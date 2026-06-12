Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тис. грн в тилу, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є ресурс для того, щоб збільшити зарплату військовослужбовцям.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Вчора й сьогодні дуже активний час наших політичних рішень. Учора провів наради з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, міністром оборони України Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Гнатов підтверджують.
Погоджено шлях – збільшити фінансову стійкість нашої оборони й забезпечити подальшу трансформацію української армії. Я вдячний парламентарям, які затвердили зміни для бюджету, щоб посилити нашу оборону. Я вдячний партнерам, які нам допомагають", - йдеться в повідомленні.
Виплати
"Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці.
Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість: час контракту – 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Гарантовані терміни й реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні", - пояснив глава держави.
Також президент заявив про питання переведень у війську.
"Подальше спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії і більше позитивних стимулів, щоб приєднатися до оборони.
Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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бо мало платять..
хочуть, як в рф..
але скільки б їм не платили,
вони Україну боронити від рашистів всерівно не будуть..
Ті Українці, що повернулися з московського полону, можуть і тобі роз'яснити про те, що ти і як, маніпулюєш про Тил!?!?!
19 квітня 2026, 11:54 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
https://ukranews.com/ua/news/1120606-vr-progolosuvala-za-zbilshennya-vyplat-nardepam-na-120-000-grn
рускій мір, пля
а тут 30000 гривень..
ну то й так добре..