Выплаты военным в Украине могут повысить: Генштаб рассматривает несколько вариантов, - Гнатов

Правительство рассматривает несколько сценариев повышения денежного довольствия военнослужащих. Предложения уже разработаны и находятся на стадии рассмотрения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов.

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Он отметил, что в настоящее время правительство работает над поиском необходимых финансовых ресурсов для реализации этих решений.

"Эта работа продолжается, и, надеюсь, в ближайшее время будут приняты решения, которые позволят улучшить денежное обеспечение", – отметил Гнатов.

Возможные размеры денежного обеспечения военных

Что касается возможных выплат украинским военным на уровне 300 000 – 400 000 грн, система денежного обеспечения является сложной и зависит от ряда факторов. По словам Гнатова, размер выплат определяется должностью военнослужащего, временем привлечения к боевым действиям, направлением выполнения задач и их характером.

"Все зависит от должности, которую занимает военнослужащий, времени его привлечения к боевым действиям, направления, где выполняются задачи, и от характера самих задач. Предложены изменения и в этой сфере. В частности, речь идет о пересмотре некоторых надбавок за выполнение боевых задач, прежде всего для военных первого эшелона на передовой. Эти предложения также находятся на рассмотрении", - отметил он.

Также Гнатов опроверг слухи о якобы политических разногласиях, которые влияют на повышение выплат военным.

"Позволю себе улыбнуться, потому что это даже звучит абсурдно. Ни главнокомандующий, ни министр обороны напрямую не принимают решения о денежном обеспечении военнослужащих", - добавил начальник Генштаба ВСУ.

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