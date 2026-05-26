Военный упал с сосны на полигоне: в полку "Скала" рассказали об обстоятельствах гибели бойца
В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" прокомментировали резонансный инцидент с гибелью военнослужащего Виталия Карата, который скончался в госпитале после падения с дерева на полигоне. В свою очередь, сестра погибшего заявляет о систематических избиениях брата и серьезных телесных повреждениях.
Как передает Цензор.НЕТ, о деталях происшествия рассказал начальник группы гражданско-военного сотрудничества 425-го ОШП "Скала" Андрей Сурай в эфире "Радио Свобода".
Детали инцидента
По словам представителя подразделения, во время вечернего построения на полигоне было обнаружено отсутствие военнослужащего. Его нашли на сосне с помощью дрона.
"Его просили спуститься. Он сказал, что не хочет служить, он хочет сбежать. Его долго уговаривали. Свидетели говорили, что более двух часов они его уговаривали. После того как он начал оттуда спускаться, он упал. Я очень предостерегаю от манипуляций. Я уже видел в некоторых соцсетях, что он упал с сосны и умер. Это было не так", - рассказал Сурай.
Он сообщил, что после падения военного отправили в палатку, а на следующий день, из-за жалоб на высокую температуру, госпитализировали в 59-й мобильный госпиталь с подозрением на пневмонию.
По его словам, военного отправили в его палатку, а на следующий день он пожаловался на здоровье – была высокая температура.
Сурай отметил: "У нас есть факт, что в госпитале, когда ему сделали рентген, у него обнаружили одно сломанное ребро и у него была пневмония. Далее у нас есть решение комиссии о том, от чего он умер. И там написано "множественные переломы ребер". Но после того, как мы его передали в госпиталь, мы не контролировали его судьбу. Мы не знаем, что там дальше происходило".
Также представитель "Скалы" заявил, что Виталий Карат, согласно справке ВЛК, "имел расстройства психики и поведения вследствие употребления опиоидов", но был признан годным к службе.
Что говорит сестра?
В то же время сестра погибшего Олеся Пискунова категорически отвергает версию о падении с дерева.
Она утверждает, что брата жестоко избили. "Когда приехала полиция, он давал показания и говорил, что его постоянно били. У него были синие плечи, у него были синяки над глазами. И разорванное легкое - пневмоторакс", - заявила она.
- В полку "Скала" подчеркнули, что сотрудничают со следствием и заинтересованы в установлении объективной истины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну ось,ніби можна слідство і завершувати, висилайте наряд поліції і затримуйте тих чий підпис стоїть у висновку ВЛК.
То зараз від зелені установки такі - ловити всіх, на ВЛК всі годні. Так саме, як на МСЕК всі здорові.
Питання в іншому - чи не занадто багато їх "з сосен падає"? Адже простіше заховаться в кущах, а не лізти на дерево... (Хоча, поведінці алкоголіків та наркоманів дивуваться важко - ще й не таке витворять, здатні... Знайомий казав (працює в наркології), що "переклинить" може, в будь-який час, навіть після тривалого періоду утримання від вживання алкоголю, чи наркотиків. Сам, вів колись справу, про ДТП. Моєму клієнту машину розбив водій "маршрутки". Від'їхав від зупинки, а потім упав на кермо, кричать став, і піна з рота пішла. Кілька пасажирів насилу від керма відірвали, та автобус заглушили - коли він бампером уже бік легковика, протаранив. Потім вияснили, що напередодні пиячив три дні... ).
Це не я, а Вікіпедія каже...
понятно, ясно.
У Харкові, з зоопарку, муфлон пропав. Дикий гірський баран. Міліціонер, в постанові про відмову в порушенні кримінальної справи, написав: "По свидетельству очевидцев, муфлон вылетел, через случайно оставленные открытыми, двери вольера, поднялся вверх, сделал два круга над зоопарком, и улетел в неизвестном направлении...".
Так що вибирайте.
Чи багато втратить суспільство? Згоден з вами що не багато.
А потім і пенсіонерів. Але це вже по бажанню дітей.
Вона стверджує, що брата жорстоко побили. "Коли приїхала поліція, він давав покази й казав, що били постійно. В нього сині плечі були, у нього були синці над очима. І прибита легеня - пневмоторакс", - заявила вона. Джерело: https://censor.net/ua/n4005052
2.Лікарі військовозобов'язані та в міть можуть бути мобілізовані.Тому складають з військовими монолітний військово-хабарницкий колектив.Люди після бусіфікацій вмирають у тцк та,навіть,на полігоні після прибуття.І ничого,пневмонія.
3.Загібель людини має розслідуватиь,а не оформлятись.Офіцери обов'язково мають бути покарані в любому випадку.Командири винні,бо командири.
Це все стосується ціх випадків поза ЛБЗ.