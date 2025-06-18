Стефанчук про демобілізацію: Без позиції військових ВР не має морального права ухвалювати такі речі

Верховна Рада не має морального права ухвалювати рішення щодо демобілізації без позиції українських військових.

Про це заявив спікер ВР Руслан Стефанчук в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я вже декілька разів відповідав, що такі важливі речі як демобілізація, без позиції військових український парламент як політичний орган приймати просто не має морального права. Тільки після того, як ми проговоримо з військовими перспективи і наслідки цього рішення", - пояснив він.

Стефанчук навів приклад з історії, коли таке рішення в Україні ухвалила Центральна Рада.

"Приймалося в 1918 році, коли Порш, тодішній міністр оборони, вніс цей законопроєкт. І ми дуже добре знаємо, чим все це завершилось в Українській народній республіці. І саме тому, що ми це знаємо, ми дуже обережно підходимо до цих питань", - додав спікер.

Водночас, зазначив Стефанчук, українські воїни повинні мати справедливі правила ротацій, справедливі правила відпусток, справедливі правила соціальної підтримки для них.

"А в разі загибелі – для близьких і рідних, а які були у них, оце справедливо. Але тут український парламент прийняв все необхідне законодавство. Далі я хотів би, щоб ці правила чітко працювали на рівні військових і вищого військового керівництва", - підсумував він.

