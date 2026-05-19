Сирський розповів, коли в Україні можлива демобілізація військових

Сирський про демобілізацію українських військових

Демобілізація військовослужбовців відбудеться після завершення війни, а зараз розглядаються механізми звільнення під час бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського виданню "Мілітарний".

Позиція командування щодо звільнення військових

Олександр Сирський наголосив, що питання демобілізації є складним і пов’язаним із загальною ситуацією на фронті. За його словами, зараз триває робота над підходами, які можуть дати військовим можливість відпочинку та визначених термінів служби навіть під час війни.

Він зазначив, що обговорення ведеться спільно з Міністерством оборони та керівним складом армії.

Реформи служби та обговорення в частинах

Сирський повідомив, що всі ініціативи, які були анонсовані керівництвом держави, вже розглянуті на рівні командування. Також триває робота над умовами контрактів та грошового забезпечення військових.

"Ми запровадили таку модель, де в обговоренні приймають участь всі військовослужбовці. Ми проводимо відповідні заміри, аналітику, щоб врахувати всі позитивні та негативні моменти, бо це чутливий процес", — сказав Сирський.

Окремо він підкреслив, що під час війни триває мобілізація, але водночас має формуватися система її логічного завершення для військових, які служать тривалий час.

  • Раніше президент Зеленський заявив, що реформа армії стартує у червні: вже цьогоріч розпочнуть поетапну демобілізацію.

Хто вдягнув цю рязанську рожу з поросячими очима в Український однострій?
Звільняти багато розуму не треба. Хто їх замінить - оце питання.
Подивився на світлину - типова угро-фінська мармиза !
Зарегався щоб висратись? Тут вам не вдома
Ще 400, зниклі безвісті. В реалі і на папері
Рязанська не рязанська та чоловік захища країну а ти зза бугра тільки гавкаєш
Захищає сраку хабадної влади полком скеля
Твій висер про захист, навіть не смішний. Просто жах, кого готові облизувати падалЬяковські ухилянти .
Брешуть, як завжди
Какая мерзкая рожа.
Пустопотужні балачки.
Повилазило все лайно ухилянтсько еримінальне пішли суки геть
Хто зеленого бота п'яним за клаву пустив? 🐸
падалЬяковський ухилянт з анальним бронюванням, тобі що хтось дозволяв тут верещати?
ПЗДБЛ із зеленими лампасами! Грьобаний совок ска!!!
Пояснювати повинен не сирський а кваліфікований військовий юрист !
Просто офігенно, будемо кріпаками до скону(((
Так війна, чи військовий стан - визначіться, пустомелі
Вони самі не знають який зараз стан, але те що для них це стан найкращого життя то знають точно! І можна грабувати нахабно
Звільнять без рук і ніг ,без очей або вперед ногами -от таке от "звільненння.
Ви і тих пацанів зараз демобілізовуєте які сидять по пів року в окопах без ротацій, чи тільки штабних щурів? А он наприклад Козловський і Вакарчук демобілізувалися набагато раніше! Вчіться як треба!
Ну ***.. на фото сферичний кацап у вакуумі він вже заплив від своєї влади всередині
ці бариги-малороси ще й плату за звільнення введуть..
що позволено генералу, рядовому - зась
"...вот тєбє, бабушка, і Юрьєв Сиркін день..."
Ішак коментував військові справи, коли Залужний звільняв території. Тепер це чмо мовчить і за все відстрілюється троянський кінь.
Шо? Свіжак завезли? Дивіться коси в носі не обсмаліть, Zeвилупки
Звільнятимуть просто в домовині.
Зарплатню гниди підвищуйте а не за дєрьмаків застави і на двушки на маскву витрачаєте мразі
