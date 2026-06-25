Инвалидность после задержания: возбуждено уголовное дело в отношении действий сотрудников полиции и ТЦК в Черновицкой области, - Лубинец

В Черновицкой области мужчина получил тяжелую травму в результате действий сотрудников полиции и военнослужащих ТЦК и СП, вследствие чего ему присвоена группа инвалидности.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, он подчеркнул, что никакие задачи государства не могут оправдывать нарушение прав человека. Однако случаи возможного незаконного применения силы сотрудниками полиции и военнослужащими ТЦК и СП продолжают фиксироваться.

"Мы узнали, что в Черновицкой области мужчина получил тяжелую травму — перелом шейки бедра. По его словам, телесные повреждения были нанесены сотрудниками полиции и военнослужащими ТЦК и СП. Последствия оказались чрезвычайно серьезными: мужчине установлена группа инвалидности, а его жизнь претерпела существенные изменения", - рассказал омбудсмен.

Лубинец отметил, что, несмотря на тяжесть обстоятельств, надлежащей реакции со стороны органа досудебного расследования долгое время не последовало - сведения в ЕРДР не внесли.

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Возбуждено уголовное дело

Отмечается, что ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки после вмешательства Офиса омбудсмена.

"По инициативе моего представителя по правам человека в местах лишения свободы Черновицкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона возбудила уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий", - отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что каждый случай возможного насилия со стороны представителей государства должен получить правовую оценку.

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"Безнаказанности не будет. Права человека и человеческое достоинство должны оставаться безусловной ценностью даже в условиях военного положения", - добавил омбудсмен.