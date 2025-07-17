Зеленский о демобилизации: Военные вернутся домой, когда мы победим врага. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что военные вернутся домой тогда, когда Украина победит врага.

Видео обнародовал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Так, нардеп "ЕС" Гончаренко задал вопрос относительно законопроекта о четких сроках службы.

По словам главы государства, военные вернутся домой, "когда мы победим врага, а это - Путин".

"Врагов внутри страны нет, и вы не становитесь на эту сторону. Наши защитники заслуживают качественных ротаций, когда такие как ты, такие как вы, будете на фронте помогать им", - добавил он.

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