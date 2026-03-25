С учетом справедливости: в ВСУ прорабатывается механизм демобилизации, - командующий Сухопутными войсками Шаповалов

В ВСУ в настоящее время ведется проработка механизма демобилизации, который будет учитывать различные факторы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов в эфире телевидения.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

С учетом справедливости

"Этот механизм прорабатывается. Конечно, он будет максимально учитывать справедливость. Да, мы не сможем всех уволить одновременно, но механизм, как это делать, какие категории будут подпадать под него, - это прорабатывается. Все понимают, что без этого будет очень тяжело дальше", - рассказал командующий.

Шаповалов отметил, что затяжная война изматывает, однако подчеркнул, что защищать страну "нужно до тех пор, пока Россия не остановится".

Конечные сроки службы

Кроме того, Шаповалов рассказал, когда будут определены конечные сроки службы. Он отметил, что в контрактах они уже указываются, однако для мобилизованных этот вопрос "нужно рассматривать в другом ракурсе".

"Нужно, например, заменить то подразделение или воинскую часть. Если все мобилизованы, то, конечно, мы не можем их одновременно взять и уволить, нужно, чтобы кто-то занял это место. Как это делать, как это будет работать, какие категории уйдут первыми, а какие останутся и им будет предоставлена возможность (уволиться. - Ред.) во вторую очередь - вот этот весь механизм уже прорабатывается", - пояснил командующий.

