95% громадян мобілізуються нормально, але підхід треба міняти, - Федоров про організаційні недоліки у роботі ТЦК

Україна повинна радикально змінити підходи до прийому військовозобов'язаних у ТЦК, оскільки поточні організаційні недоліки завдають сильних ударів по моральному стану людини. Водночас реальна картина мобілізації суттєво відрізняється від негативу в соцмережах: близько 95% громадян стають до лав Збройних сил України у нормальний спосіб без жодних інцидентів.

Про це в інтерв'ю для ТСН у межах національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Організаційні недоліки в роботі ТЦК

Федоров відзначив, що наразі є багато інформації про те, як працює ТЦК, наскільки в суспільстві є певне обурення.

"Щомісяця до лав української армії мобілізуються десятки тисяч людей. Близько 95% із цих громадян проходять процес нормальним шляхом, і їхня ситуація кардинально відрізняється від картини, яку часто транслюють у телеграм-каналах... З кожного боку нам треба посилювати поле бою і знищувати ворога, з іншого — ми бачимо випадки силової мобілізації, що викликає справедливе обурення. Це як робити операцію на серці, коли не вистачає обладнання і немає світла. Але тобі потрібно це робити, щоб серце не зупинилося. Складнощів насправді багато", - сказав урядовець.

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Міністр оборони наголосив необхідність проведення трансформації для вирішення питань, які назріли в суспільстві: "Тому що єдність суспільства це те, що путін не розуміє і не розумів у 2022 році, зробивши велику помилку. І нам потрібно цю єдність зберегти".

Особиста інспекція міністра: "Хлопець у шортах з пакетом"

Водночас міністр визнав наявність серйозних прорахунків безпосередньо на місцях збору. Федоров розповів, що особисто відвідував пункти, які приймають військовозобов’язаних, де зафіксував приклади абсолютно неприпустимого ставлення до майбутніх захисників.

"Я побачив хлопця, який стоїть в шортах з пакетом, якого зранку примусово мобілізували. Це була вже четверта година, я питаю, чому йому не дали одягнутися. І багато інших нюансів. Тобто, коли людина потрапляє в таке приміщення і в такому стані, в неї перше питання — а що буде далі. А далі буде ще гірше, якщо її так зустрічають", - обурився Федоров, підкресливши, що такий негативний перший досвід миттєво руйнує психологічний стан новобранця.

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Старт комплексної реформи армії