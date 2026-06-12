МО готовит реформу доплат для военных и введение сроков службы, - Свириденко
Министерство обороны Украины готовит реформу, которая предусматривает увеличение надбавок для военнослужащих и установление конкретных сроков службы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко во время пленарного заседания ВР Украины.
По ее словам, соответствующий пакет изменений планируется представить уже в ближайшие недели.
Свириденко отметила, что реализация реформы потребует значительных финансовых ресурсов, поэтому правительство сейчас работает над сбалансированием бюджета.
"Это большие средства. Мы сейчас рассчитываем, каким образом нам сбалансировать бюджет для того, чтобы обеспечить непрерывность этих выплат как в этом году, так и в последующие периоды", — сказала она.
Что предусматривает реформа
Ожидается, что инициатива будет охватывать:
- пересмотр системы денежных доплат военным;
- введение более четких сроков службы;
- стабилизацию и гарантированность выплат в долгосрочной перспективе.
Детали реформы должны быть обнародованы после ее официального представления.
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Нам курва не спішно.
Які ви *****... через кілька тижнів. Суки ********!
"Мотивацією піхотинців" займаються командири, утримуючи військових за колючим дротом.
Навіщо вам підвищувати зарплати? Ви ж однаково нікуди не втечете.
шо, більш чітких ніж "назавжди"? може навіть чіткіших за "поки рак на горі свисне"? оце потужно.
zельона гнида свиридня ..
мєнтов зовсім без грошей зашите?
дебілка свириденка така технократка, закачаєшся.....
звільнитися не можна, бо на війну відразу!
тож, як не крути вся країна в заручниках у зеленого чудо юдо клану.
і нажаль, задовго до 2019 року....
запровадження більш чітких термінів служби;
більш чітких? Куда вже чьотчє
не буде ніяких термінів служби і ніхто нікого міняти не буде, навіть якщо ті два міліона ухилянтів туда завтра прийдуть с повінной. Сирок краще штурмане пару посадок і зробить їх свідками контрнаступу. Нашим команділам та офіцелам скільки людей не дай вони їх всіх угроблять там...
Відео в ютубі: Побитий новий рекорд ТЦК: 30 ухилянтів на 1 добровольця, сам Гінес був на місці і фіксував рекорд Просто жах. Кидаються на людей, їх вже в рази більше ніж людей, хапають хворих та непридатних замість того, щоб повоювати хоча б по черзі!
За даними вікіпедії, 356 на душу населення, а середня по світу 165, а як врахувати набори останнього часу, 10 млн. виїхавших, відняти окуповані території і додати муніципальну охорону, міську варту і венбест з правом патрулюванням, вийде різниця в 5 разів. І багато вони вам допомогли? Не знаю жодного знайомого, кому вони допомогли, навіть заяви не реєструють, зайняті охороною корупційних дуп. Могли б воювати хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна. Поки стояв на переході на Червоної Калини, за хвилину проїхало 3 ментівські патрулі! Отак їх мало. А зРада знов підвищує зарплату 2-й рік поспіль!
https://www.facebook.com/groups/313305360436321/posts/1544381940661984/
Це не вкладається в голові, здається, в командуванні диверсанти, які наказують таке робити!
І ніякого покарання! От ставлення до військових!
І які контракти святять обмежено придатним, яких зараз переважно хапають? Хіба що у Скелю на катування і вірну смерть.