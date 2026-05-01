Реформа армии стартует в июне: уже в этом году начнут поэтапную демобилизацию, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский объявил о начале реформы армии в июне.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Что известно?

"В течение апреля были согласованы ключевые направления реформы: военное командование и правительство определили формулу изменений. Сейчас в мае состоится согласование всех ключевых деталей. В июне реформа стартует, и уже в июне должны быть первые результаты, в частности в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Демобилизация

Президент назвал изменение подходов к комплектации наших подразделений личным составом и управлением людьми.

"Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность – начиная уже с этого года – поэтапного увольнения со службы ранее мобилизованных на основе четких временных критериев.

Поручил военному командованию и министру обороны обсудить реализацию реформы с нашими боевыми командирами и учесть их предложения в работе над деталями реформы. На следующую неделю ожидаю доклад по конкретным шагам в реализации реформы, в частности, по графику повышенных выплат, начиная с июня, и системе обновленных контрактов", - подытожил глава государства.

