, 37 лет; Александр Исаев, 42 года; Сергей Черноиван, 36 лет; Сергей Табацкий, 38 лет; Вадим Поливаный, 49 лет; Дмитрий Школярский, 34 года; Сергей Голубов, 41 год; Андрей Чередниченко; Александр Коваленко, 32 года; Вячеслав Гекало, 37 лет; Дмитрий Иванченко, 42 года; Роман Кожарко, 45 лет; Денис Багрий-Шахматов, 38 лет; Виталий Карат, 38 лет; Василий Войчук, 52 года; Василий Цюрко, 41 год; Ярослав Мокрий, 53 года; Петр Данильцев, 52 года; Вячеслав Борисов, 31 год; Виталий Батура, 43 года; Иван Терентьев, 46 лет; Владимир Белас, 47 лет.

Что говорят в полку?

Начальник группы гражданско-военного сотрудничества "Скалы" Андрей Сурай не отрицает, что случаи насилия в полку происходят, но уверяет, что это — не система: "Существует ли такая проблема, что людям, которым нужно выполнять задачи и добиваться их выполнения от тех, кто этого не хочет, приходится прибегать к каким-то неуставным методам? Ну, конечно, она есть. Она есть везде. Боремся ли мы с ней? Да, конечно. То есть задачи такого рода [избивать] никому никто никогда не ставил".

Позиция Офиса военного омбудсмена

Массовые жалобы на "Скалу" начали поступать в конце 2025 года.

В начале 2025 года 425-й отдельный штурмовой батальон как раз был преобразован в полк.

"Впрочем, сейчас "Скала" значительно больше полка. Ссылаясь на большой размер, там говорят: 26 смертей, которые насчитал "Бабель", — это немного. Однако эта цифра — лишь то, что удалось собрать редакции; о своих реальных потерях на полигонах полк не сообщает. А в Офисе военного омбудсмена говорят: смертей в полку больше. Если сравнивать "Скалу" с другими частями, 425 ОШП тоже лидирует", — говорится в материале.

По количеству жалоб от военнослужащих, на сегодняшний день их в Офисе более 9 000, "Скала" тоже лидирует — 5,1 процента жалоб. Но речь идет не только об учебных центрах, а в целом о полке.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова говорит, что в "Скале" много достойных офицеров.

"И пока в соцсетях обрушивается хейт на "Скалу" — очень часто заслуженный — эти люди сегодня выполняют очень сложные задачи по девяти направлениям. Это правда", — отметила она.

По её убеждению, идея главнокомандующего создать штурмовые подразделения — правильная, они выполняют критически важные задачи:

"Вопрос только в том, что контролировать их в таком масштабе, особенно если мы создадим отдельный вид войск, мы просто не сможем. Офиса военного омбудсмена там точно не хватит. Мы и так там живем, в штурмовых полках".

Решетилова считает, что такие подразделения следует создать в каждом корпусе, чтобы командир корпуса контролировал, что там происходит, и нес за это ответственность.

Читайте: Военный упал с сосны на полигоне: в полку "Скала" рассказали об обстоятельствах гибели бойца