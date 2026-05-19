Сирський розповів, коли в Україні можлива демобілізація військових

Демобілізація військовослужбовців відбудеться після завершення війни, а зараз розглядаються механізми звільнення під час бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського виданню "Мілітарний".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Позиція командування щодо звільнення військових

Олександр Сирський наголосив, що питання демобілізації є складним і пов’язаним із загальною ситуацією на фронті. За його словами, зараз триває робота над підходами, які можуть дати військовим можливість відпочинку та визначених термінів служби навіть під час війни.

Він зазначив, що обговорення ведеться спільно з Міністерством оборони та керівним складом армії.

Також читайте: Мінімальна зарплата військових ЗСУ становитиме 30 тисяч грн, - Сирський

Реформи служби та обговорення в частинах

Сирський повідомив, що всі ініціативи, які були анонсовані керівництвом держави, вже розглянуті на рівні командування. Також триває робота над умовами контрактів та грошового забезпечення військових.

"Ми запровадили таку модель, де в обговоренні приймають участь всі військовослужбовці. Ми проводимо відповідні заміри, аналітику, щоб врахувати всі позитивні та негативні моменти, бо це чутливий процес", — сказав Сирський.

Окремо він підкреслив, що під час війни триває мобілізація, але водночас має формуватися система її логічного завершення для військових, які служать тривалий час.

Раніше президент Зеленський заявив, що реформа армії стартує у червні: вже цьогоріч розпочнуть поетапну демобілізацію.

Також читайте: Сирський про загрозу вторгнення з Білорусі: Це реально, РФ прораховує наступальні операції