Военный упал с сосны на полигоне: в полку "Скала" рассказали об обстоятельствах гибели бойца

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" прокомментировали резонансный инцидент с гибелью военнослужащего Виталия Карата, который скончался в госпитале после падения с дерева на полигоне. В свою очередь, сестра погибшего заявляет о систематических избиениях брата и серьезных телесных повреждениях.

Как передает Цензор.НЕТ, о деталях происшествия рассказал начальник группы гражданско-военного сотрудничества 425-го ОШП "Скала" Андрей Сурай в эфире "Радио Свобода".

Детали инцидента

По словам представителя подразделения, во время вечернего построения на полигоне было обнаружено отсутствие военнослужащего. Его нашли на сосне с помощью дрона.

"Его просили спуститься. Он сказал, что не хочет служить, он хочет сбежать. Его долго уговаривали. Свидетели говорили, что более двух часов они его уговаривали. После того как он начал оттуда спускаться, он упал. Я очень предостерегаю от манипуляций. Я уже видел в некоторых соцсетях, что он упал с сосны и умер. Это было не так", - рассказал Сурай.

Он сообщил, что после падения военного отправили в палатку, а на следующий день, из-за жалоб на высокую температуру, госпитализировали в 59-й мобильный госпиталь с подозрением на пневмонию.

По его словам, военного отправили в его палатку, а на следующий день он пожаловался на здоровье – была высокая температура.

Сурай отметил: "У нас есть факт, что в госпитале, когда ему сделали рентген, у него обнаружили одно сломанное ребро и у него была пневмония. Далее у нас есть решение комиссии о том, от чего он умер. И там написано "множественные переломы ребер". Но после того, как мы его передали в госпиталь, мы не контролировали его судьбу. Мы не знаем, что там дальше происходило".

Также представитель "Скалы" заявил, что Виталий Карат, согласно справке ВЛК, "имел расстройства психики и поведения вследствие употребления опиоидов", но был признан годным к службе.

Что говорит сестра?

В то же время сестра погибшего Олеся Пискунова категорически отвергает версию о падении с дерева.

Она утверждает, что брата жестоко избили. "Когда приехала полиция, он давал показания и говорил, что его постоянно били. У него были синие плечи, у него были синяки над глазами. И разорванное легкое - пневмоторакс", - заявила она.

В полку "Скала" подчеркнули, что сотрудничают со следствием и заинтересованы в установлении объективной истины.

