С учетом справедливости: в ВСУ прорабатывается механизм демобилизации, - командующий Сухопутными войсками Шаповалов

Демобилизация в ВСУ

В ВСУ в настоящее время ведется проработка механизма демобилизации, который будет учитывать различные факторы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов в эфире телевидения.

С учетом справедливости

"Этот механизм прорабатывается. Конечно, он будет максимально учитывать справедливость. Да, мы не сможем всех уволить одновременно, но механизм, как это делать, какие категории будут подпадать под него, - это прорабатывается. Все понимают, что без этого будет очень тяжело дальше", - рассказал командующий.

Шаповалов отметил, что затяжная война изматывает, однако подчеркнул, что защищать страну "нужно до тех пор, пока Россия не остановится".

Конечные сроки службы

Кроме того, Шаповалов рассказал, когда будут определены конечные сроки службы. Он отметил, что в контрактах они уже указываются, однако для мобилизованных этот вопрос "нужно рассматривать в другом ракурсе".

"Нужно, например, заменить то подразделение или воинскую часть. Если все мобилизованы, то, конечно, мы не можем их одновременно взять и уволить, нужно, чтобы кто-то занял это место. Как это делать, как это будет работать, какие категории уйдут первыми, а какие останутся и им будет предоставлена возможность (уволиться. - Ред.) во вторую очередь - вот этот весь механизм уже прорабатывается", - пояснил командующий.

Топ комментарии
Справедливость это миф. А разговоры про нее...
25.03.2026 14:00 Ответить
Буде розроблений Потужний план демобілізації, з секретними та Незламними додатками.
25.03.2026 14:03 Ответить
Друже,уже 5 пошел. С 26.02.22 і не видно ні кінця, ні краю.
25.03.2026 14:13 Ответить
Это, ... Есть много анекдотов но все матерные!
25.03.2026 14:01 Ответить
Чотири роки відвоював - і на дембель.
25.03.2026 14:03 Ответить
закiнчився контракт i вали за кордон, бо через пiв року знову мобiлiзують.
25.03.2026 14:44 Ответить
заборонять виїза по любому
25.03.2026 14:45 Ответить
взагалi це суцiльний ******.
25.03.2026 14:46 Ответить
Навіщо опрацьовувати? Он Козловський і Вакарчук написали по сімейним бажанням звільнення з армії, все! Без питань! Он по концертах і рекламах їздить! Чому ж ви так не можете?
25.03.2026 14:57 Ответить
 
 