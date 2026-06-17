Минобороны анонсировало проверки во всех ТЦК: "Насилие категорически недопустимо"

Министерство обороны Украины начнет служебные проверки во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки на фоне недавних резонансных инцидентов в РТЦК Одесской области.

Об этом заявил заместитель министра обороны Мстислав Баник по итогам совещания с командованием Сухопутных войск, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробнее о проверке в ТЦК

По словам Баника, в ходе проверок правоохранительные органы и профильные ведомства "максимально тщательно" рассмотрят все обращения граждан относительно незаконного содержания, насилия и других неправомерных действий со стороны военных ТЦК.

"Любое насилие, нарушение прав человека и попрание человеческого достоинства в отношении людей, часть из которых станет нашими защитниками, категорически недопустимы, особенно на пятом году войны", - подчеркнул заместитель министра.

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Он отметил, что эти скандалы в очередной раз подтверждают необходимость масштабной реформы ТЦК, над которой сейчас работает оборонное ведомство.

"Функции ТЦК должны быть распределены между другими учреждениями, без замкнутого цикла учета и мобилизации. Хабы, в которых люди будут ожидать прохождения ВЛК, отправки в учебные центры и бригады, должны быть максимально комфортными, гуманными, с круглосуточной видеофиксацией и жестким контролем взаимодействия с гражданами на всех этапах", - добавил Баник.

Что этому предшествовало?

Ранее сотрудники ГБР раскрыли в одном из районных ТЦК и СП Одесской области масштабную схему незаконного принуждения граждан к мобилизации. По данным следствия, мужчин силой удерживали, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление. Задержаны девять участников организованной группы.

В Одессе будут судить троих сотрудников ТЦК и их сообщников, которых обвиняют в похищении мужчины призывного возраста и вымогательстве у него денег.

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