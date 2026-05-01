Реформа армії стартує у червні: вже цьогоріч розпочнуть поетапну демобілізацію, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про старт реформи армії у червні.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Протягом квітня були погоджені ключові напрямки реформи: військове командування та уряд визначили формулу змін. Зараз, у травні, відбудеться погодження всіх ключових деталей. У червні реформа стартує, і вже в червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна активізувала роботу з партнерами для синхронізації санкцій, зокрема щодо "тіньового зернового флоту" РФ, - Зеленський

Демобілізація

Президент назвав зміну підходів до комплектації наших підрозділів особовим складом та управління людьми.

"Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість – починаючи вже з цього року – поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв.

Доручив військовому командуванню та міністру оборони України обговорити реалізацію реформи з нашими бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи. На наступний тиждень очікую доповідь по конкретних кроках у реалізації реформи, зокрема щодо графіка підвищених виплат, починаючи з червня, та системи оновлених контрактів", - підсумував глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З урахуванням справедливості: у ЗСУ опрацьовується механізм демобілізації, - командувач Сухопутних військ Шаповалов

армія (3715) Зеленський Володимир (27626) реформи (3195) демобілізація (118)
+31
і ніяких тобі плівок міндіча .. вже ж другий міндіч шгейт ..тих гейтів від зельоних гнид було до біса

Оманська Гнида продовжує нищити Україну

01.05.2026 15:52 Відповісти
+27
Скорый поезд к дому мчится, полечу домой, как миндич
Полечу, как миндич я

Жизнь начнётся без умерских, шмыгалей и без зеленских
Демобилизация
01.05.2026 15:48 Відповісти
+18
Вирішив таки, продати "династію" а виручені кошти пустити на виплати бойових! Вова- наш лідар!!!
01.05.2026 15:52 Відповісти
Скорый поезд к дому мчится, полечу домой, как миндич
Полечу, как миндич я

Жизнь начнётся без умерских, шмыгалей и без зеленских
Демобилизация
01.05.2026 15:48 Відповісти
Цей чоловік не с повна розуму!!!
01.05.2026 15:49 Відповісти
Він просто живе в своєму, вигаданому світі. Ще з того часу, коли чотирижди насміхався з повісток і цілував дупу ху#ла, розповідаючи зі сцени різноманітну гидоту про державу Україну.
Таке трапляється з відірваними від реального життя людьми.
01.05.2026 16:04 Відповісти
В доповнення можу сказати, що а США такий Трамп а в Україні зільонський....явно пацієнт дому вар"ятів.
01.05.2026 15:51 Відповісти
Воно просто кончений пОцієнт..
01.05.2026 19:03 Відповісти
Коли варʼят чудить тільки на користь лаптєстану, то це не не варʼят, а потвора яка прикидається. Тому в цьому дурдомі головний лікар сидить у кремлі
02.05.2026 00:28 Відповісти
і ніяких тобі плівок міндіча .. вже ж другий міндіч шгейт ..тих гейтів від зельоних гнид було до біса

Оманська Гнида продовжує нищити Україну

01.05.2026 15:52 Відповісти
Кого будуть демобілізовувати , дебіл зелений? Я навіть вгадаю, командири їх заступники, діловоди , речники і подібні? А хлопці прості по пів року в окопах?
01.05.2026 15:52 Відповісти
Щас, ага, підуть командири зі своїх посад, тримайте кишеню ширше...
01.05.2026 16:06 Відповісти
Шо не так с деловодами? Ты то где, воен?
01.05.2026 16:32 Відповісти
Дофіга їх в тилу бумажкоперекладачів
01.05.2026 16:41 Відповісти
Ты думаешь это писец как легко? Чего ж вы все не идете в деловоды?
01.05.2026 17:25 Відповісти
та шото не пригашают как то, в деловоды
01.05.2026 17:34 Відповісти
А куда тебя приглашали ты пошел? Или все перебираешь еще? Воены, такие воены
01.05.2026 19:34 Відповісти
я как то так, без приглашения пришел, в пехоту
01.05.2026 20:52 Відповісти
Друже. Візьми мене і брата в діловоди. В то якось вже трохи піднадоїло все на природі. Хочеться офісної двіжухи. Ха ха ха.
02.05.2026 06:20 Відповісти
Я бы взял. Только вряд ли вы с братом свои фамилии без ошибок напишете)) Кто ж тебе оздоровчи будет выписывать, герой? В чужих руках у нас всегда йух толще, это да.
02.05.2026 07:01 Відповісти
Фаміліі ми напишемо. А те що у діловодів лише хуі і туалетний папір в руках ми тільки здогадувалися. Добре що підтвердив наші припущення. Так що як були діловоди ***********, так і є. Рапорт з оздоровчими напише. Ви їх пишете як бубочка на роялі. Добре вчитеся у суперпуперверховного. Діловоди ***. Ха ха ха.
02.05.2026 08:57 Відповісти
Вирішив таки, продати "династію" а виручені кошти пустити на виплати бойових! Вова- наш лідар!!!
01.05.2026 15:52 Відповісти
Та ні, Європа розблокувала 90 млд. то він відразу почав роздавати солодкі обіцянки, заодно перебити політичний скандал
01.05.2026 17:22 Відповісти
..не виключено.що після"зеленої реформи" армії хана.як і все що анонсоване "зезрадником" є мильною бульбашкою, або могилою ???
01.05.2026 15:52 Відповісти
Посліднє фото *щоб його ще писдонути*
01.05.2026 15:54 Відповісти
Не важливо коли і як реформа стартує, важливо які результати будуть на фініші, тому будемо чекати результатів. Взагалі краще не очікувати нічого доброго, тоді і не буде розчарувань, особливо, що стосується "...поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв" і стосовно грошового забезпечення і ДГВ (Мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій - більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів - достойний та відчутно підвищений рівень виплат").
Питання термінів служби до цього часу не вирішене, а кошти на збільшення грошового забезпечення і ДГВ в бюджеті на 2026 рік не передбачені. Тому поки як кажуть "дурень думкою багатіє")
01.05.2026 16:17 Відповісти
Ну таке.Зміни у бюджет можна внести.Аби гроші.Думаю що це залежить коли підуть транші з Є90 млрд.З початку 16 року нам в АТО нежданно підвищили грошове забезпечення приблизно в 2 рази.Але то було при баригах,які як відомо все розікрали.Побачим як буде при Голобородьку-простому парню з наріду.З демобілізацією все складніше.
01.05.2026 16:26 Відповісти
у бариг не було уяви, а тут один потужний план, потім другий, та ще з секретними додатками, і по два відосіка в день! Та і полководці зараз, чим медійній, тим швидше підвищують
01.05.2026 17:39 Відповісти
У 2015 у АТО я отримував 7к грн. І доречі ці місяці не попали у страховий стаж.
01.05.2026 21:34 Відповісти
Я приблизно стільки ж з всіма доплатами.З 16 почали платить 12+.По тим часам непогано,якщо згадать що середня з/п була близько 5000грн.
01.05.2026 22:08 Відповісти
Може дійсно звільнять дідів.Моєму однополчанину 59.На війні з березня 22.Другому 58.Невже не можна знайти їм заміну?Їх не багато залишилось на 5-й рік.
01.05.2026 16:19 Відповісти
Вже в наступному році піде перший, а другий ще через рік.
01.05.2026 16:44 Відповісти
Всі хлопці з фронту після відпочинку мають зайняти робочі місця в силових структурах та держсекторі: поліція, сбу, прикордослужба, митниця адміністрації... Натомість актуальні дизертири-узялянти з силових структур та держсектору мають піти на фронт. При відмові - звільнення з посади, скасування всіх пенсій і конфіскація всього майна родини. Так би мало бути при нормальній владі.
01.05.2026 16:24 Відповісти
А хто тобі сказав що хлопці з фронту хочуть в поліцію чи адміністрацію.Не знаю жодного ветерана який туди пішов.Крім того за законом треба відповідну освіту і досвід роботи.ДПСУ і СБУ доречі теж воюють на ротаційній основі.Тому цього не буде.
01.05.2026 16:31 Відповісти
Добре, нехай підуть туди ті ветерани, які мають відповідний фах. Але актуальні силовики та держслужбовці з їх присягами всі мають пройти через фронт: інакше - вон, на вихід
01.05.2026 16:33 Відповісти
Це питання до Ради.Як ти думаєш,приймуть Колі катлєти і коребальні сосни відповідний закон?
01.05.2026 17:08 Відповісти
О, «Портрет Вови» намалювався. Я думав заляже на дно, на пару тижнів, як його шеф.
01.05.2026 16:31 Відповісти
"Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає."
- "Ззаду мене били. Один стояв у проході в рукавичках і всю дорогу кричав іншому: "Давай його зараз в##бемо!"
""Висадили - це м'яко сказано. Просто відчинили двері та сказали: пішов на х#й"

Оце я розумію, повага.
01.05.2026 16:38 Відповісти
Санич, розкажи хто старшой - ти чи міндічь з умєровим?
01.05.2026 16:43 Відповісти
Але обмежено придатним, яких хапають і на яких зробили ставку, ці контракти не світять, я так зрозумів, вони отримуватимуть копійки, які всі підуть на надумані штрафи, а потім в перші дні смерть, як отих наркоманів, що загнали у Скелю?
01.05.2026 16:56 Відповісти
В три короба! Для цього треба переглянути бюджет, а там закладено підвищення тільки депутатам і ментам, про військових забули.
Наскільки я чув, готується зовсім інша реформа.

Проти чоловіків, які «у розшуку», поліція відкриватиме кримінальну справу. А також правоохоронці матимуть право затримувати їх та доставляти в ТЦК, - співрозмовники NV у Міноборони

Це до 2 млн. людей і їхніх родичів будуть вламуватись у житло і крутити людей? І до чого це призведе? Почнуться пограбування і вбивства з нашими силовиками і свавілля переміститься з вулиць у дома? Щось нема ніяких обшуків і затримань у міндичів, шурм, шефірів і .д. Тільки проти людей,які нічого не скоїли. Зовсім здуріли. Проти себе б відкрили, 140 тис. здорових лбів плюс муніципальна охорона, міська варта і т.д., хапають доходяг, зробили обмежено придатних, які не давали ніяких присяг, крайніми, поки не воюють силовики, молоді відставники, охоронці, бики з тилових частин, офіцери, мільйон офіцерів, більшість не воює бо може тільки командувати і т.д. хіба так хто вигравав війни, а хворих хапають, тягнуть, лупцюють, катують, збивають машинами, он відео на ютубі, танцюють на них як в Дніпрі, вимагають гроші і відправляють на смерть нездатних воювати
01.05.2026 16:59 Відповісти
Покидьки, що ви коїте, відчепіться від людей, вмієте все життя тільки створювати людям проблеми, а тут вирішили сотні тисяч як не мільйони відправити на смерть.. Все тоне у корупції і садизмі!
На днях говорив із знайомим, каже, у нього в селі ТЦКшники схопили розумово відсталого хлопця, що і говорити толком не вміє, возили його навіщось, відлупцювали і викинули в сусідньому селі! Ведуть себе як покидьки. Останні. Навіщо вони це роблять? Просто покидьки, чи це диверсія, яка після цього про них буде слава?
Ще каже, бронювання зараз люди купують, по 20 тис. кожного місяця відстьогують і заброньовані. І це масово. Отаке бронювання, такий головний критерій!

ТЦКшники - вбивці! Знов вбили людину!
https://www.youtube.com/watch?v=4QmLUy4QXfs

Не можна зашмагати батогом всю країну, людей треба мотивувати справедливістю, якої тут нема від слова зовсім. Ухилянти це бики з тилових частин, мільйон офіцерів, сотні тисяч силовиків, менти, охоронці приватні і муніципальні, 200 тис. молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, кварталівці, дізеля, чинуши з дітьми, золкіни з петровими і сам Зєля теж 4 рази ухилянт..., а не хворі обмежено придатні, яких хапають, тягають, лупцюють і відправляють на смерть нездатних воювати, он почитайте хоч, що Аліна Михайлова пише, шизіків хапають і визнають придатними, коїться повне свавілля! При тому що влада відкрито підтримує корупцію, суди перетворились на торговище хто більше дасть і на телефонне право, медичної допомоги людям немає, просто жах, що вони коять?

А що коять ці опричники агенти кремля?
ТЦКшники знов вбили людину!
https://www.youtube.com/watch?v=4QmLUy4QXfs

Смерть у частині й зниклі докази: родина кричить про спробу "поховати" справу
https://www.nikpravda.com.ua/smert-u-chastyni-j-znykli-dokazy-rodyna-krychyt-pro-sprobu-pohovaty-spravu/

В Кривому Розі теж, кажуть, таки вбили хвору людину.
https://www.youtube.com/watch?v=XXqAVU90c08

ТЦКшники чавлять людей тачками.
https://www.youtube.com/watch?v=oOkfe5xOF9w

Гнап про випадок в Одесі:
https://www.youtube.com/watch?v=jb6loIIZcvk&t

Тим часом добровольця, який сам пішов служити, на полігоні відгамселили до коми і командування каже, щ він сам бився головою об дерево!
https://www.youtube.com/watch?v=9bSBUHc_HmE
Іншого теж відгамселили і кажуть серцева недостатність
https://www.youtube.com/watch?v=F1mSeBbwz0M

Невідомі в формі повалили містянина на землю, лупцювали, та навіть ставали на нього.
https://www.instagram.com/reel/DW6ji_0iGnh/

Покидьки! Справжня мафія!
https://www.youtube.com/watch?v=uPkUujOnXyk
Вже відкрито говорять, що ТЦКшники завербовані росією, подивіться обов'язково оце, що коять ці нелюди:
https://www.facebook.com/reel/1491505669243838
01.05.2026 17:03 Відповісти
Обов'язки там де є права. Мого батька за 1 день виписали в жахливому стані, а потім закатували. Право на медичну допомогу. Будь проклята ця влада!
Мою маму збив п'яний покидьок, гуляє на волі, "суд" триває 6-й рік, все куплено, головачов скупає маєтки на Кіпрі..
І сам обмежено придатний ще зі школи, я маю кинути маму, що не може і кілограма підняти, і піти на смерть заради ваших корупційних посад!
В нас держава, яка може тільки створювати людям проблеми! Кожна влада, а ця, взагалі, вирішила відправити на смерть мільйони.

Стаття 17 Конституції - Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. (НЕ СТОСУЄТЬСЯ ЦИВІЛЬНИХ)

А виходить все з точністю до навпаки, хапають і лупцюють ще хворих, обмежено придатних, наркоманів, алкашів і т.д., поки не воюють треновані і підготовлені - силовики, менти, охоронці. приватні і муніципальні, вже писали, молоді відставники, в ЗСУ 1 із 40, в країні мільйон офіцерів, скільки блатних в тилових частинах.
А я вважаю, що, як вже так, тягнуть людей воювати, то військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис., які відчувають себе цапами відбувайлами, коли все забито крутими джипами більше ніж до війни і в кожному бик із ксівою Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.
01.05.2026 17:19 Відповісти
От ваша реформа, нелюди
01.05.2026 17:28 Відповісти
коли у Сирського всі родичі в кацапії, Єлізаров не знає української мови, ген. прокурор має зв'язки з кацапами, його зами теж, зєля відправляє двушечки на москву і т.д. Це просто договорняк, щоб нас повбивати, всім вигідна вічна війна чи що? Можна вічно правити, влуштувати диктатуру, вбивати і грабувати людей. Кацапи он по простих людях б'ють, вони ж не б'ють по резиденціях, маєтках, козинах і т.д. І наші спецслужби з допомогою розвідки НАТО, напевно, хотіли б, того путіна вже 1000 разів ліквідували разом з патрушевим, сєчіним і всім кодлом. І "теракти" ті проти ментів, щоб закручувати гайки, не нужні вони кацапам, не воюють ті менти і не збираються, на окупованих територіях всі їм служать, а тут дівчина-рембо сама влаштувала вибух, той 21-річний хлопець то каже думав шо кур'єром буде, то виготовив вибухівку, то Зєля після Львова каже, що буде серія терактів, Ванга?
01.05.2026 17:30 Відповісти
А якже декілька років тому казали, що перемогти ми можемо тільки технологічно, що "маленька совкова армія не переможе велику совкову" і т.д.?
Куди це все різко поділось з приходом Сирського? Тепер всі розмови, тільки як нахапати більше м'яса, і переважно обмежено придатних, непридатних, хворих, беззахисних...
Час людожерства?

Вчора говорив із знайомим, каже, у нього в селі ТЦКшники схопили розумово відсталого хлопця, що і говорити толком не вміє, возили його навіщось, відлупцювали і викинули в сусідньому селі! Ведуть себе як покидьки. Останні. Навіщо вони це роблять? Просто покидьки, чи це диверсія, яка після цього про них буде слава?
Ще каже, бронювання зараз люди купують, по 20 тис. кожного місяця відстьогують і заброньовані. І це масово. Отаке бронювання, такий головний критерій! Таки більше пересвідчуюсь, що оце було правдою:
https://nenka.info/zhurnalisty-vykryly-shemu-z-bronyuvannyam-vid-mobilizacziyi-v-kyyevi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zhurnalisty-vykryly-shemu-z-bronyuvannyam-vid-mobilizacziyi-v-kyyevi

Яка мета цього всього дійства? Трільйонери Зеленський з Сирським, куди стікається все бабло від рекету і кіднепінгу чи перемога? Якби друге, то відбувалася б не тиранія і повна дискредитація всього, що пов'язано з цією владою і не хапання хворих і катування людей, а мобілізація, в першу чергу, тих, що давали присягу, вміють користуватись зброю, мають її, служили, закінчували кафедри, військові заклади, обрали професію силовика і т.д.

https://www.youtube.com/watch?v=1go1lG0xzHw
Реформа! Генерал пропонує кидати бусифікованих в окопи без автоматів на розправу ворогу, це диверсант!
https://www.youtube.com/watch?v=3NsYjGUf1NY
Ці потвори просто вирішили нас знищити, коли не залишиться кого доїти?
01.05.2026 17:32 Відповісти
Той дикий, що сам не воює і закликає всіх розстрілювати, жирна морда клята, вурдалака, літає он з Молдови на відпочинки
01.05.2026 17:35 Відповісти
Сирський кат! Він має бути відсторонений і відповісти за все перед народом України! Разом із зєлєю і т.д. і із содолем:
https://www.pravda.com.ua/articles/2026/01/26/8017820/
І Залужним. який командував содолем, теж!
01.05.2026 17:33 Відповісти
Давайте чесно: ці заяви про ,,демобілізацію з червня'' на фоні того, що на фронті людей катастрофічно не вистачає - це або якийсь небезпечний фокус, або просто спроба вчергове ,,навішати нам локшину'' на вуха. Ми ж бачимо, що коїться: соціальна напруга росте щодня, мережа забита відео, де людей як скот тягнуть за ноги по землі й запихують у буси, а новини про бійки, різанину чи навіть стрілянину за участю ТЦК стали ледь не щоденною нормою. І от на цьому жахливому фоні нам обіцяють відпускати ветеранів додому? Звідки президент знайде і візьме ім заміну? Витягне іі як фокусник із рукава чи як кролика із шляпи? ВІн ще й досі відчуває себе актором на сцені, а не президентом воюючої країни…
Як би ми не хотіли і як би це нам не подобалося, але математика війни невблаганна - її не обдуриш красивою промовою і пустими обіцянками.... Щоб демобілізувати одну людину без втрати боєздатності, тобі потрібна заміна один до одного, причому це має бути боєць, який уже пройшов хоча б базову підготовку . А оскільки навчання триває від одного до трьох місяців, то ,,новий'' солдат мав бути мобілізований ще вчора, щоб ,,старий'' міг піти завтра. Більше того, враховуючи санітарні та безповоротні втрати, приплив нових людей має перевищувати кількість тих, хто йде, мінімум на 20-30%, просто щоб підтримувати чисельність. Якщо сьогоднішня мобілізація не забезпечує навіть перекриття втрат - про що відкрито кажуть і самі військові - то будь-яка ,,поетапна демобілізація'' математично призведе до одного: фронт почне стискатися або просто прорветься... Це все дуже ******* дешевим і небезпечним популізмом. Бо виходить дуже абсурдна картина: молодь від 18 до 22 років, наш потенційний резерв, відпускають за кордон, а досвідчених воїнів обіцяють відпустити з передової, хоча заміни їм немає. Без кардинального посилення мобілізації виконати цю обіцянку неможливо без обвалення фронту. Скоріш за все, ми побачимо ,,гібридну демобілізацію'': відпустять лише дуже обмежені категорії - багатодітних чи людей з інвалідністю - а нам це видадуть за ,,масштабну військову реформу''. Логіка проста: армія тримається на людях, а не на магії факіра. Якщо наших стає менше, а ворога більше, то пусті обіцянки, які неможливо підтвердити цифрами, ситуацію не врятують. ...То що ж це тоді насправді? Просто чергові передвиборчі казки і популістські пусті обіцянки? Чи, може, спроба відволікти увагу суспільства від гучних корупційних скандалів і ,,плівок Міндіча''? Або ж це чергова реальна скритна диверсія проти власної армії та країни під виглядом доброчинності та імітації піклування про бійців ЗСУ? Виглядає це все дуже підозріло. Бо прості рішення складних проблем часто виявляються брехнею і пасткою. Тим більше, що за ці всі свої роки президентства зеленський це вже не раз доводив....
01.05.2026 17:43 Відповісти
Легко всіх замінити. Спочатку йдуть ті в кого стаж 12 років. Через пару місяців в кого стаж 11 років. І так далі. В цей час мобілізовують ся інші і навчаються в учебках. Паралельно впроваджується контрактна система з нормальною зарплатою і нормальним контрактом. Всі штаби залишаться. Ніхто із штабів не звільниться . Лише пару відсотків. Піхоти багато не треба. Треба нормальні технології з технологами. А не галімих випускників з навиками безглуздого ходіння парадами і іншою чухнею. Ха ха ха.
02.05.2026 09:09 Відповісти
стартує в червнi, а може в жовтнi..
Якщо б цей текст був про мистецтво я описав би, як графiка у стилi Ню.
А взагалi, як в пiснi: ми сiли на рiзнi гiлки метро, а поiзд iде в депо. Ось такий шарж.
01.05.2026 17:43 Відповісти
Как тольео словят на воровстве...
Начинает сцать в уши..
Пока слушают.. воруем дальше.
Работает !!@ скоро уже скоро уже седьмой год без сбоев... с безобидного мильярд деревьев...
У меня есть 3500 ыоаминнав . Да . В москве блек ауут .... много денег ушло еа такое колличество фламингав ... дайте мне ещё.. продаём оружие.вспм .. у нас много...
Яйца килограмами .и осетринка . Солдатам ...
Идёт.. много ..
01.05.2026 18:05 Відповісти
Х1: хлопцi, як ви в армii дрочите, от дiйсно цiкаво.

Х2: зараз не дрочим. Старшина ******* журнал облiку маструбацiй. Чекаемо комiсiю.
01.05.2026 18:12 Відповісти
Як ЗЕ-сЦарський указ про відкриття кордонів для категорії чоловіків 18-22 роки допомагає забезпечити ротацію воїнів на фронті? 🤔
01.05.2026 18:56 Відповісти
Ніяк.Нічого ze!ленський робити не буде. Всі ці роки показали.
02.05.2026 06:19 Відповісти
Знову локшина на вуха аби у корита далі сидіти і підтримувати перманентну війну та кріпацтво
01.05.2026 23:40 Відповісти
очень потужно Потужнич смотрится в очках
02.05.2026 00:35 Відповісти
не вірю жодному слову головаря опг. В червні нічого не буде. Zе!ленський має іти під суд
02.05.2026 06:16 Відповісти
в червні буде посилення мобілізації, що теперішня мобілізація буде здаватись квіточками
