Инвалидность после задержания: возбуждено уголовное дело в отношении действий сотрудников полиции и ТЦК в Черновицкой области, - Лубинец
В Черновицкой области мужчина получил тяжелую травму в результате действий сотрудников полиции и военнослужащих ТЦК и СП, вследствие чего ему присвоена группа инвалидности.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, он подчеркнул, что никакие задачи государства не могут оправдывать нарушение прав человека. Однако случаи возможного незаконного применения силы сотрудниками полиции и военнослужащими ТЦК и СП продолжают фиксироваться.
"Мы узнали, что в Черновицкой области мужчина получил тяжелую травму — перелом шейки бедра. По его словам, телесные повреждения были нанесены сотрудниками полиции и военнослужащими ТЦК и СП. Последствия оказались чрезвычайно серьезными: мужчине установлена группа инвалидности, а его жизнь претерпела существенные изменения", - рассказал омбудсмен.
Лубинец отметил, что, несмотря на тяжесть обстоятельств, надлежащей реакции со стороны органа досудебного расследования долгое время не последовало - сведения в ЕРДР не внесли.
Возбуждено уголовное дело
Отмечается, что ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки после вмешательства Офиса омбудсмена.
"По инициативе моего представителя по правам человека в местах лишения свободы Черновицкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона возбудила уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий", - отметил Лубинец.
Он подчеркнул, что каждый случай возможного насилия со стороны представителей государства должен получить правовую оценку.
"Безнаказанности не будет. Права человека и человеческое достоинство должны оставаться безусловной ценностью даже в условиях военного положения", - добавил омбудсмен.
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