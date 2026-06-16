95% граждан мобилизуются нормально, но подход нужно менять, — Федоров об организационных недостатках в работе ТЦК
Украина должна радикально изменить подходы к призыву военнообязанных в ТЦК, поскольку существующие организационные недостатки наносят сильный удар по моральному духу человека. В то же время реальная картина мобилизации существенно отличается от негативных сообщений в соцсетях: около 95 % граждан поступают в ряды Вооруженных сил Украины в обычном порядке без каких-либо инцидентов.
Об этом в интервью ТСН в рамках национального телемарафона "Единые новости" заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Организационные недостатки в работе ТЦК
Федоров отметил, что сейчас много информации о том, как работает ТЦК, и о том, насколько в обществе существует определенное возмущение.
"Ежемесячно в ряды украинской армии мобилизуются десятки тысяч человек. Около 95% из этих граждан проходят процесс в обычном порядке, и их ситуация кардинально отличается от той картины, которую часто показывают в Telegram-каналах... С одной стороны, нам нужно укреплять позиции на поле боя и уничтожать врага, с другой — мы видим случаи принудительной мобилизации, что вызывает справедливое возмущение. Это как делать операцию на сердце, когда не хватает оборудования и нет света. Но тебе нужно это делать, чтобы сердце не остановилось. Сложностей на самом деле много", — сказал чиновник.
Министр обороны подчеркнул необходимость проведения трансформации для решения вопросов, которые назрели в обществе:"Потому что единство общества — это то, чего Путин не понимает и не понимал в 2022 году, совершив большую ошибку. И нам нужно это единство сохранить".
Личная инспекция министра: "Парень в шортах с пакетом"
В то же время министр признал наличие серьезных просчетов непосредственно на пунктах сбора. Федоров рассказал, что лично посещал пункты, принимающие военнообязанных, где зафиксировал примеры совершенно недопустимого отношения к будущим защитникам.
"Я увидел парня, стоящего в шортах с пакетом, которого утром принудительно мобилизовали. Было уже четверть второго, я спрашиваю, почему ему не дали одеться. И много других нюансов. То есть, когда человек попадает в такое помещение и в таком состоянии, у него возникает первый вопрос — а что будет дальше. А дальше будет еще хуже, если его так встречают", — возмутился Федоров, подчеркнув, что такой негативный первый опыт мгновенно разрушает психологическое состояние новобранца.
Старт комплексной реформы армии
- Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте самой комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), ускоренное возвращение военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.
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чувакам в спортивних костюмах без бодікамер і в балаклавах ?
ну для чого ти так про Квартал 95 ?
Там близько 200 мужиків віком 35-45 років.
Ти десь бачив хоч взвод з 30 чоловік з Кварталу 95 ?
Не бачив, тобто там алкашня й наркомани ?
https://www.facebook.com/watch/?v=1368274811886204
Ні? А чого, це цілком нормально!
https://espreso.tv/kryminal-nezakonno-utrimuvali-cholovikiv-katuvali-ikh-i-chinili-seksualne-nasilstvo-na-odeshchini-vikrili-grupu-pratsivnikiv-rttsk
Згвалтували якогось митника чи що? Минулий раз, коли там ТЦКшниками зацікавилось ДБР, казали, вони вкрали в митника 30 тис. баксів, які він віз потрібним людям.
https://33kanal.com/news/324084.html ДОБРОВІЛЬНІСТЬ ЗНИКЛА ВЗАГАЛІ
Правда, знов закликає до продовження свавіддя і хапання хворих, а не до виконання 17 статті Конституції і мобілізації і щоб мобілізувати хоча б частково і поліцаїв, і поліцію охорони, і муніципальну охорону, і тих нацгвардіців, які охороняють тисячами руїни, і міську варту, і венбести, сиріуси, охоронні холдінги і т.д., все чорне від них всіх, їх вже більше ніж людей, а також офіцерів, молодих відставників, блатних з тилових частин перевести на фронт, щоб синки повернулись з-за кордону і почали воювати веніславського, мосійчучки, стефанчука, порошенка, кличка, брат свириденко і т.д., щоб квартали і дізеля показово відправились на фронт, золкіни, пєтрови і т.д., тисячі центрів і інститутів вивчення стратегічних комунікацій, чинш, особливо що числяться на окупованих територіях, продовжувати можна до нескінченності, але самим бігти до ТЦК чогось зобовʼязали тільки обмежено придатних і чатують під лікарнями, поліклініками і наркомансткими програмаами.