Сырский объяснил, как военных будут увольнять из армии во время войны

Демобилизация военнослужащих состоится после окончания войны, а сейчас рассматриваются механизмы увольнения в ходе боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского изданию "Милитарный".

Позиция командования относительно увольнения военных

Александр Сырский подчеркнул, что вопрос демобилизации является сложным и связан с общей ситуацией на фронте. По его словам, сейчас ведется работа над подходами, которые могут дать военным возможность отдыха и определенных сроков службы даже во время войны.

Он отметил, что обсуждение ведется совместно с Министерством обороны и руководящим составом армии.

Реформы службы и обсуждения в частях

Сырский сообщил, что все инициативы, которые были анонсированы руководством государства, уже рассмотрены на уровне командования. Также продолжается работа над условиями контрактов и денежным обеспечением военных.

"Мы внедрили такую модель, где в обсуждении принимают участие все военнослужащие. Мы проводим соответствующие измерения, аналитику, чтобы учесть все положительные и отрицательные моменты, потому что это деликатный процесс", — сказал Сырский.

Отдельно он подчеркнул, что во время войны продолжается мобилизация, но в то же время должна формироваться система ее логического завершения для военных, которые служат длительное время.

Ранее президент Зеленский заявил, что реформа армии стартует в июне: уже в этом году начнут поэтапную демобилизацию.

