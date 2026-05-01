Реформа армії стартує у червні: вже цьогоріч розпочнуть поетапну демобілізацію, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про старт реформи армії у червні.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Протягом квітня були погоджені ключові напрямки реформи: військове командування та уряд визначили формулу змін. Зараз, у травні, відбудеться погодження всіх ключових деталей. У червні реформа стартує, і вже в червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Демобілізація

Президент назвав зміну підходів до комплектації наших підрозділів особовим складом та управління людьми.

"Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість – починаючи вже з цього року – поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв.

Доручив військовому командуванню та міністру оборони України обговорити реалізацію реформи з нашими бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи. На наступний тиждень очікую доповідь по конкретних кроках у реалізації реформи, зокрема щодо графіка підвищених виплат, починаючи з червня, та системи оновлених контрактів", - підсумував глава держави.

