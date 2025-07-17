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Новости Законопроект о демобилизации
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Зеленский о демобилизации: Военные вернутся домой, когда мы победим врага. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что военные вернутся домой тогда, когда Украина победит врага.

Видео обнародовал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Так, нардеп "ЕС" Гончаренко задал вопрос относительно законопроекта о четких сроках службы.

По словам главы государства, военные вернутся домой, "когда мы победим врага, а это - Путин".

"Врагов внутри страны нет, и вы не становитесь на эту сторону. Наши защитники заслуживают качественных ротаций, когда такие как ты, такие как вы, будете на фронте помогать им", - добавил он.

Читайте: Стефанчук о демобилизации: Без позиции военных ВР не имеет морального права принимать такие вещи

Автор: 

Зеленский Владимир (21252) Гончаренко (536) демобилизация (158)


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Топ комментарии
+35
Коротше, воюй Микола без чітких термінів, а я поки буду їздити по світу, а мої наближені - красти.
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17.07.2025 12:00 Ответить
+32
Який це з'їзд КПРС, нагадайте?
ХХХІ-й?
Бурніє продолжітєльниє аплодісменти, переходящіє в овації...
*******!
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17.07.2025 11:59 Ответить
+30
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17.07.2025 12:01 Ответить
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Який це з'їзд КПРС, нагадайте?
ХХХІ-й?
Бурніє продолжітєльниє аплодісменти, переходящіє в овації...
*******!
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17.07.2025 11:59 Ответить
95 з'їзд.
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17.07.2025 12:03 Ответить
проголошено:

"Воювати будуть всі!"

знову збрехав ЗЄльоний

.
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17.07.2025 12:57 Ответить
Тільки кончений кретин і ворог Украіни , який не здатен ні на що ,
може дати таку відповідь нашим Воінам !!
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17.07.2025 12:58 Ответить
так і є
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17.07.2025 13:04 Ответить
-Владимир Александрович, вот вы уже отслужили два срока: Наполеоном Бонапартом и царем "300 еврейцев" Леонидом Абрамовичем, а теперь продолжаете службу Верховным Главнокомандуючим. Когда вам было тяжелее всего?
- А без разницы. Везде приходится кривляться.
-А где сейчас ваши "300 еврейцев"?
- Кто где. У некоторых уже случился исход, как в Библии: И Миндич, и оба Шефира уже за границей.
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17.07.2025 13:15 Ответить
За 350 років це на жаль не вдалося зробити
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17.07.2025 11:59 Ответить
Коротше, воюй Микола без чітких термінів, а я поки буду їздити по світу, а мої наближені - красти.
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17.07.2025 12:00 Ответить
а ті хто все життя ,,служив та підслужував,, і повинен бути в окопах живе собі в радість під гіпербронюванням
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17.07.2025 12:04 Ответить
опять Порошенка мерещится
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17.07.2025 12:11 Ответить
Цьому дегенерату з Параші завєдишось примарюєтся. На то він і расіянін тоб то, блювотіна людства з кадирівськой піпіськой у роті та кітайським прутнем у сраці.
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17.07.2025 12:16 Ответить
Дегнгерат, ти вже витягнув з рота кадирівсьеу піпіську?
А кітайського прутня зі сраки?
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17.07.2025 12:13 Ответить
300, 200 - ось він дембель
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17.07.2025 12:01 Ответить
ще є СЗЧ,хоча він віддає криміналом,але виявляється при ньому вижити найбільше шансів,бо ти ще цілий
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17.07.2025 12:06 Ответить
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17.07.2025 12:01 Ответить
Коротше при цій владі він максимально довго буде війну затягувати.
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17.07.2025 12:01 Ответить
всі ж розуміють що ніякі показові рейтинги не дадуть шансу втриматися зелебобікам,їх ненавидять всередині і багато тих хто хоче поквитатися зовні,не думаю що до них прийшло повне розуміння того що вони натворили але природнє відчуття страху у дурнів сильніше ніж сила самовпевненості
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17.07.2025 12:11 Ответить
Ну а де продовження?
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17.07.2025 12:01 Ответить
На мосфільмі плівка скінчилася.
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17.07.2025 12:34 Ответить
Хто сказав, що Зеленський чотирикратний ухилянт? Навпаки він відслужив аж два строки: один раз Наполеоном Бонапартом, а другий- царем "300 еврейцев" Леонідом Абрамовичем.
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17.07.2025 12:02 Ответить
Як шоб у мене була машинка часу яка б впливала на інших, то я б цю гниду загнав би обратно в ...у, пардон, у маму рімму та зробив би аборт.
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17.07.2025 12:02 Ответить
"Ви геній, Док ! "
Назад в майбутнє

Не лише Вам хочеться "прокати" ЗЄлю в тій машинці....

.
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17.07.2025 13:02 Ответить
тобто - ніколи.
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17.07.2025 12:05 Ответить
Скоро
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17.07.2025 12:47 Ответить
Україна за нинішнього керівництва не здатна перемогти кацапейку.Оце опудало що незаконно займає посаду президента сказали що ніколи не повернуться.
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17.07.2025 12:05 Ответить
з ЗЄлєнським ми поБєдім !

.
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17.07.2025 13:03 Ответить
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17.07.2025 12:07 Ответить
тобто доки ти, 4мо при владі - НІКОЛИ!
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17.07.2025 12:07 Ответить
а весь цей час зелені покидьки будуть красти та зраджувати...
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17.07.2025 12:11 Ответить
Варто почитати книгу "Освенцим очима СС". Там колишні есесівці дають характеристику усім націям. Твої слова давно прогнозовані.
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17.07.2025 12:20 Ответить
А вважаючи, що вислів "перемогти ворога" дуже розпливчастий і його можна трактувати взагалі як розвал кацапії, то дембель бійцям світить приблизно ніколи. Класно, фактично перетворили людей на бойових рабів, а самі сміються та крадуть, крадуть та сміються. Це просто якийсь сюр.
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17.07.2025 12:11 Ответить
тут питання в тому,хто для нього той самий ВОРОГ???
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17.07.2025 12:13 Ответить
Щось в мене є підозра, що всі гої.
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17.07.2025 12:15 Ответить
судячі що вони зробили з країною та нами то -ТАК!!
я впевнений що якщо наступник не прибере все що наприймали ці негідники включаючі цифровізації,то міняти і наступників,даючі їм наприклад 100днів
не зробили-НАХЕР З ВОВЧИМ БІЛЕТОМ НА БУДЬ ЯКУ МОЖЛИВІСТЬ ПРИСТОСУВАННЯ У ВЛАДУ ВСІХ РІВНІВ ТА ГІЛОК
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17.07.2025 12:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tIx7P38FnQM
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17.07.2025 12:11 Ответить
Убогій гавнокомандувач так і не навчився розмовляти.
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17.07.2025 12:12 Ответить
Наші захисники заслуговують якісних ротацій, коли такі як ти, такі як ви, будете на фронті Джерело: https://censor.net/ua/v3563783

Але звістно не текий як найвеличнійший найпотужнійший та найкрасивший по версії декого з 5-6 менеджеів
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17.07.2025 12:14 Ответить
Когда раку свистеть надоест. Дичайшая, невиданная в истории несправедливость, когда одни пожизненно в кабаках, а другие так же пожизненно в окопах!
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17.07.2025 12:16 Ответить
Від прямих питань, ухилянта добре марудить!
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17.07.2025 12:17 Ответить
Это значит сотни тысяч держслужбовцив будут продолжать красиво сидеть на брони и жирных зарплатах,а нормальные хлопцы за них четвертый год будут воевать в кровавых окопах.
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17.07.2025 12:19 Ответить
зефелітики починайте штурмувати тцк,ставайте на захист свого обранця,та наблизьте перемогу України,чи ви можете до влади тількі мородерів,зрадників,брехунів,клоунів та усяку шваль обирати,******..ки?
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17.07.2025 12:21 Ответить
війна для ZEлідора універсальний привід ніколи не йти з влади, ніколи не відповісти за свої злочини, тому ані демобілізацій, ані гідного миру, ані чесних демократичних виборів, поки ZE сидиь на Банковій, не буде. Перед українцями постало питання що ми хочемо отримати в результаті? чи під формальним приводом "неможливості" зміни влади під час війни отримати тут режим а-ля лукашенківська бєларусь 2.0., чи все таки поміняти цю владу, як це зробили з московською шавкою януковичем.
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17.07.2025 12:23 Ответить
Красавчік. Себто вам дорога в один кінець. Загороджувальні загони він організує
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17.07.2025 12:24 Ответить
Так це він воює і переможе?
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17.07.2025 12:24 Ответить
Це лише частина відставних міністрів урядів Гундосого,
здогадайтеся, хто з них мобілізований до ЗСУ?!

Гончарук -41 рік,
Малюська -44 роки,
Криклій-39 років,
Бородянський -51 рік,
Загороднюк - 49 років,
Мілованов - 50 років,
Дубілет -40 років.

Ще подивимося хто з нині звільнених отримає повістку. Їх там штук п'ять призовного віку на вихід з уряду.
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17.07.2025 12:25 Ответить
Попередники на фронті воювали і воюють. Батьківщину в окопах захишали і захищають:
1. Луценко
2. Турчинов
3. Тягнибок з сином
4. Омелян
5. Ляшко
6. Ярош
7. Чорновол
8. Білецький
Та багато інших
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17.07.2025 12:59 Ответить
Тобто демобілізація відбудеться тоді, коли Україна відібʼє ворога до міжнародно визнаних кордонів, росія почне виплачувати репарації, а її «ваньки» повернуться на болота? Чи що саме Президент вважає перемогою?
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17.07.2025 12:26 Ответить
Можливо нікого і не мобілізовували будь в Україні адекватний,розумний президент, а не членограй! Поміняти його,якби можна,то толку було б більше,а не бла-бла-бла: "Всіх переможемо!"
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17.07.2025 12:28 Ответить
Я так зрозумів, що квартальна шобла так і не послужить, а наші діти будуть служити по 10 років?
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17.07.2025 12:29 Ответить
Послав би свій непотріб вбивати чеченців реально, задонатить би пару млн.s.
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17.07.2025 12:31 Ответить
"Ворога всередині країни немає" - сказав узурпатор та диктатор Зеленський.

І, як не глянь - це брехня.
Ми для нього вороги.
Військові доя нього вороги.
Журналисти для нього вороги.
Демократичні сили для нього вороги.
А диктатор Зеленський ворог для всіх нас, як і *****.
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17.07.2025 12:31 Ответить
Як тут смердить Парашею лаптями з онучами та пареною репою. Наползли гниди расейския з гівна свого скрепного.
Росіянці, коли ви виймаєтє з рота кадирівську піпіську то замість нею вам у рота відразу іранська встромляєтся. А ось коли ви зі сраки достаєтє кітайського прутня то відразу вам усрак у сраку свого прутня встромляють чучхевсти.
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17.07.2025 12:31 Ответить
Зеленський мабуть і сам не зрозумів, що сказав, виходить строк військової служби - вічність, або до смерті чи отримання важкого поранення.. Адже поняття "перемога ворога" у такій гибридній війні дуже абстрактне і важкоосяжне . Де та тонка межа між "перемогою" і "не зовсім перемогою", особисто мені не зрозуміло.........Припустимо, якщо росіяни зупиняться на певній лінії зіткнення і не будуть просуватися вперед - це достатня "перемога" для завершення війни або ні? Чи Зеленський має наувазі "перемогу" - обовязковий контрнаступ і звільнення усього Донбасу, Запоріжської області та Криму?
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17.07.2025 12:33 Ответить
Прямим текстом Зеленський послав простих солдат на три літери
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17.07.2025 12:37 Ответить
Він же не трилітерний якийсь(лох)
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17.07.2025 12:47 Ответить
Він лошара і наркоман , якого потрібно лікувати в стаціонарі ,
а не керувати нашою краіною 😡
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17.07.2025 12:56 Ответить
я вірно зрозумів, що для Зеленського "перемога" - це смерть Путіна? Тоді справа складна - таких путінів на рашці тисячі
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17.07.2025 12:39 Ответить
слушай, хапни передоз да сдохни уже ***** кремлёвская
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17.07.2025 12:41 Ответить
тобто ніколи
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17.07.2025 12:42 Ответить
Чим довше буде війна з вини зелених, тим менше у них шансів вижити після її завершення.
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17.07.2025 12:48 Ответить
Кароче: Моколам - окопи, Едуардам - Європи.
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17.07.2025 12:49 Ответить
Зеленський , а коли твої дружбани

з 95- го кварталу підуть
захищати Україну і ти на їх чолі ?
Ти вже пересидів своє президентство ,
отож йди на війну і дЄрмака
з Татаровим не забудь взяти з собою 😡
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17.07.2025 12:52 Ответить
да чтож так страшно, значит никогда?
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17.07.2025 12:56 Ответить
Недавно спілкувався з воїном, який з літа 22 року воював на передку і місяць тому пішов у СЗЧ, в нього геть порушена психіка (всі розмови, як кацапи їх вибивали, як дронами розбирали їх укріплення, як вони відходили і скільки не вижило...), він ледве вижив каже, що з його побратимів від початку війни 70% загинули, 20% каліки, вижило і воюють 10%. Він більше нізащо туди не повернеться, чому він має помирати, а інших ніяким боком війна не стосується.
Люди не передку потребують ротації, бодай кожні три місяці один місяць відпустки дома, а ні нема ким їх замінити....
Ці репресивні методи ТЦК не працюють, як і закон про мобілізацію не працює, він занадто м'який.
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17.07.2025 13:03 Ответить
А якщо крім нього і інші будуть помирати, йому від цього стане легше? І скільки треба, щоб поруч з ним померло, щоб він почав вважати, що їх теж війна стосується? Дурня якась.
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17.07.2025 13:09 Ответить
Він взагалі не хоче, щоб поряд з ним помирали побратими, а тільки вороги, але очевидно таких варіантів на війні нема..., він хотів мати змогу психологічно відпочити від війни бодай кожні 3 місяці місяці, щоб його міняли... або війна стосується усіх, або вона буде просрана і це лише питання часу...
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17.07.2025 13:21 Ответить
І щоб ніхто собі на створював ілюзій, що пуйло відіжме чотири області і далі все буде ок , ні просрана війна буде виглядати ось так...
Росія підготувала "план розподілу" України на три частини. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
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17.07.2025 13:39 Ответить
+💯 👍🏿!

накидувати ПТСР протягом трьох з половиною років то вже занадто

.
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17.07.2025 13:11 Ответить
****.Просто ****.
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17.07.2025 13:15 Ответить
Гончаренко дуже якісно розкатав Зеленського.

Окрім тупої погрози відправити на фронт, зелібоба нічого не зміг з себе видушити, бо сказати нічого.

Зеленський - банкрот, який не має чого запропонувати суспільству, окрім дешевого пафосу і оплесків зелених бандитів у ВР.
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17.07.2025 13:17 Ответить
Урод тупорилий, тут в тиловому підрозділі, який знаходиться за 20-30 км від лінії фронту кожний рік хронічна хвороба, то що говорити за бойові підрозділи, і яка перемога, кожен день по 20- 30 кв. км ми втрачаємо, ти ж сам визнав, що резервів немає, що дала не плану, ні термінів служби, ні розуміння, що далі.
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17.07.2025 13:35 Ответить
А Стефанішина, коли повернеться до розслідування по кримінальному провадженю. Ти що ***...ь, нікуя собі...
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17.07.2025 13:36 Ответить
Зеленський думає одно, говорить друге, робити зовсім інше. Повний розлад псіхіки.
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17.07.2025 13:38 Ответить
 
 