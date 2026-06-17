Минобороны анонсировало проверки во всех ТЦК: "Насилие категорически недопустимо"
Министерство обороны Украины начнет служебные проверки во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки на фоне недавних резонансных инцидентов в РТЦК Одесской области.
Об этом заявил заместитель министра обороны Мстислав Баник по итогам совещания с командованием Сухопутных войск, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробнее о проверке в ТЦК
По словам Баника, в ходе проверок правоохранительные органы и профильные ведомства "максимально тщательно" рассмотрят все обращения граждан относительно незаконного содержания, насилия и других неправомерных действий со стороны военных ТЦК.
"Любое насилие, нарушение прав человека и попрание человеческого достоинства в отношении людей, часть из которых станет нашими защитниками, категорически недопустимы, особенно на пятом году войны", - подчеркнул заместитель министра.
Он отметил, что эти скандалы в очередной раз подтверждают необходимость масштабной реформы ТЦК, над которой сейчас работает оборонное ведомство.
"Функции ТЦК должны быть распределены между другими учреждениями, без замкнутого цикла учета и мобилизации. Хабы, в которых люди будут ожидать прохождения ВЛК, отправки в учебные центры и бригады, должны быть максимально комфортными, гуманными, с круглосуточной видеофиксацией и жестким контролем взаимодействия с гражданами на всех этапах", - добавил Баник.
Что этому предшествовало?
- Ранее сотрудники ГБР раскрыли в одном из районных ТЦК и СП Одесской области масштабную схему незаконного принуждения граждан к мобилизации. По данным следствия, мужчин силой удерживали, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление. Задержаны девять участников организованной группы.
- В Одессе будут судить троих сотрудников ТЦК и их сообщников, которых обвиняют в похищении мужчины призывного возраста и вымогательстве у него денег.
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Не кажучи про керовніків з держсекретарями з КМУ, ВЦДА, СБУ, ДБР, і далі за списком держОрганів в України, аж до комунальних служб з надання ритуальних послух(за чималенькі гроші)!!!
В армии с 22го но то что происходит там уже где то два года, я не про Кеш сейчас, а про то как бьют людей и маски шоу
Мабуть Олексій Дубовик отак собі уявляє "шарф-трубу"?
Ладно. То таке. Система накульгує, але працює. Окрім перевірок, як міноборони пропонує стимулювати до мобілізації ? Нікого не будемо брати в армію ? Нехай воюють ті що уже там ?
Чи це вкинули щоб запудрити мізки без подальшого виправлення ситауції
Спочатку ми перевiряемо та модернiзуемо ТЦК, бо там насильство (i спробуйте сказати що це не так);
Потiм мобiлiзацiя стопориться, бо лише бусифiкацiя дозволяла мати гарматне м'ясо на фронтi;
Далi на бiлому конi виiзджае якись невiдомий Вова i каже: - фiнiта ля комедiя, в Украiни бiльше немае ресурсу на спротив, доведеться бачити мир в очах путiнга;
А там - або корейський або фiнський сценарiй.