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Новости Финансирование Сил обороны Выплаты военным
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Выплаты военным в Украине могут повысить: Генштаб рассматривает несколько вариантов, - Гнатов

Повышение выплат военным: в Генштабе заявили о новых вариантах и поиске финансирования

Правительство рассматривает несколько сценариев повышения денежного довольствия военнослужащих. Предложения уже разработаны и находятся на стадии рассмотрения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов.

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Он отметил, что в настоящее время правительство работает над поиском необходимых финансовых ресурсов для реализации этих решений.

"Эта работа продолжается, и, надеюсь, в ближайшее время будут приняты решения, которые позволят улучшить денежное обеспечение", – отметил Гнатов.

Возможные размеры денежного обеспечения военных

Что касается возможных выплат украинским военным на уровне 300 000 – 400 000 грн, система денежного обеспечения является сложной и зависит от ряда факторов. По словам Гнатова, размер выплат определяется должностью военнослужащего, временем привлечения к боевым действиям, направлением выполнения задач и их характером.

"Все зависит от должности, которую занимает военнослужащий, времени его привлечения к боевым действиям, направления, где выполняются задачи, и от характера самих задач. Предложены изменения и в этой сфере. В частности, речь идет о пересмотре некоторых надбавок за выполнение боевых задач, прежде всего для военных первого эшелона на передовой. Эти предложения также находятся на рассмотрении", - отметил он.

Также Гнатов опроверг слухи о якобы политических разногласиях, которые влияют на повышение выплат военным.

"Позволю себе улыбнуться, потому что это даже звучит абсурдно. Ни главнокомандующий, ни министр обороны напрямую не принимают решения о денежном обеспечении военнослужащих", - добавил начальник Генштаба ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Больше призыва — больше возможностей для увольнения, — начальник Генштаба Гнатов о демобилизации

Автор: 

военнослужащие (6511) Андрей Гнатов (44)
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Топ комментарии
+11
Позавчора підвищили на 132 грн., а поліціянтам реально підняли вчора зп.
Цікаво, а хто тепер повинен йти воювати?
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11.06.2026 11:23 Ответить
+9
Їх "можуть" підвищити вже більше 4-х років, але чомусь підвищують комусь іншому.
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11.06.2026 11:09 Ответить
+8
Тільки є нюанс, військовий може загинути на передовій і всі підвищення до сраки йому будуть, але поліції теж підвищили і вони сидять в повній безпеці.
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11.06.2026 11:41 Ответить
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Їх "можуть" підвищити вже більше 4-х років, але чомусь підвищують комусь іншому.
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11.06.2026 11:09 Ответить
В основному владі, суддям, депутатам та іншим держслужбовцям, та інвалідам з їх числа
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11.06.2026 11:16 Ответить
Ментам вчора підвищили, будуть тепер отримувати від 50к(без офіц.звання) та вище. Ще на підході митники. Прожитковий мінімум(ПМ~3.400грн). Так, в апараті ДМС оклад не може бути менше 14 розмірів ПМ, в територіальних органах оклад не може бути менше 12 розмірів ПМ, спецпідрозділ детективів: оклад не може бути менше 20 розмірів ПМ.Це тільки про голий оклад, ще +30-50% премії, +звання, +вислуга років. Скоро судді будуть злидарями і заздрити.
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11.06.2026 12:34 Ответить
Так. Будується поліцейська «правова» держава за сценарієм фільму «Суддя Дред» де за порядком слідкують Судді - поліцейські, детективи та кати в одній особі.

Суддям, прокурорам, адвокам час йти в патрульні, бо вас не існує в сюжеті цієї країни мрій.
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11.06.2026 12:43 Ответить
Це повинна робити влада, а у Генштабу і так є куда гроші направляти.
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11.06.2026 11:15 Ответить
Для этого у нас есть верховный Главком. А ему глубоко похер. Это не его лекторат. Он недавно 40 лярдов забрал от обороны и отдал на популизм. Вот там как-раз его избиратели. Стадо без мозгов.
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11.06.2026 11:51 Ответить
Саме так - не йього лікторат - бо військових меньшість від виборців гниди і вони йьому у такому стані ніяк не загрожують. Нещодавно вийшов один військовий на Кращатик у кайданках - протестував проти такого відношення до ЗСУ.
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11.06.2026 12:47 Ответить
То це Генштаб голосує бюджет у ВР?
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11.06.2026 11:19 Ответить
Ніяких ознак на те що будуть підвищення немає. По суті нічого не запропоновано. Ха ха ха.
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11.06.2026 11:20 Ответить
Эти сказки мы слышим уже минимум два года. Как и про сроки службы и про демобилизацию. На армию власти насрать. Еще поначалу они боялись за свои задницы, но к концу 2022 перепуг прошел и власть занялась привычным делом - набиванием собственных карманов под красивые лозунги для лохов.
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11.06.2026 11:55 Ответить
Міністерство поліціянтів наприклад працює краще і оперативніше в цьому плані. Ха ха ха.
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11.06.2026 11:21 Ответить
Позавчора підвищили на 132 грн., а поліціянтам реально підняли вчора зп.
Цікаво, а хто тепер повинен йти воювати?
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11.06.2026 11:23 Ответить
В ви не здогадуєтеся навіщо поліції підняли зп?
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11.06.2026 12:09 Ответить
На 300? Чи аж на 400 грн??? Всі інші нулі - фікція. Або тридерасти увімкнуть друкарські машини на монетному..
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11.06.2026 11:24 Ответить
ключове слово,,,МОЖУТЬ,,,а хлопці на фронті також,,МОЖУТЬ,, захищати це зелене чмо а ,,МОЖУТЬ,, і прийти по їх душі
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11.06.2026 11:34 Ответить
Тільки є нюанс, військовий може загинути на передовій і всі підвищення до сраки йому будуть, але поліції теж підвищили і вони сидять в повній безпеці.
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11.06.2026 11:41 Ответить
Можуть чи будуть підвищувати? Гниди зелені злодійські, щоб ви вдавились краденим...
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11.06.2026 12:08 Ответить
Виплати військовм в Україні можуть підвищити? А можуть і не підвищити. Якщо підвищать то на копійки. Зате підвищать випоати оточенню Голобородька і це буде робитися за рахунок військових. Мені здається, що Гнатов мав би захищати військових, а не мародерів.
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11.06.2026 12:13 Ответить
Виплати військовим в Україні можуть підвищити: Генштаб розглядає кілька варіантів:
1. На 132 грн
2. На 133 грн
3. Ех, гуляти, так гуляти! На140 грн!!!
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11.06.2026 12:13 Ответить
Але ключове слово, МОЖУТЬ
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11.06.2026 12:38 Ответить
Дивно що коли підвищили мусорам, депутатам, прокурорам проблем не виникало, а з військовими ну ніяк не виходить...
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11.06.2026 12:15 Ответить
Гроші на мусорів знайшли. Гидота.
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11.06.2026 12:15 Ответить
А може треба зробити все навпаки: підвищити виплати військовослужбовцям в рази та без усяких варіантів, а поліціянтам, прокурорам та нердепав виплачувати зарплати в залежності від часу, проведеного на ЛБЗ?
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11.06.2026 12:17 Ответить
Опустять гривню до 100 грн. за долар і піднімуть заплату в двічі, ось такий фокус. І вовки ситі і вівці цілі))...
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11.06.2026 12:18 Ответить
 
 