З урахуванням справедливості: у ЗСУ опрацьовується механізм демобілізації, - командувач Сухопутних військ Шаповалов

У ЗСУ нині триває опрацювання механізму демобілізації, він враховуватиме різні чинники

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов у телеефірі.

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З урахуванням справедливості

"Цей механізм опрацьовується. Звичайно, буде максимально з врахуванням справедливості. Так, ми не зможемо всіх звільнити одночасно, але механізм, як це робити, які категорії будуть підпадати, - це опрацьовується. Всі розуміють, що без цього буде дуже тяжко далі", - розповів командувач.

Шаповалов зауважив, що затяжна війна виснажує, однак наголосив, що боронити країну "треба доти, доки Росія не зупиниться".

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Кінцеві терміни служби

Крім того, Шаповалов розповів, коли будуть визначені кінцеві терміни служби, Він зазначив, що у контрактах вони вже вказуються, однак для мобілізованих це питання "треба розглядати в іншому ракурсі".

"Треба той підрозділ чи військову частину, наприклад, замінити. Якщо всі мобілізовані, то звісно, ми не можемо їх одночасно взяти і звільнити, треба, щоб хтось зайняв це місце. Як це робити, як це буде працювати, які категорії підуть першими, а які залишаться і їм буде надана змога (звільнитися. - Ред.) в другу чергу - ось цей весь механізм уже випрацьовується", - пояснив командувач.

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