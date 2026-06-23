Полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием

Фото: 425 ОШП

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" прокомментировал расследование журналистов "Бабеля" о случаях небоевых смертей среди новобранцев.

Комментарий опубликован во вторник, 23 июня, в Facebook 425 ОШП, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция полка по поводу публикации

В полку выразили соболезнования семьям всех военнослужащих, погибших во время прохождения службы.

"Каждая такая утрата болезненна для родных, побратимов и всего полка", — отметили в "Скале" и добавили, что в материале затронут ряд серьезных вопросов, требующих тщательного изучения и проверки.

"Наша позиция проста. Каждый случай должен рассматриваться отдельно. Все выводы должны основываться на установленных фактах, документах, результатах проверок и официальных процедурах. Вместе с тем мы не можем согласиться с обобщениями авторов материала "Бабеля", которые сводят историю полка к отдельным трагическим случаям. Так, хотим обратить внимание, что из 26 упомянутых смертей 18 произошли в больнице или по дороге в больницу, а не в полку. И эти смерти действительно связаны с заболеваниями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных", — говорится в публикации.

Также в полку обратили внимание журналистов на то, что "Скала" не занимается мобилизацией военнообязанных.

"Мы получаем пополнение из ТЦК исключительно с положительными заключениями ВВК, которые являются официальными документами. И нам приходится работать с теми, кто тем или иным образом попал в ряды ВСУ. Среди мобилизованных в 2026 году встречаются такие, которые отказываются проходить службу в любом качестве на любой должности", — отметили в полку.

В комментарии отмечается, что большинство приведенных в материале утверждений основано не на документах, выводах следствия или решениях суда, а на показаниях лиц, которые отказывались от прохождения подготовки, самовольно покидали воинские части или иным образом нарушали требования законодательства и воинской дисциплины.

"Мы не утверждаем, что такие показания автоматически являются ложными. Однако считаем, что они требуют особенно тщательной проверки и не могут рассматриваться как неопровержимое доказательство без подтверждения фактами, документами и результатами официальных расследований", — отметили в "Скале".

Командование полка готово к максимальному сотрудничеству с правоохранительными органами, Уполномоченным по защите прав военнослужащих и другими уполномоченными структурами.

В "Скале" отметили, что заинтересованы в полном, объективном и беспристрастном установлении всех фактов. Такая позиция командования полка неоднократно подтверждалась на практике.

"В материале "Бабеля" упоминается, например, что после выявления правонарушений со стороны младшего сержанта Анатолия Кучера он был задержан правоохранительными органами и ожидает суда. Также продолжаются следственные действия по так называемому "делу с сосной", когда военнослужащий пытался совершить самоубийство, залез на сосну и упал с нее, попал в больницу и уже там получил травмы, приведшие к смерти. В этой истории командование полка находится среди первых, кто ожидает выяснения следствием обстоятельств, произошедших с нашим военнослужащим в больнице. Мы не заинтересованы в сокрытии какой-либо информации, что продемонстрировали, в том числе, в общении с авторами материала "Бабеля", — говорится в сообщении.

В подразделении отметили, что готовы и в дальнейшем открыто общаться с журналистами, родственниками военнослужащих и предоставлять необходимые данные уполномоченным органам в рамках законодательства.

"Вместе с тем мы уже наблюдаем, что статью "Бабеля" распространяют, в том числе, лица, которые в информационном пространстве действуют в интересах России, в частности блогеры Олешко и Гнап. Мы уважаем право общества получать ответы на сложные вопросы. В то же время призываем воздерживаться от преждевременных выводов до завершения всех необходимых проверок и следственных действий", — отметили в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

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Проверки, сотрудничество и боевой путь

В полку также добавили, что не закрывают глаза на проблемы, а работают над их решением.

"Как указано в статье "Бабель", полк активно сотрудничает с Офисом военного омбудсмена как над решением вопросов отдельных военнослужащих, так и над изменением процедур. И это дает свои результаты, о чем отмечают и представители военного омбудсмена".

В "Скале" также подчеркнули, что часть описанных в статье проблем была устранена ещё несколько месяцев назад. За время своего существования полк прошёл сложный боевой путь, участвовал в самых тяжёлых операциях российско-украинской войны, а сотни военнослужащих полка ежедневно выполняют боевые задачи, рискуя собственной жизнью ради защиты Украины.

"И мы бы хотели, чтобы именно такие бойцы становились героями журналистских материалов. Наше подразделение продолжает выполнять боевые задачи, сдерживать врага на десятке направлений и нести ответственность за подготовку личного состава. Сильное боевое подразделение должно быть не только эффективным на поле боя, но и справедливым внутри. Именно поэтому командование полка проведет дополнительный анализ вопросов, затронутых в публикации, и усилит механизмы реагирования на обращения личного состава. Мы осознаем важность доверия общества и готовы действовать открыто в пределах тех возможностей, которые не противоречат безопасности личного состава и требованиям законодательства", — добавили в 425 ОШП.

Ранее издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев — пневмония.

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