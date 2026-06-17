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Минобороны анонсировало проверки во всех ТЦК: "Насилие категорически недопустимо"

ТЦК

Министерство обороны Украины начнет служебные проверки во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки на фоне недавних резонансных инцидентов в РТЦК Одесской области.

Об этом заявил заместитель министра обороны Мстислав Баник по итогам совещания с командованием Сухопутных войск, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробнее о проверке в ТЦК

По словам Баника, в ходе проверок правоохранительные органы и профильные ведомства "максимально тщательно" рассмотрят все обращения граждан относительно незаконного содержания, насилия и других неправомерных действий со стороны военных ТЦК.

"Любое насилие, нарушение прав человека и попрание человеческого достоинства в отношении людей, часть из которых станет нашими защитниками, категорически недопустимы, особенно на пятом году войны", - подчеркнул заместитель министра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сухопутные войска о раскрытии незаконной схемы мобилизации в одесском РТЦК: Поступки фигурантов будут квалифицированы в соответствии с действующим законодательством

Он отметил, что эти скандалы в очередной раз подтверждают необходимость масштабной реформы ТЦК, над которой сейчас работает оборонное ведомство.

"Функции ТЦК должны быть распределены между другими учреждениями, без замкнутого цикла учета и мобилизации. Хабы, в которых люди будут ожидать прохождения ВЛК, отправки в учебные центры и бригады, должны быть максимально комфортными, гуманными, с круглосуточной видеофиксацией и жестким контролем взаимодействия с гражданами на всех этапах", - добавил Баник.

Что этому предшествовало?

Читайте также: 95% граждан мобилизуются нормально, но подход нужно менять, - Федоров об организационных недостатках в работе ТЦК

Автор: 

Минобороны (9675) проверка (820) ТЦК (1166)
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Топ комментарии
+12
Ах ви ж наші золотка! Та ви ж нічого не знали???!!!! 😲 Твою ж дивізію! Невже і Зєлєнскій дізнається? 🤔
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17.06.2026 16:14 Ответить
+11
Тцк самі себе будуть перевіряти? Нічого не знайдуть, все чисто , всі працюють за 20тисяч гривень на місяць , самим не смішно?
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17.06.2026 16:12 Ответить
+3
Краще б відповіли, чому тцкуни бігають по вулицях в балаклавах?
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17.06.2026 16:35 Ответить
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Тцк самі себе будуть перевіряти? Нічого не знайдуть, все чисто , всі працюють за 20тисяч гривень на місяць , самим не смішно?
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17.06.2026 16:12 Ответить
Ах ви ж наші золотка! Та ви ж нічого не знали???!!!! 😲 Твою ж дивізію! Невже і Зєлєнскій дізнається? 🤔
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17.06.2026 16:14 Ответить
пліз , прошу пана до окопу
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17.06.2026 16:15 Ответить
Заранее предупредить "разбойников". Как предусмотрительно.
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17.06.2026 16:16 Ответить
Стефанчуки-зеленський-свириденко з миловановим і кабміндічами, навіть і «не ЗНАЛИ», весь час свого існування на посадах, про такі події в Україні!?!?
Не кажучи про керовніків з держсекретарями з КМУ, ВЦДА, СБУ, ДБР, і далі за списком держОрганів в України, аж до комунальних служб з надання ритуальних послух(за чималенькі гроші)!!!
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17.06.2026 16:19 Ответить
Всі ТЦК будуть "поставлені на счьотчік", ато багато заробляти стали
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17.06.2026 16:19 Ответить
дають чого б не брати
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17.06.2026 16:21 Ответить
Якби всі одразу давали, то їм не доводилось би безстроково тримати людей у своїх катівнях.
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17.06.2026 16:42 Ответить
Интересно, даю ДО насильства или уже после?
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17.06.2026 17:04 Ответить
Невже? Зараз, Голобородько буде перевяряти придуману структуру Голобородька? Постраждають ті, хто виконував незаконні вказівки самого Голобородька. І пиками тих ТЦКашників, Голобородько буде відмивати свогю репутацію зі створенням і дією ТЦК. Висновок можу передбачити вже зараз, що у встому винні ТЦК, а невідомий Володя маладєць і герой!!!
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17.06.2026 16:22 Ответить
Давно пора, этот.бучий беспредел нужно уничтожить
В армии с 22го но то что происходит там уже где то два года, я не про Кеш сейчас, а про то как бьют людей и маски шоу
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17.06.2026 16:23 Ответить
И Кеш тоже важно
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17.06.2026 16:25 Ответить
Ця перевірка по своїй суті ні про що. Що і як має трактуватись, як насильство? Яким чином можна перевірити, чи було насильство?
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17.06.2026 16:25 Ответить
До 22 року, тцк були ніхто майже, а зараз майже необмежена влада і вседозволеність, цікаво хто за цим "ват" стоїть?
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17.06.2026 16:26 Ответить
Це таке саме складне питання як і риторичне: "хто такий Вова?".
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17.06.2026 16:37 Ответить
ОПГ квартал
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17.06.2026 16:49 Ответить
"и эцилопп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!.." (с)
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17.06.2026 16:28 Ответить
Ага, схаменулися. Репутацію ТЦК вже ніщо не змінить.
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17.06.2026 16:30 Ответить
ТЦК ещё полбеды. Основная проблема это ВЛК 5-ти минутки. Дохторей когда за жопу будут брать, ибо все беды от них.
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17.06.2026 16:47 Ответить
ну нарешті. Бо мобілізація потрібна -але не принизлива. Не можна довіряти свій захист розтоптаній тобою людині
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17.06.2026 16:30 Ответить
Краще б відповіли, чому тцкуни бігають по вулицях в балаклавах?
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17.06.2026 16:35 Ответить
Вони соромляться що вони таки гарні
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17.06.2026 16:42 Ответить
"«Більшість громадян плутають балаклави з формою одягу військовослужбовців шарф-труба», - так заявив керівник обласної ТЦК та СП Олексій Дубовик."
Мабуть Олексій Дубовик отак собі уявляє "шарф-трубу"?
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17.06.2026 16:48 Ответить
ЦІ "летучі загони" ТЦК з тітушньою та поліцаями , на пританцьовках в них у вільний від роботи час , для українців претворились в ворогів не гірших за бурятів.
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17.06.2026 16:36 Ответить
Це в котрий раз вже перевірка буде? Попередні перевірки щось змінили на краще? 🤔
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17.06.2026 16:39 Ответить
нічого не знайшли просто. може зараз щось знайдуть.
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17.06.2026 16:41 Ответить
А як привозять бусифікованих в кайданках в звичайну поліклініку на ВЛК - це нормально? Так в кайданках по лікарях і водять.
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17.06.2026 16:41 Ответить
Колись у радянськiй школi ми читали стiшок: У рiчцi вражу щуку утопити ! Послухали лисичку, та щуку кинули у рiчку.
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17.06.2026 16:41 Ответить
Тобто нарешті визнали що насильство з боку тцк це не вороже іпсо ?
Ладно. То таке. Система накульгує, але працює. Окрім перевірок, як міноборони пропонує стимулювати до мобілізації ? Нікого не будемо брати в армію ? Нехай воюють ті що уже там ?
Чи це вкинули щоб запудрити мізки без подальшого виправлення ситауції
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17.06.2026 16:41 Ответить
Ну так очевидно ж, що це частина примусу до миру.

Спочатку ми перевiряемо та модернiзуемо ТЦК, бо там насильство (i спробуйте сказати що це не так);

Потiм мобiлiзацiя стопориться, бо лише бусифiкацiя дозволяла мати гарматне м'ясо на фронтi;

Далi на бiлому конi виiзджае якись невiдомий Вова i каже: - фiнiта ля комедiя, в Украiни бiльше немае ресурсу на спротив, доведеться бачити мир в очах путiнга;

А там - або корейський або фiнський сценарiй.
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17.06.2026 16:44 Ответить
Правоохоронці, особливо, будуть розглядати скарги. Це жарт якийсь, вони ж співучасники. Все набагато складніше. Тут цілий трибунал треба по воєнним злочинам тцк та поліції. Це тисячі злочинців, взагалі патова ситуація
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17.06.2026 16:44 Ответить
Всем а-та-та сделать...
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17.06.2026 17:02 Ответить
Здравствуйте, мы к вам с проверкой, вы случайно не применяете насилие в отношении граждан Украины ? Нет ? Ну и молодцы... На кого это всё расчитано, подозреваю что нас всех держат за идиотов...
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17.06.2026 17:06 Ответить
 
 