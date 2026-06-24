УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11197 відвідувачів онлайн
Новини Побиття військових 425 полку Скеля Смерть військових полку Скеля
1 426 15

Можливі катування військових у "Скелі": моніторингова група Офісу Омбудсмана вирушає на перевірку

зсу

Моніторингова група Офісу омбудсмена вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

Про це омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Тортури та доведення до самогубства

За словами Лубінця, до Офісу Омбудсмана надійшла тривожна інформація, яка потребує негайного процесуального втручання правоохоронних органів. Скарги та повідомлення стосуються внутрішньої ситуації у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

Зокрема, йдеться про:

  • Ймовірне застосування фізичних тортур та психологічного насильства до бійців;

  • Незаконне облаштування закритих місць несвободи на території підрозділу;

  • Факти систематичного тиску, що могли призвести до доведення чинних військових до самогубства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР перевіряє факти, оприлюднені у ЗМІ щодо небойових смертей у штурмовому полку "Скеля"

"Я не залишаю це без уваги. Моя позиція — чітка: будь-які порушення прав людини, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимими та потребують негайної реакції. Тому я терміново звернувся до Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони з вимогою провести повне, об’єктивне та неупереджене розслідування", - наголосив Лубінець.

Розмова із Сирським

За словами омбудсмена, він також провів робочу нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським — саме йому безпосередньо підпорядковується 425 полк. Лубінець подякував йому "за оперативну реакцію", оскільки Військова служба правопорядку, мовляв, уже працює над з’ясуванням обставин.

"Вже завтра [25 червня] моніторингова група Офісу Омбудсмана вирушає на місце для проведення перевірки. Я отримав запевнення щодо повного сприяння її роботі, як незалежної моніторингової групи. Жоден факт можливого порушення прав людини не повинен залишатися без належної правової оцінки!" - додав Лубінець.

Читайте також: Закривали у підвалі й катували чоловіка: судитимуть керівництво РТЦК на Миколаївщині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про що йдеться у матеріалі "Бабеля"

  • 23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.
  • Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.
  • Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.
  • Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".
  • Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовий впав із сосни на полігоні: у полку "Скеля" розповіли обставини загибелі бійця

Автор: 

катування (710) смерть (6762) військовослужбовці (5262) Лубінець Дмитро (734) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (66)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Треба перевіряти зненацька, а не пиз**ти про це з усіх рупорів 🤦 зараз сліди підчищать і все...
показати весь коментар
24.06.2026 18:47 Відповісти
+13
діалог на кпп
- ну що тут у вас, катують ?
- да ні та ви що ,це ж ІПСО,хай Бог милує
- добре ну ми поїхали
показати весь коментар
24.06.2026 18:53 Відповісти
+8
Військові злочини чомусь завжди можливо .Як в харю заїхать військовому злочинцю,то відразу термін без всяких можливо.Дешева вистава для лохторату
показати весь коментар
24.06.2026 19:00 Відповісти

Завантаження...

 
 