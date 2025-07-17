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Новини Законопроєкт про демобілізацію
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Зеленський про демобілізацію: Військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові повернуться додому тоді, коли Україна переможе ворога.

Відео оприлюднив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Так, нардеп "ЄС" Гончаренко поставив питання щодо законопроєкту про чіткі терміни служби.

За словами глави держави, військові повернуться додому, "коли ми переможемо ворога, а це Путін".

"Ворогів всередині країни немає, і ви не ставайте на цей бік. Наші захисники заслуговують якісних ротацій, коли такі як ти, такі як ви, будете на фронті допомагати їм", - додав він.

Читайте: Стефанчук про демобілізацію: Без позиції військових ВР не має морального права ухвалювати такі речі

Автор: 

Зеленський Володимир (24763) Гончаренко Олексій (490) демобілізація (113)


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Топ коментарі
+57
Коротше, воюй Микола без чітких термінів, а я поки буду їздити по світу, а мої наближені - красти.
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17.07.2025 12:00 Відповісти
+49
Який це з'їзд КПРС, нагадайте?
ХХХІ-й?
Бурніє продолжітєльниє аплодісменти, переходящіє в овації...
*******!
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17.07.2025 11:59 Відповісти
+44
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17.07.2025 12:01 Відповісти
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Не буде перемоги.
Буде якийсь прототип Мінських домовленостей (протоколів); назву візьмуть, припустимо, з міста Стамбул чи іншого (в світі міст багато); і зелені шавки подадуть це за перемогу,; а також волатимуть "ми мінської зради не допустили".
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17.07.2025 18:02 Відповісти
Оптимист, ви, однак..
Паузи не буде доки поки пу не здується, адже від своїх ультимативних вимог фактичної капітуляції він не відступить.
До того ж, до нього вже дійшло, що в разі нових виборів його креатурам нічого не світить.
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17.07.2025 18:20 Відповісти
Буде "уряд у вигнанні" , коли просеруть все.
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17.07.2025 18:35 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/11650 Прозріваю:

Зелені шавки розносять це відео по своїй сітці, навіть не усвідомлюючи ЩО САМЕ ЗАРАЗ СКАЗАВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ🤯🤯🤯
‼️Гончаренко спровокував Зеленського чи не вперше прокоментувати мобілізацію. І Зеленський ПРЯМО заявив, що ніякої демобілізації НЕ БУДЕ до КІНЦЯ ВІЙНИ!
🤷‍♂️Дійсно, що може піти не так з мобілізацією, яка і так вже збурює суспільство, як той факт, що виходу з війська нема. І це каже сам Зеленський.

Але зараз ОПешні медіашавки летять за оплесками і лайками і не зрозуміли, яку бімбу підкладають під Зеленського.
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17.07.2025 17:58 Відповісти
Генеральний Секретар Центрального Комітету Кінця Епохи Бідності дарагой Леонид Ільич Зеленський і його прислуга в кількості 450 депутатів ухилянтів.
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17.07.2025 18:04 Відповісти
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