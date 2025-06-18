УКР
Новини Законопроєкт про демобілізацію
Стефанчук про демобілізацію: Без позиції військових ВР не має морального права ухвалювати такі речі

Стефанчук озвучив позицію Ради щодо демобілізації

Верховна Рада не має морального права ухвалювати рішення щодо демобілізації без позиції українських військових.

Про це заявив спікер ВР Руслан Стефанчук в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я вже декілька разів відповідав, що такі важливі речі як демобілізація, без позиції військових український парламент як політичний орган приймати просто не має морального права. Тільки після того, як ми проговоримо з військовими перспективи і наслідки цього рішення", - пояснив він.

Стефанчук навів приклад з історії, коли таке рішення в Україні ухвалила Центральна Рада.

"Приймалося в 1918 році, коли Порш, тодішній міністр оборони, вніс цей законопроєкт. І ми дуже добре знаємо, чим все це завершилось в Українській народній республіці. І саме тому, що ми це знаємо, ми дуже обережно підходимо до цих питань", - додав спікер.

Водночас, зазначив Стефанчук, українські воїни повинні мати справедливі правила ротацій, справедливі правила відпусток, справедливі правила соціальної підтримки для них.

"А в разі загибелі – для близьких і рідних, а які були у них, оце справедливо. Але тут український парламент прийняв все необхідне законодавство. Далі я хотів би, щоб ці правила чітко працювали на рівні військових і вищого військового керівництва", - підсумував він.

Топ коментарі
+19
ви багато по яких питанях не мали права ухвалювати рішення але вам наплювати коли бабулети шелестять
18.06.2025 09:22 Відповісти
18.06.2025 09:22 Відповісти
+14
З погляду на те, що приймає ВР, клала вона на мораль великого болта. Краще б хряк вже мовчав би.
18.06.2025 09:22 Відповісти
18.06.2025 09:22 Відповісти
+10
Ти диви який борець за справедливість, а "бусифікація" то виходить все зі згоди військових і по закону?
показати весь коментар
18.06.2025 09:33 Відповісти
18.06.2025 09:22 Відповісти
18.06.2025 09:22 Відповісти
Тут ведь история непростая, ведь вполне возможно что люди сами начнут задумываться над своей демобилизацией м что они надумают один Бог ведает.
18.06.2025 09:23 Відповісти
18.06.2025 09:23 Відповісти
В той час, коли Шмигаль замінив своїми розпорядженнями закон і Раду, Стефанчук несе таку дичину
18.06.2025 09:25 Відповісти
18.06.2025 09:25 Відповісти
Де було моральне право зелених гнид, коли вони вчора голосували за генерального прокурора та інші закони?
18.06.2025 09:26 Відповісти
18.06.2025 09:26 Відповісти
18.06.2025 09:33 Відповісти
Не військових, а військового керівництва!
Запитайте мого родича, який 25 червня буде "святкувати" 40 місяців на фронті !?
18.06.2025 09:38 Відповісти
18.06.2025 09:38 Відповісти
Не хоче.
Шо далі?
18.06.2025 10:39 Відповісти
18.06.2025 10:39 Відповісти
Ех, "дурень думкою багатіє"....
18.06.2025 11:32 Відповісти
18.06.2025 11:32 Відповісти
18.06.2025 10:11 Відповісти
18.06.2025 10:11 Відповісти
про демобілізацію можна говорити лише після ТОТАЛЬНОЇ "бусифікації" жлобів, що вигулюють вранці собачок, "качків" в тренажерних залах, клієнтів ресторанів і нічних клубів, сорокалітніх "аспірантів" і "абітурієнтів", загалом всієї сикунів що ховаються від мобілізації!
18.06.2025 10:25 Відповісти
18.06.2025 10:25 Відповісти
І бойових комментаторів з цензора
18.06.2025 12:06 Відповісти
18.06.2025 12:06 Відповісти
Ну вы , гении , бусифицируте уже 1.5 года людей. Скажи, результат от этих похищенных есть какой то? Сумы уже к обороне готовим - бусификация сильно помогает?
18.06.2025 14:41 Відповісти
18.06.2025 14:41 Відповісти
результат "бусифікації", це те що ти ще можеш вільно хезати в інтернеті поки не прийшли "освободители" та не взяли тебе з філейне місце і не відвели вже в їхній військкомат!
18.06.2025 18:37 Відповісти
18.06.2025 18:37 Відповісти
тих кому потрібна демобілізація ніколи не питають, а генерали готові "воювати" у три зміни
18.06.2025 10:43 Відповісти
18.06.2025 10:43 Відповісти
Тобто слід очікувати повідомлень про те, що "військові" самі відмовились від демобілізації? А ті, хто мав би забезпечити ту демобілізацію (хоча б часткову) будуть і далі "важко працювати" над тим, аби довести її неможливість?
18.06.2025 10:46 Відповісти
18.06.2025 10:46 Відповісти
Кадрові тилові не хочуть на "передок"?
18.06.2025 11:00 Відповісти
18.06.2025 11:00 Відповісти
А проект ЗУ № 12222 про дидов 55+ не желаете рассмотреть? Или ваши сраки оборонять, и такие сгодятся?
18.06.2025 11:24 Відповісти
18.06.2025 11:24 Відповісти
Водночас, зазначив Стефанчук, українські воїни повинні мати справедливі правила ротацій, справедливі правила відпусток, справедливі правила соціальної підтримки для них. Джерело: https://censor.net/ua/n3558522 тобто зараз чітких правил нема.
18.06.2025 11:31 Відповісти
18.06.2025 11:31 Відповісти
Мобілізація це ІПСО
18.06.2025 12:54 Відповісти
