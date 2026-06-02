Демобилизация возможна не ранее чем через год после завершения войны, — командующий Нацгвардией

Демобилизация украинских военнослужащих возможна не ранее чем через год после полного завершения боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко рассказал журналистам. По его словам, после завершения войны армии понадобится длительный период адаптации и перестройки.

Армии нужно время на стабилизацию

"Будем учиться не воевать. Только потом, через год после того, как прекратятся боевые действия, возможна демобилизация. Мне кажется, это объективно", – отметил Пивненко.

Командующий подчеркнул, что после завершения войны военные структуры потребуют времени для перехода к новым условиям функционирования.

Он также признал, что сейчас отдельные военнослужащие находятся на передовых позициях по несколько месяцев подряд.

Рекрутинг назвали лучшим механизмом пополнения войск

Пивненко заявил, что самым эффективным способом комплектования армии считает рекрутинг.

В то же время сейчас через этот механизм в армию поступает менее трети новобранцев.

По словам командующего, система работы территориальных центров комплектования также требует изменений, однако он не поддерживает идею привлечения к такой работе военных с боевым опытом.

