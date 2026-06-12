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Новини Реформи в армії
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Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тис. грн в тилу, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є ресурс для того, щоб збільшити зарплату військовослужбовцям.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Вчора й сьогодні дуже активний час наших політичних рішень. Учора провів наради з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, міністром оборони України Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Гнатов підтверджують.

Погоджено шлях – збільшити фінансову стійкість нашої оборони й забезпечити подальшу трансформацію української армії. Я вдячний парламентарям, які затвердили зміни для бюджету, щоб посилити нашу оборону. Я вдячний партнерам, які нам допомагають", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запровадила санкції проти судді, причетного до ув’язнення журналістки Рощиної

Виплати

"Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці.

Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість: час контракту – 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Гарантовані терміни й реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні", - пояснив глава держави.

Також читайте: Україна отримала 236 мільйонів євро від Світового банку на соцвиплати та пенсії

Також президент заявив про питання переведень у війську.

"Подальше спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії і більше позитивних стимулів, щоб приєднатися до оборони.

Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень", - підсумував він.

Читайте: МО готує реформу доплат для військових і запровадження термінів служби, - Свириденко

Автор: 

виплати (1313) Зеленський Володимир (28015) іноземець (437) військовослужбовці (5217) добровольці (992)
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Топ коментарі
+24
Пішов піар.
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12.06.2026 14:27 Відповісти
+12
Гундосий чорт
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12.06.2026 14:29 Відповісти
+10
Ти би про спочатку про воюючих військових думав, в то навіщо воювати коли можна в тилу непогано заробляти
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12.06.2026 14:29 Відповісти
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Пішов піар.
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12.06.2026 14:27 Відповісти
Вибори на носі? Чи кримінальне провадження? Чи бунту боїться?
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12.06.2026 14:36 Відповісти
30 тис замість 20 тис це смішно! Реальне збільшення зарплат буде на 10 тис. грн, що абсолютно нічого не змінює і не створює мотивацію йти мобілізовуватись або підписувати контракти в ЗСУ! Чергова реформа команди Зеленського виявилась звичайною пустишкою з громкими заявами та нікчемними діями! І навіть обіцяне підвищення на 10 тис. грн це буде не підвищення окладів, а підвищення премій, які можуть не виплачуватись через догани чи за рішенням командира! Отже це все тупий розвод лохів від НеЛоха43+років! Військові надіялись на контракти і додаткові виплати по контрактам 40тис. щомісяця, бо 20+40 це вже щось, на ці гроші можна прожити коли ти не на бойових, а 10 тис. це смішна подачка яка тільки розізлить армію!
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12.06.2026 15:49 Відповісти
тут багато «воїнів» пише/писало, що не будуть воювати,
бо мало платять..
хочуть, як в рф..
але скільки б їм не платили,
вони Україну боронити від рашистів всерівно не будуть..
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12.06.2026 14:37 Відповісти
Інша справа - ти, коли борониш Україну на празькому фронті за келихом пивка.
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12.06.2026 15:04 Відповісти
а тобі яка різниця, піндос?
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12.06.2026 15:08 Відповісти
А ви самі де? Виїхали 20 років назад і зараз скажете,а я в доміку?
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12.06.2026 15:59 Відповісти
Ти би про спочатку про воюючих військових думав, в то навіщо воювати коли можна в тилу непогано заробляти
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12.06.2026 14:29 Відповісти
Це ти про концтабори в тилу Мордовії для полонених Українців???
Ті Українці, що повернулися з московського полону, можуть і тобі роз'яснити про те, що ти і як, маніпулюєш про Тил!?!?!
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12.06.2026 14:33 Відповісти
Ти дебіл, або за кордоном думати розучили. Ті українці що повернулися з полону і є воїни.
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12.06.2026 14:49 Відповісти
тил вже практично не існує..
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12.06.2026 14:40 Відповісти
є не тил а сцикокодло.....
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12.06.2026 14:56 Відповісти
це не про військових на тилових посадах а про тих що з дому виходять тільки в ночі
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12.06.2026 14:57 Відповісти
А ти знаєш скільки зараз в тилу " непогано заробляють" ті хто після бойових поранень обмеженість отримали,і задіяні 24/7 в охороні складів з б/к, штабів,рем ротах, МВГ, а про тилове забезпечення ти чув,чи ти думаєш що б/к саме грузиться,техніка сама ремонтується,сух пай сам комплектується?? Я думаю що в тебе є шанс піти на місце цих " заробітчан" і заробити гарні гроші.
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12.06.2026 15:20 Відповісти
Гундосий чорт
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12.06.2026 14:29 Відповісти
Памятаймо Українці про причини та наслідки для Укранців, з 2019 року‼️🤬‼️🤬‼️🤬, перебування в Урядовому кварталі зеленського з моноШоблою у ВРУ!!
19 квітня 2026, 11:54 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...

7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
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12.06.2026 14:30 Відповісти
Ну він власне зробив усе, що міг щоб війна закінчилася 27.02.2022, просто його варіант закінчення війни не влаштував українців.
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12.06.2026 14:43 Відповісти
"єРресурс" - нова програма для всіх, хто хоче отримати єПоліпшення та єПокращення
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12.06.2026 14:31 Відповісти
Що полилось лайно з брехливої хрипливої пащеки...
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12.06.2026 14:31 Відповісти
пиндить.
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12.06.2026 14:33 Відповісти
тим що в тилу(особливо ТЦК) , МВС(поліціянтам і ТСЦ і ДМС) прокурорським і прикордонникам можна платню не підвищувати, а може і знижувати (там черга бажаючих стоїть), тим що в окопах підніміть і зарплату і забезпечення
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12.06.2026 14:36 Відповісти
Знайшли цікаве рішення?
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12.06.2026 14:39 Відповісти
Демобілізуєте дідів 50+, які сидять по ППД і лікуються, бо не можуть нормально служити, але отримують грошове забезпечення, спорядження, лікування і відразу звільняються кошти для бійців на ЛБЗ...
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12.06.2026 14:41 Відповісти
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12.06.2026 14:41 Відповісти
Щоб підняти депутатам та мєнтам ніхто не питав скільки повинен заробляти звичайний працівник. Вам ще пенсії підарасам потрібно платити космічні.
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12.06.2026 14:42 Відповісти
Неужели строительство дома для некого Вовы остановили? И сразу деньги на армию появились.
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12.06.2026 14:43 Відповісти
Народні депутати збільшили собі виплати втричі - до 200 тисяч гривень

https://ukranews.com/ua/news/1120606-vr-progolosuvala-za-zbilshennya-vyplat-nardepam-na-120-000-grn
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12.06.2026 14:44 Відповісти
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12.06.2026 14:50 Відповісти
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12.06.2026 14:51 Відповісти
на москві місцеві мєнти кадирівцям честь віддають..
рускій мір, пля
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12.06.2026 15:06 Відповісти
Є ресурс. Проста дєнєг жалко! Наш *******.
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12.06.2026 15:00 Відповісти
Звідки така щедрість на п'ятому році війни?
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12.06.2026 15:07 Відповісти
Тобто нічого не зрозуміло. Схеми і далі будуть процвітати. Ліві бр, мертві душі, чорні каси. Командирам збільшать сто відсотків. Ха ха ха.
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12.06.2026 15:13 Відповісти
І така брехня кожноденна з 19 року, яка призвела до сотень тисяч вбитих, закатованих, згвалтованих, скіки зруйновиних міст сел... - казалось шо ще треба для повної ненависті до цього тіла - а ні хріна - воно ще має високу довіру від повних деградантів українців.
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12.06.2026 15:13 Відповісти
сци'кулянти готові платити 30000$ мафії,
а тут 30000 гривень..
ну то й так добре..
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12.06.2026 15:15 Відповісти
"Більше можливостей зростати в армії" це лизати сраку совковим командирам, яких після відставки Залужного розвелось як тарганів?
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12.06.2026 15:15 Відповісти
Как только получил пенделя, так сразу и ресурс нашел.
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12.06.2026 15:19 Відповісти
А что мешало Зеленскому официально в Раде увеличить зарплату военным, а ментам искать ресурс?
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12.06.2026 15:21 Відповісти
тільки коли хай підняли з приводу зняття з потреб ЗСУ ₴40'000'000'000 по року - Зеля завівся і тепер наказує повернути, але називає це "є ресурс збільшити виплати в армії"(с)
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12.06.2026 15:23 Відповісти
А чого такий нарід не довольний.Ви ж його і вибрали...........в 19
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12.06.2026 15:34 Відповісти
що хатинку продаш яку за вкрадені гроші збудував....чи ще і грошей отриманих за оманську зраду підкинешь...
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12.06.2026 16:05 Відповісти
 
 