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Новини Протиправні дії ТЦК Мобілізація в Україні Реформи в армії
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95% громадян мобілізуються нормально, але підхід треба міняти, - Федоров про організаційні недоліки у роботі ТЦК

Михайло Федоров

Україна повинна радикально змінити підходи до прийому військовозобов'язаних у ТЦК, оскільки поточні організаційні недоліки завдають сильних ударів по моральному стану людини. Водночас реальна картина мобілізації суттєво відрізняється від негативу в соцмережах: близько 95% громадян стають до лав Збройних сил України у нормальний спосіб без жодних інцидентів.

Про це в інтерв'ю для ТСН у межах національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Організаційні недоліки в роботі ТЦК

Федоров відзначив, що наразі є багато інформації про те, як працює ТЦК, наскільки в суспільстві є певне обурення.

"Щомісяця до лав української армії мобілізуються десятки тисяч людей. Близько 95% із цих громадян проходять процес нормальним шляхом, і їхня ситуація кардинально відрізняється від картини, яку часто транслюють у телеграм-каналах... З кожного боку нам треба посилювати поле бою і знищувати ворога, з іншого — ми бачимо випадки силової мобілізації, що викликає справедливе обурення. Це як робити операцію на серці, коли не вистачає обладнання і немає світла. Але тобі потрібно це робити, щоб серце не зупинилося. Складнощів насправді багато", - сказав урядовець.

Читайте також: Майже 200 військових уже подали рапорт на повернення із СЗЧ через застосунок "Армія+", - Федоров

Міністр оборони наголосив необхідність проведення трансформації для вирішення питань, які назріли в суспільстві: "Тому що єдність суспільства це те, що путін не розуміє і не розумів у 2022 році, зробивши велику помилку. І нам потрібно цю єдність зберегти".

Особиста інспекція міністра: "Хлопець у шортах з пакетом"

Водночас міністр визнав наявність серйозних прорахунків безпосередньо на місцях збору. Федоров розповів, що особисто відвідував пункти, які приймають військовозобов’язаних, де зафіксував приклади абсолютно неприпустимого ставлення до майбутніх захисників.

"Я побачив хлопця, який стоїть в шортах з пакетом, якого зранку примусово мобілізували. Це була вже четверта година, я питаю, чому йому не дали одягнутися. І багато інших нюансів. Тобто, коли людина потрапляє в таке приміщення і в такому стані, в неї перше питання — а що буде далі. А далі буде ще гірше, якщо її так зустрічають", - обурився Федоров, підкресливши, що такий негативний перший досвід миттєво руйнує психологічний стан новобранця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони анонсувало реформу ТЦК: Формат примусової мобілізації, який зараз є, погано на нас впливає

Старт комплексної реформи армії

  • Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

Автор: 

мобілізація (3450) Федоров Михайло (1134) ТЦК та СП (1214)
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Топ коментарі
+10
Про всяк випадок варто нагадати - це розповідають ті самі люди, які казали про крах російської економіки в наступному (починаючи з 2022) році, про ракети (які закінчуються) з пральних машин, що "підвал" - це взагалі вороже іпсо, і взагалі багато про що ще.
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16.06.2026 22:41 Відповісти
+9
А скільки з цих 95%, потім катують, вбивають в підвалах ТЦК?
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16.06.2026 22:44 Відповісти
+8
Мишко відірвався від графіків і придумав 95%
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16.06.2026 22:34 Відповісти
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Мишко відірвався від графіків і придумав 95%
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16.06.2026 22:34 Відповісти
підрахуй якийсь рахував....
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16.06.2026 22:42 Відповісти
Найкращий варіант - це залучати максимальну кількість мотивованих іноземців в піхоту і штурмовики, які хочуть за достатні для них гроші і гарантії служити в цих підрозділах.
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16.06.2026 22:38 Відповісти
Ну ти ж іноземець, чому не залучаєшся?
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16.06.2026 22:46 Відповісти
А українським олігархам потрібно спонсорувати мотивованих іноземців
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16.06.2026 22:54 Відповісти
Про всяк випадок варто нагадати - це розповідають ті самі люди, які казали про крах російської економіки в наступному (починаючи з 2022) році, про ракети (які закінчуються) з пральних машин, що "підвал" - це взагалі вороже іпсо, і взагалі багато про що ще.
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16.06.2026 22:41 Відповісти
Зараз 5% засмердять всі коментарі)))
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16.06.2026 22:41 Відповісти
Представник 95%, чи все ж ні?)
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16.06.2026 22:44 Відповісти
Саме так
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16.06.2026 23:11 Відповісти
Нормально мобілізуватися вдалося?
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16.06.2026 23:12 Відповісти
В 22 на початку всім вдавалось.
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16.06.2026 23:16 Відповісти
от би Фёдорову одягтись по народному і пройтись по робочим районам десь в Жмеринці. Після третього зломаного ребра і п'ятого вибитого зуба він би зрозумів, що оті гопники в спортивних костюмах і балаклавах надали йому законні вимоги щодо оповіщення
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16.06.2026 22:59 Відповісти
А скільки приблизно разів треба відмовитись надавати свої документи і як часто згадувати про інтимний зв'язок з матерями членів групи оповіщення щоб із тобою таке трапилось?
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16.06.2026 23:15 Відповісти
надавати документи кому ?

чувакам в спортивних костюмах без бодікамер і в балаклавах ?
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16.06.2026 23:18 Відповісти
коли громадяни України,які рахують себе ,,елітою,, добровільно виконають почесний обов,язок захисту України,їх діти та родичі,друзі та лізоблюди??вся державносистемна свора непотрібу яка прикривається ксівами з державним гербом піде на захист народу який десятиріччями утримував і утримує дармоїдів які володіють величезною купою нерухомого майна а захищати повинен тракторист Вася,сантехник Микола,......
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16.06.2026 22:41 Відповісти
Щоб ти знало-і "тракторист Вася,і сантехник Микола" ідуть і захищають свою країну від кацапів..А ось никаються і ухиляються від виконання своїх обов'язків сцикливі альфонси ,спадкові бариги, рукодупі нероби,алкашня й наркомани..
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16.06.2026 23:02 Відповісти
.А ось никаються і ухиляються від виконання своїх обов'язків сцикливі альфонси ,спадкові бариги, рукодупі нероби,алкашня й наркомани..-це ти так зневажливо про більш як 2 млн держслужбовців,правопохоронців та інших мажорних носіїв голубої крові???
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16.06.2026 23:16 Відповісти
А ось никаються і ухиляються від виконання своїх обов'язків сцикливі альфонси ,спадкові бариги, рукодупі нероби,алкашня й наркомани..

ну для чого ти так про Квартал 95 ?

Там близько 200 мужиків віком 35-45 років.

Ти десь бачив хоч взвод з 30 чоловік з Кварталу 95 ?

Не бачив, тобто там алкашня й наркомани ?
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16.06.2026 23:22 Відповісти
Ти хочеш, щоб тебе захистила від 150-мільйонної країни агресора з 2 ядерним потенціалом алкашня і наркомани. А нічого, що це в більшості непридатні люди. Ну, в принципі, влада зараз саме їх і хапає, але це явно шлях не туди, коли не воюють ті, хто мав би за 17 статтею Конституції.
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16.06.2026 23:24 Відповісти
Зєльоний діджиталізатор зовсім почуття реальності втратив ,ще почне розповідати маячню про черги добровольців до тецека ,тільки вже давно не 2022 рік в цю брехливу пропаганду вже ніхто не вірить .нехай краще назве скільки насправді сзч . Вже ніхто не хоче йти на контракт ,а тим більше бусифікуватись .
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16.06.2026 22:42 Відповісти
А скільки з цих 95%, потім катують, вбивають в підвалах ТЦК?
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16.06.2026 22:44 Відповісти
Тебе скільки раз вже вбили?
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16.06.2026 23:03 Відповісти
У них в крови врать,как только к корыту добираются?? 95% НЕ нормально,а 5% нормально,тут поверю.
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16.06.2026 22:48 Відповісти
5-це рівень твого АЙкью...Не більше..
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16.06.2026 23:04 Відповісти
Можливо і так, але для повноти картини варто знати, який відсоток таких випадків був під час мобілізації в 2014 чи хоча б у 2022...
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16.06.2026 22:52 Відповісти
Може пана міністра пора мобілізувати? На нуль штурмовиком,разом з депутатами? По конституції у всіх рівні права та обов'язки.
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16.06.2026 22:52 Відповісти
А чому тільки його, ВСІХ міністрів потрібно мобілізувати і їх родичів
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16.06.2026 22:56 Відповісти
Тоді і твою мамку з твоєю співмешканкою..Чи це "другоє"?
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16.06.2026 23:06 Відповісти
Прийшли захиснички, які збираються жінок замість поліцаїв мобілізовувати вже.
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16.06.2026 23:21 Відповісти
єрмак, баканов, дмитро кулеба вже мобілізувались?
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16.06.2026 22:54 Відповісти
Шобло просроченого потужного
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16.06.2026 22:58 Відповісти
А сам би не хотів у шортах з пакетами отут пожити:
https://www.facebook.com/watch/?v=1368274811886204
Ні? А чого, це цілком нормально!
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16.06.2026 23:00 Відповісти
Навіть якщо прибрехав це ще непоганий результат, не розумію чому в підрозділах постійний некомплект, чому всі стонуть, що нема людей, коли все так добре... або всеж таки бреше сильно пан міністр. Причому дуже сильно бреше.
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16.06.2026 23:02 Відповісти
Сходи -перевіриш ,і перестаниш гадати..
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16.06.2026 23:07 Відповісти
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16.06.2026 23:11 Відповісти
Та он в Одесі вже кажуть про "оповіщення" з битами та молотками і сексуальне насилля!
https://espreso.tv/kryminal-nezakonno-utrimuvali-cholovikiv-katuvali-ikh-i-chinili-seksualne-nasilstvo-na-odeshchini-vikrili-grupu-pratsivnikiv-rttsk
Згвалтували якогось митника чи що? Минулий раз, коли там ТЦКшниками зацікавилось ДБР, казали, вони вкрали в митника 30 тис. баксів, які він віз потрібним людям.
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16.06.2026 23:20 Відповісти
Так і запишемо - 5% злісні іпсошники, панвкери, ухилянти, нєсознатєльниє граєданЄ
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16.06.2026 23:03 Відповісти
А чого ж тоді той полтавський тцкшник каже, що добровільність практично зникла. Хто бреше?
https://33kanal.com/news/324084.html ДОБРОВІЛЬНІСТЬ ЗНИКЛА ВЗАГАЛІ
Правда, знов закликає до продовження свавіддя і хапання хворих, а не до виконання 17 статті Конституції і мобілізації і щоб мобілізувати хоча б частково і поліцаїв, і поліцію охорони, і муніципальну охорону, і тих нацгвардіців, які охороняють тисячами руїни, і міську варту, і венбести, сиріуси, охоронні холдінги і т.д., все чорне від них всіх, їх вже більше ніж людей, а також офіцерів, молодих відставників, блатних з тилових частин перевести на фронт, щоб синки повернулись з-за кордону і почали воювати веніславського, мосійчучки, стефанчука, порошенка, кличка, брат свириденко і т.д., щоб квартали і дізеля показово відправились на фронт, золкіни, пєтрови і т.д., тисячі центрів і інститутів вивчення стратегічних комунікацій, чинш, особливо що числяться на окупованих територіях, продовжувати можна до нескінченності, але самим бігти до ТЦК чогось зобовʼязали тільки обмежено придатних і чатують під лікарнями, поліклініками і наркомансткими програмаами.
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16.06.2026 23:16 Відповісти
95% нормально, бо їх ловить ТЦК.
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16.06.2026 23:22 Відповісти
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16.06.2026 23:23 Відповісти
Організаційні недоліки це в роботі влади: президента,Кабміна,міністрів,а робота ТЦК це впровадження того що накосячили в керівництві країною,в законодавчих інституціях.
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16.06.2026 23:24 Відповісти
 
 