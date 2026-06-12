Зеленский ввел санкции против российских СМИ и судей, причастных к преследованию украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против российских граждан и организаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте Президента Украины. В санкционный список вошли 29 физических и 17 юридических лиц.

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Под санкции попали судьи, преследовавшие украинцев

Среди фигурантов списка – судьи, причастные к уголовному преследованию украинцев в России и временно оккупированном Крыму, а также к заочному осуждению украинских журналистов, активистов и политиков.

В частности, санкции введены в отношении московского судьи Тимура Вахрамеева, который выносил политически мотивированные решения в отношении украинских гражданских лиц и бойцов добровольческих подразделений.

По данным Офиса Президента, он причастен к изоляции незаконно задержанных украинских журналистов и заключению журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену. О ее смерти стало известно в октябре 2024 года, а тело со следами пыток Россия вернула Украине в феврале 2025 года.

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В список внесли российские пропагандистские СМИ

Санкции также ввели против российских пропагандистских СМИ и их руководителей, участвующих в распространении дезинформации и пропаганды.

В перечень попали издания "Газета.ру", "Лента.ру", а также Союз журналистов России.

Советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что все причастные к преследованию украинцев и распространению российской пропаганды должны отвечать за свои действия.

По его словам, украинские санкции – это лишь начало, а в дальнейшем могут быть приняты новые ограничительные решения.

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