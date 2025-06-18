Стефанчук о демобилизации: Без позиции военных ВР не имеет морального права принимать такие вещи

Верховная Рада не имеет морального права принимать решение о демобилизации без позиции украинских военных.

Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже несколько раз отвечал, что такие важные вещи как демобилизация, без позиции военных украинский парламент как политический орган принимать просто не имеет морального права. Только после того, как мы проговорим с военными перспективы и последствия этого решения", - пояснил он.

Стефанчук привел пример из истории, когда такое решение в Украине приняла Центральная Рада.

"Принималось в 1918 году, когда Порш, тогдашний министр обороны, внес этот законопроект. И мы очень хорошо знаем, чем все это завершилось в Украинской народной республике. И именно потому, что мы это знаем, мы очень осторожно подходим к этим вопросам", - добавил спикер.

В то же время, отметил Стефанчук, украинские воины должны иметь справедливые правила ротаций, справедливые правила отпусков, справедливые правила социальной поддержки для них.

"А в случае гибели - для близких и родных, а которые были у них, это справедливо. Но здесь украинский парламент принял все необходимое законодательство. Далее я хотел бы, чтобы эти правила четко работали на уровне военных и высшего военного руководства", - подытожил он.

