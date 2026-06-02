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Новини Законопроєкт про демобілізацію
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Демобілізація можлива не раніше ніж через рік після завершення війни, - командувач Нацгвардії

Командувач Нацгвардії назвав реальні терміни демобілізації

Демобілізація українських військовослужбовців можлива не раніше ніж через рік після повного завершення бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів журналістам. За його словами, після завершення війни армії знадобиться тривалий період адаптації та перебудови.

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Армії потрібен час на стабілізацію

"Будемо вчитися не воювати. Лише потім, через рік після того, як зупиняться бойові дії, можлива демобілізація. Мені здається це об’єктивно", – зазначив Півненко.

Командувач наголосив, що після завершення війни військові структури потребуватимуть часу для переходу до нових умов функціонування.

Він також визнав, що нині окремі військовослужбовці перебувають на передових позиціях по кілька місяців поспіль.

Читайте: Сирський розповів, коли в Україні можлива демобілізація військових

Рекрутинг назвали найкращим механізмом поповнення війська

Півненко заявив, що найефективнішим способом комплектування армії вважає рекрутинг.

Водночас наразі через цей механізм до війська приходить менш як третина новобранців.

За словами командувача, система роботи територіальних центрів комплектування також потребує змін, однак він не підтримує ідею залучення до такої роботи військових із бойовим досвідом.

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демобілізація (122) Півненко Олександр (42) війна в Україні (8441)
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Топ коментарі
+8
700 тисяч сидять в тилу з початку повномасштабної і ні разу не були навіть на другій лінії, а от щоб їх не чіпати беруть цивільних людей і через два місяці кидають на нуль в окопи на місяця, про яку справедливість може йти річ?
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02.06.2026 20:40 Відповісти
+7
Все уже без тебя в курсе шо армия щас это рабство
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02.06.2026 20:44 Відповісти
+5
Ти ж не хочеш. Люди приходять такі, у яких ніколи не було мобільних телефонів. Взагалі ніколи.
Де їх таких знаходять - не знаю.
Місцеві дурники з маленьких сіл.
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02.06.2026 20:42 Відповісти
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Завершення чи заморожування ?
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02.06.2026 20:17 Відповісти
навіть переговорів нема, яке заморожування? яке завершення?
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02.06.2026 20:29 Відповісти
Це до Півненка питання
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02.06.2026 20:39 Відповісти
сам ти
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02.06.2026 20:40 Відповісти
Нас ще усіх посадять за вбивства "русскіх мальчіков". А командирів посадять за втрачене майно та зброю, яку не вдалося офіційно списати.
І сидіти нам тут після закінчення війни аж до 60-ти років (кому зараз 25 - готуйтеся, легіонери.. ще на 25 років (Аве Цезарь!))
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02.06.2026 20:19 Відповісти
тебе посадять за зрив мобілізації
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02.06.2026 20:28 Відповісти
Та й пофіг. Нормальних все одно не привозять. Одні системні наркомани, пацієнти дурок та імбецили від народження (причому, зовсім не жартую та не перебільшую)
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02.06.2026 20:36 Відповісти
а де тобі нормальних набрати?
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02.06.2026 20:38 Відповісти
Ти ж не хочеш. Люди приходять такі, у яких ніколи не було мобільних телефонів. Взагалі ніколи.
Де їх таких знаходять - не знаю.
Місцеві дурники з маленьких сіл.
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02.06.2026 20:42 Відповісти
На ті умови, що пропонує влада, розумні не йдуть.
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02.06.2026 20:44 Відповісти
насрати на владу. Тебе, твою сім'ю відверто хочуть вбити. Нормальна людина в такій ситуації воює.
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02.06.2026 20:47 Відповісти
таких як ти наслухався.
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02.06.2026 22:09 Відповісти
За словами командувача, система роботи територіальних центрів комплектування також потребує змін, однак він не підтримує ідею залучення до такої роботи військових із бойовим досвідом. Джерело: https://censor.net/ua/n4006405
А хто там казав що у тцк усі з бойовим досвідом? 🤔😁
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02.06.2026 20:30 Відповісти
Я чув що там суцільні герої інваліди ветерани
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02.06.2026 20:37 Відповісти
а нахрєн воно нам?
По-перше, ви ж, ухілеси, військовослужбовців ТЦК боїтеся та ненавидите. А, по друге, нам самим огидно служити разом з тиловими штафірками. І кінчиться це все масовими внутрішньокорпоративними конфліктами.
Як думаєте, чому відбуваються ці випадки з бойовими ветеранами? Вони нас не ******* і бояться.
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02.06.2026 20:41 Відповісти
Да сцяли вони на вас з великої гори. Їм надали картбланш для заробітку і вони ним користуються у повній мірі...
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02.06.2026 21:09 Відповісти
Золоті слова.... Нажаль....
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02.06.2026 21:35 Відповісти
А провести ротацию мешает религия "величайшего" или что врожденное у него?
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02.06.2026 20:30 Відповісти
Знаю, знаю. На фото львовский вокзал первая платформа.
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02.06.2026 20:33 Відповісти
І що? Відразу тупо всіх всіх одним махом демобілізують? Вірити військовим це себе не поважати, кажуть одне а роблять зовсім інше..
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02.06.2026 20:38 Відповісти
А навіщо сотням тисяч людей сидіти в окопах, якщо ворог розпустив свої війська?
Владі просто подобається мати безкоштовних рабів.
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02.06.2026 20:55 Відповісти
Це ти про всіх військових?
В такому разі всі цивільні ухилянти і прислужники куйла, так по твоєму?
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02.06.2026 20:56 Відповісти
700 тисяч сидять в тилу з початку повномасштабної і ні разу не були навіть на другій лінії, а от щоб їх не чіпати беруть цивільних людей і через два місяці кидають на нуль в окопи на місяця, про яку справедливість може йти річ?
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02.06.2026 20:40 Відповісти
Піди і посиди в тилу, чому в 2022 році не пішов, щоб нормально прилаштуватися?
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02.06.2026 21:40 Відповісти
Переживаєш за владу мафіозі, хочеш, щоб їм ще хтось відкашляв за життя?
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02.06.2026 22:11 Відповісти
Все уже без тебя в курсе шо армия щас это рабство
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02.06.2026 20:44 Відповісти
Ні, вони - не раби! У рабів є права! Рабовласник не може раба безкарно вбити.
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02.06.2026 20:47 Відповісти
Рік будуть будувати хатинки начальству ?
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02.06.2026 20:48 Відповісти
це все лажа.всі розуміють що мобілізація зірвана кагалом при владі який втече за кордон при любому варіанті подій.
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02.06.2026 20:56 Відповісти
Он не уточнил, кто их содержать будет? Сразу после завершения войны грошей на армию никто извне не даст. Вместо того, чтобы бывшие солдаты працювали и платили податки, на них надо будет тратить недополученные гроши. Если так рассуждает командующий нацгвардией, то это для него сойдёт, но если так же думают премьер с президентом, то это приговор державе.
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02.06.2026 20:59 Відповісти
Просто треба потім звикати до мирного цивільного життя, а для отаких воїнів особливо для сирка це ж справжня ломка буде! Як так м'ясо не буде йти в м'ясні штурми?!
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02.06.2026 21:43 Відповісти
Хай не *******, чмо мєнтовське. Мобілізація прив'язана до воєнного стану а не до його хотілок.
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02.06.2026 21:06 Відповісти
а тобі яка різниця, ухилєс?
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02.06.2026 22:13 Відповісти
Ну влада зовсім вже о...да, зробила з нас безправний ресурс, може такі дибіли зрозуміють, що ми військові, яких мобілізували люди і ми маємо право на нормальне життя.
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02.06.2026 21:39 Відповісти
Те 90 миллиардов идут с таким скрипом так еще даже перемирия нету. И то там привязали к повышению налогов на все. Санкции Англия и якшал уже начали понемногу снимать. Кто ему сказал что котото будет платить на миллионную армию когда ***** созреет на заморозку? Первое что Европа им скажет все арбайтен и воскрешайте свою убитую экономику а миллион активного населения херней будет маяться от безделия в армии?
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02.06.2026 21:49 Відповісти
Каким законом он собирается держать мобилизованных еще год после отмены военного положения?
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02.06.2026 21:52 Відповісти
Вони зовсім вийшли з берегів. Знущаються з народу, влаштували рекет і полювання на хвориз, тримають людей як рабів, катують, відправляють на смерть нездатних воювати. Вожнні злочинці московські і наші, здається, просто змовились проти нас? Вирішили нас винищити!
Сподобалось тримати рабів, будуть катувати у скелі, доїти та змушувати будувати собі дачі, навіть, як хтось зможе зупинити цю бійню?
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02.06.2026 22:14 Відповісти
 
 