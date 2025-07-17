Зеленський про демобілізацію: Військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що військові повернуться додому тоді, коли Україна переможе ворога.
Відео оприлюднив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Так, нардеп "ЄС" Гончаренко поставив питання щодо законопроєкту про чіткі терміни служби.
За словами глави держави, військові повернуться додому, "коли ми переможемо ворога, а це Путін".
"Ворогів всередині країни немає, і ви не ставайте на цей бік. Наші захисники заслуговують якісних ротацій, коли такі як ти, такі як ви, будете на фронті допомагати їм", - додав він.
Топ коментарі
+57 Дефіцит Потужності
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+49 Роман Демченко
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+44 Виталий #548501
показати весь коментар17.07.2025 12:01 Відповісти Посилання
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Буде якийсь прототип Мінських домовленостей (протоколів); назву візьмуть, припустимо, з міста Стамбул чи іншого (в світі міст багато); і зелені шавки подадуть це за перемогу,; а також волатимуть "ми мінської зради не допустили".
Паузи не буде доки поки пу не здується, адже від своїх ультимативних вимог фактичної капітуляції він не відступить.
До того ж, до нього вже дійшло, що в разі нових виборів його креатурам нічого не світить.
Зелені шавки розносять це відео по своїй сітці, навіть не усвідомлюючи ЩО САМЕ ЗАРАЗ СКАЗАВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ🤯🤯🤯
‼️Гончаренко спровокував Зеленського чи не вперше прокоментувати мобілізацію. І Зеленський ПРЯМО заявив, що ніякої демобілізації НЕ БУДЕ до КІНЦЯ ВІЙНИ!
🤷♂️Дійсно, що може піти не так з мобілізацією, яка і так вже збурює суспільство, як той факт, що виходу з війська нема. І це каже сам Зеленський.
Але зараз ОПешні медіашавки летять за оплесками і лайками і не зрозуміли, яку бімбу підкладають під Зеленського.
депутатівухилянтів.