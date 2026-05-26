Новости Смерти военных полка Скала
Военный упал с сосны на полигоне: в полку "Скала" рассказали об обстоятельствах гибели бойца

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" прокомментировали резонансный инцидент с гибелью военнослужащего Виталия Карата, который скончался в госпитале после падения с дерева на полигоне. В свою очередь, сестра погибшего заявляет о систематических избиениях брата и серьезных телесных повреждениях.

Как передает Цензор.НЕТ, о деталях происшествия рассказал начальник группы гражданско-военного сотрудничества 425-го ОШП "Скала" Андрей Сурай в эфире "Радио Свобода".

Детали инцидента

По словам представителя подразделения, во время вечернего построения на полигоне было обнаружено отсутствие военнослужащего. Его нашли на сосне с помощью дрона.

"Его просили спуститься. Он сказал, что не хочет служить, он хочет сбежать. Его долго уговаривали. Свидетели говорили, что более двух часов они его уговаривали. После того как он начал оттуда спускаться, он упал. Я очень предостерегаю от манипуляций. Я уже видел в некоторых соцсетях, что он упал с сосны и умер. Это было не так", - рассказал Сурай.

Он сообщил, что после падения военного отправили в палатку, а на следующий день, из-за жалоб на высокую температуру, госпитализировали в 59-й мобильный госпиталь с подозрением на пневмонию.

По его словам, военного отправили в его палатку, а на следующий день он пожаловался на здоровье – была высокая температура.

Сурай отметил: "У нас есть факт, что в госпитале, когда ему сделали рентген, у него обнаружили одно сломанное ребро и у него была пневмония. Далее у нас есть решение комиссии о том, от чего он умер. И там написано "множественные переломы ребер". Но после того, как мы его передали в госпиталь, мы не контролировали его судьбу. Мы не знаем, что там дальше происходило".

Также представитель "Скалы" заявил, что Виталий Карат, согласно справке ВЛК, "имел расстройства психики и поведения вследствие употребления опиоидов", но был признан годным к службе.

Что говорит сестра?

В то же время сестра погибшего Олеся Пискунова категорически отвергает версию о падении с дерева.

Она утверждает, что брата жестоко избили. "Когда приехала полиция, он давал показания и говорил, что его постоянно били. У него были синие плечи, у него были синяки над глазами. И разорванное легкое - пневмоторакс", - заявила она.

  • В полку "Скала" подчеркнули, что сотрудничают со следствием и заинтересованы в установлении объективной истины.

Топ комментарии
"Згідно з довідкою ВЛК, "мав розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів", але був визнаний придатним до служби."
Ну ось,ніби можна слідство і завершувати, висилайте наряд поліції і затримуйте тих чий підпис стоїть у висновку ВЛК.
26.05.2026 00:09 Ответить
Впав з сосни, а його відправили....до намету. До намету,Карл! А наступного дня....пневмонія...Ви там що всі, з дуба впали? Г.Х. Андерсен в труні перевертається.
26.05.2026 00:11 Ответить
при совкові був такий предмет в уні "казки бабусі кпрс" )) сьогодні в медіа - "вечірня казка з дідусем тцк" )) от так, малята!
26.05.2026 00:07 Ответить
алкоголiка треба не вмовляти, а лiкувати.
26.05.2026 00:05 Ответить
Скелею керує кум Сирського, тому там не діють статути ЗСУ та закони України. На жаль влада не помічає бєспрєдєл який відбувається в Скелі - побиття та знущання, панування кримінальних елементів над солдатами, сержантами та офіцерами, самодурство командирів! Скеля це ганьба ЗСУ!
26.05.2026 09:02 Ответить
Не знайдуть, вони там такі хитрі маніпуляції роблять що Шерлок Холмс навіть в шоці!
26.05.2026 02:56 Ответить
Ну якщо знайшли за допомогою дрона, то мабуть повинно бути відео "пошуків"... Чому не опублікуєте? Тоді б і не було "маніпуляцій".
26.05.2026 00:10 Ответить
Ну то дивлячись з якої сосни..якщо з такої, як у нас в парку - то він б вже навіть не встав..а взагалі - оту ВЛК, що його годним визнала в повному складі до Скелі. Пофіг на стать і вік. Нехай відпрацьовують, як зможуть.

То зараз від зелені установки такі - ловити всіх, на ВЛК всі годні. Так саме, як на МСЕК всі здорові.
26.05.2026 00:28 Ответить
неправда про мсек,судді та інші корупціонери- інваліди,і отримують пенсію
26.05.2026 00:46 Ответить
Сосни різні бувають... І можна вилізти на різну висоту... До того ж, якщо сосна росте не одна, а серед густого лісу, то у неї, з ростом, випадають нижні сучки . Стовбур стає гладким. По мірі росту, стовбур її роздається вшир, і на сосну, діаметром більше 60-70 см, вже важкувато залізти...
Питання в іншому - чи не занадто багато їх "з сосен падає"? Адже простіше заховаться в кущах, а не лізти на дерево... (Хоча, поведінці алкоголіків та наркоманів дивуваться важко - ще й не таке витворять, здатні... Знайомий казав (працює в наркології), що "переклинить" може, в будь-який час, навіть після тривалого періоду утримання від вживання алкоголю, чи наркотиків. Сам, вів колись справу, про ДТП. Моєму клієнту машину розбив водій "маршрутки". Від'їхав від зупинки, а потім упав на кермо, кричать став, і піна з рота пішла. Кілька пасажирів насилу від керма відірвали, та автобус заглушили - коли він бампером уже бік легковика, протаранив. Потім вияснили, що напередодні пиячив три дні... ).
26.05.2026 04:41 Ответить
Добре, що нікого не угробив. А на моїй пам'яті одне бухе в дупель, у 80х, з даху 9ти поверхівки шагнув. Добре, на голови нікому не впав. Встав й пішов за добавкою. А інший сусід - тупо вікно з дверима сплутав. Так що сосна не дивує..дивує ВЛК - нахіба таких пхати до війська? На перевиховання? То нехай он завали розбирають..
26.05.2026 09:38 Ответить
Травматичний (контузійний) пневмоніт - це неінфекційне запалення легеневої тканини, що виникає внаслідок прямої механічної травми грудної клітки (тупої, вогнепальної чи осколкової). Воно відрізняється від звичайної пневмонії тим, що викликане безпосереднім пошкодженням клітин, крововиливами та набряком.
Це не я, а Вікіпедія каже...
26.05.2026 04:17 Ответить
І купа зламаних ребер, що могли викликати пневмоторакс
26.05.2026 09:42 Ответить
Таку лажу тулять - на голову не надінеш!...
26.05.2026 00:12 Ответить
У мене є один прокремлівський знайомий бот. Звуть Сайт GPT. Так от він бреше з подачі Кремля, що за час існування ТЦК зареєстровано тисячі випадків бандитизму з боку ТЦКашників, до суду дійшло близько 100 справ, а реально ув'язнено 0
26.05.2026 00:12 Ответить
напевно то була та сама робоча сосна зеленодупих.
26.05.2026 00:13 Ответить
цинізм на рівні чк-нквд, якщо врахувати що слоган депутат-слуга народу вперше виголосив йося джугашвілі,то все закономірно.
26.05.2026 00:17 Ответить
3.14здить, як дихає...
26.05.2026 00:51 Ответить
Ну не може звичайна людина вилізти на сосну, це майже не можливо!
26.05.2026 01:16 Ответить
Збирачі урожаю збираються на високі пальми лише з поясом ( тримаючи верхню частину тіла відкинутою під кутом).
26.05.2026 02:08 Ответить
Сурай зазначив: "У нас є факт, що в госпіталі, коли йому зробили рентген, в нього засвідчили одне зламане ребро і в нього була пневмонія. Далі в нас є рішення комісії про те, від чого він помер. І там написано "множинні поламані ребра". Але після того, як ми його передали в госпіталь, ми не контролювали його долю. Ми не знаємо, що там далі виходило". Джерело: https://censor.net/ua/n4005052

понятно, ясно.
26.05.2026 01:33 Ответить
Цікаво, оці примітивні казочки на кого розраховані? Ну це навіть не совок а набагато гірше.
26.05.2026 02:55 Ответить
Ти "совкових казок" читав мало...
У Харкові, з зоопарку, муфлон пропав. Дикий гірський баран. Міліціонер, в постанові про відмову в порушенні кримінальної справи, написав: "По свидетельству очевидцев, муфлон вылетел, через случайно оставленные открытыми, двери вольера, поднялся вверх, сделал два круга над зоопарком, и улетел в неизвестном направлении...".
26.05.2026 04:47 Ответить
Я надеюсь их после войны будут из всех углов выковыривать как бывших ССовцев после второй мировой.
26.05.2026 02:55 Ответить
Брешуть .
26.05.2026 03:54 Ответить
Де відео що він був на сосні і впав?.
26.05.2026 04:17 Ответить
Та да, якщо його шукали дроном то повинна на флешці бути запис.
26.05.2026 04:50 Ответить
Премію Дарвіна цьому добродію!
26.05.2026 04:18 Ответить
Або ви самі йдете на штурм - або ми все одно вас вб'ємо.
Так що вибирайте.
26.05.2026 06:43 Ответить
Давайте будемо відверті. Наркоша завершив свій життєвий шлях. Чи багато втратило суспільство від цього деграданта? Ні, не багато. Було б гірше аби він загинув на передовій, бо державі довелось би ще родичам виплачувати.
26.05.2026 06:48 Ответить
Оце Ви молодець. Всіх наркош алкашів психічно хворих - в газові камери.
Чи багато втратить суспільство? Згоден з вами що не багато.
А потім і пенсіонерів. Але це вже по бажанню дітей.
26.05.2026 06:54 Ответить
Давай і тебе лопатою на..нем , навіщо ти потрібна.
26.05.2026 06:59 Ответить
Забрехались. І дитині ясно що побили ів наслідок чого поламали ребра. Злякались. Заховали в намет. Зрозуміли що якщо двине коні в наметі буде ще хуже. Відправили в госпіталь, хай госпіталь їбеться. Ось так я це бачу. І те що він наркоман, псих і не хотів служити - це нічого не значить, - чоловіка немає в живих - це факт
26.05.2026 07:17 Ответить
Не лазив би по соснах і не вживав то живий би був...
26.05.2026 08:08 Ответить
Водночас сестра загиблого Олеся Піскунова категорично відкидає версію про падіння з дерева.

Вона стверджує, що брата жорстоко побили. "Коли приїхала поліція, він давав покази й казав, що били постійно. В нього сині плечі були, у нього були синці над очима. І прибита легеня - пневмоторакс", - заявила вона. Джерело: https://censor.net/ua/n4005052
26.05.2026 08:19 Ответить
1.Особовий склад доручено тупим сержантам,офіцери вивільняються собі руки для збивання бабок.
2.Лікарі військовозобов'язані та в міть можуть бути мобілізовані.Тому складають з військовими монолітний військово-хабарницкий колектив.Люди після бусіфікацій вмирають у тцк та,навіть,на полігоні після прибуття.І ничого,пневмонія.
3.Загібель людини має розслідуватиь,а не оформлятись.Офіцери обов'язково мають бути покарані в любому випадку.Командири винні,бо командири.
Це все стосується ціх випадків поза ЛБЗ.
26.05.2026 08:34 Ответить
Спочатку розслідування потім публікація. А так, просто черговий спосіб влаштувати срач між диванними експердами.
26.05.2026 09:38 Ответить
 
 