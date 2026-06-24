ГБР расследует факты возможных нарушений прав граждан в Николаевском ОТЦК и СП

Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по фактам возможных нарушений прав граждан в Николаевском областном ТЦК и СП. В ходе проверки подтвердилось, что один из мобилизованных не выходил на связь с родными в течение 18 дней и имел перелом ребер, который, по его словам, получил во время мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сотрудники ГБР отреагировали на информацию о возможных нарушениях прав граждан в Николаевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки и присоединились к проверке, которую проводили представители Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Следователи Бюро прибыли в областной сборный пункт, где опросили всех присутствующих об условиях пребывания и возможных нарушениях их прав.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Закрывали в подвале и пытали мужчину: будут судить руководство РТЦК в Николаевской области, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Факты нарушения прав в ТЦК подтверждены

В ходе проверки подтвержден факт пребывания одного из мобилизованных без связи с родными в течение 18 дней.

Также установлено, что мужчина находился в сборном пункте с телесными повреждениями — с переломом ребер. По его словам, эти повреждения он получил от правоохранителей во время проведения мобилизационных мероприятий.

Читайте также: Лубинец: Публично я не озвучиваю даже 1% жалоб на действия ТЦК

ГБР начало досудебное расследование

По указанным фактам ГБР начало досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное телесное повреждение средней тяжести).



В настоящее время следователи ГБР устанавливают все обстоятельства происшествия и дадут правовую оценку действиям лиц, причастных к возможным правонарушениям.



Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Читайте также: Минобороны анонсировало проверки во всех ТЦК: "Насилие категорически недопустимо"

Что предшествовало?