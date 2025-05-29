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Новини Законопроєкт про демобілізацію
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Закон про демобілізацію найближчим часом навряд чи варто очікувати, - "слуга народу" Веніславський

Закон про демобілізацію. Що кажуть у Раді

Закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб в нинішніх умовах навряд чи буде ухвалено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив нардеп "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Треба бути відвертим - питання демобілізації, безперечно, дуже болюче для наших військовослужбовців, для членів їх сімей, особливо для тих, хто добровільно пішов служити з перших днів війни, але в умовах тої реальної ситуації, яку ми зараз маємо, коли Росія постійно збільшує свій мобілізаційний ресурс, коли збільшує сили Збройних сил, залучає шляхом призову і через мотиваційні засоби значно більшу кількість людей, коли кількість окупаційних військ, які на окупованій території України збільшується на 15-20% порівняно з минулим роком, говорити про те, що найближчим часом буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб - не потрібно бути надто оптимістичним в цьому напрямі. Найближчим часом цього навряд чи варто очікувати", - сказав парламентар.

За словами Веніславського, з представниками Генерального штабу і Міністерства оборони неодноразово обговорюються питання запровадження додаткових періодів для відпусток і ротаційні заходи.

Також читайте: Скасування воєнного стану не означає автоматичну демобілізацію військових, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

демобілізація (110) Веніславський Федір (289)


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Топ коментарі
+4
Варіант ротації на силовиків -чиновників ,які сидять в тилу каста "ухилянтів у законі " не розглядає . Звели простих солдат до рівня безправних кріпаків . А медіаповії всіх типів - в тому числі - валантьори , медіакамбати ,АНАЛітіки та піксельні журналісти ,що розїзджають по форумам та концертам - цю всю дичину підтримують
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29.05.2025 14:09
+4
Ну что, зелебобики? Наголосовали в 19 году? "Пратив вайны", "Пратив барыг на крови?" Теперь смотрите воочию что такое барыги на крови и что такое настоящая война!
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29.05.2025 14:20
+2
Отпуска нужны наверное больше семьям военных, чем самим военным. Да и поддержка их жёнам тоже не помешала бы, которые только смотрят как другие семьи гуляют держась за руку, а сами который год одни. А потом высказывают весь накопившийся негвтив своим мужьям, которые служат в армии. Потому что действительно эти женщины одни и никто даже им спасибо не скажет.
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29.05.2025 14:14
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Огоссди...
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29.05.2025 14:08 Відповісти
Варіант ротації на силовиків -чиновників ,які сидять в тилу каста "ухилянтів у законі " не розглядає . Звели простих солдат до рівня безправних кріпаків . А медіаповії всіх типів - в тому числі - валантьори , медіакамбати ,АНАЛітіки та піксельні журналісти ,що розїзджають по форумам та концертам - цю всю дичину підтримують
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29.05.2025 14:09 Відповісти
Отпуска нужны наверное больше семьям военных, чем самим военным. Да и поддержка их жёнам тоже не помешала бы, которые только смотрят как другие семьи гуляют держась за руку, а сами который год одни. А потом высказывают весь накопившийся негвтив своим мужьям, которые служат в армии. Потому что действительно эти женщины одни и никто даже им спасибо не скажет.
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29.05.2025 14:14 Відповісти
Цивільних, яких половили людолови на вулицях по факту захищають силовиків - ментів, СБУ і тд. Які сидять по своїх домівках. Це нонсенс Карл! Чому не роблять ротацію цих бичків прикормлених на хлопців з нуля?
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29.05.2025 14:18 Відповісти
Ну что, зелебобики? Наголосовали в 19 году? "Пратив вайны", "Пратив барыг на крови?" Теперь смотрите воочию что такое барыги на крови и что такое настоящая война!
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29.05.2025 14:20 Відповісти
Це називається "карма". Тільки, нажаль, з зебілами, вигрібають і ті, хто в 19 волав: "Що ви робите, ви країну знищите, ідіоти!"
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29.05.2025 14:33 Відповісти
Ті, хто волав "Що ви робите, ви країну знищите, ідіоти!" зараз і продовжують воювати. А уся решта манкуртів по Еворпе мандрують.. Прикро за таких співвітчизників-мандрівників...
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29.05.2025 14:42 Відповісти
Вони перші й пішли на війну добровольцями, в той час, коли зебіли ставали на лижі до Європи.
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29.05.2025 14:51 Відповісти
Так виглядає, що "Закон про демобілізацію" підпише вже інше політичне керівництво України.
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29.05.2025 14:23 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3555012/vyyizd-cholovikamy-do-23-rokiv-proponuyut-dozvolyty
То як не варто - ось же він
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29.05.2025 14:27 Відповісти
Бачу так. Спочатку контракт "18-24", потім суєта, з правом виїзду за кордон "18-23". Далі вкид інфи, що демобілізації не буде. Логічно уявити наступний крок- зниження мобілізаційного віку з 25 до 23 років. Слідкуємо далі.....
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29.05.2025 14:39 Відповісти
Може вже час хлопців поміняти? Кошеви і Пікалови нехай ідуть ордени відпрацьовують?
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29.05.2025 15:03 Відповісти
..кількість окупаційних військ, які на окупованій території України збільшується на 15-20% порівняно з минулим роком, Джерело: https://censor.net/ua/n3555019
Брехня ! Минулого року кацапів було 600 тис , зараз - 650 ... і де там 20% ...?
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29.05.2025 15:18 Відповісти
 
 