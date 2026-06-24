ГБР расследует факты возможных нарушений прав граждан в Николаевском ОТЦК и СП
Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по фактам возможных нарушений прав граждан в Николаевском областном ТЦК и СП. В ходе проверки подтвердилось, что один из мобилизованных не выходил на связь с родными в течение 18 дней и имел перелом ребер, который, по его словам, получил во время мобилизационных мероприятий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Сотрудники ГБР отреагировали на информацию о возможных нарушениях прав граждан в Николаевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки и присоединились к проверке, которую проводили представители Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Следователи Бюро прибыли в областной сборный пункт, где опросили всех присутствующих об условиях пребывания и возможных нарушениях их прав.
Факты нарушения прав в ТЦК подтверждены
- В ходе проверки подтвержден факт пребывания одного из мобилизованных без связи с родными в течение 18 дней.
- Также установлено, что мужчина находился в сборном пункте с телесными повреждениями — с переломом ребер. По его словам, эти повреждения он получил от правоохранителей во время проведения мобилизационных мероприятий.
ГБР начало досудебное расследование
По указанным фактам ГБР начало досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное телесное повреждение средней тяжести).
В настоящее время следователи ГБР устанавливают все обстоятельства происшествия и дадут правовую оценку действиям лиц, причастных к возможным правонарушениям.
Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.
Что предшествовало?
- По результатам проверки Николаевского областного ТЦК и СП удалось освободить шестерых мужчин, которых не имели права удерживать.
- По инициативе омбудсмена Дмитрия Лубинца в ГБР и прокуратуру направлено сообщение о возможных превышениях служебных полномочий, незаконном лишении свободы и оставлении человека в опасности со стороны сотрудников полиции, ТЦК и СП.
- Министерство обороны Украины начнет служебные проверки во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки на фоне недавних резонансных инцидентов в РТЦК Одесской области.
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