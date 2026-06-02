Демобілізація можлива не раніше ніж через рік після завершення війни, - командувач Нацгвардії

Демобілізація українських військовослужбовців можлива не раніше ніж через рік після повного завершення бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів журналістам. За його словами, після завершення війни армії знадобиться тривалий період адаптації та перебудови.

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Армії потрібен час на стабілізацію

"Будемо вчитися не воювати. Лише потім, через рік після того, як зупиняться бойові дії, можлива демобілізація. Мені здається це об’єктивно", – зазначив Півненко.

Командувач наголосив, що після завершення війни військові структури потребуватимуть часу для переходу до нових умов функціонування.

Він також визнав, що нині окремі військовослужбовці перебувають на передових позиціях по кілька місяців поспіль.

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Рекрутинг назвали найкращим механізмом поповнення війська

Півненко заявив, що найефективнішим способом комплектування армії вважає рекрутинг.

Водночас наразі через цей механізм до війська приходить менш як третина новобранців.

За словами командувача, система роботи територіальних центрів комплектування також потребує змін, однак він не підтримує ідею залучення до такої роботи військових із бойовим досвідом.

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