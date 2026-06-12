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Новости Реформы в армии
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Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тыс. грн в тылу, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть ресурсы для повышения зарплаты военнослужащим.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Вчера и сегодня — очень активное время для наших политических решений. Вчера провел совещания с премьер-министром Юлией Свириденко, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и министром финансов Сергеем Марченко. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Гнатов подтверждают.

Согласован путь – увеличить финансовую устойчивость нашей обороны и обеспечить дальнейшую трансформацию украинской армии. Я благодарен парламентариям, которые утвердили изменения в бюджете, чтобы усилить нашу оборону. Я благодарен партнерам, которые нам помогают", – говорится в сообщении.

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Выплаты

"Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем выше уровень выплат. Будут новые, ощутимо более выгодные контракты для пехотинцев. 300 тысяч гривен в среднем на первой линии. Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце.

Контракты будут проработаны так, чтобы была четкость: срок контракта – 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть четкие отсрочки. Гарантированные сроки и реальные отсрочки. Кроме того, будут увеличены выплаты для украинских боевых командиров, и это должно создать положительный стимул для сохранения опыта управления в армии. Кабинет Министров утвердит конкретный механизм, и первые новые доплаты Кабмин должен начать уже в июне", - пояснил глава государства.

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Также президент заявил о вопросах переводов в армии.

"Дальнейшее упрощение переводов для воинов, больше возможностей для роста в армии и больше положительных стимулов, чтобы присоединиться к обороне.

Я рассчитываю, что каждый элемент изменений, которые сейчас внедряются, за это лето покажет свою эффективность. Министерство обороны представит детали решений", - подытожил он.

Читайте: МО готовит реформу надбавок для военных и введение сроков службы, — Свириденко

Автор: 

выплаты (767) Зеленский Владимир (24490) иностранец (529) военнослужащие (6512) добровольцы (1226)
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Топ комментарии
+24
Пішов піар.
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12.06.2026 14:27 Ответить
+12
Гундосий чорт
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12.06.2026 14:29 Ответить
+10
Ти би про спочатку про воюючих військових думав, в то навіщо воювати коли можна в тилу непогано заробляти
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12.06.2026 14:29 Ответить
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Пішов піар.
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12.06.2026 14:27 Ответить
Вибори на носі? Чи кримінальне провадження? Чи бунту боїться?
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12.06.2026 14:36 Ответить
30 тис замість 20 тис це смішно! Реальне збільшення зарплат буде на 10 тис. грн, що абсолютно нічого не змінює і не створює мотивацію йти мобілізовуватись або підписувати контракти в ЗСУ! Чергова реформа команди Зеленського виявилась звичайною пустишкою з громкими заявами та нікчемними діями! І навіть обіцяне підвищення на 10 тис. грн це буде не підвищення окладів, а підвищення премій, які можуть не виплачуватись через догани чи за рішенням командира! Отже це все тупий розвод лохів від НеЛоха43+років! Військові надіялись на контракти і додаткові виплати по контрактам 40тис. щомісяця, бо 20+40 це вже щось, на ці гроші можна прожити коли ти не на бойових, а 10 тис. це смішна подачка яка тільки розізлить армію!
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12.06.2026 15:49 Ответить
тут багато «воїнів» пише/писало, що не будуть воювати,
бо мало платять..
хочуть, як в рф..
але скільки б їм не платили,
вони Україну боронити від рашистів всерівно не будуть..
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12.06.2026 14:37 Ответить
Інша справа - ти, коли борониш Україну на празькому фронті за келихом пивка.
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12.06.2026 15:04 Ответить
а тобі яка різниця, піндос?
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12.06.2026 15:08 Ответить
А ви самі де? Виїхали 20 років назад і зараз скажете,а я в доміку?
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12.06.2026 15:59 Ответить
Ти би про спочатку про воюючих військових думав, в то навіщо воювати коли можна в тилу непогано заробляти
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12.06.2026 14:29 Ответить
Це ти про концтабори в тилу Мордовії для полонених Українців???
Ті Українці, що повернулися з московського полону, можуть і тобі роз'яснити про те, що ти і як, маніпулюєш про Тил!?!?!
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12.06.2026 14:33 Ответить
Ти дебіл, або за кордоном думати розучили. Ті українці що повернулися з полону і є воїни.
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12.06.2026 14:49 Ответить
тил вже практично не існує..
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12.06.2026 14:40 Ответить
є не тил а сцикокодло.....
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12.06.2026 14:56 Ответить
це не про військових на тилових посадах а про тих що з дому виходять тільки в ночі
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12.06.2026 14:57 Ответить
А ти знаєш скільки зараз в тилу " непогано заробляють" ті хто після бойових поранень обмеженість отримали,і задіяні 24/7 в охороні складів з б/к, штабів,рем ротах, МВГ, а про тилове забезпечення ти чув,чи ти думаєш що б/к саме грузиться,техніка сама ремонтується,сух пай сам комплектується?? Я думаю що в тебе є шанс піти на місце цих " заробітчан" і заробити гарні гроші.
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12.06.2026 15:20 Ответить
Гундосий чорт
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12.06.2026 14:29 Ответить
Памятаймо Українці про причини та наслідки для Укранців, з 2019 року‼️🤬‼️🤬‼️🤬, перебування в Урядовому кварталі зеленського з моноШоблою у ВРУ!!
19 квітня 2026, 11:54 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...

7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
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12.06.2026 14:30 Ответить
Ну він власне зробив усе, що міг щоб війна закінчилася 27.02.2022, просто його варіант закінчення війни не влаштував українців.
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12.06.2026 14:43 Ответить
"єРресурс" - нова програма для всіх, хто хоче отримати єПоліпшення та єПокращення
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12.06.2026 14:31 Ответить
Що полилось лайно з брехливої хрипливої пащеки...
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12.06.2026 14:31 Ответить
пиндить.
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12.06.2026 14:33 Ответить
тим що в тилу(особливо ТЦК) , МВС(поліціянтам і ТСЦ і ДМС) прокурорським і прикордонникам можна платню не підвищувати, а може і знижувати (там черга бажаючих стоїть), тим що в окопах підніміть і зарплату і забезпечення
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12.06.2026 14:36 Ответить
Знайшли цікаве рішення?
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12.06.2026 14:39 Ответить
Демобілізуєте дідів 50+, які сидять по ППД і лікуються, бо не можуть нормально служити, але отримують грошове забезпечення, спорядження, лікування і відразу звільняються кошти для бійців на ЛБЗ...
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12.06.2026 14:41 Ответить
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12.06.2026 14:41 Ответить
Щоб підняти депутатам та мєнтам ніхто не питав скільки повинен заробляти звичайний працівник. Вам ще пенсії підарасам потрібно платити космічні.
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12.06.2026 14:42 Ответить
Неужели строительство дома для некого Вовы остановили? И сразу деньги на армию появились.
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12.06.2026 14:43 Ответить
Народні депутати збільшили собі виплати втричі - до 200 тисяч гривень

https://ukranews.com/ua/news/1120606-vr-progolosuvala-za-zbilshennya-vyplat-nardepam-na-120-000-grn
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12.06.2026 14:44 Ответить
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12.06.2026 14:50 Ответить
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12.06.2026 14:51 Ответить
на москві місцеві мєнти кадирівцям честь віддають..
рускій мір, пля
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12.06.2026 15:06 Ответить
Є ресурс. Проста дєнєг жалко! Наш *******.
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12.06.2026 15:00 Ответить
Звідки така щедрість на п'ятому році війни?
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12.06.2026 15:07 Ответить
Тобто нічого не зрозуміло. Схеми і далі будуть процвітати. Ліві бр, мертві душі, чорні каси. Командирам збільшать сто відсотків. Ха ха ха.
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12.06.2026 15:13 Ответить
І така брехня кожноденна з 19 року, яка призвела до сотень тисяч вбитих, закатованих, згвалтованих, скіки зруйновиних міст сел... - казалось шо ще треба для повної ненависті до цього тіла - а ні хріна - воно ще має високу довіру від повних деградантів українців.
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12.06.2026 15:13 Ответить
сци'кулянти готові платити 30000$ мафії,
а тут 30000 гривень..
ну то й так добре..
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12.06.2026 15:15 Ответить
"Більше можливостей зростати в армії" це лизати сраку совковим командирам, яких після відставки Залужного розвелось як тарганів?
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12.06.2026 15:15 Ответить
Как только получил пенделя, так сразу и ресурс нашел.
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12.06.2026 15:19 Ответить
А что мешало Зеленскому официально в Раде увеличить зарплату военным, а ментам искать ресурс?
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12.06.2026 15:21 Ответить
тільки коли хай підняли з приводу зняття з потреб ЗСУ ₴40'000'000'000 по року - Зеля завівся і тепер наказує повернути, але називає це "є ресурс збільшити виплати в армії"(с)
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12.06.2026 15:23 Ответить
А чого такий нарід не довольний.Ви ж його і вибрали...........в 19
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12.06.2026 15:34 Ответить
що хатинку продаш яку за вкрадені гроші збудував....чи ще і грошей отриманих за оманську зраду підкинешь...
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12.06.2026 16:05 Ответить
Невже відправлять на армію те, що зелена банда накрала на Династії, Будівництві тощо? Що, прямо всі 200млрд.???
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12.06.2026 16:33 Ответить
 
 