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Новости Законопроект о демобилизации
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Закон о демобилизации в ближайшее время вряд ли стоит ожидать, - "слуга народа" Вениславский

Закон о демобилизации. Что говорят в Раде

Закон о демобилизации или об увольнении с военной службы отдельных категорий лиц в нынешних условиях вряд ли будет принят.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил нардеп "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Надо быть откровенным - вопрос демобилизации, бесспорно, очень болезненный для наших военнослужащих, для членов их семей, особенно для тех, кто добровольно пошел служить с первых дней войны, но в условиях той реальной ситуации, которую мы сейчас имеем, когда Россия постоянно увеличивает свой мобилизационный ресурс, когда увеличивает силы Вооруженных сил, привлекает путем призыва и через мотивационные средства значительно большее количество людей, когда количество оккупационных войск, которые на оккупированной территории Украины увеличивается на 15-20% по сравнению с прошлым годом, говорить о том, что в ближайшее время будет принят закон о демобилизации или об увольнении с военной службы отдельных категорий лиц - не нужно быть слишком оптимистичным в этом направлении. В ближайшее время этого вряд ли стоит ожидать", - сказал парламентарий.

По словам Вениславского, с представителями Генерального штаба и Министерства обороны неоднократно обсуждаются вопросы введения дополнительных периодов для отпусков и ротационные мероприятия.

Также читайте: Отмена военного положения не означает автоматическую демобилизацию военных, - "слуга народа" Вениславский

Автор: 

демобилизация (155) Вениславский Федор (268)


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Топ комментарии
+6
Варіант ротації на силовиків -чиновників ,які сидять в тилу каста "ухилянтів у законі " не розглядає . Звели простих солдат до рівня безправних кріпаків . А медіаповії всіх типів - в тому числі - валантьори , медіакамбати ,АНАЛітіки та піксельні журналісти ,що розїзджають по форумам та концертам - цю всю дичину підтримують
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29.05.2025 14:09
+5
Ну что, зелебобики? Наголосовали в 19 году? "Пратив вайны", "Пратив барыг на крови?" Теперь смотрите воочию что такое барыги на крови и что такое настоящая война!
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29.05.2025 14:20
+4
Отпуска нужны наверное больше семьям военных, чем самим военным. Да и поддержка их жёнам тоже не помешала бы, которые только смотрят как другие семьи гуляют держась за руку, а сами который год одни. А потом высказывают весь накопившийся негвтив своим мужьям, которые служат в армии. Потому что действительно эти женщины одни и никто даже им спасибо не скажет.
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29.05.2025 14:14
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Огоссди...
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29.05.2025 14:08 Ответить
Варіант ротації на силовиків -чиновників ,які сидять в тилу каста "ухилянтів у законі " не розглядає . Звели простих солдат до рівня безправних кріпаків . А медіаповії всіх типів - в тому числі - валантьори , медіакамбати ,АНАЛітіки та піксельні журналісти ,що розїзджають по форумам та концертам - цю всю дичину підтримують
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29.05.2025 14:09 Ответить
Отпуска нужны наверное больше семьям военных, чем самим военным. Да и поддержка их жёнам тоже не помешала бы, которые только смотрят как другие семьи гуляют держась за руку, а сами который год одни. А потом высказывают весь накопившийся негвтив своим мужьям, которые служат в армии. Потому что действительно эти женщины одни и никто даже им спасибо не скажет.
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29.05.2025 14:14 Ответить
Цивільних, яких половили людолови на вулицях по факту захищають силовиків - ментів, СБУ і тд. Які сидять по своїх домівках. Це нонсенс Карл! Чому не роблять ротацію цих бичків прикормлених на хлопців з нуля?
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29.05.2025 14:18 Ответить
Ну что, зелебобики? Наголосовали в 19 году? "Пратив вайны", "Пратив барыг на крови?" Теперь смотрите воочию что такое барыги на крови и что такое настоящая война!
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29.05.2025 14:20 Ответить
Це називається "карма". Тільки, нажаль, з зебілами, вигрібають і ті, хто в 19 волав: "Що ви робите, ви країну знищите, ідіоти!"
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29.05.2025 14:33 Ответить
Ті, хто волав "Що ви робите, ви країну знищите, ідіоти!" зараз і продовжують воювати. А уся решта манкуртів по Еворпе мандрують.. Прикро за таких співвітчизників-мандрівників...
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29.05.2025 14:42 Ответить
Вони перші й пішли на війну добровольцями, в той час, коли зебіли ставали на лижі до Європи.
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29.05.2025 14:51 Ответить
Так виглядає, що "Закон про демобілізацію" підпише вже інше політичне керівництво України.
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29.05.2025 14:23 Ответить
https://censor.net/ua/news/3555012/vyyizd-cholovikamy-do-23-rokiv-proponuyut-dozvolyty
То як не варто - ось же він
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29.05.2025 14:27 Ответить
Бачу так. Спочатку контракт "18-24", потім суєта, з правом виїзду за кордон "18-23". Далі вкид інфи, що демобілізації не буде. Логічно уявити наступний крок- зниження мобілізаційного віку з 25 до 23 років. Слідкуємо далі.....
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29.05.2025 14:39 Ответить
Може вже час хлопців поміняти? Кошеви і Пікалови нехай ідуть ордени відпрацьовують?
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29.05.2025 15:03 Ответить
..кількість окупаційних військ, які на окупованій території України збільшується на 15-20% порівняно з минулим роком, Джерело: https://censor.net/ua/n3555019
Брехня ! Минулого року кацапів було 600 тис , зараз - 650 ... і де там 20% ...?
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29.05.2025 15:18 Ответить
 
 