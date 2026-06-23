Полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством

Фото: 425 ОШП

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" прокоментував розслідування журналістів "Бабеля" щодо випадків небойових смертей серед новобранців.

Коментар опублікований у вівторок, 23 червня, у Фейсбуці 425 ОШП, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Позиція полку щодо публікації

У полку висловили співчуття родинам усіх військовослужбовців, які загинули під час проходження служби.

"Кожна така втрата є болючою для рідних, побратимів та всього полку, зазначили "Скелі" та додали, що у матеріалі порушено низку серйозних питань, які потребують ретельного вивчення та перевірки.

"Наша позиція проста. Кожен випадок має бути розглянутий окремо. Усі висновки повинні базуватися на встановлених фактах, документах, результатах перевірок та офіційних процедурах. Разом з цим ми не можемо погодитися з узагальненнями авторів матеріалу "Бабеля", які зводять історію полку до окремих трагічних випадків. Так хочемо звернути увагу, що з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті реально пов’язані з хворобами, або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих", - йдеться у публікації.

Також у полку звернули увагу журналістів, що "Скеля" не займається мобілізацію військовозобов’язаних.

"Ми отримуємо поповнення з ТЦК виключно з позитивними висновками ВЛК, які є офіційними документами. І нам доводиться працювати з тими, хто в той чи інший спосіб потрапив до лав ЗСУ. Серед мобілізованих у 2026 році трапляються такі, які відмовляються проходити службу у будь-якій якості на будь-якій посаді", - зазначили у полку.

У коментарі зазначається, що більшість наведених у матеріалі тверджень ґрунтується не на документах, висновках слідства чи рішеннях суду, а на свідченнях осіб, які відмовлялися від проходження підготовки, самовільно залишали військові частини, або в інший спосіб порушували вимоги законодавства та військової дисципліни.

"Ми не стверджуємо, що такі свідчення автоматично є неправдивими. Проте вважаємо, що вони потребують особливо ретельної перевірки та не можуть розглядатися як беззаперечний доказ без підтвердження фактами, документами та результатами офіційних розслідувань", - зазначили у "Скелі".

Командування полку готове до максимальної співпраці з правоохоронними органами, Уповноваженим із захисту прав військовослужбовців та іншими уповноваженими структурами.

У "Скелі" зазначили, що зацікавлені у повному, об'єктивному та неупередженому встановленні всіх фактів. Така позиція командування полку неодноразово підтверджувалася на практиці.

"У матеріалі "Бабеля" згадується, наприклад, що після виявлення правопорушень з боку молодшого сержанта Анатолія Кучера, він був затриманий правоохоронними органами та чекає на суд. Також слідчі дії тривають у так званому "кейсі з сосною", коли військовослужбовець намагався скоїти СЗЧ, заліз на сосну та впав з неї, потрапив до лікарні та вже у лікарні отримав ушкодження, які призвели до смерті. У цій історії командування полку є серед перших, хто чекає на з’ясування слідством обставин, які сталися з нашим військовослужбовцем у лікарні. Ми не зацікавлені в приховуванні будь-якої інформації, що продемонстрували у тому числі в комунікації з авторами матеріалу "Бабеля", - йдеться у повідомленні.

У підрозділі зазначили, що готові і надалі відкрито спілкуватися з журналістами, рідними військовослужбовців та надавати необхідні дані уповноваженим органам у межах законодавства.

"Натомість, ми вже спостерігаємо, що статтю "Бабеля" поширюють у тому числі особи, які в інформаційному просторі грають на користь росії, зокрема, блогери Олешко та Гнап. Ми поважаємо право суспільства отримувати відповіді на складні питання. Водночас закликаємо утримуватися від передчасних висновків до завершення всіх необхідних перевірок та слідчих дій", - зазначили у 425-у окремому штурмовому полку "Скеля".

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Перевірки, співпраця та бойовий шлях

У полку також додали, що не закриваються від проблем, а працюють над їхнім вирішенням.

"Як зазначено у статті "Бабель" полк активно співпрацює з Офісом військового омбудсмена як над вирішенням питань окремих військовослужбовців, так і над зміною процедур. І це дає свої результати, про що зазначають і представники військового омбудсмена".

У "Скелі" також наголосили, що частина описаних в статті проблем була виправлена ще кілька місяців тому. За час свого існування полк пройшов складний бойовий шлях, брав участь у найважчих операціях російсько-української війни, а сотні військовослужбовців полку щодня виконують бойові завдання, ризикуючи власним життям заради захисту України.

"І ми б хотіли, щоб саме такі бійці були героями журналістських матеріалів. Наш підрозділ продовжує виконувати бойові завдання, стримувати ворога на десятку напрямків та нести відповідальність за підготовку особового складу. Сильний бойовий підрозділ повинен бути не лише ефективним на полі бою, але й справедливим усередині. Саме тому командування полку проведе додатковий аналіз порушених у публікації питань та посилить механізми реагування на звернення особового складу. Ми усвідомлюємо важливість довіри суспільства та готові діяти відкрито в межах тих можливостей, які не суперечать безпеці особового складу та вимогам законодавства", - додали у 425 ОШП.

Раніше видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого - пневмонія.

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