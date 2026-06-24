Можливі катування військових у "Скелі": моніторингова група Офісу Омбудсмана вирушає на перевірку
Моніторингова група Офісу омбудсмена вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".
Про це омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Тортури та доведення до самогубства
За словами Лубінця, до Офісу Омбудсмана надійшла тривожна інформація, яка потребує негайного процесуального втручання правоохоронних органів. Скарги та повідомлення стосуються внутрішньої ситуації у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".
Зокрема, йдеться про:
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Ймовірне застосування фізичних тортур та психологічного насильства до бійців;
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Незаконне облаштування закритих місць несвободи на території підрозділу;
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Факти систематичного тиску, що могли призвести до доведення чинних військових до самогубства.
"Я не залишаю це без уваги. Моя позиція — чітка: будь-які порушення прав людини, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимими та потребують негайної реакції. Тому я терміново звернувся до Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони з вимогою провести повне, об’єктивне та неупереджене розслідування", - наголосив Лубінець.
Розмова із Сирським
За словами омбудсмена, він також провів робочу нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським — саме йому безпосередньо підпорядковується 425 полк. Лубінець подякував йому "за оперативну реакцію", оскільки Військова служба правопорядку, мовляв, уже працює над з’ясуванням обставин.
"Вже завтра [25 червня] моніторингова група Офісу Омбудсмана вирушає на місце для проведення перевірки. Я отримав запевнення щодо повного сприяння її роботі, як незалежної моніторингової групи. Жоден факт можливого порушення прав людини не повинен залишатися без належної правової оцінки!" - додав Лубінець.
Про що йдеться у матеріалі "Бабеля"
- 23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.
- Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.
- Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.
- Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".
- Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
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- ну що тут у вас, катують ?
- да ні та ви що ,це ж ІПСО,хай Бог милує
- добре ну ми поїхали