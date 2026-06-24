Можливі катування військових у "Скелі": моніторингова група Офісу Омбудсмана вирушає на перевірку

Моніторингова група Офісу омбудсмена вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

Про це омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Тортури та доведення до самогубства

За словами Лубінця, до Офісу Омбудсмана надійшла тривожна інформація, яка потребує негайного процесуального втручання правоохоронних органів. Скарги та повідомлення стосуються внутрішньої ситуації у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

Зокрема, йдеться про:

Ймовірне застосування фізичних тортур та психологічного насильства до бійців;

Незаконне облаштування закритих місць несвободи на території підрозділу;

Факти систематичного тиску, що могли призвести до доведення чинних військових до самогубства.

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"Я не залишаю це без уваги. Моя позиція — чітка: будь-які порушення прав людини, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимими та потребують негайної реакції. Тому я терміново звернувся до Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони з вимогою провести повне, об’єктивне та неупереджене розслідування", - наголосив Лубінець.

Розмова із Сирським

За словами омбудсмена, він також провів робочу нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським — саме йому безпосередньо підпорядковується 425 полк. Лубінець подякував йому "за оперативну реакцію", оскільки Військова служба правопорядку, мовляв, уже працює над з’ясуванням обставин.

"Вже завтра [25 червня] моніторингова група Офісу Омбудсмана вирушає на місце для проведення перевірки. Я отримав запевнення щодо повного сприяння її роботі, як незалежної моніторингової групи. Жоден факт можливого порушення прав людини не повинен залишатися без належної правової оцінки!" - додав Лубінець.

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Про що йдеться у матеріалі "Бабеля"

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

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