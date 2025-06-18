РУС
Стефанчук о демобилизации: Без позиции военных ВР не имеет морального права принимать такие вещи

Стефанчук озвучил позицию Рады по демобилизации

Верховная Рада не имеет морального права принимать решение о демобилизации без позиции украинских военных.

Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже несколько раз отвечал, что такие важные вещи как демобилизация, без позиции военных украинский парламент как политический орган принимать просто не имеет морального права. Только после того, как мы проговорим с военными перспективы и последствия этого решения", - пояснил он.

Стефанчук привел пример из истории, когда такое решение в Украине приняла Центральная Рада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неправильно сейчас просто уволить военных, не создав условий для их замены, - Палиса о демобилизации

"Принималось в 1918 году, когда Порш, тогдашний министр обороны, внес этот законопроект. И мы очень хорошо знаем, чем все это завершилось в Украинской народной республике. И именно потому, что мы это знаем, мы очень осторожно подходим к этим вопросам", - добавил спикер.

В то же время, отметил Стефанчук, украинские воины должны иметь справедливые правила ротаций, справедливые правила отпусков, справедливые правила социальной поддержки для них.

"А в случае гибели - для близких и родных, а которые были у них, это справедливо. Но здесь украинский парламент принял все необходимое законодательство. Далее я хотел бы, чтобы эти правила четко работали на уровне военных и высшего военного руководства", - подытожил он.

Читайте: Закон о демобилизации в ближайшее время вряд ли стоит ожидать, - "слуга народа" Вениславский

+19
ви багато по яких питанях не мали права ухвалювати рішення але вам наплювати коли бабулети шелестять
18.06.2025 09:22 Ответить
+14
З погляду на те, що приймає ВР, клала вона на мораль великого болта. Краще б хряк вже мовчав би.
18.06.2025 09:22 Ответить
+10
Ти диви який борець за справедливість, а "бусифікація" то виходить все зі згоди військових і по закону?
18.06.2025 09:33 Ответить
Тут ведь история непростая, ведь вполне возможно что люди сами начнут задумываться над своей демобилизацией м что они надумают один Бог ведает.
18.06.2025 09:23 Ответить
В той час, коли Шмигаль замінив своїми розпорядженнями закон і Раду, Стефанчук несе таку дичину
18.06.2025 09:25 Ответить
Де було моральне право зелених гнид, коли вони вчора голосували за генерального прокурора та інші закони?
18.06.2025 09:26 Ответить
Не військових, а військового керівництва!
Запитайте мого родича, який 25 червня буде "святкувати" 40 місяців на фронті !?
18.06.2025 09:38 Ответить
Не хоче.
Шо далі?
18.06.2025 10:39 Ответить
Ех, "дурень думкою багатіє"....
18.06.2025 11:32 Ответить
В тих хто в окопі і в тих хто сидить товстим задом у кабінеті позиції різні...яку він мав на увазі?
18.06.2025 10:06 Ответить
Стара повія в раді на трасі говорить про цнотливість
18.06.2025 10:11 Ответить
18.06.2025 10:11 Ответить
про демобілізацію можна говорити лише після ТОТАЛЬНОЇ "бусифікації" жлобів, що вигулюють вранці собачок, "качків" в тренажерних залах, клієнтів ресторанів і нічних клубів, сорокалітніх "аспірантів" і "абітурієнтів", загалом всієї сикунів що ховаються від мобілізації!
18.06.2025 10:25 Ответить
І бойових комментаторів з цензора
18.06.2025 12:06 Ответить
Ну вы , гении , бусифицируте уже 1.5 года людей. Скажи, результат от этих похищенных есть какой то? Сумы уже к обороне готовим - бусификация сильно помогает?
18.06.2025 14:41 Ответить
результат "бусифікації", це те що ти ще можеш вільно хезати в інтернеті поки не прийшли "освободители" та не взяли тебе з філейне місце і не відвели вже в їхній військкомат!
18.06.2025 18:37 Ответить
Морального права на демобілізацію зелена монобільшість не має, а на війскове кріпацтво має ! Все , що треба знати про цих потвор!
18.06.2025 10:28 Ответить
тих кому потрібна демобілізація ніколи не питають, а генерали готові "воювати" у три зміни
18.06.2025 10:43 Ответить
Тобто слід очікувати повідомлень про те, що "військові" самі відмовились від демобілізації? А ті, хто мав би забезпечити ту демобілізацію (хоча б часткову) будуть і далі "важко працювати" над тим, аби довести її неможливість?
18.06.2025 10:46 Ответить
Потвори зелені, тепер їм потрібна думка військових. А раніше вона вам була до лампочки. Непопулярні рішення не хочеться приймати, бо рейтинг впаде, то треба перевести стрілки на військових. Зеленим давно вже пора на вихід.
18.06.2025 10:48 Ответить
Кадрові тилові не хочуть на "передок"?
18.06.2025 11:00 Ответить
А проект ЗУ № 12222 про дидов 55+ не желаете рассмотреть? Или ваши сраки оборонять, и такие сгодятся?
18.06.2025 11:24 Ответить
Водночас, зазначив Стефанчук, українські воїни повинні мати справедливі правила ротацій, справедливі правила відпусток, справедливі правила соціальної підтримки для них. Джерело: https://censor.net/ua/n3558522 тобто зараз чітких правил нема.
18.06.2025 11:31 Ответить
та задовбали вже, МО нехтує цим питанням, а тих хлопців які з 22го року вже залишилось хер та ніхера, дайте їм вже спокій і можливість повернутись до дому живими.
Хоча з іншого боку ті хто самостійно пішли служити у 22му це і є ті на кому тримається Україна, а такі люди владі вкрай не потрібні, тому що це ті хто перші запитають зелень про 22й рік
18.06.2025 12:01 Ответить
Мобілізація це ІПСО
18.06.2025 12:54 Ответить
Мобілізацію зірвали,тому і демобілізацію запровадити бояться.Хто їхні морди ухилянтські захищати буде?Війскове командування звісно проти,бо без воїнів залишаться.А зеля проти,бо свій електорат до війська відправляти боїться,бо втратить підтримку.♥️🇺🇦♥️
19.06.2025 08:40 Ответить
 
 