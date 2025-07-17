Зеленский о демобилизации: Военные вернутся домой, когда мы победим врага. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что военные вернутся домой тогда, когда Украина победит врага.
Видео обнародовал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Так, нардеп "ЕС" Гончаренко задал вопрос относительно законопроекта о четких сроках службы.
По словам главы государства, военные вернутся домой, "когда мы победим врага, а это - Путин".
"Врагов внутри страны нет, и вы не становитесь на эту сторону. Наши защитники заслуживают качественных ротаций, когда такие как ты, такие как вы, будете на фронте помогать им", - добавил он.
Топ комментарии
+35 Дефіцит Потужності
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+32 Роман Демченко
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+30 Виталий #548501
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ХХХІ-й?
Бурніє продолжітєльниє аплодісменти, переходящіє в овації...
*******!
"Воювати будуть всі!"
знову збрехав ЗЄльоний
.
може дати таку відповідь нашим Воінам !!
- А без разницы. Везде приходится кривляться.
-А где сейчас ваши "300 еврейцев"?
- Кто где. У некоторых уже случился исход, как в Библии: И Миндич, и оба Шефира уже за границей.
А кітайського прутня зі сраки?
Назад в майбутнє
Не лише Вам хочеться "прокати" ЗЄлю в тій машинці....
.
.
я впевнений що якщо наступник не прибере все що наприймали ці негідники включаючі цифровізації,то міняти і наступників,даючі їм наприклад 100днів
не зробили-НАХЕР З ВОВЧИМ БІЛЕТОМ НА БУДЬ ЯКУ МОЖЛИВІСТЬ ПРИСТОСУВАННЯ У ВЛАДУ ВСІХ РІВНІВ ТА ГІЛОК
Але звістно не текий як найвеличнійший найпотужнійший та найкрасивший по версії декого з 5-6 менеджеів
здогадайтеся, хто з них мобілізований до ЗСУ?!
Гончарук -41 рік,
Малюська -44 роки,
Криклій-39 років,
Бородянський -51 рік,
Загороднюк - 49 років,
Мілованов - 50 років,
Дубілет -40 років.
Ще подивимося хто з нині звільнених отримає повістку. Їх там штук п'ять призовного віку на вихід з уряду.
1. Луценко
2. Турчинов
3. Тягнибок з сином
4. Омелян
5. Ляшко
6. Ярош
7. Чорновол
8. Білецький
Та багато інших
І, як не глянь - це брехня.
Ми для нього вороги.
Військові доя нього вороги.
Журналисти для нього вороги.
Демократичні сили для нього вороги.
А диктатор Зеленський ворог для всіх нас, як і *****.
Росіянці, коли ви виймаєтє з рота кадирівську піпіську то замість нею вам у рота відразу іранська встромляєтся. А ось коли ви зі сраки достаєтє кітайського прутня то відразу вам усрак у сраку свого прутня встромляють чучхевсти.
а не керувати нашою краіною 😡
з 95- го кварталу підуть
захищати Україну і ти на їх чолі ?
Ти вже пересидів своє президентство ,
отож йди на війну і дЄрмака
з Татаровим не забудь взяти з собою 😡
Люди не передку потребують ротації, бодай кожні три місяці один місяць відпустки дома, а ні нема ким їх замінити....
Ці репресивні методи ТЦК не працюють, як і закон про мобілізацію не працює, він занадто м'який.
Росія підготувала "план розподілу" України на три частини. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
накидувати ПТСР протягом трьох з половиною років то вже занадто
.
Окрім тупої погрози відправити на фронт, зелібоба нічого не зміг з себе видушити, бо сказати нічого.
Зеленський - банкрот, який не має чого запропонувати суспільству, окрім дешевого пафосу і оплесків зелених бандитів у ВР.