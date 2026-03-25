З урахуванням справедливості: у ЗСУ опрацьовується механізм демобілізації, - командувач Сухопутних військ Шаповалов
У ЗСУ нині триває опрацювання механізму демобілізації, він враховуватиме різні чинники
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов у телеефірі.
З урахуванням справедливості
"Цей механізм опрацьовується. Звичайно, буде максимально з врахуванням справедливості. Так, ми не зможемо всіх звільнити одночасно, але механізм, як це робити, які категорії будуть підпадати, - це опрацьовується. Всі розуміють, що без цього буде дуже тяжко далі", - розповів командувач.
Шаповалов зауважив, що затяжна війна виснажує, однак наголосив, що боронити країну "треба доти, доки Росія не зупиниться".
Кінцеві терміни служби
Крім того, Шаповалов розповів, коли будуть визначені кінцеві терміни служби, Він зазначив, що у контрактах вони вже вказуються, однак для мобілізованих це питання "треба розглядати в іншому ракурсі".
"Треба той підрозділ чи військову частину, наприклад, замінити. Якщо всі мобілізовані, то звісно, ми не можемо їх одночасно взяти і звільнити, треба, щоб хтось зайняв це місце. Як це робити, як це буде працювати, які категорії підуть першими, а які залишаться і їм буде надана змога (звільнитися. - Ред.) в другу чергу - ось цей весь механізм уже випрацьовується", - пояснив командувач.
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