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Новости Нарушение ТЦК прав человека Расследование относительно Николаевского ОТЦК
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ГБР расследует факты возможных нарушений прав граждан в Николаевском ОТЦК и СП

ГБР начало расследование возможных нарушений прав граждан в Николаевском ТЦК

Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по фактам возможных нарушений прав граждан в Николаевском областном ТЦК и СП. В ходе проверки подтвердилось, что один из мобилизованных не выходил на связь с родными в течение 18 дней и имел перелом ребер, который, по его словам, получил во время мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Сотрудники ГБР отреагировали на информацию о возможных нарушениях прав граждан в Николаевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки и присоединились к проверке, которую проводили представители Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

 Следователи Бюро прибыли в областной сборный пункт, где опросили всех присутствующих об условиях пребывания и возможных нарушениях их прав.

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Факты нарушения прав в ТЦК подтверждены

  • В ходе проверки подтвержден факт пребывания одного из мобилизованных без связи с родными в течение 18 дней.
  • Также установлено, что мужчина находился в сборном пункте с телесными повреждениями — с переломом ребер. По его словам, эти повреждения он получил от правоохранителей во время проведения мобилизационных мероприятий.

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ГБР начало досудебное расследование

 По указанным фактам ГБР начало досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное телесное повреждение средней тяжести).

В настоящее время следователи ГБР устанавливают все обстоятельства происшествия и дадут правовую оценку действиям лиц, причастных к возможным правонарушениям.

Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

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Что предшествовало?

  • По результатам проверки Николаевского областного ТЦК и СП удалось освободить шестерых мужчин, которых не имели права удерживать.
  • По инициативе омбудсмена Дмитрия Лубинца в ГБР и прокуратуру направлено сообщение о возможных превышениях служебных полномочий, незаконном лишении свободы и оставлении человека в опасности со стороны сотрудников полиции, ТЦК и СП.
  • Министерство обороны Украины начнет служебные проверки во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки на фоне недавних резонансных инцидентов в РТЦК Одесской области.

Автор: 

Николаевская область (2311) ГБР (3465) ТЦК (1170)
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Топ комментарии
+9
То ти тапок тягав на відео? Тебе образили чи тільки нахлобучили?
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24.06.2026 16:38 Ответить
+7
Кляті буряти,навіть до Миколаїва дісталися
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24.06.2026 16:52 Ответить
+5
а командування не бачило порушень, все добре було ?
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24.06.2026 16:36 Ответить

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