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Новости Альтернатива демобилизации
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Больше призыва - больше возможностей для увольнения, - начальник Генштаба Гнатов о демобилизации

демобилизация

Генеральный штаб ВСУ назвал темпы и объемы призыва главным условием для начала демобилизации военнослужащих.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Условия демобилизации

Гнатов отметил, что обществу и политикам не стоит вдаваться в подробные обсуждения конкретных дат или сроков, поскольку ситуация на поле боя диктует жесткие условия.

"О демобилизации сейчас не стоит говорить подробно, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий", – подчеркнул он.

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По его словам, проблема является комплексной, но работа над поиском компромиссных решений продолжается непрерывно. Военное руководство разрабатывает несколько альтернативных сценариев.

Кто в очереди первый 

Сейчас в центре внимания властей находятся варианты увольнения в запас тех категорий защитников, которые имеют наибольший срок непрерывной службы:

  • Ветераны 2022 года: Бойцы, которые мобилизовались или пошли добровольцами в первые дни российского вторжения.

  • Кадровые военные: Воины, которые непрерывно находятся в строю на протяжении многих лет еще до начала большой войны.

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Гнатов отметил, что пока невозможно допустить массовое увольнение военнослужащих, когда темпы мобилизации недостаточны.

Мобилизация и демобилизация напрямую связаны между собой, добавил начальник Генштаба:

"Чем выше будут показатели призыва, тем больше возможностей появится для увольнения тех категорий военных, которые уже имеют на это право".

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Автор: 

Генштаб ВС (8164) мобилизация (3094) демобилизация (167) Андрей Гнатов (43)
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Топ комментарии
+9
Отож.

Лучшая мотивация - это борьба за жизнь каждого солдата.
А наши придурки думали что население бесконечное, и посылали "бесплатных" солдатов по минным полям и переправам на Крынки.

Пару раз сработало, а потом украинский народ посмотрел на это, понял что от бурятов это ничем не отличается, и сказки про бурятов работать перестали.

Что самое интересное, любая страна у которой иссякает армия - включает дипломатию и начинает спорить об условиях мира за столом с противником. Лишь две страны были исключением - Германия которую принудили подписать позорную капитуляцию и фактически разделили в два ствола, и Парагвай, который из процветающей экономики южноамериканского континента превратился в банановую республику и до сих пор не может оклематься.

А вот страны которые подписали капитуляцию, но не угробили свое население (хоть и лишились кусочков земли) - стали жить лучше. Финляндия - 11 место по уровню качества жизни, Япония - 25-е. Для сравнения, Незламна - на 78-м, Парашия - на 72-м, Литва на 57-м.

- - -

Вангую что после этого комментария начнется тупизна в стиле "кац предлагает сдацца"
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10.06.2026 20:46 Ответить
+8
це ж отой гнатов, що нев'їбенний переговорник по маямам?
тупорилий солдафон, тай ще на холуйстві у зеленого юдо клану мародерів!
про дємбєль зарано казати, але тецеку наказано хапати всіх будь де!
навіть хлібороба з трактора у полі!
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10.06.2026 20:33 Ответить
+8
До до до.

Мобiлiзацiя з переходом в бусифiкацiею, не зменшуеться з 2023 року, а стае все агресивнiшою та агресивнiшою.

- Зечмо казало про 30000 в мiсяць. 30к*12 мiс*3 = 1 мiльйон 80 тисяч.
- Демобiлiзацii нема, ну окрiм для всяких елiтних Валерiiв Непридатних, та Стерненкiв з Шабунiними.
- Окрiм цього були добровольцi та вже iснуючий склад ЗСУ.

То де ви подiли бiльше ляма украiнцiв, чорти?
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10.06.2026 20:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
це ж отой гнатов, що нев'їбенний переговорник по маямам?
тупорилий солдафон, тай ще на холуйстві у зеленого юдо клану мародерів!
про дємбєль зарано казати, але тецеку наказано хапати всіх будь де!
навіть хлібороба з трактора у полі!
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10.06.2026 20:33 Ответить
До до до.

Мобiлiзацiя з переходом в бусифiкацiею, не зменшуеться з 2023 року, а стае все агресивнiшою та агресивнiшою.

- Зечмо казало про 30000 в мiсяць. 30к*12 мiс*3 = 1 мiльйон 80 тисяч.
- Демобiлiзацii нема, ну окрiм для всяких елiтних Валерiiв Непридатних, та Стерненкiв з Шабунiними.
- Окрiм цього були добровольцi та вже iснуючий склад ЗСУ.

То де ви подiли бiльше ляма украiнцiв, чорти?
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10.06.2026 20:34 Ответить
Ну надо быть честными - Бутусов сказал что до армии доходит хорошо если 5000 из тех 30000. Остальные куда то официально - или не очень - растворяются. Но продумать систему которая бы привлекала в армию просто 5000 человек в месяц мотивируя их разнообразными плюшками - никак не получается. Потому мы будем продолжать то что не работает и выгребать от этого все негативные последствия.
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10.06.2026 20:36 Ответить
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10.06.2026 20:44 Ответить
Отож.

Лучшая мотивация - это борьба за жизнь каждого солдата.
А наши придурки думали что население бесконечное, и посылали "бесплатных" солдатов по минным полям и переправам на Крынки.

Пару раз сработало, а потом украинский народ посмотрел на это, понял что от бурятов это ничем не отличается, и сказки про бурятов работать перестали.

Что самое интересное, любая страна у которой иссякает армия - включает дипломатию и начинает спорить об условиях мира за столом с противником. Лишь две страны были исключением - Германия которую принудили подписать позорную капитуляцию и фактически разделили в два ствола, и Парагвай, который из процветающей экономики южноамериканского континента превратился в банановую республику и до сих пор не может оклематься.

А вот страны которые подписали капитуляцию, но не угробили свое население (хоть и лишились кусочков земли) - стали жить лучше. Финляндия - 11 место по уровню качества жизни, Япония - 25-е. Для сравнения, Незламна - на 78-м, Парашия - на 72-м, Литва на 57-м.

- - -

Вангую что после этого комментария начнется тупизна в стиле "кац предлагает сдацца"
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10.06.2026 20:46 Ответить
З тими , хто пише "Зечмо казало" - ніхто домовлятися не буде !
Вам лише виставлять (вже виставили) умови до капітуляції
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10.06.2026 20:52 Ответить
Да, в данный момент договариваться не вариант, пока ***** еще жив или пока до него еще не дошло что чем дальше тем для него же хуже. Но это не отменяет того факта что нам нужно делать абсолютно все чтобы сберечь жизни и здоровье наших солдат. Если вместо Ивана-тракториста использовать отставного колумбийского солдата Хосе - то это нужно делать. Тем более что уровень подготовки их просто несопоставимы, в пользу Хосе естественно, который 20 лет бегал по джунглям в поисках наркоторговцев. Если вопрос можно решить деньгами - это не проблема а просто расходы. Просто например то что приходит в голову - если 4 миллиона проклятых ухилянтов будут платить по 10 тысяч в месяц официально за то чтобы их не трогали - 40 миллиардов в месяц. 5000 добровольцев могли бы просто с этих денег получить по 8 миллионов гривен подъемных - или примерно 180 тысяч долларов. Поверьте, за такие бабки в Колумбии бы строили подводные лодки и на них бы плыли в Украину чтобы наняться в армию вместо того чтобы возить кокс в США,
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10.06.2026 21:02 Ответить
Ну тепер - так. Домовлятись треба було коли за спиною була армiя, а попереду туман вiйни.

Тодi можна було сказати "так: Крим ваш, НАТО наше, за Донбас подумаемо, а поки що вибачайте, я пiшов заспокоювати наше мiльйонне вiйсько добровольцiв, бо воно чомусь хоче вже на Москву йти".

Ае повоювати хотiлося. I не лише Зеленському, а й коментаторам на кшталт Вiталiя Танчика, яким все марилась перемога над семикрат сильнiшою краiною. Пекельнi санкцii, Европа з нами, всi дiла.

Тепер, коли iнфраструктура в жопi, економiка там же, по вiйську недобор, пiв-ляма у СЗЧ (це не про кiлькiсть дезертирiв, це про вiдношення народу до вiйни), у США Трамп, в краiнi -20 млн людей, а захiд виявився iмпотентом - звiсно умови погiршаться. Тепер i Донецька i Херсонська область буде в умовах.

Ще повоювати хочеться? Ну без проблем, можемо ще пiв-ляма школярiв та жiнок набусярити. Але коли i вони кудись подiнуться, як подiвся лям попереднiх - в умовах вже буде просто область у складi РФ.
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10.06.2026 21:27 Ответить
Вбиті, поранені, демобілізовані з різних причин, сзч. Процес безперервний.
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10.06.2026 21:07 Ответить
Ну так про це й мова, що не буде нiякоi демобiлiзацii - буде конвейер для м'я ресурсу.
Але якщо в 2023 цьому очiльнику генштабу ще можна було повiрити - то тепер нехай ухилянти краще шкеряться - виживуть.
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10.06.2026 21:30 Ответить
У серпні 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 1031, яка дозволила чоловікам віком від 18 до 22 років (включно) вільно перетинати державний кордон в обох напрямках. До цього рішення, починаючи з лютого 2022 року, діяв масовий бан на виїзд для чоловіків віком 18-60 років.
Протягом перших кількох місяців після спрощення правил Україну залишили близько 100 тисяч молодих людей у віці 18-22 роки.
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10.06.2026 20:36 Ответить
Примусова мобілізація у Великій Британії під час Другої світової війни мала статус «Національної служби» (National Service) та вважається однією з найтотальніших і найефективніших в історії. Британський уряд під керівництвом Невілла Чемберлена, а згодом Вінстона Черчилля, мобілізував не лише чоловіків для фронту, а й жінок та цивільну економіку для тилу.
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10.06.2026 20:41 Ответить
Квітень 1939 року (мирний час): Через загрозу з боку нацистської Німеччини уряд ухвалив закон про військову підготовку (Military Training Act). Чоловіків віком 20-21 рік зобов'язали пройти 6 місяців навчання.

3 вересня 1939 року (початок війни): У день оголошення війни Німеччині парламент терміново ухвалив Закон про Національну службу. Мобілізація стала загальною для всіх чоловіків віком від 18 до 41 року.

Грудень 1941 року (криза людських ресурсів): Віковий ценз для чоловіків підняли до 51 року. Також Британія стала першою країною, яка запровадила примусову мобілізацію для жінок.
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10.06.2026 20:43 Ответить
Незаміжні жінки та бездітні вдови віком спочатку від 20 до 30 років (пізніше від 19 до 43 років) підлягали обов'язковому призову. Вони мали право вибору між:
Допоміжними військовими службами: Наприклад, ATS (Допоміжна територіальна служба), де служила майбутня королева Єлизавета II. Жінки працювали водіями, радистками, обслуговували ППО, але їм не видавали зброю без письмової згоди.
Роботою в промисловості: Виробництво зброї та літаків на заводах.
Жіночою сухопутною армією (Women's Land Army): Робота у сільському господарстві для забезпечення країни продовольством.
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10.06.2026 20:46 Ответить
Уряд розумів, що без міцного тилу та економіки війну не виграти. Існував жорсткий список професій, які мали повне або часткове «бронювання» від армії. На фронт не брали:
Шахтарів
Залізничників та інженерів
Фермерів та сільськогосподарських працівників
Лікарів, науковців та деяких держслужбовців
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10.06.2026 20:51 Ответить
У Британії офіційно визнавалося право людини відмовитися від війни через релігійні чи пацифістські переконання.
Близько 67 000 людей зареєструвалися як відмовники.
Кожен із них проходив спеціальний судовий трибунал. Якщо суд вірив у щирість переконань людини, її відправляли на альтернативну цивільну службу: в госпіталі, на ферми, у пожежні бригади чи цивільну оборону.
Тих, чиї мотиви визнавали нещирими (ухилянти), або хто повністю відмовлявся підкорятися рішенням трибуналу, засуджували до тюремного ув'язнення.
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10.06.2026 20:53 Ответить
Загалом відповідає дійсності. Але по перше треба враховувати лютість тієї війни, коли цілі міста руйнувались до піску і уламків цегли. По друге навіть тоді пішло на фронт лише 24,4% від населення Британії. Тому оце наше гасло пропаганди "воювати будуть всі" воно наскрізь популістське і брехливе, якщо в якійсь країні воювати будуть реально всі, то вже тій країні можна підписати смертний вирок.
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10.06.2026 21:23 Ответить

Тобто - про мінімізацію втрат мова не йде ? Лише про збільшення призову ?
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10.06.2026 20:42 Ответить
Невже хтось ще вірить у цю маячню? Ніякого звільнення не буде, скільки б не набусифікували.

Більше призову - більше можливостей для відбиття спалених посадок і нікому не потрібних руїн. Все це лише заради того, щоб лідору було чим похизуватися в вечірньому гундосику.
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10.06.2026 20:54 Ответить
А давайте, примусово депортувати молодих людей, віком ввд 18 до 25 років! Па приколу...
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10.06.2026 20:57 Ответить
Что ж - обычные дела
Нас с тобой *******
*******…
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10.06.2026 21:01 Ответить
Хава нагіла.
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10.06.2026 21:09 Ответить
Відверта брехня, і це зрозуміло кожному. Гребуть, ловлять постійно, але нікого не звільнили.
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10.06.2026 21:15 Ответить
Треба ще вміти керувати тим призовом,а не пхати на м'ясні штурми,плюс зброя і технології вирішують успіх у війні,а не кількість з ак на руках.Це ж очевидно.
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10.06.2026 21:17 Ответить
Это точно. В этой стране лучше не надеяться на лучшее, чтобы небыло обманчивых ожиданий разочарований. Когда не ждёшь ничего хорошего, то и не расстраиваешься когда приходит ******) Отличное жизненные кредо для Країни мрій )
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10.06.2026 21:37 Ответить
 
 