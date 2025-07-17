Зеленський про демобілізацію: Військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові повернуться додому тоді, коли Україна переможе ворога.

Відео оприлюднив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Так, нардеп "ЄС" Гончаренко поставив питання щодо законопроєкту про чіткі терміни служби.

За словами глави держави, військові повернуться додому, "коли ми переможемо ворога, а це Путін".

"Ворогів всередині країни немає, і ви не ставайте на цей бік. Наші захисники заслуговують якісних ротацій, коли такі як ти, такі як ви, будете на фронті допомагати їм", - додав він.

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