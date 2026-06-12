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Новости Выплаты военным Реформы в армии
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МО готовит реформу доплат для военных и введение сроков службы, - Свириденко

зсу, військові

Министерство обороны Украины готовит реформу, которая предусматривает увеличение надбавок для военнослужащих и установление конкретных сроков службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко во время пленарного заседания ВР Украины.

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По ее словам, соответствующий пакет изменений планируется представить уже в ближайшие недели.

Свириденко отметила, что реализация реформы потребует значительных финансовых ресурсов, поэтому правительство сейчас работает над сбалансированием бюджета.

"Это большие средства. Мы сейчас рассчитываем, каким образом нам сбалансировать бюджет для того, чтобы обеспечить непрерывность этих выплат как в этом году, так и в последующие периоды", — сказала она.

Что предусматривает реформа

Ожидается, что инициатива будет охватывать:

  • пересмотр системы денежных доплат военным;
  • введение более четких сроков службы;
  • стабилизацию и гарантированность выплат в долгосрочной перспективе.

Детали реформы должны быть обнародованы после ее официального представления.

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Автор: 

выплаты (765) Минобороны (9655) реформы (3925) ВСУ (7816) Свириденко Юлия (480)
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Топ комментарии
+6
Ви там помаліше...
Нам курва не спішно.
Які ви *****... через кілька тижнів. Суки ********!
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12.06.2026 10:26 Ответить
+5
Доплати це подачка, сьогодні є а завтра немає! Потрібно піднімати базове грошове забезпечення військових яке досі на рівні 4-7 тис. грн. а решта це премії по 490%. Тому і не підписують контракти військовозобов'язані, бо в будь який момент премії відмінять і знову військові будуть отримувати мінімальну зарплату!
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12.06.2026 10:28 Ответить
+3
військовим треба не доплати (якими ви зможете крутити як захочете) - а високий базовий ОКЛАД без всякого zельоного кідалова з доплатами !
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12.06.2026 10:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ви там помаліше...
Нам курва не спішно.
Які ви *****... через кілька тижнів. Суки ********!
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12.06.2026 10:26 Ответить
Доплати це подачка, сьогодні є а завтра немає! Потрібно піднімати базове грошове забезпечення військових яке досі на рівні 4-7 тис. грн. а решта це премії по 490%. Тому і не підписують контракти військовозобов'язані, бо в будь який момент премії відмінять і знову військові будуть отримувати мінімальну зарплату!
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12.06.2026 10:28 Ответить
Навіщо виплачувати військовим високі зарплати, якщо вони все одно не можуть демобілізуватися?
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12.06.2026 10:33 Ответить
Тому що потрібно створити мотивацію для військовозобов'язаних для мобілізації та підписання контрактів. Якщо ми хочемо якісне поповнення для ЗСУ, а не бомжів з вулиці, які кидають зброю і тікають в СЗЧ, якщо ми хочемо припинити бусифікацію - потрібно піднімати базове грошове забезпечення військових, а не доплати які можна відмінити в будь який момент.
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12.06.2026 10:39 Ответить
А навіщо владі та Заходу хотіти припинити бусифікацію? Це ж економить їм гроші на дорогу ******* західну зброю. Заградотряди та колючий дріт - це і є мотивація. Де ви бачили, щоб рабам платили гроші? Дякуйте, що не вбили.
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12.06.2026 10:45 Ответить
Ситуація на фронті ускладнюється, слабовмотивовані піхотинці не можуть втримати оборону, що ми і бачимо на фронті, Покровськ та Мирноград втрачено і ворог рухається вглиб нашої території. Це сталось виключно через слабкість оборони, СЗЧ та дезертирство піхоти. Ми будемо й надалі втрачати позиції якщо не покращимо професійний рівень та мотивацію піхотинців.
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12.06.2026 10:47 Ответить
"Покращують професійний рівень" ТЦК, що відловлюють всіх підряд.
"Мотивацією піхотинців" займаються командири, утримуючи військових за колючим дротом.
Навіщо вам підвищувати зарплати? Ви ж однаково нікуди не втечете.
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12.06.2026 10:54 Ответить
Для чого ви обсираєте ЗСУ? Де це утримують військовослужбовців за колючим дротом? Не бачив такого жодного разу! Досить тут розповсюджувати російську пропаганду!
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12.06.2026 11:00 Ответить
Ви дійсно не розумієте чому так?
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12.06.2026 10:34 Ответить
Я багато що розумію і тому кажу - доплати не створюють мотивацію служити і тому це дурно витрачені гроші! Потрібно збільшувати базове - гарантоване законом, незалежне від рішення командира, грошове забезпечення військових!
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12.06.2026 10:42 Ответить
Ви профессійний військовий?
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12.06.2026 10:43 Ответить
Вже майже
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12.06.2026 10:45 Ответить
Ви не відповіли на питання. Та чи ні?
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12.06.2026 10:51 Ответить
Що для Вас професійний військовий?
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12.06.2026 10:54 Ответить
Я Вас зрозумів. Питання більше немає.
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12.06.2026 11:03 Ответить
військовим треба не доплати (якими ви зможете крутити як захочете) - а високий базовий ОКЛАД без всякого zельоного кідалова з доплатами !
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12.06.2026 10:29 Ответить
Навіщо витрачати владі та Заходу гроші на зарплати українським військовим? Вони ж все одно не можуть звільнитися зі служби.
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12.06.2026 10:57 Ответить
Втрати, СЗЧ, полон, поранені, списані зі служби - всі ці фактори потребують постійного поповнення ЗСУ.
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12.06.2026 11:02 Ответить
Браво. Вже 5-ть років військовим не підвищували виплати.
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12.06.2026 10:29 Ответить
Це тільки фронтовикам, а так підвищують
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12.06.2026 10:54 Ответить
"запровадження більш чітких термінів служби"

шо, більш чітких ніж "назавжди"? може навіть чіткіших за "поки рак на горі свисне"? оце потужно.
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12.06.2026 10:29 Ответить
Для кріпаків термінів служби не має, коли пан схоче, тоді і відпустить.., але це поки не точно)
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12.06.2026 10:35 Ответить
Ну раніше ж було, поки триває військовий стан. А тепер, більш чіткіше - поки "лідер", не видасть указ про демобілізацію...
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12.06.2026 10:39 Ответить
Не "назавжди", а "до 60 років".
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12.06.2026 10:58 Ответить
дякую поригав

zельона гнида свиридня ..
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12.06.2026 10:31 Ответить
отакої!!!
мєнтов зовсім без грошей зашите?
дебілка свириденка така технократка, закачаєшся.....
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12.06.2026 10:33 Ответить
*залишите
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12.06.2026 10:42 Ответить
Якщо мєнтам не платити гроші, то мєнти звільняться. А військові не можуть звільнитися. Тому навіщо їм платити більше грошей?
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12.06.2026 10:59 Ответить
нєнє!
звільнитися не можна, бо на війну відразу!
тож, як не крути вся країна в заручниках у зеленого чудо юдо клану.
і нажаль, задовго до 2019 року....
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12.06.2026 11:01 Ответить
Поки що з пустого в порожнє, в стилі - денег нет, но вы держитесь
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12.06.2026 10:43 Ответить
Свириденко вже понизили назад до віце-премʼєрки? Чи цій новині вже рік, і весь час розробляють і розробляють?)
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12.06.2026 10:44 Ответить
Тут поржав:
запровадження більш чітких термінів служби;
більш чітких? Куда вже чьотчє

не буде ніяких термінів служби і ніхто нікого міняти не буде, навіть якщо ті два міліона ухилянтів туда завтра прийдуть с повінной. Сирок краще штурмане пару посадок і зробить їх свідками контрнаступу. Нашим команділам та офіцелам скільки людей не дай вони їх всіх угроблять там...
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12.06.2026 10:45 Ответить
Ну раз є майже безкоштовний ресурс, то його треба використовувати.
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12.06.2026 11:01 Ответить
Цікаво, яке відношення вона має до ВСУ, мабуть багато вільного часу що вона скрізь сується. Менше б сиділа в інтернеті, більше зробила б для України. Хоча, дійсно чим більше сидить в інтернеті, краще для України
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12.06.2026 10:51 Ответить
мінекономіки фінансує ЗСУ.
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12.06.2026 11:03 Ответить
Мій брат отримував 120 000 гривень! Тепер йому гроші не потрібні! Він загинув!
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12.06.2026 10:55 Ответить
Виплатили 15 млн грн? Чи він ухилянт?
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12.06.2026 11:04 Ответить
А самі зняли 40 ярдів, навпаки? Ментам 2-й рік поспіль піднімають зарплату, військовим 3 роки не піднімають..
Відео в ютубі: Побитий новий рекорд ТЦК: 30 ухилянтів на 1 добровольця, сам Гінес був на місці і фіксував рекорд Просто жах. Кидаються на людей, їх вже в рази більше ніж людей, хапають хворих та непридатних замість того, щоб повоювати хоча б по черзі!
За даними вікіпедії, 356 на душу населення, а середня по світу 165, а як врахувати набори останнього часу, 10 млн. виїхавших, відняти окуповані території і додати муніципальну охорону, міську варту і венбест з правом патрулюванням, вийде різниця в 5 разів. І багато вони вам допомогли? Не знаю жодного знайомого, кому вони допомогли, навіть заяви не реєструють, зайняті охороною корупційних дуп. Могли б воювати хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна. Поки стояв на переході на Червоної Калини, за хвилину проїхало 3 ментівські патрулі! Отак їх мало. А зРада знов підвищує зарплату 2-й рік поспіль!
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12.06.2026 10:58 Ответить
Кажуть, ТЦКшники били ветерана без ніг з жахливою жорстокістю!
https://www.facebook.com/groups/313305360436321/posts/1544381940661984/
Це не вкладається в голові, здається, в командуванні диверсанти, які наказують таке робити!
І ніякого покарання! От ставлення до військових!

І які контракти святять обмежено придатним, яких зараз переважно хапають? Хіба що у Скелю на катування і вірну смерть.
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12.06.2026 11:00 Ответить
 
 