Сырский объяснил, как военных будут увольнять из армии во время войны

Демобилизация военнослужащих состоится после окончания войны, а сейчас рассматриваются механизмы увольнения в ходе боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского изданию "Милитарный".

Позиция командования относительно увольнения военных

Александр Сырский подчеркнул, что вопрос демобилизации является сложным и связан с общей ситуацией на фронте. По его словам, сейчас ведется работа над подходами, которые могут дать военным возможность отдыха и определенных сроков службы даже во время войны.

Он отметил, что обсуждение ведется совместно с Министерством обороны и руководящим составом армии.

Реформы службы и обсуждения в частях

Сырский сообщил, что все инициативы, которые были анонсированы руководством государства, уже рассмотрены на уровне командования. Также продолжается работа над условиями контрактов и денежным обеспечением военных.

"Мы внедрили такую модель, где в обсуждении принимают участие все военнослужащие. Мы проводим соответствующие измерения, аналитику, чтобы учесть все положительные и отрицательные моменты, потому что это деликатный процесс", — сказал Сырский.

Отдельно он подчеркнул, что во время войны продолжается мобилизация, но в то же время должна формироваться система ее логического завершения для военных, которые служат длительное время.

  • Ранее президент Зеленский заявил, что реформа армии стартует в июне: уже в этом году начнут поэтапную демобилизацию.

або 300 або 200
19.05.2026 20:20
Хто вдягнув цю рязанську рожу з поросячими очима в Український однострій?
19.05.2026 20:20
Брешуть, як завжди
19.05.2026 20:22
Звільняти багато розуму не треба. Хто їх замінить - оце питання.
19.05.2026 20:20
або 300 або 200
19.05.2026 20:20
Зарегався щоб висратись? Тут вам не вдома
19.05.2026 20:43
Хто вдягнув цю рязанську рожу з поросячими очима в Український однострій?
19.05.2026 20:20
Рязанська не рязанська та чоловік захища країну а ти зза бугра тільки гавкаєш
19.05.2026 20:28
Захищає сраку хабадної влади полком скеля
19.05.2026 20:30
Брешуть, як завжди
19.05.2026 20:22
Какая мерзкая рожа.
19.05.2026 20:23
Пустопотужні балачки.
19.05.2026 20:28
Повилазило все лайно ухилянтсько еримінальне пішли суки геть
19.05.2026 20:30
Хто зеленого бота п'яним за клаву пустив? 🐸
19.05.2026 20:31
ПЗДБЛ із зеленими лампасами! Грьобаний совок ска!!!
19.05.2026 20:31
Пояснювати повинен не сирський а кваліфікований військовий юрист !
19.05.2026 20:31
Демобілізація військовослужбовців відбудеться після завершення війни, а зараз розглядаються механізми звільнення під час бойових дій. Джерело: https://censor.net/ua/n4004054

Просто офігенно, будемо кріпаками до скону(((
19.05.2026 20:32
Так війна, чи військовий стан - визначіться, пустомелі
19.05.2026 20:36
Вони самі не знають який зараз стан, але те що для них це стан найкращого життя то знають точно! І можна грабувати нахабно
19.05.2026 20:43
Звільнять без рук і ніг ,без очей або вперед ногами -от таке от "звільненння.
19.05.2026 20:40
Ви і тих пацанів зараз демобілізовуєте які сидять по пів року в окопах без ротацій, чи тільки штабних щурів? А он наприклад Козловський і Вакарчук демобілізувалися набагато раніше! Вчіться як треба!
19.05.2026 20:42
Ну ***.. на фото сферичний кацап у вакуумі він вже заплив від своєї влади всередині
19.05.2026 20:47
ці бариги-малороси ще й плату за звільнення введуть..
19.05.2026 20:47
що позволено генералу, рядовому - зась
19.05.2026 20:48
 
 