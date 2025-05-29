Закон о демобилизации в ближайшее время вряд ли стоит ожидать, - "слуга народа" Вениславский
Закон о демобилизации или об увольнении с военной службы отдельных категорий лиц в нынешних условиях вряд ли будет принят.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил нардеп "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
"Надо быть откровенным - вопрос демобилизации, бесспорно, очень болезненный для наших военнослужащих, для членов их семей, особенно для тех, кто добровольно пошел служить с первых дней войны, но в условиях той реальной ситуации, которую мы сейчас имеем, когда Россия постоянно увеличивает свой мобилизационный ресурс, когда увеличивает силы Вооруженных сил, привлекает путем призыва и через мотивационные средства значительно большее количество людей, когда количество оккупационных войск, которые на оккупированной территории Украины увеличивается на 15-20% по сравнению с прошлым годом, говорить о том, что в ближайшее время будет принят закон о демобилизации или об увольнении с военной службы отдельных категорий лиц - не нужно быть слишком оптимистичным в этом направлении. В ближайшее время этого вряд ли стоит ожидать", - сказал парламентарий.
По словам Вениславского, с представителями Генерального штаба и Министерства обороны неоднократно обсуждаются вопросы введения дополнительных периодов для отпусков и ротационные мероприятия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То як не варто - ось же він
Брехня ! Минулого року кацапів було 600 тис , зараз - 650 ... і де там 20% ...?