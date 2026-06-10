Больше призыва - больше возможностей для увольнения, - начальник Генштаба Гнатов о демобилизации

Генеральный штаб ВСУ назвал темпы и объемы призыва главным условием для начала демобилизации военнослужащих.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Условия демобилизации

Гнатов отметил, что обществу и политикам не стоит вдаваться в подробные обсуждения конкретных дат или сроков, поскольку ситуация на поле боя диктует жесткие условия.

"О демобилизации сейчас не стоит говорить подробно, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий", – подчеркнул он.

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По его словам, проблема является комплексной, но работа над поиском компромиссных решений продолжается непрерывно. Военное руководство разрабатывает несколько альтернативных сценариев.

Кто в очереди первый

Сейчас в центре внимания властей находятся варианты увольнения в запас тех категорий защитников, которые имеют наибольший срок непрерывной службы:

Ветераны 2022 года: Бойцы, которые мобилизовались или пошли добровольцами в первые дни российского вторжения.

Кадровые военные: Воины, которые непрерывно находятся в строю на протяжении многих лет еще до начала большой войны.

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Гнатов отметил, что пока невозможно допустить массовое увольнение военнослужащих, когда темпы мобилизации недостаточны.

Мобилизация и демобилизация напрямую связаны между собой, добавил начальник Генштаба:

"Чем выше будут показатели призыва, тем больше возможностей появится для увольнения тех категорий военных, которые уже имеют на это право".

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