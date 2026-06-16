95% граждан мобилизуются нормально, но подход нужно менять, — Федоров об организационных недостатках в работе ТЦК

Украина должна радикально изменить подходы к призыву военнообязанных в ТЦК, поскольку существующие организационные недостатки наносят сильный удар по моральному духу человека. В то же время реальная картина мобилизации существенно отличается от негативных сообщений в соцсетях: около 95 % граждан поступают в ряды Вооруженных сил Украины в обычном порядке без каких-либо инцидентов.

Об этом в интервью ТСН в рамках национального телемарафона "Единые новости" заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Организационные недостатки в работе ТЦК

Федоров отметил, что сейчас много информации о том, как работает ТЦК, и о том, насколько в обществе существует определенное возмущение.

"Ежемесячно в ряды украинской армии мобилизуются десятки тысяч человек. Около 95% из этих граждан проходят процесс в обычном порядке, и их ситуация кардинально отличается от той картины, которую часто показывают в Telegram-каналах... С одной стороны, нам нужно укреплять позиции на поле боя и уничтожать врага, с другой — мы видим случаи принудительной мобилизации, что вызывает справедливое возмущение. Это как делать операцию на сердце, когда не хватает оборудования и нет света. Но тебе нужно это делать, чтобы сердце не остановилось. Сложностей на самом деле много", — сказал чиновник.

Читайте также: Почти 200 военных уже подали рапорт о возвращении из СЗЧ через приложение "Армия+", — Федоров

Министр обороны подчеркнул необходимость проведения трансформации для решения вопросов, которые назрели в обществе:"Потому что единство общества — это то, чего Путин не понимает и не понимал в 2022 году, совершив большую ошибку. И нам нужно это единство сохранить".

Личная инспекция министра: "Парень в шортах с пакетом"

В то же время министр признал наличие серьезных просчетов непосредственно на пунктах сбора. Федоров рассказал, что лично посещал пункты, принимающие военнообязанных, где зафиксировал примеры совершенно недопустимого отношения к будущим защитникам.

"Я увидел парня, стоящего в шортах с пакетом, которого утром принудительно мобилизовали. Было уже четверть второго, я спрашиваю, почему ему не дали одеться. И много других нюансов. То есть, когда человек попадает в такое помещение и в таком состоянии, у него возникает первый вопрос — а что будет дальше. А дальше будет еще хуже, если его так встречают", — возмутился Федоров, подчеркнув, что такой негативный первый опыт мгновенно разрушает психологическое состояние новобранца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны анонсировало реформу ТЦК: Существующий формат принудительной мобилизации плохо на нас влияет

Старт комплексной реформы армии