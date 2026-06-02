Демобилизация возможна не ранее чем через год после завершения войны, — командующий Нацгвардией

Командующий Нацгвардией назвал реальные сроки демобилизации

Демобилизация украинских военнослужащих возможна не ранее чем через год после полного завершения боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко рассказал журналистам. По его словам, после завершения войны армии понадобится длительный период адаптации и перестройки.

Армии нужно время на стабилизацию

"Будем учиться не воевать. Только потом, через год после того, как прекратятся боевые действия, возможна демобилизация. Мне кажется, это объективно", – отметил Пивненко.

Командующий подчеркнул, что после завершения войны военные структуры потребуют времени для перехода к новым условиям функционирования.

Он также признал, что сейчас отдельные военнослужащие находятся на передовых позициях по несколько месяцев подряд.

Рекрутинг назвали лучшим механизмом пополнения войск

Пивненко заявил, что самым эффективным способом комплектования армии считает рекрутинг.

В то же время сейчас через этот механизм в армию поступает менее трети новобранцев.

По словам командующего, система работы территориальных центров комплектования также требует изменений, однако он не поддерживает идею привлечения к такой работе военных с боевым опытом.

700 тисяч сидять в тилу з початку повномасштабної і ні разу не були навіть на другій лінії, а от щоб їх не чіпати беруть цивільних людей і через два місяці кидають на нуль в окопи на місяця, про яку справедливість може йти річ?
02.06.2026 20:40 Ответить
Все уже без тебя в курсе шо армия щас это рабство
02.06.2026 20:44 Ответить
Ти ж не хочеш. Люди приходять такі, у яких ніколи не було мобільних телефонів. Взагалі ніколи.
Де їх таких знаходять - не знаю.
Місцеві дурники з маленьких сіл.
02.06.2026 20:42 Ответить
Завершення чи заморожування ?
02.06.2026 20:17 Ответить
навіть переговорів нема, яке заморожування? яке завершення?
02.06.2026 20:29 Ответить
Це до Півненка питання
02.06.2026 20:39 Ответить
сам ти
02.06.2026 20:40 Ответить
Нас ще усіх посадять за вбивства "русскіх мальчіков". А командирів посадять за втрачене майно та зброю, яку не вдалося офіційно списати.
І сидіти нам тут після закінчення війни аж до 60-ти років (кому зараз 25 - готуйтеся, легіонери.. ще на 25 років (Аве Цезарь!))
02.06.2026 20:19 Ответить
тебе посадять за зрив мобілізації
02.06.2026 20:28 Ответить
Та й пофіг. Нормальних все одно не привозять. Одні системні наркомани, пацієнти дурок та імбецили від народження (причому, зовсім не жартую та не перебільшую)
02.06.2026 20:36 Ответить
а де тобі нормальних набрати?
02.06.2026 20:38 Ответить
На ті умови, що пропонує влада, розумні не йдуть.
02.06.2026 20:44 Ответить
насрати на владу. Тебе, твою сім'ю відверто хочуть вбити. Нормальна людина в такій ситуації воює.
02.06.2026 20:47 Ответить
А хто там казав що у тцк усі з бойовим досвідом? 🤔😁
А хто там казав що у тцк усі з бойовим досвідом? 🤔😁
02.06.2026 20:30 Ответить
Я чув що там суцільні герої інваліди ветерани
02.06.2026 20:37 Ответить
а нахрєн воно нам?
По-перше, ви ж, ухілеси, військовослужбовців ТЦК боїтеся та ненавидите. А, по друге, нам самим огидно служити разом з тиловими штафірками. І кінчиться це все масовими внутрішньокорпоративними конфліктами.
Як думаєте, чому відбуваються ці випадки з бойовими ветеранами? Вони нас не ******* і бояться.
02.06.2026 20:41 Ответить
Да сцяли вони на вас з великої гори. Їм надали картбланш для заробітку і вони ним користуються у повній мірі...
02.06.2026 21:09 Ответить
Золоті слова.... Нажаль....
02.06.2026 21:35 Ответить
А провести ротацию мешает религия "величайшего" или что врожденное у него?
02.06.2026 20:30 Ответить
Знаю, знаю. На фото львовский вокзал первая платформа.
02.06.2026 20:33 Ответить
І що? Відразу тупо всіх всіх одним махом демобілізують? Вірити військовим це себе не поважати, кажуть одне а роблять зовсім інше..
02.06.2026 20:38 Ответить
А навіщо сотням тисяч людей сидіти в окопах, якщо ворог розпустив свої війська?
Владі просто подобається мати безкоштовних рабів.
02.06.2026 20:55 Ответить
Це ти про всіх військових?
В такому разі всі цивільні ухилянти і прислужники куйла, так по твоєму?
02.06.2026 20:56 Ответить
Ні, вони - не раби! У рабів є права! Рабовласник не може раба безкарно вбити.
02.06.2026 20:47 Ответить
Рік будуть будувати хатинки начальству ?
02.06.2026 20:48 Ответить
це все лажа.всі розуміють що мобілізація зірвана кагалом при владі який втече за кордон при любому варіанті подій.
02.06.2026 20:56 Ответить
Он не уточнил, кто их содержать будет? Сразу после завершения войны грошей на армию никто извне не даст. Вместо того, чтобы бывшие солдаты працювали и платили податки, на них надо будет тратить недополученные гроши. Если так рассуждает командующий нацгвардией, то это для него сойдёт, но если так же думают премьер с президентом, то это приговор державе.
02.06.2026 20:59 Ответить
Хай не *******, чмо мєнтовське. Мобілізація прив'язана до воєнного стану а не до його хотілок.
02.06.2026 21:06 Ответить
Ну влада зовсім вже о...да, зробила з нас безправний ресурс, може такі дибіли зрозуміють, що ми військові, яких мобілізували люди і ми маємо право на нормальне життя.
02.06.2026 21:39 Ответить
 
 