Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тыс. грн в тылу, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть ресурсы для повышения зарплаты военнослужащим.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Вчера и сегодня — очень активное время для наших политических решений. Вчера провел совещания с премьер-министром Юлией Свириденко, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и министром финансов Сергеем Марченко. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Гнатов подтверждают.

Согласован путь – увеличить финансовую устойчивость нашей обороны и обеспечить дальнейшую трансформацию украинской армии. Я благодарен парламентариям, которые утвердили изменения в бюджете, чтобы усилить нашу оборону. Я благодарен партнерам, которые нам помогают", – говорится в сообщении.

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Выплаты

"Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем выше уровень выплат. Будут новые, ощутимо более выгодные контракты для пехотинцев. 300 тысяч гривен в среднем на первой линии. Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце.

Контракты будут проработаны так, чтобы была четкость: срок контракта – 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть четкие отсрочки. Гарантированные сроки и реальные отсрочки. Кроме того, будут увеличены выплаты для украинских боевых командиров, и это должно создать положительный стимул для сохранения опыта управления в армии. Кабинет Министров утвердит конкретный механизм, и первые новые доплаты Кабмин должен начать уже в июне", - пояснил глава государства.

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Также президент заявил о вопросах переводов в армии.

"Дальнейшее упрощение переводов для воинов, больше возможностей для роста в армии и больше положительных стимулов, чтобы присоединиться к обороне.



Я рассчитываю, что каждый элемент изменений, которые сейчас внедряются, за это лето покажет свою эффективность. Министерство обороны представит детали решений", - подытожил он.

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