Україна запровадила санкції проти судді, причетного до ув’язнення журналістки Рощиної

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо нових санкцій проти російських громадян та організацій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті Президента України. До санкційного списку увійшли 29 фізичних та 17 юридичних осіб.

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Під санкції потрапили судді, які переслідували українців

Серед фігурантів списку – судді, причетні до кримінального переслідування українців у Росії та тимчасово окупованому Криму, а також до заочного засудження українських журналістів, активістів і політиків.

Зокрема, санкції запроваджено щодо московського судді Тимура Вахрамєєва, який ухвалював політично мотивовані рішення стосовно українських цивільних та бійців добровольчих підрозділів.

За даними Офісу Президента, він причетний до ізоляції незаконно затриманих українських журналістів та ув’язнення журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Про її смерть стало відомо у жовтні 2024 року, а тіло зі слідами катувань Росія повернула Україні у лютому 2025 року.

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До списку внесли російські пропагандистські медіа

Санкції також запровадили проти російських пропагандистських медіа та їхніх керівників, які беруть участь у поширенні дезінформації та пропаганди.

До переліку потрапили видання "Газєта.Ру", "Лєнта.Ру", а також Спілка журналістів Росії.

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що всі причетні до переслідування українців та поширення російської пропаганди мають відповідати за свої дії.

За його словами, українські санкції є лише початком, а надалі можуть бути ухвалені нові обмежувальні рішення.

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