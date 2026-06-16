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Новости Незаконные действия ТЦК Мобилизация в Украине Реформы в армии
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95% граждан мобилизуются нормально, но подход нужно менять, — Федоров об организационных недостатках в работе ТЦК

Михаил Федоров

Украина должна радикально изменить подходы к призыву военнообязанных в ТЦК, поскольку существующие организационные недостатки наносят сильный удар по моральному духу человека. В то же время реальная картина мобилизации существенно отличается от негативных сообщений в соцсетях: около 95 % граждан поступают в ряды Вооруженных сил Украины в обычном порядке без каких-либо инцидентов.

Об этом в интервью ТСН в рамках национального телемарафона "Единые новости" заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Организационные недостатки в работе ТЦК

Федоров отметил, что сейчас много информации о том, как работает ТЦК, и о том, насколько в обществе существует определенное возмущение.

"Ежемесячно в ряды украинской армии мобилизуются десятки тысяч человек. Около 95% из этих граждан проходят процесс в обычном порядке, и их ситуация кардинально отличается от той картины, которую часто показывают в Telegram-каналах... С одной стороны, нам нужно укреплять позиции на поле боя и уничтожать врага, с другой — мы видим случаи принудительной мобилизации, что вызывает справедливое возмущение. Это как делать операцию на сердце, когда не хватает оборудования и нет света. Но тебе нужно это делать, чтобы сердце не остановилось. Сложностей на самом деле много", — сказал чиновник.

Читайте также: Почти 200 военных уже подали рапорт о возвращении из СЗЧ через приложение "Армия+", — Федоров

Министр обороны подчеркнул необходимость проведения трансформации для решения вопросов, которые назрели в обществе:"Потому что единство общества — это то, чего Путин не понимает и не понимал в 2022 году, совершив большую ошибку. И нам нужно это единство сохранить".

Личная инспекция министра: "Парень в шортах с пакетом"

В то же время министр признал наличие серьезных просчетов непосредственно на пунктах сбора. Федоров рассказал, что лично посещал пункты, принимающие военнообязанных, где зафиксировал примеры совершенно недопустимого отношения к будущим защитникам.

"Я увидел парня, стоящего в шортах с пакетом, которого утром принудительно мобилизовали. Было уже четверть второго, я спрашиваю, почему ему не дали одеться. И много других нюансов. То есть, когда человек попадает в такое помещение и в таком состоянии, у него возникает первый вопрос — а что будет дальше. А дальше будет еще хуже, если его так встречают", — возмутился Федоров, подчеркнув, что такой негативный первый опыт мгновенно разрушает психологическое состояние новобранца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны анонсировало реформу ТЦК: Существующий формат принудительной мобилизации плохо на нас влияет

Старт комплексной реформы армии

  • Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте самой комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), ускоренное возвращение военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

Автор: 

мобилизация (3102) Федоров Михаил (705) ТЦК (1162)
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Топ комментарии
+7
Мишко відірвався від графіків і придумав 95%
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16.06.2026 22:34 Ответить
+7
Про всяк випадок варто нагадати - це розповідають ті самі люди, які казали про крах російської економіки в наступному (починаючи з 2022) році, про ракети (які закінчуються) з пральних машин, що "підвал" - це взагалі вороже іпсо, і взагалі багато про що ще.
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16.06.2026 22:41 Ответить
+6
коли громадяни України,які рахують себе ,,елітою,, добровільно виконають почесний обов,язок захисту України,їх діти та родичі,друзі та лізоблюди??вся державносистемна свора непотрібу яка прикривається ксівами з державним гербом піде на захист народу який десятиріччями утримував і утримує дармоїдів які володіють величезною купою нерухомого майна а захищати повинен тракторист Вася,сантехник Микола,......
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16.06.2026 22:41 Ответить
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Мишко відірвався від графіків і придумав 95%
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16.06.2026 22:34 Ответить
підрахуй якийсь рахував....
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16.06.2026 22:42 Ответить
Найкращий варіант - це залучати максимальну кількість мотивованих іноземців в піхоту і штурмовики, які хочуть за достатні для них гроші і гарантії служити в цих підрозділах.
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16.06.2026 22:38 Ответить
Ну ти ж іноземець, чому не залучаєшся?
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16.06.2026 22:46 Ответить
А українським олігархам потрібно спонсорувати мотивованих іноземців
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16.06.2026 22:54 Ответить
Про всяк випадок варто нагадати - це розповідають ті самі люди, які казали про крах російської економіки в наступному (починаючи з 2022) році, про ракети (які закінчуються) з пральних машин, що "підвал" - це взагалі вороже іпсо, і взагалі багато про що ще.
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16.06.2026 22:41 Ответить
Зараз 5% засмердять всі коментарі)))
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16.06.2026 22:41 Ответить
Представник 95%, чи все ж ні?)
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16.06.2026 22:44 Ответить
Саме так
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16.06.2026 23:11 Ответить
Нормально мобілізуватися вдалося?
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16.06.2026 23:12 Ответить
В 22 на початку всім вдавалось.
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16.06.2026 23:16 Ответить
от би Фёдорову одягтись по народному і пройтись по робочим районам десь в Жмеринці. Після третього зломаного ребра і п'ятого вибитого зуба він би зрозумів, що оті гопники в спортивних костюмах і балаклавах надали йому законні вимоги щодо оповіщення
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16.06.2026 22:59 Ответить
А скільки приблизно разів треба відмовитись надавати свої документи і як часто згадувати про інтимний зв'язок з матерями членів групи оповіщення щоб із тобою таке трапилось?
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16.06.2026 23:15 Ответить
надавати документи кому ?

чувакам в спортивних костюмах без бодікамер і в балаклавах ?
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16.06.2026 23:18 Ответить
коли громадяни України,які рахують себе ,,елітою,, добровільно виконають почесний обов,язок захисту України,їх діти та родичі,друзі та лізоблюди??вся державносистемна свора непотрібу яка прикривається ксівами з державним гербом піде на захист народу який десятиріччями утримував і утримує дармоїдів які володіють величезною купою нерухомого майна а захищати повинен тракторист Вася,сантехник Микола,......
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16.06.2026 22:41 Ответить
Щоб ти знало-і "тракторист Вася,і сантехник Микола" ідуть і захищають свою країну від кацапів..А ось никаються і ухиляються від виконання своїх обов'язків сцикливі альфонси ,спадкові бариги, рукодупі нероби,алкашня й наркомани..
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16.06.2026 23:02 Ответить
.А ось никаються і ухиляються від виконання своїх обов'язків сцикливі альфонси ,спадкові бариги, рукодупі нероби,алкашня й наркомани..-це ти так зневажливо про більш як 2 млн держслужбовців,правопохоронців та інших мажорних носіїв голубої крові???
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16.06.2026 23:16 Ответить
А ось никаються і ухиляються від виконання своїх обов'язків сцикливі альфонси ,спадкові бариги, рукодупі нероби,алкашня й наркомани..

ну для чого ти так про Квартал 95 ?

Там близько 200 мужиків віком 35-45 років.

Ти десь бачив хоч взвод з 30 чоловік з Кварталу 95 ?

Не бачив, тобто там алкашня й наркомани ?
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16.06.2026 23:22 Ответить
Ти хочеш, щоб тебе захистила від 150-мільйонної країни агресора з 2 ядерним потенціалом алкашня і наркомани. А нічого, що це в більшості непридатні люди. Ну, в принципі, влада зараз саме їх і хапає, але це явно шлях не туди, коли не воюють ті, хто мав би за 17 статтею Конституції.
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16.06.2026 23:24 Ответить
Зєльоний діджиталізатор зовсім почуття реальності втратив ,ще почне розповідати маячню про черги добровольців до тецека ,тільки вже давно не 2022 рік в цю брехливу пропаганду вже ніхто не вірить .нехай краще назве скільки насправді сзч . Вже ніхто не хоче йти на контракт ,а тим більше бусифікуватись .
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16.06.2026 22:42 Ответить
А скільки з цих 95%, потім катують, вбивають в підвалах ТЦК?
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16.06.2026 22:44 Ответить
Тебе скільки раз вже вбили?
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16.06.2026 23:03 Ответить
У них в крови врать,как только к корыту добираются?? 95% НЕ нормально,а 5% нормально,тут поверю.
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16.06.2026 22:48 Ответить
5-це рівень твого АЙкью...Не більше..
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16.06.2026 23:04 Ответить
Можливо і так, але для повноти картини варто знати, який відсоток таких випадків був під час мобілізації в 2014 чи хоча б у 2022...
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16.06.2026 22:52 Ответить
Може пана міністра пора мобілізувати? На нуль штурмовиком,разом з депутатами? По конституції у всіх рівні права та обов'язки.
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16.06.2026 22:52 Ответить
А чому тільки його, ВСІХ міністрів потрібно мобілізувати і їх родичів
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16.06.2026 22:56 Ответить
Тоді і твою мамку з твоєю співмешканкою..Чи це "другоє"?
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16.06.2026 23:06 Ответить
Прийшли захиснички, які збираються жінок замість поліцаїв мобілізовувати вже.
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16.06.2026 23:21 Ответить
єрмак, баканов, дмитро кулеба вже мобілізувались?
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16.06.2026 22:54 Ответить
Шобло просроченого потужного
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16.06.2026 22:58 Ответить
А сам би не хотів у шортах з пакетами отут пожити:
https://www.facebook.com/watch/?v=1368274811886204
Ні? А чого, це цілком нормально!
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16.06.2026 23:00 Ответить
Навіть якщо прибрехав це ще непоганий результат, не розумію чому в підрозділах постійний некомплект, чому всі стонуть, що нема людей, коли все так добре... або всеж таки бреше сильно пан міністр. Причому дуже сильно бреше.
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16.06.2026 23:02 Ответить
Сходи -перевіриш ,і перестаниш гадати..
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16.06.2026 23:07 Ответить
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16.06.2026 23:11 Ответить
Та он в Одесі вже кажуть про "оповіщення" з битами та молотками і сексуальне насилля!
https://espreso.tv/kryminal-nezakonno-utrimuvali-cholovikiv-katuvali-ikh-i-chinili-seksualne-nasilstvo-na-odeshchini-vikrili-grupu-pratsivnikiv-rttsk
Згвалтували якогось митника чи що? Минулий раз, коли там ТЦКшниками зацікавилось ДБР, казали, вони вкрали в митника 30 тис. баксів, які він віз потрібним людям.
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16.06.2026 23:20 Ответить
Так і запишемо - 5% злісні іпсошники, панвкери, ухилянти, нєсознатєльниє граєданЄ
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16.06.2026 23:03 Ответить
А чого ж тоді той полтавський тцкшник каже, що добровільність практично зникла. Хто бреше?
https://33kanal.com/news/324084.html ДОБРОВІЛЬНІСТЬ ЗНИКЛА ВЗАГАЛІ
Правда, знов закликає до продовження свавіддя і хапання хворих, а не до виконання 17 статті Конституції і мобілізації і щоб мобілізувати хоча б частково і поліцаїв, і поліцію охорони, і муніципальну охорону, і тих нацгвардіців, які охороняють тисячами руїни, і міську варту, і венбести, сиріуси, охоронні холдінги і т.д., все чорне від них всіх, їх вже більше ніж людей, а також офіцерів, молодих відставників, блатних з тилових частин перевести на фронт, щоб синки повернулись з-за кордону і почали воювати веніславського, мосійчучки, стефанчука, порошенка, кличка, брат свириденко і т.д., щоб квартали і дізеля показово відправились на фронт, золкіни, пєтрови і т.д., тисячі центрів і інститутів вивчення стратегічних комунікацій, чинш, особливо що числяться на окупованих територіях, продовжувати можна до нескінченності, але самим бігти до ТЦК чогось зобовʼязали тільки обмежено придатних і чатують під лікарнями, поліклініками і наркомансткими програмаами.
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16.06.2026 23:16 Ответить
95% нормально, бо їх ловить ТЦК.
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16.06.2026 23:22 Ответить
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16.06.2026 23:23 Ответить
Організаційні недоліки це в роботі влади: президента,Кабміна,міністрів,а робота ТЦК це впровадження того що накосячили в керівництві країною,в законодавчих інституціях.
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16.06.2026 23:24 Ответить
 
 