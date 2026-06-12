МО готовит реформу доплат для военных и введение сроков службы, - Свириденко

Министерство обороны Украины готовит реформу, которая предусматривает увеличение надбавок для военнослужащих и установление конкретных сроков службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко во время пленарного заседания ВР Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, соответствующий пакет изменений планируется представить уже в ближайшие недели.

Свириденко отметила, что реализация реформы потребует значительных финансовых ресурсов, поэтому правительство сейчас работает над сбалансированием бюджета.

"Это большие средства. Мы сейчас рассчитываем, каким образом нам сбалансировать бюджет для того, чтобы обеспечить непрерывность этих выплат как в этом году, так и в последующие периоды", — сказала она.

Что предусматривает реформа

Ожидается, что инициатива будет охватывать:

пересмотр системы денежных доплат военным;

введение более четких сроков службы;

стабилизацию и гарантированность выплат в долгосрочной перспективе.

Детали реформы должны быть обнародованы после ее официального представления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выплаты военным в Украине могут повысить: Генштаб рассматривает несколько вариантов, - Гнатов