Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тыс. грн в тылу, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть ресурсы для повышения зарплаты военнослужащим.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Вчера и сегодня — очень активное время для наших политических решений. Вчера провел совещания с премьер-министром Юлией Свириденко, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и министром финансов Сергеем Марченко. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Гнатов подтверждают.
Согласован путь – увеличить финансовую устойчивость нашей обороны и обеспечить дальнейшую трансформацию украинской армии. Я благодарен парламентариям, которые утвердили изменения в бюджете, чтобы усилить нашу оборону. Я благодарен партнерам, которые нам помогают", – говорится в сообщении.
Выплаты
"Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем выше уровень выплат. Будут новые, ощутимо более выгодные контракты для пехотинцев. 300 тысяч гривен в среднем на первой линии. Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце.
Контракты будут проработаны так, чтобы была четкость: срок контракта – 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть четкие отсрочки. Гарантированные сроки и реальные отсрочки. Кроме того, будут увеличены выплаты для украинских боевых командиров, и это должно создать положительный стимул для сохранения опыта управления в армии. Кабинет Министров утвердит конкретный механизм, и первые новые доплаты Кабмин должен начать уже в июне", - пояснил глава государства.
Также президент заявил о вопросах переводов в армии.
"Дальнейшее упрощение переводов для воинов, больше возможностей для роста в армии и больше положительных стимулов, чтобы присоединиться к обороне.
Я рассчитываю, что каждый элемент изменений, которые сейчас внедряются, за это лето покажет свою эффективность. Министерство обороны представит детали решений", - подытожил он.
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бо мало платять..
хочуть, як в рф..
але скільки б їм не платили,
вони Україну боронити від рашистів всерівно не будуть..
Ті Українці, що повернулися з московського полону, можуть і тобі роз'яснити про те, що ти і як, маніпулюєш про Тил!?!?!
19 квітня 2026, 11:54 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
https://ukranews.com/ua/news/1120606-vr-progolosuvala-za-zbilshennya-vyplat-nardepam-na-120-000-grn
рускій мір, пля
а тут 30000 гривень..
ну то й так добре..