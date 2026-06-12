Міноборони розповіло про реформу армії: нова контрактна система, підвищені зарплати, повернення із СЗЧ

В Україні офіційно оголошено про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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"За дорученням Президента України Уряд, Верховна Рада України, Міністерство оборони, Генеральний штаб та Міністерство фінансів спільно розпочинають найбільшу трансформацію військової служби в історії держави. Уряд сьогодні ухвалив пакет постанов, який запускає перший етап цієї трансформації", - написав він.

Три типи нових контрактів та гарантована відстрочка

Головна зміна — ліквідація "безстрокової" служби під час воєнного стану. Тепер як цивільні, так і чинні військові (або особи з бойовим досвідом) можуть обрати чіткий термін служби:

Піхотно-штурмовий контракт: Розрахований на 14 місяців для цивільних, 10 місяців для чинних військових та від 6 місяців для ветеранів, які вже були звільнені раніше. Бойовий контракт: На 24 місяці для дефіцитних та технологічних спеціальностей (пілоти БпЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, артилеристи, фахівці РЕБ). Базовий контракт: На 24 місяці для інших напрямів із гарантованою можливістю обіймати виключно тилові посади.

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Кожен такий контракт передбачає гарантовану відстрочку щонайменше на 6 місяців після його завершення.

Час відпочинку розраховуватиметься за формулою: один місяць на "нулі" (на бойових) прирівнюється до 3 місяців майбутньої відстрочки. Наприклад, відслуживши 10 місяців (із них 4 місяці на передовій), штурмовик отримає 1,5 року гарантованого цивільного життя. Також враховуватиметься весь попередній досвід служби з 2022 року.

Найбільші у світі зарплати для піхоти

Держава кардинально переглядає систему фінансування передової. Оскільки піхота несе найбільші ризики, її виплати стануть безпрецедентними:

Штурмовики та піхота: Отримуватимуть у середньому 300 тисяч гривень (~$7 000) на місяць. Максимальна планка за виконання найскладніших завдань становитиме 460 тисяч гривень .

Тил: Мінімальне грошове забезпечення військових у тилу піднімається до 30 тисяч гривень .

Командири: Вперше суттєво зростають виплати для ланки управління (командири підрозділів, начштабу, заступники) — їхні оклади збільшуються вдвічі (плюс бойові). Так, командир корпусу отримуватиме близько 230 тисяч гривень на місяць.

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Для контролю за справедливістю бойових виплат та моніторингу реального фізичного навантаження на першій лінії фронту впроваджується цифрова система Mission Control.

Діджиталізація через "Армію+", fast track для СЗЧ та інтернаціональний легіон

Реформа також ліквідує головні бюрократичні зашморги армії:

Автоматичні переведення: Через застосунок "Армія+" запускається спрощена процедура зміни підрозділу в межах одного армійського корпусу без погоджень з десятками начальників. Наразі стартує бета-тест.

Fast track для СЗЧ: Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину до 11 червня 2026 року, отримають можливість повернутися на службу онлайн (через "Армію+") або офлайн безпосередньо до топ-50 найефективніших бойових бригад в обхід тривалих бюрократичних процедур. Військові матимуть 100 днів (до 20 вересня), щоб добровільно повернутися на службу в обраний підрозділ.

Ринок рекрутингу іноземців: Україна офіційно відкриває ринок найму іноземних громадян для бойових підрозділів. Мета Генерального штабу — заповнити іноземними добровольцями від 30% до 50% посад у штурмових та піхотних частинах, щоб зберегти життя українців.

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Федоров додав, що для тих бійців, які перебувають на передовій найдовше та мають найбільший сумарний час бойових виходів, до кінця 2026 року розпочнеться процес поступового демобілізації (звільнення зі служби).

Очільник Міноборони наголосив, що це лише перший етап змін, а другим кроком стане повна та комплексна трансформація системи ТЦК, цивільного рекрутингу та мобілізаційних процесів.